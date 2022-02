(UŽIVO) DRUGI DAN SPECIJALNE VOJNE OPERACIJE U UKRAJINI: Snažne eksplozije u Kijevu, oboren ruski avion u prestonici?

Nakon što je predsednik Rusije Vladimir Putin objavio je "početak specijalne vojne akcije" u u četvrtak ujutru, tokom celog dana širom Ukrajine odzavanjale su granate, pucnjave i sirene.

Prvog dana ruskog napada poginulo je 137 ukrajinskih državljana.

NAJVAŽNIJE ŠTO ZNAMO DO SADA:

- Zelenski proglasio opštu mobilizaciju

- Kremlj je saopštio da će napadi prestati kada vojni ciljevi budu ostvareni

- U sveobuhvatnom ruskom napadu na Ukrajinu (iz vazduha, s kopna i mora) prvi dan invazije poginulo je 137 ukrajinskih državljana - vojnika i civila

- Ruske trupe zauzele Černobilj i uzele radnike za taoce

- Borbe traju na istoku zemlje, kod Kijeva i u mestima na Crnom moru

- Putin je rekao da "Moskva nije imala drugog izbora nego da deluje u Ukrajini"

BLOG UŽIVO

07:03 - Sirene u Kijevu

Brojni građani na društvenim mrežama prijavljuju da sirene ponovo odjekuju prestonicom Ukrajine.

07:00 - Gađan aerodrom?

Air raid sirens sound in Kyiv, about three hours after loud explosions woke the city — Emma Graham-Harrison (@_EmmaGH) 25. фебруар 2022.

Gradonačelnik Rovna tvrdi da je raketiran gradski aerodrom, ali da navodno nije pričinjena veća šteta i za sada nema podataka o žrtvama.

06:59 - Radnici u Černobilju taoci ruskih snaga

Radnici u nulkearnoj elektrani u Černobilju ruske snage "drže su kao taoci", rekla je sinoć sekretarka za štampu Bele kuće Džen Psaki. Ona je na konferenciji za novinare rekla da postoje verodostojni izveštaji da su radnici černobiljske nuklearne elektrane u Ukrajini "taoci" ruskih snaga.

Russian troops from #Belarus entered the Chernobyl zone. Heavy fights between them and Ukrainian soldiers guarding the storage of radioactive waste. We don't know about the fallout yet. But this is an absolute madness pic.twitter.com/yHll6ApQgk — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) 24. фебруар 2022.

- Ogorčeni smo verodostojnim izveštajima da ruski vojnici trenutno drže osoblje černobilskih postrojenja kao taoce - rekla je.

07:00- Eksplozije iznad Kijeva rezultat dejstva ukrajinskih snaga



Brojni građani Kijeva na društvenim mrežama izvestili su o seriji snažnih eksplozija koje su odjeknule u tom gradu. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je Kijev presreo "neprijateljsku letelicu".

06:47 - Zelenski potpisao ukaz o opštoj mobilizaciji



Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o opštoj mobilizaciji stanovništva nakon napada Rusije, javlja danas Interfaks. Mobilizacija će biti sprovedena u roku od 90 dana od stupanja ukaza na snagu, navedeno je na sajtu predsednika Ukrajine.

Muškarcima od 18 do 60 godina zabranjeno je da napuštaju zemlju, stoji u novom ukazu.

06:34 - Borbe i dalje traju

Borbe su nastavljene tokom cele noći u Ukrajini. Pojavili su se izveštaji o borbi u ukrajinskom gradu Sumi. Grad se nalazi na severoistoku Ukrajine, a kako je bilo danima pred početak ruskog napada u Sumiju, za "Blic" je ispričala Ukrajinka Jana.

Iz grada je kuljao dim od granatiranja.

06:28 - Peskov otkrio zahteve Kremlja

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je objasnio šta prema njegovim rečima, zvanična Moskva očekuje od Kijeva ukoliko želi da se zaustavi ruski napad.

06:16 - Delovi aviona uništili zgradu?

Another video showing a building I’ve geolocated to Pozniaky district southeast of Kyiv. A high-rise apartment building in fire. Unclear whether this is damage from the incident in the previous video but location suggests it might be. pic.twitter.com/YofGqt3kTk — Christopher Miller (@ChristopherJM) 25. фебруар 2022.

Pojedini mediji javljaju da je zgrada počela da gori nakon što su na nju pali delovi letelice koja je oborena. Spasilačke ekipe su na licu mesta.

06:10 - Eksplozija iznad Kijeva

🇷🇺 військові злочинці обстріляли мирні райони Києва.🇺🇦 ППО не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці.Зберігайте спокій,допомагайте один одному,отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.https://t.co/isMCmS7367 pic.twitter.com/yY6b5ExbAa — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) 25. фебруар 2022.

Ukrajinska vojska objavila je snimak, na kojem se navodno vidi masivna eksplozija koja se jutros dogodila na nebu iznad Kijeva.

