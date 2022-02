(UŽIVO) RAT U UKRAJINI! Veliki ruski konvoj blizu prestonice, RUSIJA ISKLJUČENA IZ SAVETA EVROPE

Nakon što je predsednik Rusije Vladimir Putin objavio je "početak specijalne vojne akcije" u u četvrtak ujutru, juče i dana širom Ukrajine odzavanjale su granate, pucnjave i sirene.

BLOG UŽIVO:

17:42 - Rusija ograničila Fejsbuk

Rusija će „delimično ograničiti“ pristup Fejsbuku, objavila je ruska agencija za cenzuru.

Russian censor RossComNadzor announced it starts partial blocking of Facebook/@Meta "due to violations of freedom of speech". — Christo Grozev (@christogrozev) 25. фебруар 2022.

17:20 - Amfibijski napad

U toku je "amfibijski napad" na Azovsko more, koje se nalazi zapadno od Marijupolja u Ukrajini, rekao je novinarima u petak visoki zvaničnik američke odbrane. Rusi sada "tamo iskrcavaju potencijalno hiljade mornaričke pešadije", rekao je zvaničnik.

Zvaničnik nije znao šta će ta pešadija tačno da radi u Ukrajini, ali je rekao da je "opšta pretpostavka da će se kretati ka severoistoku, ka Marijupolju i regionu Donbasa".

17:15 - Rusija isključena iz Saveta Evrope

Komitet ministara Saveta Evrope odlučio je da isključi Rusiju iz članstva u toj organizaciji, saopštio je ministar inostranih poslova Rusije Luiđi di Majo.

- Komitet ministara Saveta Evrope, kojim predsedava Italija, odlučio je da isključi Rusiju iz svojih redova, rukovodeći se članom 8 svoje povelje. Italija smatra da je to neophodna mera u svetlu neprihvatljive vojne agresije Rusije na Ukrajinu, koja predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava - rekao je Luiđi di Majo.

Prethodno je premijer Poljske Mateuš Moravecki saopštio da je Savet Evrope pokrenuo proceduru obustavljanja članstva Rusije u toj organizaciji, na inicijativu njegove zemlje i Ukrajine.

17:00 - Britanci: najveći deo ruskih snaga više od 50 km od centra Kijeva

Najveći deo ruskih snaga koji napreduju ka glavnom gradu Ukrajine Kijevu nalazi se na više od 50 kilometara od centra grada, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

Deleći svoje najnovije „odbrambene obaveštajne podatke“ na Tviteru, dodaje se da su ruska oklopna vozila otvorila novi napredni put ka prestonici, pošto nisu uspeli da zauzmu Černigov, grad na severu Ukrajine.

Read below for an update from Defence Intelligence: pic.twitter.com/blwf1hv0bq — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 25. фебруар 2022.

16:50 - Rampa za Rusiju u Savetu Evrope

Savet Evrope pokrenuo je proces suspendovanja članstva Rusije, rekao je poljski premijer Mateuš Moravjecki, prenosi Rojters.

15:44 - Putin se obraća

Predsednik Rusije Vladimir Putin pozvao je vojno osoblje Oružanih snaga Ukrajine da preuzmu vlast u Kijevu u svoje ruke. On je to rekao na hitnom sastanku u Savetu bezbednosti Rusije, prenosi RBC.

"Još jednom apelujem na vojno osoblje Oružanih snaga Ukrajine: ne dozvolite da neonacisti i Bendera koriste vašu decu, žene i starce kao živi štit, preuzmite vlast u svoje ruke. Izgleda da će nam biti lakše da se pomirimo sa vama nego sa ovom bandom neonacista, koji su se nastanili u Kijevu i uzeli za taoce ceo ukrajinski narod", rekao je on.

Putin je rekao i da se ruski oficiri u Ukrajini "ponašaju hrabro, profesionalno, herojski", preneo je ruski sajt Rbc.ru.

15:35 - Pogođen brod u Crnom moru?

Nacionalna pomorska agencija Moldavije saopštila je da je brod u "neutralnim vodama" Crnog mora pogođen projektilom, pri čemu su dva člana posade teško povređena, prenosi Asošiejted pres.

Pomorska agencija je u saopštenju navela da je izvor projektila koji je u petak pogodio "Millennial Spirit" pod zastavom Moldavije nepoznat.

Na brodu je izbio požar; oprema i čamci za spasavanje su uništeni“, navodi se u saopštenju agencije. Posada broda napustila je brod opremljen samo prslucima za spasavanje". Agencija je saopštila da je kompanija koja upravlja tankerom ukrajinsko pravno lice, a članovi posade su državljani Rusije.

Operacije spasavanja izvele su ukrajinske vlasti, saopštila je moldavska agencija.

15:28 - Nova katastrofa u Černobilju "vrlo malo verovatna"

Nemiri oko sada ugašene nuklearne elektrane su alarmantni, ali je ponavljanje nuklearne katastrofe iz 1986. godine, kažu stručnjaci, krajnje je malo verovatno.

"Radioaktivnost se od tada značajno smanjila i ono što je tada oslobodilo radioaktivnost je ogroman požar", objašnjava stručnjak za nuklearne materijale sa Univerziteta Šefild, profesorka Kler Korkhil.

Mnogo više zabrinjavaju bilo kakve borbe u blizini drugih ukrajinskih nuklearnih reaktora koji rade.

15:18 - Bašar al Asad podržao Putina, Erdogan prozvao NATO

Sirijski predsednik Bašar al-Asad pozdravio je u petak u telefonskom razgovoru s ruskim kolegom Vladimirom Putinom rusku invaziju na Ukrajinu, ocenivši da je reč o "korekciji istorije".

Istovremeno, turski predsednik Redžip Tajip Erdogan rekao je novinarima u Istanbulu da bi NATO trebalo odlučnije da deluje u pogledu ruske invazije na Ukrajinu.

Erdogan je slično kritikovao i EU zbog nedelovanja i neuspeha da "pokaže ozbiljan, određen stav".

Zapadne sile "samo daju mnogo saveta Ukrajini", rekao je Erdogan i dodao da to "ne priliči ni prijateljstvu ni solidarnosti".

15:13 - SAD ambasada u Kijevu: Amerikanci, napustite grad

U bezbednosnom upozorenju objavljenom preko noći, američka ambasada u Kijevu ponovo je pozvala građane SAD u Ukrajini da "odmah odu ako je bezbedno da to urade koristeći bilo koju komercijalnu ili drugu privatnu opciju kopnenog prevoza.

SAD građani koji ostaju u Ukrajini trebalo bi pažljivo da prate vladina obaveštenja i lokalne i međunarodne medije u potrazi za informacijama o promeni bezbednosnih uslova i upozorenjima za sklonište", navodi se u upozorenju.

15:09 - Ukrajinska vojna vozila ulaze u Kijev

Ukrajinska vojna vozila ulaze u prestonicu Kijev kako bi ga odbranila od ruskih trupa koje napreduju, saopštilo je danas ukrajinsko ministarstvo odbrane.

14:52 - Koje su do sada prijavljene brojke o žrtvama?

Imali smo brojne inforamcije o razmerama žrtava sa svih strana.

Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da je poginulo više od 1.000 ruskih vojnika

Ministar oružanih snaga Velike Britanije Džejms Hepi rekao je poslanicima da je ubijeno 450 ruskih vojnika i najmanje 194 Ukrajinaca, uključujući 57 civila.

To je bilo nakon što su UN saopštile da je najmanje 25 civila ubijeno, a 102 povređena u vazdušnim napadima širom zemlje

Rusija je saopštila da je "eliminisala" 200 ukrajinskih snaga dok je zauzela ključni aerodrom Gostomel u blizini Kijeva - i da je 13 Ukrajinaca ubijeno tokom odbrane malog Zmijskog ostrva.

Ukrajina je u četvrtak saopštila da je poginulo više od 40 njenih vojnika, a da je više desetina povređeno.

14:47 - Ukrajinci minirali most u Kijevu

"Ja sam na severu #Kijeva gde Rusija nastavlja da bombarduje komšiluk. Ovo je most koji je Ukrajina danas digla u vazduh da spreči napredovanje ruskih tenkova. Možete videti ljude kako peške beže iz grada kako se penju preko ruševina; Gledao sam kako čovek vuče svoj bicikl", napisao je novinar Asošijeted presa koji izveštava iz Kijeva.

I’m in the north of #Kyiv where Russia is continuing to bomb the neighborhoods. This is the bridge that Ukraine blew up today to prevent the advance of Russian tanks. You can see ppl fleeing the city on foot scrambling over the ruins; I watched as a man dragged over his bicycle. pic.twitter.com/QVoxht2LDs — Francesca Ebel (@FrancescaEbel) 25. фебруар 2022.

14:40 - ČUDO! Vozač čudom izbegao smrt nakon što mu je tenk prešao preko automobila

Ranije danas objavljena je vest da ruska oklopna vozila voze kroz Obolon, oblast severno od centra Kijeva.

Civilians rescue an elderly man from his car after having been run over by a Russian military vehicle in Obolon, Kyiv this morning. pic.twitter.com/DvyPxlzx3X — Visegrád 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) 25. фебруар 2022.

Ovaj video prikazuje posledice tog incidenta - spljošteni civilni automobil koji je smrskalo jedno od vojnih vozila.

Zanimljivo je da je stariji vozač živ izvučen iz olupine.

14:30 - Rezervisti spremni da brane Kijev

Sinoć je, zajedno sa mnogima, Aleksij Gončarenko otišao u sedište kijevske policije. Bio je tu da uzme pušku.

Gončarenko nije — i nikada nije bio — vojni čovek. On je član Vrhovne rade, ukrajinskog parlamenta i jedan od mnogih civila koji su se odazvali pozivu ukrajinskih vlasti da se pripreme da brane zemlju od ruske invazije.

"Uopšte nisam profesionalni vojnik, ali mogu da pokušam i da dam sve od sebe i uradiću to ako ruske snage uđu u Kijev", rekao je on za CNN.

14:20 - Protivofanziva u Donbasu

"Protivofanziva" je u toku u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa, rekao je u petak portparol ruskog ministarstva odbrane, tvrdeći da su se ukrajinski vojnici predali ruskim trupama i proruskim separatistima.

CNN nije mogao odmah da proveri istinitost tih tvrdnji.

14:16 - Kremlj: Rusija spremna za razgovore sa Ukrajinom

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da je Rusija spremna za razgovore sa Ukrajinom u Minsku, beloruskoj prestonici, prenosi zvanična ruska novinska agencija RIA Novosti.

Ali on je rekao da bi to trebalo da se odnosi na Ukrajinu koja je proglasila "neutralni status" – što bi uključivalo "demilitarizaciju". Rusija je sve vreme želela da Ukrajina isključi mogućnost ulaska u NATO.

14:15 - Rusi "opkolili grad Černigov"

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njene snage opkolile grad Černigov, koji se nalazi oko 150 km severno od glavnog grada Kijeva.

"Blokiranje grada Černigova je završeno", rekao je portparol Igor Konašenkov, u komentaru ruske novinske agencije Interfaks.

14:03 - Papa u ruskoj ambasadi u Vatikanu

Papa Franjo susreo se u petak s ruskim ambasadorom u Vatikanu u ruskoj ambasadi kako bi izrazio zabrinutost zbog invazije na Ukrajinu.

Portparol Vatikana Mateo Bruni rekao je za CNN da je Papa otišao da izrazi svoju "zabrinutost zbog rata" u Ukrajini i da je sat i po bio na sastanku. Poseta se smatra neobičnom jer nije u skladu s uobičajenim protokolima.

Pope Francis has visited the Russian Embassy to the Holy See to “express his concern about the war" amid Moscow's invasion of Ukraine. It was an extraordinary personal gesture as he canceled other upcoming events because of knee pain. https://t.co/Ah3eaebD8h — The Associated Press (@AP) 25. фебруар 2022.

13:55 - EU zamrzava imovinu Putinu i Lavrovu

EU se sprema da zamrzne imovinu ruskog predsednika Vladimira Putina i ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u okviru treće runde sankcija Rusiji, piše Fajnenšel tajms.

Ministri spoljnih poslova planiraju da odobre paket sankcija danas popodne, zajedno sa nizom mera protiv ruskih banaka i industrije, citira list troje ljudi upoznatih s tim.

Putin i Lavrov neće biti podvrgnuti zabrani putovanja u skladu sa ovim merama, piše FT, naglašavajući spremnost EU da zadrži otvorene simbolične diplomatske mogućnosti.

Zvaničnik EU, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je Rojtersu:

"Mi se krećemo najbrže što možemo", dodajući da bi blok takođe mogao da cilja "mnogo više" oligarha.

13:50 - Gde će Putin da se zaustavi?

Ruski predsednik Vladimir Putin pravda svoju nezakonitu invaziju na susednu zemlju time što navodno želi da zaštiti prorusko stanovništvo u Donjecku i Lugansku, oblastima koje su proglasile nezavisnost od Ukrajine. Putinovi ciljevi su, veruje se, da dodatno proširi teritoriju i moć Rusije, Zapadu pokaže da je Rusija i dalje velika sila i kazni one koji mu, poput Ukrajine, prkose.

13:45 - Pao aerdorom, ubijeno 200 ukrajinskih specijalaca

Ruske snage preuzele su kontrolu nad aerodromom Hostomel u blizini Kijeva, javlja ruska novinska agencija Interfaks.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage blokirale grad Černihiv u Ukrajini.

13:30 - Kijev ušao u fazu odbrane

Gradonačelnik Kijeva kaže da je ukrajinska prestonica ušla u "fazu odbrane", prenosi Rojters.

BREAKING-- Kyiv mayor says the city has entered a defensive phase as Russian forces advance — Phil Stewart (@phildstewart) 25. фебруар 2022.

13:25 - Braća Kličko zajedno u borbu

Bivši bokserski prvak u teškoj kategoriji i sadašnji gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, rekao je da će se zajedno sa svojim bratom Vladimirom Kličkom boriti u "krvavom ratu" koji je usledio nakon ruske invazije na Ukrajinu.

⚡️ За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А.

Швидкі везуть людей у лікарні.

На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.

Будинок палає, є загроза руйнування. pic.twitter.com/Cu0Wn4Tp6J — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 25. фебруар 2022.

13:20 - Zelenski pozvao i Evropljane

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski pozvao je građane Evrope koji imaju "borbena iskustva" da se pridruže borbi za obranu Ukrajine, prenosi agencija AFP.

13:12 - Procuro nacrt novih sankcija

Prema procurelom nacrtu novih sankcija koje su dogovorili lideri EU, svi članovi Dume, ruskog saveta bezbednosti i svi beloruski zvaničnici u vojsci i Ministarstvu odbrane koji su "omogućili" invaziju na Ukrajinu biće podvrgnuti zabrani putovanja i imovina se zamrzava, izvještava Daniel Bofei iz Gardijana.

Prethodne sankcije pogodile su 351 poslanika Dume koji su podržali priznanje Rusije samoproglašenih republika u Lugansku i Donjecku.

Postoji predlog da se povećaju kriterijumi na listi za sankcionisanje pojedinaca, kao i da bi se "bolje uhvatili drugi oblici podrške režimu, uključujući oligarhe".

Još dve banke biće pod sankcijama: Alfa banka i Otkritie.

Postoji i predlog da se ruskim državljanima zabrani novi depoziti od preko 100.000 evra u bankama EU.

Ministri inostranih poslova sastaće se kasnije popodne da bi odobrili nacrt teksta.

13:00 - Đinping podržao Putina, Putin odgovorio Zelenskom

U telefonskom razgovoru u petak, kineski predsednik Si Đinping rekao je Vladimiru Putinu da Kina podržava Rusiju u naporima za rešavanje ukrajinske krize putem dijaloga, javlja kineska državna televizija CCTV.

Vladimir Putin uzvratio je Đinpingu da je Rusija spremna da održi razgovore na visokom nivou sa Ukrajinom, prenose kineski državni mediji.

"Sjedinjene Države i NATO dugo su ignorisali razumne bezbednosne brige Rusije, u više navrata odbacivali svoje obaveze i nastavili da unapređuju raspoređivanje vojske na istoku, dovodeći u pitanje stratešku krajnju liniju Rusije", rekao je Putin Đinpingu.

Rusija je voljna da vodi pregovore na visokom nivou sa Ukrajinom.

Ranije je kinesko ministarstvo spoljnih poslova odbilo da nazove rusku ofanzivu "invazijom".

12:48 - Talibani zabrinuti za civilne žrtve?

Avganistanski talibani su rekli da su "zabrinuti" zbog mogućnosti civilnih žrtava u Ukrajini, prenosi Gardijan .

Talibansko Ministarstvo spoljnih poslova je u saopštenju navelo da će ostati neutralno u skladu sa svojom spoljnom politikom.

12:42 - Zelenski pozvao Putina za sto

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Vladimira Putina da mu se pridruži za pregovaračkim stolom, piše ruska agencija RIA Novosti.

Zelenski je takođe rekao da Evropa i dalje može da zaustavi rusku agresiju ako deluje brzo.

Evo još nekih njegovih komentara koje je objavio Rojters

- Ukrajinski predsednik optužuje Evropu za nedovoljnu reakciju, sporu pomoć Ukrajini

- Zelenski kaže da je ruski napad kao ponavljanje Drugog svetskog rata

- Ukrajinski predsednik rekao oružanim snagama "vi ste sve što imamo"

- Ukrajinski predsednik poziva evropske građane na proteste kako bi prisili svoje vlade na odlučnije korake

12:40 - Protesti širom Rusije, građani ustali i u Gruziji, policija hapsi demonstrante

Protesti protiv invazije na Ukrajinu izbili su juče širom Rusije, a više od 1.500 učesnika mirnih demonstracija uhapšeno je sinoć u Moskvi, Sankt Peterburgu i 42 druga ruska grada.

U susednoj Gruziji, bivšoj sovjetskoj republici, hiljade Rusa marširalo je i skandirao "net voine" (ne ratu) i 'Putin khuilo' (Putin je kreten).

12:36 - Podeljeno 18.000 komada oružja

Oko 18.000 komada oružja sa municijom podeljeno je rezervistima samo u regionu Kijeva od početka ruske invazije, izvijestile su ukrajinske vlasti, kako prenosi CNN. U zajedničkoj izjavi, ministar obrane Oleksij Reznikov i načelnik Oružanih snaga Valerij Zalužnji, izjavili su kako su na putu i nove količine oružja.

- Uskoro ćemo od naših partnera dobiti dodatnu podršku u obliku modernog oružja i drugih resursa, rekli su.

12:34 - "Spremni smo na pregovore pod jednim uslovom"

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da je Rusija u svakom trenutku spremna za pregovore o Ukrajini, čim ukrajinski vojnici polože oružje.

12:29 - Projektil pogađa stambenu zgradu

Na snimku se vidi kako projektili pogađaju stambenu oblast severozapadno od Kijeva.

Pojavili su se snimci, koje je BBC verifikovao, na kojima se vidi da je projektil pogodio stambeno naselje u Buči, severozapadno od Kijeva.

Snimak dolazi u trenutku kada Ukrajina upozorava da su ruske trupe ušle u severne delove prestonice.

12:25 - Utočište u metrou

Ukrajinci nalaze utočište u kijevskom metrou dok ruske snage jačaju svoj stisak oko ukrajinske prestonice, a borbe su u toku u neposrednoj okolini grada.

Des Ukrainiens trouvent refuge dans le métro de Kiev, alors que les forces russes resserrent leur étau autour de la capitale ukrainienne, avec des combats en cours aux abords immédiats de la ville pic.twitter.com/BmpuM1NM64 — LN24 (@LesNews24) 25. фебруар 2022.

12:21 - Dve ekonomske posledice po svet

Nakon napada Rusije na Ukrajinu, svet je u strahu, posebno ako sukob dodatno eskalira, jer bi posledice takvog scenarija, pre svega ekonomske, mogle da se odraze ne samo na ove dve zaraćene države, već i na ceo svet. Tako bar tvrde stručnjaci, a da su u pravu videlo se odmah nakon prvih ispaljenih granata, kada su cene mnoge berzanske robe gotovo podivljale.

12:12 - "Odmah prijavite ove osobe"

U trenutku kada se širom Ukrajine sukobljavaju pripadnici ruskih i ukrajinskih oružanih snaga, ukrajinska policija poziva građane da joj prijave sumnjiva lica na ulicama, pogotovo osobe na čijoj su odeći prisutni crveni elementi.

12:07 - Pucnjava u istorisjkom centru Kijeva

Više izveštaja o pucnjavi koja se može čuti u istorijskom centru Kijeva.

In Podyl, historic Kyiv: sound of church bells interrupted by gunfire and explosions. Surreal. — Oliver Carroll (@olliecarroll) 25. фебруар 2022.

Ranije u četvrtak, Ema Grem-Harison iz Gardijana sastala se sa stanovnicima Kijeva u delu grada koji je pogođen.

Crater left by an explosion just beside an apartment block in Kyiv.



Locals say there are no military targets in the area. Windows at a nearby kindergarten and tax office blown out too. pic.twitter.com/6d1ej1Goau — Emma Graham-Harrison (@_EmmaGH) 25. фебруар 2022.

Snimci ruskih tenkova kroz Obolov nastavljaju da pristižu.

Russian armored vehicles drive through residential districts in Kyiv, #Ukraine. This is the one called Obolon. How scary this should be for innocent peaceful citizens. My heart is with Ukrainians pic.twitter.com/vP5EsPPAxk — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) 25. фебруар 2022.

11:57 - Lavrov se sastao sa pobunjenicima

Rusko ministarstvo spoljnih poslova je ranije objavilo ovaj video na kojem se vidi kako se ministar spoljnih poslova Sergij Lavrov sastaje sa predstavnicima dva ključna regiona u Ukrajini koje drže separatisti koje podržava Rusija.

#HappeningNow



Russia's FM Sergey Lavrov greets Minister of Foreign Affairs of the Lugansk People’s Republics Vladislav Deynego and First Deputy Minister of Foreign Affairs of the Donetsk People’s Republics Sergey Peresada 🤝



📍 Moscow pic.twitter.com/EipWityWoG — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 25. фебруар 2022.

Samoproglašene Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika su na istoku zemlje.

Putinova odluka da prizna njihovu nezavisnot došla je pre invazije na Ukrajinu.

11:51 - Mapa obima ruske invazije

Nezavisni kolektiv iz Bugarske koji se bavi ratnim sukobima, mapama i izveštajima s ratnih događanja na "Tviteru" je objavio mapu na kojoj se najbolje vidi koliko je ruski predsednik Vladimir Putin napredovao u svojoj invaziji na Ukrajinu.

📍The Ukrainian territories currently occupied by Russian forces. pic.twitter.com/NTYw8jcoct — DRM Journal (@remilitari) 24. фебруар 2022.

11:47 - Ponestaje zaliha

Ponestaje goriva, gotovine i medicinskih zaliha u delovima Ukrajine nakon ruske invazije, što bi moglo da natera do pet miliona ljudi da pobegnu u inostranstvo, saopštile su agencije za pomoć UN.

- Najmanje 100.000 ljudi je proterano u Ukrajini nakon što su napustili svoje domove, dok je nekoliko hiljada već prešlo u susedne zemlje, uključujući Moldaviju, Rumuniju i Poljsku - rekla je portparol agencije UN za izbeglice Šabija Mantu na brifingu UN u Ženevi.

Portparol kancelarije UN za ljudska prava Ravina Šamdasani rekla je da ima izveštaje o najmanje 127 civilnih žrtava u Ukrajini, uključujući 25 ubijenih i 102 povređenih, "prouzrokovanih granatiranjem i vazdušnim udarima". Ovo je verovatno bila značajna potcena, rekla je ona.

11:45 - Turska ne može da zaustavi Ruse

Turska ne može da spreči ruske ratne brodove da pristupe Crnom moru preko njegovih moreuza Bosfor i Dardaneli, kao što je Ukrajina zahtevala, zbog klauzule u međunarodnom paktu koja dozvoljava brodovima da se vrate u svoju matičnu bazu, rekao je turski ministar spoljnih poslova.

11:41 - Poziv građanima Harkova da se sklone

Gradonačelnik grada Harkova na istoku Ukrajine pozvao je stanovnike da se upute ka stanicama metroa, skloništima i podrumima.

Ranije su se u gradu čule glasne eksplozije, rekao je svedok Rojtersu, dok su raketni udari i upozorenja o vazdušnim napadima prijavljivani u brojnim gradovima Ukrajine.

11:35 - Ruski planovi

Postoji nekoliko najava iz Kremlja koji je objavio Rojters

- Putin će se danas sastati sa Savetom bezbednosti UN i održati nekoliko međunarodnih telefonskih razgovora

- Rusija će uvesti povratne sankcije zapadnim zemljama

- Rusija priznaje Volodimira Zelenskog za predsednika Ukrajine

- Sankcije će izazvati probleme, ali su rešive jer je država smanjila zavisnost od inostranog uvoza

- Rusija očekuje da se odnosi sa Zapadom normalizuju kada ljudi shvate da je bila primorana da deluje kako bi zaštitila svoju bezbednost

- Bez komentara o trajanju vojnih operacija

11:30 - Kremlj odbija da komentariše

Kremlj je odbio da komentariše moguće razgovore između ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ali je priznao spremnost drugog da razgovara o mogućem obećanju Ukrajine o neutralnosti.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će Moskva analizirati ponudu i dodao da su očekivanja Moskve od Kijeva ostala nepromenjena, prenosi Rojters.

Moskva je dugo tražila garancije da se Ukrajina nikada neće pridružiti NATO-u ili dozvoliti bloku da rasporedi trupe i oružje na svojoj teritoriji.

11:28 - Ostanite u kućama

Vlasti u Kijevu rekle su građanima da ostanu kod kuće kako bi izbegli "aktivne vojne operacije" u okrugu Obolon, severno od centra grada, prenosi Rojters.

U međuvremenu, regionalni direktor Unicefa rekao je da agencija još uvek pokušava da vidi koja je civilna infrastruktura pogođena i gde.

11:25 - Ispovest Ukrajinca koji je peške stigao do Poljske

"Upravo sam prošetao do Poljske". Ovako ukratko izgleda duga priča jednog Ukrajinca koji je peške stigao do Poljske.

11:22 - Rusi negiraju da planiraju okupaciju Ukrajine

Ruska nezavisna novinska agencija Interfaks prenosi da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao da "niko ne planira da okupira Ukrajinu".

On je dodao da Rusija i dalje ne priznaje aktuelnu vlast u Ukrajini kao demokratsku.

11:20 - Virdžin Atalntik izbegava ruski vazdušni prostor

Virdžin Atlantik je najavio da će izbegavati ruski vazdušni prostor, što znači da će letovi između Britanije, Indije i Pakistana trajati između 15 i 60 minuta duže.

11:15 - Rusija proširuje trgovinu sa Azijom kao odgovor na sankcije

Rusko ministarstvo ekonomije saopštilo je da radi na merama za minimiziranje uticaja sankcija koje su uvele zapadne zemlje nakon invazije na Ukrajinu.

Ministarstvo je saopštilo da će to uključivati planove za proširenje trgovinskih i ekonomskih veza sa Azijom, prenosi Rojters.

"Razumemo da će se pritisak sankcija sa kojim smo suočavali od 2014. sada intenzivirati. Retorika nekih naših stranih kolega bila je takva da smo već duže vreme spremni na potencijalne nove sankcije", navode u ruskom ministarstvu.

11:07 - Rusko MIP: Samo štitimo Černobilj

Rusko ministarstvo obrane izdalo je saopštenje u kojem tvrdi da njeni vojnici drže nuklearnu elektranu u Černobilu kako bi je "zaštitili".

Kažu da je nuklearna elektrana zauzeta kako bi se osiguralo da "nacionalističke skupine i druge terorističke organizacije ne mogu iskoristiti situaciju u zemlji kako bi organizovale nuklearnu provokaciju".

Rusija je takođe rekla da su nivoi radijacije u okolini elektrane normalni i da osoblje nastavlja da prati nivoe radioaktivnosti.

11:00 - Zauzet grad Sumi

Ruske snage su zauzele grad Sumi na severoistoku Ukrajine, rekao je jedan stanovnik za Gardijan Piter Bomont.

Razgovarao je sa ljudima širom zemlje, dok se sveopšti ruski napad nastavlja.

10:50 - Snimci tenkova preplavili društvene mreže

Na društvenim mrežama kruže brojni snimci kako ruski tenkovi ukaze u kijevski kvart Obolon, a jedan video je izrazito uznemirujući. Naime, jedna osoba iz svog stana snimila je rusko oklopno vozilo kako "namerno gazi automobil". Kako je broj snimaka koji prisižu sve veći, teško je utvrditi autentičnost i tačnost svakog od njih, pa prenosimo uz oprez.

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) 25. фебруар 2022.

#BREAKING: #RussianArmy Special Forces (#Spetsmaz) have reached the center of #Kiev. Heavy gunfight is reported in government area. #Ukrainian Army is now sending its T-64BV main battle tanks to confront the invaders including this one which was spotted in #Kyiv city center. pic.twitter.com/TslHdLT33M — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) 25. фебруар 2022.

Na društvenim mrežema pojavila se i fotografija da su se Rusima navodno pridružili i Čečeni i da su tenkovi sa njihovim oznakama snimljeni južno od Kijeva.

The appearance of the Russian Tiger armored vehicles in the south of Kiev. The wheels put the letter V. It is believed that they are forces belonging to Kadyrov, the Chechen or non-Russian forces. pic.twitter.com/Bd80a1bMxP — Spriter (@spriter99880) 25. фебруар 2022.

10:43 - Pucnjava u blizini Vlade

U blizini Vladinog sedišta u Kijevu čula se pucnjava, prenosi Asošiejted pres.

An air-raid alert has been declared in Kyiv, and residents are asked to immediately move to shelter. This is like for the third time alert already pic.twitter.com/zwLzF68jlp — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 25. фебруар 2022.

10.37 - Natalija iz Ukrajine: Plašimo se, ovo nije film!

- Možda sam luda, ali ne želim da razmišljam o najgorem scenariju. Ponekad se osećam kao da gledam film na televiziji, ali ubrzo shvatim da sve vidim svojim očima, da je oko mene i – stvarno. Plašim se! - kaže za „Politiku” Natalija, koja živi u Ivano-Frankivsku, gradu od približno 238.000 stanovnika, u zapadnoj Ukrajini.

10.34 - Ukrajina spremna na pregovore, ali uz uslov

Ukrajina je spremna da vodi razgovore sa Rusijom kako bi pregovarala o neutralnosti Kijeva, ali mora da dobije bezbednosne garancije, rekao je Mihailo Podoljak, savetnik predsednika Zelenskog.

Podoljak je prethodno rekao da Ruska Federacija želi da uništi ukrajinskog predsednika Vladimira Želenskog. Prema njegovim rečima, to je glavni cilj ruske invazije na Ukrajinu, prenosi agencija UNIAN.

#BREAKING: Ukraine is ready to hold talks with Russia to negotiate Kyiv’s neutrality, but it must receive security guarantees - Mykhailo Podoliak, an adviser to President Zelensky — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 25. фебруар 2022.

10:30 - Ukrajinci tvrde da su povratili kontrolu nad aerdoromom

Ukrajina je vratila aerodrom na periferiji Kijeva koju su bile zauzele ruske specijalne snage, tvrdi ukrajinski ministar obrane, a prenosi Daily Mail. Predsednik Zelenski kaže da je 137 njegovih vojnika ubijeno u borbi protiv ruskih agresora. Vest treba uzeti s rezervom, jer su Ukrajinci i juče tvrdili da je taj aerodrom ponovno u njihovim rukama.

10:28 - Zarobljen ruski vojnik?

Kako prenose strani mediji, navodno je u Kijevu pogođeno rusko vozilo i zarobljen jedan ruski vojnik. U prilog tome dostavljene su i fotografije sa lica mesta.

10:20 - Isključenje iz SVIFT-a "krajnje rešenje"

Francuski ministar finansija Bruno Le Mer rekao je da je isključenje Rusije iz globalnog međubankarskog platnog sistema SVIFT "krajnje sredstvo", prenosi Rojters.

Evropska unija i SAD su odlučile da ne odseku Rusiju od međubankarskog sistema za razmenu poruka, kao deo pooštrenih sankcija.

Uoči sastanka ministara finansija evrozone, Le Mer je rekao:

"Ovo je poslednje rešenje, ali ovo je jedna od opcija koja ostaje na stolu."

Njegov nemački kolega Kristijan Lindner rekao je da su "sve opcije na stolu" pored onih koje su već dogovorene.

#SWIFT is our sharpest sword and was announced to hit in case of an attack. The SWIFT exclusion of #Russia must not fail because of Germany! #Lanz — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 24. фебруар 2022.

10:08 - Snimci tenkova u kijevskom kvartu

Rusi kažu da ne udaraju na civilne objekte, ali su u posljednja 24 sata pogođena 33 takva objekta, rekao je Vadim Denisenko, zvaničnik ukrajinskog Ministarstva unutrašnjih poslova agenciji Rojters.

Na Tviteru kruži snimak kako ruski tenkovi ulaze u kvart Obolon, prenosi BBC, koji je i potvrdio autentičnost snimka.

Ruske snage zatvorile su se u glavnom gradu Kijevu nakon što su brzo napredovale s više frontova na severu, istoku i jugu Ukrajine otkako je invazija počela u četvrtak.

10:07 - Protest ispred ruskog predstavništva u Tajpeju

Nekoliko desetina pristalica Ukrajine okupilo se u petak ispred de fakto diplomatskog prisustva Moskve u Tajpeju na Tajvanu, izveštava Helen Dejvidson za Gardijan iz tog grada.

"Veoma je važno da stojimo uz Ukrajinu. Ako se ovo nastavi, izgleda da neće biti kraja onome što supersile mogu da urade. Takođe razmišljam o tome šta se dalje dešava. Postoji niz baltičkih zemalja koje su trenutno veoma uplašene", kaže jedna od okupljenih, državljanka Estonije.

10:05 - Anonimusi objavili rat Putinu

Najveća međunarodna hakerska grupa "Anonimusi" objavila je rat ruskoj vladi, u jeku ruskog napada na Ukrajinu koji traje već drugi dan.

10:01 - Ambasador Ukrajine u Srbiji: Kod Černobilja povećana radijacija

Odlazeći ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksandr Aleksandrovič rekao je da očekuje da Srbija osudi invaziju Rusije na njegovu zemlju i naveo da ukrajinska vojska pruža veliki otpor agresoru.

"Situacija je ozbiljna u zoni Černobilja. Sada registrujemo pojačana gama radijaciju. Ne znamo šta se dešava. Tamo postoji skladište nukleranog otpada. To je opasnost po čitavu Evropu", rekao je Aleksandrovič

09:55 - Rusija ograničila korišćenje svog vazdušnog prostora

Rusija ograničava korišćenje svog vazdušnog prostora za sve britanske letove, uključujući tranzitne, prenose RIA Novosti.

Izveštaj dolazi nakon što je vlada Velike Britanije objavila da će ruskom nacionalnom prevozniku Aeroflotu biti zabranjen pristup britanskom vazdušnom prostoru u okviru sveobuhvatnog paketa sankcija objavljenog u četvrtak.

⚡️ Россия ограничивает использование своего неба для британских самолетов, включая транзит — РИА Новости (@rianru) 25. фебруар 2022.

09:52 - Zelenski urgira na Zapad da pojačaju vojnu podršku

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je od jutros na telefonskim linijama, pozivajući zapadne zemlje da pooštre sankcije Rusiji i povećaju vojnu podršku.

Discussed with @niinisto countering the aggressor. Informed about our defense, insidious shelling of Kyiv. Grateful to 🇫🇮 for allocating $50 million aid. It’s an effective contribution to the anti-war coalition. We keep working. We need to increase sanctions & 🇺🇦 defense support — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25. фебруар 2022.

09:50 - Zašto je Rusima bitan Černobilj?

Ruska vojska preuzela je kontrolu nad nekadašnjom nuklearnom elektranom u Černobilju. Ovo je za agenciju Rojters prvi potvrdio savetnik ukrajinskog predsednika Mihailo Podoljak.

09:45 - Cene gasa u minusu

Held talks with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦’s defense and insidious attacks on Kyiv by the aggressor. Today 🇺🇦 needs the support of partners more than ever. We demand effective counteraction to the Russian Federation. Sanctions must be further strengthened. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25. фебруар 2022.

Cena gasa u Evropi pala je danas na početku trgovanja za 21 posto na 1.230 dolara za 1.000 kubnih metara, pokazuju podaci sa londonske ICE berze.

09:35 - "Pripremite molotovljeve koktele"

U severnom okrugu Kijeva čule su se eksplozije i pucnjava, dok su se invazione ruske snage približavale, prenosi AFP sa zemlje.

Grđani su trčali u zaklon, a u oblasti Obolonskog čula se vatra i eksplozije iz malokalibarskog oružja. Veće eksplozije mogle su se čuti čak i do centra grada.

Ruske snage su prvi put stigle na periferiju Kijeva u četvrtak kada su helikopterske trupe napale aerodrom nedaleko od grada, blizu Obolonskog, prenosi AFP.

Kada su stigli u Obolonski, unutar grada, Fejsbuk stranica Ministarstva odbrane pozvala je civile da se odupru.

⚡️BREAKING: Russia’s forces have entered the Obolon district in Kyiv, where the Ukrainian military is currently fighting them. Ukraine’s Defense Ministry ask residents not to leave their house and prepare Molotov cocktails. The district is approximately 10 km from central Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 25. фебруар 2022.

"Pozivamo građane da nas obaveštavaju o kretanju trupa, da prave molotovljeve koktele i neutrališu neprijatelja", piše na zvaničnoj stranici ukrajinskog Ministarstva odbrane.

09:31 - Redovi na granicama, muškarci ostavljaju porodice

Redovi automobila su na granicama i pokušavaju da odu iz Ukrajine u Mađarsku i Poljsku. Oni čekaju i do 15 sati, izveštava Piter Bomont iz Gardijana iz Lavova. Međutim, jedna od posledica jučerašnjeg naređenja o opštoj mobilizaciji koju je izdao ukrajinski predsednik Voldomir Zelenski je da većini muškaraca nije dozvoljeno da ode, pa mnogi ostavljaju svoje porodice na granicama.

09:30 - Evropa sprema treći paket sankcija

Lideri zemalja i vlada članica EU razgovaraju o trećem paketu sankcija Rusiji, koje će biti uvedene u slučaju da se ne poboljša situacija u Ukrajini, izjavio je za TAŠ neimenovani izvor iz delegacije jedne od zemalja članica bloka.

09:28 - Portesti protiv Putina širom sveta

Ljudi širom sveta protestuju protiv ruske invazije na Ukrajinu. Demonstracije se održavaju u Madridu, Sidneju i Njujorku...

09:21 - Novorođenčad premeštena u podrum

Novorođenčad iz odeljenja intenzivne nege u dečjoj bolnici u Dnjepru, u istočnoj Ukrajini, premeštena su u četvrtak u improvizovano sklonište za bombe na donjem nivou zgrade. Dnjepar je bio meta raketnih udara, prenosi Njujork tajms.

09:20 - Ruske snage ušle u Kijev

Kako javlja AFP, ruske snage su ušle u Kijev

#UPDATE Ukraine President Volodymyr Zelensky says invading Russian forces are targeting civilians, praising his countrymen for their "heroism".



"They say that civilian objects are not a target for them. But this is another lie."



He spoke as Moscow's forces reach Kyiv pic.twitter.com/7P0JwS6QMz — AFP News Agency (@AFP) 25. фебруар 2022.

Zamenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maljar rekla je da je ruska vojska zaplenila dva automobila ukrajinskih oružanih snaga pre nego što su se presvukla u uniformu ukrajinske vojske, a zatim se sa Obolona odvezla do centra Kijeva. Ukrajinski general-potpukovnik Valerij Zalužnij je potvrdio izveštaje u saopštenju na sajtu ukrajinskih oružanih snaga.

Sound of gunfire in residential suburbs of Kyiv... Video via @bazabazon pic.twitter.com/Y39uZ9eRU7 — Christo Grozev (@christogrozev) 25. фебруар 2022.

Ukrajinska vlast pozvala je ljude da ostanu u domovima te da pripreme Molotovljeve koktele. Ova četvrt nalazi se 10 kilometara od centra Kijeva.

09.06 - Blinken: Putin želi da svrgne valst u Ukrajini

Američki državni sekretar Entoni Blinken izjavio je da je siguran je da će ruski predsednik Vladimir Putin pokušati da svrgne aktuelnu vlast u Ukrajini.

08.55 - Ruski vojnici uzeli ukrajinska vozila i odvezli se do Kijeva

Zamenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maljar rekla je da su pripadnici ruske vojske zaplenili dva automobila ukrajinskih oružanih snaga pre nego što su se presvukli u uniformu ukrajinske vojske, a zatim se sa Obolona odvezla do centra Kijeva.

Ukrajinski general-potpukovnik Valerij Zalužnij je potvrdio izveštaje u saopštenju na sajtu ukrajinskih oružanih snaga.

08.52 - Špigl: Nemačka šalje vojsku na istočno krilo NATO-a

Nemačka planira da NATO-u ponudi trupe, sisteme protivvazdušne odbrane i ratne brodove za jačanje istočnog krila Alijanse, nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, objavio je danas nemački nedeljnik Špigl bez navođenja izvora, prenosi Rojters.

Nemačka bi mogla blagovremeno da pošalje pešadijsku četu sa oko 150 vojnika i više desetina oklopnih transportera "Boker", kao deo paketa koji je vojska sastavila za ministarku odbrane Kristin Lambreht, piše Špigl.

08.46 - Treba li da pravimo zalihe zbog rata u Ukrajini?

Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori govorio je o tome da li ima potrebe da stanovništvo pravi zalihe zbog situacije u Ukrajini, jer se lako mogu naći alternativni načini snabdevanja za proizvode.

08.36 - Mjanmar podržao ruski napad

Mjanmar je rekao da podržava napad Rusije na Ukrajinu.

Brigadni general Zav Min Tun, portparol hunte u Mjanmaru, rekao je za Njujork tajms telefonom: "U slučaju Rusije i Ukrajine, Rusija je učinila svoj deo da zadrži svoj suverenitet i mislim da je to ispravno. Rusija je takođe velika zemlja među svetskim silama i pokazuje da takođe igra glavnu ulogu u održavanju svetskog mira".

08.29 - Besne borbe u okolini Kijeva

Ukrajinska vojska je rekla da se bori sa ruskim snagama u blizini prestonice, javlja AFP.

#BREAKING Ukraine army says fighting Russian forces outside capital Kyiv pic.twitter.com/RW0VA2X7wO — AFP News Agency (@AFP) 25. фебруар 2022.

08.27 - Volas: Rusija namerava da izvrši invaziju na celu Ukrajinu

Britanski ministar odbrane rekao je da je stav britanske obaveštajne službe da Rusija namerava da izvrši invaziju na celu Ukrajinu, ali njena vojska nije uspela da izvrši invaziju prvog dana invazije.

Ben Volas je rekao da procenjuje da je Rusija izgubila više od 450 vojnika i da ruska vojska nije uspela da ispuni svoje glavne ciljeve prvog dana svoje invazije.

08.23 - Cene nafte i dalje u porastu zbog situacije u Ukrajini

Cene nafte i dalje su u porastu posle jučerašnjeg skoka za više od 8,0 procenata na vest o ruskoj vojnoj intervenciji u Ukrajini.

08.20 - Zelenski traži pomoć: Treba nam antiratna koalicija

"Branimo svoju slobodu, svoju zemlju. Potrebna nam je efikasna međunarodna pomoć. Razgovarao o tome sa Andžejem Dudom. Apelovao na pomoć u odbrani, sankcije, pritisak na agresora. Zajedno moramo da stavimo Rusiju za pregovarački sto. Treba nam antiratna koalicija", naveo je Zelenski.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put 🇷🇺 at the negotiating table. We need anti-war coalition. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25. фебруар 2022.

08.18 - Ukrajinska vojska digla u vazduh most

Ukrajinsko ministarstvo odbrane kaže da su ukrajinske jedinice digle u vazduh most preko reke Teteriv u Ivankivu, koji se nalazi oko 50 kilometara severno od Kijeva, u nastojanju da spreče napredovanje ruske vojske prema glavnom gradu.

Фото наслідків обстрілів у Старобільську, Луганська область pic.twitter.com/qX6X51aRZY — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) 25. фебруар 2022.

08.17 - Ukrajinsko ministarstvo: Uništili smo dva tenka na istoku, Rusi se povlače

Ukrajinsko ministarstvo odbrane objavilo je na Tviteru da su uništena dva ruska tenka kod Trohizbenka na istoku Ukrajine.

Kako pišu Ukrajinci, uništena su dva ruska tenka i jedno oklopno vozilo. Rusi su, dodaju u saopštenju, bili prisiljeni na povlačenje.

07.59 - SAD: Ruske snage na 30-ak kilometara od Kijeva

Ruske snage koje su ušle u Ukrajinu preko Belorusije nalaze blizu Kijeva, tvrde američki zvaničnici.

Američki sekretar odbrane Lojd Ostin rekao je poslanicima u telefonskom pozivu da su ruske mehanizovane snage koje su ušle iz Belorusije udaljene oko 32 kilometra od Kijeva, prema osobi upoznatoj sa pozivom, prenosi Asošiejted pres.

07.43 - "Poslednji put smo ovo doživeli 1941. godine"

"Stravični ruski raketni udari na Kijev. Poslednji put ovako nešto je naša prestonica doživela 1941. godine kada ju je napala nacistička Nemačka. Ukrajina je pobedila to zlo i pobediće ovo. Zaustavite Putina. Izolujte Rusiju. Odsecite im sve veze. Izbacite Rusiju sa svih strana", napisao je na Tviteru Dmitro Kuleba.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 25. фебруар 2022.

07.39 - "Bravo za ukrajinsku PVO"

"Bravo ukrajinska PVO! Eksplozije - to su bili naši udari protivvazdušne odbrane na neprijateljske avione ili dronove! Prema operativnim informacijama, neprijateljsku letelicu su oborile ukrajinske snage protivvazdušne odbrane i pale su u Darnjičkom okrugu u blizini kuće na adresi - Ulica Košice 7a", napisao je savetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko

07.37 - Ruske rakete gađale Kijev

Kijev je pogođen eksplozijama, a najmanje jedan stambeni blok je oštećen. Ukrajinski zvaničnici rekli su da je bilo raketnih udara na grad. Ukrajina kaže da je na desetine ljudi ubijeno, dok je hiljade pobeglo.

07.24 - Zelenski: Sami se branimo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je jutros da je Rusija nastavila raketne udare na Ukrajinu i da se njegova zemlja sama brani.

07.19 - Plan Rusije je da se probije do Kijeva

Savetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko izjavio je da je plan Rusije za danas da se tenkovima probije do Kijeva iz pravca Ivankova i Černigova.

„Najteži dan će biti danas. Plan neprijatelja je da se kolonama tenkova probije od Ivankova i Černigova do Kijeva", napisao je Geraščenko na Telegramu.

Dodao je da su branioci Kijeva spremni, prenosi Interfaks Ukrajina.

07.17 - Sirene i u Lavovu

Gradska uprava glavnog grada Ukrajine, Kijeva, oglasila je jutros vazdušnu opasnost.

"Pažnja, ovo nije vežba. Proglašena je vazdušna opasnost! Kada čujete sirene, odmah se uputite ka najbližem skloništu", navedeno je u saopštenju gradske uprave koje prenosi agencija Interfaks Ukrajina.

Sirene su se jutros oglasile i u zapadnom ukrajinskom gradu Lavovu.

07.13 - Rusi kontrolišu aerodrom kod Kijeva

Iz kabineta ukrajinskog predsednika saopšteno je sinoć da ruske snage kontrolišu aerodrom "Gostomel" u blizini Kijeva.

Kako je javila agencija Unian, na aerodrom Gostomel sletelo je 20 helikoptera KA-52 i Mi-8 snaga Ruske Federacije.

07.09 - Masakr na Zmijskom ostrvu, svi ukrajinski vojnici su mrtvi

- Pripadnici ruske mornarice pobili su sve ukrajinske vojnike na Zmijskom otoku u Crnom moru - rekao je ukrajinski predsednik Zelenski. Ubijeno je 13 vojnika, niko nije preživeo, dodao je.

Radi se o malom ostrvu koji se nalazi blizu granice Rumunije i Ukrajine.

07:03 - Sirene u Kijevu

Brojni građani na društvenim mrežama prijavljuju da sirene ponovo odjekuju prestonicom Ukrajine.

07:00 - Gađan aerodrom?

Air raid sirens sound in Kyiv, about three hours after loud explosions woke the city — Emma Graham-Harrison (@_EmmaGH) 25. фебруар 2022.

Gradonačelnik Rovna tvrdi da je raketiran gradski aerodrom, ali da navodno nije pričinjena veća šteta i za sada nema podataka o žrtvama.

06:59 - Radnici u Černobilju taoci ruskih snaga

Radnici u nulkearnoj elektrani u Černobilju ruske snage "drže su kao taoci", rekla je sinoć sekretarka za štampu Bele kuće Džen Psaki. Ona je na konferenciji za novinare rekla da postoje verodostojni izveštaji da su radnici černobiljske nuklearne elektrane u Ukrajini "taoci" ruskih snaga.

Russian troops from #Belarus entered the Chernobyl zone. Heavy fights between them and Ukrainian soldiers guarding the storage of radioactive waste. We don't know about the fallout yet. But this is an absolute madness pic.twitter.com/yHll6ApQgk — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) 24. фебруар 2022.

- Ogorčeni smo verodostojnim izveštajima da ruski vojnici trenutno drže osoblje černobilskih postrojenja kao taoce - rekla je.

07:00- Eksplozije iznad Kijeva rezultat dejstva ukrajinskih snaga

Brojni građani Kijeva na društvenim mrežama izvestili su o seriji snažnih eksplozija koje su odjeknule u tom gradu. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je Kijev presreo "neprijateljsku letelicu".

06:47 - Zelenski potpisao ukaz o opštoj mobilizaciji

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o opštoj mobilizaciji stanovništva nakon napada Rusije, javlja danas Interfaks. Mobilizacija će biti sprovedena u roku od 90 dana od stupanja ukaza na snagu, navedeno je na sajtu predsednika Ukrajine.

Muškarcima od 18 do 60 godina zabranjeno je da napuštaju zemlju, stoji u novom ukazu.

06:34 - Borbe i dalje traju

Borbe su nastavljene tokom cele noći u Ukrajini. Pojavili su se izveštaji o borbi u ukrajinskom gradu Sumi. Grad se nalazi na severoistoku Ukrajine, a kako je bilo danima pred početak ruskog napada u Sumiju, za "Blic" je ispričala Ukrajinka Jana.

Iz grada je kuljao dim od granatiranja.

06:28 - Peskov otkrio zahteve Kremlja

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je objasnio šta prema njegovim rečima, zvanična Moskva očekuje od Kijeva ukoliko želi da se zaustavi ruski napad.

06:16 - Delovi aviona uništili zgradu?

Another video showing a building I’ve geolocated to Pozniaky district southeast of Kyiv. A high-rise apartment building in fire. Unclear whether this is damage from the incident in the previous video but location suggests it might be. pic.twitter.com/YofGqt3kTk — Christopher Miller (@ChristopherJM) 25. фебруар 2022.

Pojedini mediji javljaju da je zgrada počela da gori nakon što su na nju pali delovi letelice koja je oborena. Spasilačke ekipe su na licu mesta.

06:10 - Eksplozija iznad Kijeva

🇷🇺 військові злочинці обстріляли мирні райони Києва.🇺🇦 ППО не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці.Зберігайте спокій,допомагайте один одному,отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.https://t.co/isMCmS7367 pic.twitter.com/yY6b5ExbAa — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) 25. фебруар 2022.

Ukrajinska vojska objavila je snimak, na kojem se navodno vidi masivna eksplozija koja se jutros dogodila na nebu iznad Kijeva.

