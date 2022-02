UKRAJINCI SRUŠILI RUSKI AVION? On se zabio u zgradu i zapalio je (VIDEO)

Uz ubijene graničare ima i nekoliko ranjenih. Ta regija, navodi se, nema kopnenu granicu sa Rusijom, ali se nalazi na obali Azovskog mora.

Napad se dogodio u 4.25 sati po lokalnom vremenu.

⚡️Ukrainian Interior Ministry adviser Anton Gerashenko shared this video purportedly showing air defense systems take out a Russian aircraft over Kyiv’s Darnitsky region moments ago. Other explosions heard and reported around the capital. pic.twitter.com/e9wL7ZckUQ