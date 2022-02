ANONIMUSI OBJAVILI RAT VLADI RUSIJE: Napali sajtove i TV kuće!

Najveća međunarodna hakerska grupa "Anonimusi" objavila je rat ruskoj vladi, u jeku ruskog napada na Ukrajinu koji traje već drugi dan.

"Grupa Anonimusi službeno je u sajber-ratu protiv ruske vlade", pišu na Tviteru.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) 24. фебруар 2022.

Hakerski aktivisti okupljeni u kolektivu "Anonimusi" nemaju vođu niti je poznato ko su članovi, reć je o velikom broju individualaca. S obzirom na to da ne postoji struktura vođstva, bilo ko može da tvrdi da je njihov član. To takođe znači da njihovi članovi mogu imati različite ciljeve jer nemaju nikakvu agendu.

Upozorili na ruski napad

Noćas su objavili i upozorenje da se ruska vojska sprema da raketira Kijev, što se nakon nekoliko sati i dogodilo.

The Russian armed forces are preparing a large-scale bombing operation in the capital of #Ukraine. — Anonymous (@YourAnonOne) 24. фебруар 2022.

Od 4:30 ujutro po lokalnom vremenu Kijevom odjekuju eksplozije. Savetnik ukrajinske vlade kaže da je srušen ruski avion i da je spriječeno više raketnih napada. Ima povređenih. Ukrajinski predsednik je potvrdio izveštaje o ruskim raketnim napadima u Kijevu.

Srušili stanice RT-a

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News. — Anonymous (@YourAnonOne) 24. фебруар 2022.

Juče su "Anonimusi" hakovali i srušili stranicu Putinove državne televizije, a stranice RT-a privremeno su bile nedostupne.