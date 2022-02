RUSKI TENKOVI NA ULICAMA KIJEVA: Ovo su najnoviji snimci iz Ukrajine! (VIDEO)

Savetnik ukrajinske vlade kaže da je srušen ruski avion i da je sprečeno više raketnih napada. U gorućim zgradama ima povređenih. Ukrajinski predsednik je potvrdio izveštaje o ruskim raketnim napadima u Kijevu.

Od juče traju žestoke borbe. Ruske snage vrše ofanzivu iz više smerova, a podržavaju ih snage DNR, LNR i Belorusija. Na ukrajinske gradove padaju projektili, čuju se sirene, a veliki broj ljudi napušta gradove.

#BreakingNews - Russian military equipment is already and right in the residential area #Obolon in #kiev .#UkraineRussiaConflict #Russian #Putin #worldwar3#Russia #Ukraine #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/zL404HuPfG