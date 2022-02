U toku je specijalna vojna operacija ruskih snaga u Ukrajini, a sa zapada dolaze razne optužbe sa porukama da se uvedu najveće sankcije ikada Moskvi.

Mihajlo Tomić javio se iz Kijeva za Pink i rekao da se u Kijevu čuju eksplozije, ali da ne zna da li se čuju iz tenkova ili iz aviona, takođe, kaže da je trenutno uzbuna i da su ljudi u skloništima.

- Vrlo malo znamo, slušamo stalno vesti, koliko su ukrajinske informacije tačne nemamo. Nemamo ni punu sliku u dešavanjima u ostalim delovima Ukrajine. Grad donekle funkcioniše, saobraćaj postoji, bar u vreme kada nisu uzbune. Prodavnice su radile ceo dan – rekao je Tomić.

Kako kaže, za sada, struje i vode ima, ali dodaje da je puno kijevljana napustilo grad i da je on praktično pust.

- Vlada zabrinutost i neizvestnost. Ne vladamo dobro informacijama pa ne znam šta će biti za dva sata, a kamoli sutra – rekao je Tomić.

Profesorka dr Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka, istakla je da mi nismo ni sigurni da informacije koje dobijamo jesu validne.

- Postoji puno kontradiktornih informacija koje dolaze sa različitih strana. Te informacije se dosta razlikuju, ne samo u nijansama, nego u činjenicama. Smatram da trenutno nemamo validne informacije kako bi zaključili šta se tačno dešava - rekla je Mitrović.

Kako kaže, ono što znamo jeste da je rat u toku, da imamo dva paralelna sveta i neki treći koji pokušava da bude neutralan.

- Ljudi su naučili da se prikljanjaju ili jednom ili drugom. Kada gledamo do kada ovo može da traje, možemo da zaključimo da je Rusija zatvorila nebo nad južnim delom svoje države do 2. marta, možda smatraju da će do tada postići ciljeve koje su postavili - rekla je Mitrović.

Predsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić, istakla je da su dolazile informacije da invazije neće biti, mada smo mogli da vidimo kako se opkoljava Ukrajina.

- Sada na terenu vidimo nešto drugo – rekla je Grubješić.

Diplomata Dragan Bisenić, rekao je da će svako ko bude bio u stanju da sprovede svoju volju nad onim ko je mnogo slabiji, to će i učiniti.

- Mnogo je važno za razumevanje našeg regiona, događaj u Jugoslaviji je preloman za poštovanje međunarodnog prava i sistema i svetskog poretka – rekao je Bisenić.

