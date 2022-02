'PUTINE, DOĐI MAMI!' Glumica napisala pesmu ruskom predsedniku i zbog ovih stihova nas je SRAMOTA! BLAMČINA (VIDEO)

Analin Mekord (34) je na društvenim mrežama objavila video u kojm se obratila ruskom predsedniku Vladimiru Putinu kroz pesmu koju je izrecitovala.

Naime, nakon aktuelnih događanja između Ukrajine i Rusije, američka glumica i manekenka je na Tviteru uputila poruku ruskom predsedniku.

- Dragi predsedniče Vladimire Putine, tako mi je žao što nisam bila vaša majka - započela je glumica, najpoznatija po ulozi Naomi Klark u televizijskoj seriji Beverly Hills, 90210.

- Da sam vam majka, bio bi tako voljen, držala bih te u naručju. Nikad ne bi došlo do nevolja u svetu koje se upravo događaju pred našim očima. Ovo je čista propast nacije koja mirno sedi pod noćnim nebom. Da sam ja vaša majka, svet bi bio topao - nastavila je glumica.

Mekord je rekla da ne može zamisliti "bol" koju je ruski političar morao da oseća kao dete da poveruje da "živi u okrutnom, nepravednom svetu".

- Da sam tvoja majka, da je svet hladan, umrla bih da te zagrejem... Umrla bih da ti dam život - nastavila je da recituje.

Zatim je rekla da "ne može da veruje" da je rođena "prekasno" da bude Putinova majka, pa je nastavila:

- Znam da sam ja tvoja majka, to bi bio početak prema svesti o tome kakvo moćno biće svetla možeš biti samo da u tvom umu nema nasilja kog si gledao kada si bio dete. Ne mogu da verujem da sam rođena prekasno i na drugom mestu - rekla je za kraj glumica.

Naravno, video je ubrzo postao viran i na mrežama su počeli da se šale na njen račun. Tviteraši su okarakterisali njeno recitovanje kao izvođenje pesme "Imagine" Džona Lenona koju su pevali Gal Gadot i njene kolege na početku pandemije kovida. Utopijska ideja je proglašena za patetično mudrovanje bogataša. Neki su bili toliko "surovi" da su pisali i da se glumica probudila i rekla: "Putine, dođi mami".

AnnaLynne McCord really woke up today and said "Putin, come to mama" on main