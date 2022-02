UKRAJINCI LAŽNO OPTUŽILI RUSE ZA GAŽENJE CIVILA: Nesrećnog čoveka pregazio ukrajinski tenk koji je izgubio kontrolu (VIDEO)

Snimak gaženja ukrajinskog civila na društvenoj mreži Tviter podelio je i OCCRP što je dodatno doprinelo merodavnosti snimka i pozadinske priče. Međutim, večeras je OCCRP izašao u javnost sa izvinjenjem jer, iako je snimak legitiman, nije bilo u pitanju rusko oklopno vozilo već je automobil pregazio ukrajinski tenk koji je u trenutku izgubio kontrolu.

Reportedly outskirts of Kiev. Watch to the end. Russian tank pic.twitter.com/vHHV6VmGrQ

- Izbrisao sam svoje retvitove na kojima se vidi kako vojno vozilo gazi civilni automobil u Kijevu. Izgleda da se radilo o ukrajinskom vojnom vozilu koje je izgubilo kontrolu. Još nema izveštaja o ruskim vozilima u Kijevu. Još jedan dobar podsetnik da ne širite neproveren sadržaj - napisao je na Tviteru urednik OCCRP-a Ilija Lozovski.

Podsetimo, danas se na društvenim mrežama pojavio snimak koji je ubrzo dospeo u žižu javnosti.

Stariji muškarac koji je upravljao automobilom je preživeo incident, a iz uništenog automobila su uspeli da ga izvuku sugrađani.

#Ukraine The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued,

Kyiv oblast pic.twitter.com/p5U3Rwni5l