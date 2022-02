(UŽIVO) TREĆI DAN RATA U UKRAJINI: U Kijevu nema izlaska iz kuća do ponedeljka, Erdogan zove Putina!

Treći dan od početka ruske invazije na Ukrajinu nastavljene su žestoke borbe širom te zmelje. Dok rusku tenkovi nadiru prema Kijevu iz tog grada odjekuje pucnjava.

15:56 - Stanovnicima Kijeva zabranjen izlazak iz kuća do ponedeljka u 8 ujutru

U Kijevu će od danas u 17 časova po lokalnom vremenu do ponedeljka ujutru biti na snazi neprekidni policijski čas, saopštila je danas kancelarija gradonačelnika glavnog grada Ukrajine.

Prethodno je grdonačelnik Vitalij Kličko naveo da je produžen policijski čas i da će trajati od 17 do 8 časova svaki dan.

15:53 - Svetlana Tihanovska: Proglašavam se liderkom Belorusije

- Lukašenko je počinio izdaju, učinio je našu zemlju učesnikom invazije na Ukrajinu. Zato se izjašnjavam kao nacionalni lider Belorusije, kako bi zaštitila suverenitet i nezavisnost naše zemlje i predstavljala je u pregovorima o bezbednosti i upravljanju krizama u regionu - rekla je beloruska opozicinarka Svetlana Tihanovska u video snimku na svom Tviter nalogu.

Lukashenka committed treason – he made our country a participant in the invasion of Ukraine. So I declared myself as the national leader of Belarus to protect the sovereignty & independence of our country, represent it in security negotiations & crisis management in the region.

15:42 - Turska demantuje Zelenskog

Turska je saopštila da tek treba da donese odluku o zatvaranju svojih moreuza između Sredozemnog i Crnog mora za rusku mornaricu – uprkos ranijoj tvrdnji ukrajinskog predsednika Zelenskog da je to već odlučeno.

To je prvo zvanično pojašnjenje otkako je Zelenski rekao da je Turska pristala da zatvori plovne puteve za ratne brodove,što bi bila velika odbrambena prednost za Ukrajinu.

Prema Rojtersu, turski zvaničnik je rekao da "nije doneta odluka da se zatvore moreuzi za ruske brodove“. Ako se to ipak dogodi, zatvaranje bi prekršilo konvenciju za crnomorske države koja kaže da je ratnim brodovima dozvoljeno da se vrate u luku tokom rata.

Turska zabranila prolaz ruskim ratnim prodovima kroz Bosfor

Odgovarajući na zahtev Ukrajine Turska je zabranila ruskim vojnim brodovima prolaz kroz Bosfor.

Ministarstvo odbrane Ukrajine izveštava da se 14 ruskih borbenih grupa kreće ka Kijevu sa severoistoka

Ukrainian MOD reports 14 Russian BTGs are moving on Kyiv from the northeast.

Oglasio se Kremlj: Kijev odbio pregovore sa Moskovom

Trećeg dana sukoba u Ukrajini kao bomba je odjeknula vest da je Putin bio naložio da se prekinu specijalne operacije ruskih trupa u toj zemlji. Međutim, ubrzo je tu odluku i povukao.

Medvedov: Rusiji više nisu potrebni diplomatski odnosi sa Zapadom

Rusiji zapravo više nisu potrebni diplomatski odnosi sa Zapadom, rekao je u subotu bivši predsednik i visoki bezbednosni zvaničnik Dmitrij Medvedev, odbacujući zapadne sankcije uvedene Moskvi zbog njene invazije na Ukrajinu.

-Ne trebaju nam posebno diplomatski odnosi... Vreme je da zaključamo ambasade i nastavimo kontakte gledajući jedni druge kroz dvoglede i preko nišana, napisao je Medvedev na svojoj stranici na ruskoj društvenoj mreži VK.

Ukrajinske službe: Rusko iskrcavanje kod Lavova je lažna vest

Ukrajinske bezbednosne službe odbacile su izveštaje gradonačelnika Lavova da se 60 ruskih vojnika iskrcalo u regiji preko noći.

Služba državne bezbednosti (SBU) saopštila je da je informacija lažna i da do takvog sletanja nije došlo. Rečeno je da je ukrajinski helikopter obavio izviđački let u tom području.

-Molimo stanovnike da ostanu mirni!, SBU stoji u saopštenju objavljenom na Fejsbuku.

Oglasio se Ramzan Kadirov

Čečenski lider Ramzan Kadirov se oglasio i rekao da još uvek ne šalju nikoga.

-Još nikog ne šaljemo... Danas smo okupili dobrovoljce koji su spremni da u bilo kom trenutku krenu u bilo koju specijalnu operaciju na bilo kojoj teritoriji da bi zaštitili našu državu, naš narod, rekao je Kadirov u Groznom, a prenose RIA. Novosti

Ramazan Kadyrov, while wearing his @Prada boots, says he has put together a 10,000-strong force made up of members of his law-enforcement bodies to be sent to #Ukraine if required.

Sve teritorije koje je Rusija uspela da osvoji u 3 dana

Rusi šalju veoma moćno oružje, bacač termobaričnih raketa

CNN je objavio snimak iz Rusije na kojoj se vidi veoma moćan raketni sistem TOS-1. Ovaj bacač raketa nalazi se na kamionu i, kako piše CNN, ide prema Ukrajini.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod.

Kličko: U središti grada nema ruskih vojnika

Kijev je pod kontrolom ukrajinske vlade, a u središtu grada nema ruskih vojnika, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

PVO sistem Pancir S-1 viđen u blizini Kijeva

Pancir s1 stigao do Kijeva

Francuzi zaplenili ruski trgovački brod?

Russian embassy in France says that a Russian cargo ship has been seized by French customs in the Channel, on suspicion of being linked to sanctioned interests, and is currently in Boulogne-sur-Mer port.

Francuska pomorska policija je u subotu rano ujutro u kanalu La Manš zaplenila brod koji bi prema francuskim vlastima mogao da pripada ruskoj kompaniji osumnjičenoj za kršenje trgovinskih sankcija povezanih sa ratom u Ukrajini.

Holandija i Češka šalju vojnu pomoć Ukrajini

Holandija će poslati 200 defanzivnih raketa Ukrajini u što kraćem vremenskom roku, saopštila je holandska vlada u današnjem pismu parlamentu, a vojnu pomoć šalje i Češka.

The Netherlands announced this morning they will deliver 200 Stinger anti-aircraft missiles to Ukraine as soon as possible.



The decision comes after new requests from Ukraine for military aid.



In 2014, Russians shot down MH17 over Ukraine, killing 193 Dutch.



Time for revenge? pic.twitter.com/fAjvLomg9O — Visegrád 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) 26. фебруар 2022.

MOD Ukrajine: Ruski padobranci pokušali da zauzmu aerodrom Vasilkiv, uništeni su

Saopštili su da su ruski padobranci pokušali da se iskrcaju u oblast Tomilivki, kako bi zauzeli aerodrom Vasilkiv, ali ih je ukrajinska vojska uništila.

Moskva tvrdi da je Zelenski pobegao iz Ukrajine, ali on je i dalje u Kijevu, tvrdi ukrajinska ambasada u velikoj Britaniji.

Ćerka Putinovog portparola na Instagramu napisala ''NE RATU'' . Objava je ubrzo obrisana

Elizaveta Peskova (24), ćerka Putinovog portparola Dmitrija Peskova, na svom Instagramu objavila je stori vezan za napad na Ukrajinu.

Članica ukrajinskog parlamenta: naše žene će štititi naše tlo

Kira Rudik, članica u ukrajinskog parlamenta, objavila je fotografiju na kojoj drži kalašnjikov, uz natpis: “Naše žene će štititi naše tlo na isti način kao i naši muškarci”.

Građani Lavova idu u skloništa

Helikopterski desant kod Lavova

Na društvenoj mreži Tviter pojavio se snimak na kom se može videti helikopterski desant u blizini grada Lavova, koji se nalazi na zapadu ukrajine.

Gradonačelnik Lavova je pre nekoliko minuta saopštio da su se tamo iskrcale ruske trupe. Kako prenose ukrajinski mediji, meta je helikopterski puk u blizini tog grada, zapravo kod Brodija.

Ovo je prvi put da je zapad Ukrajine na meti, ako osvoje aerodrom, faktički će ruske snage izbiti na granicu sa Poljskom.

U Ukrajinu stiglo protivtenkovsko oružje, municija i PVO sistemi

Ukrajinski šef diplomatije Dmitrij Kuleba izjavio je da je u Ukrajinu stiglo protivtenkovsko oružje, sredstva protivvazdušne odbrane, municija za sve vrste naoružanja i artiljerije, vozila, panciri, gorivo.

Borbe širom Ukrajine, Rusija pokrenula koordinirane raketne i artiljerske napade

Ruske snage pokrenule su u subotu koordinirane raketne i artiljerske napade na ukrajinske gradove, uključujući glavni grad Kijev, gde je izbila pucnjava u blizini vladinih zgrada u centru grada, rekli su vojni zvaničnici i očevici, prenose agencije.

Ukrajinske vlasti pozvale su građane da pomognu u odbrani Kijeva od napredovanja ruskih snaga koje su izvršile invaziju u četvrtak u najgoroj evropskoj bezbednosnoj krizi u poslednjih nekoliko decenija, prenosi Rojters.

U Kijevu su eksplodirale artiljerijske granate, rekao je Rojtersov svedok. Ukrajinski zvaničnici rekli su da su ruske snage ispalile krstareće rakete iz Crnog mora na gradove Sumi, Poltavu i Marijupolj, kao i da su se vodile teške borbe u blizini grada Marijupola na jugu zemlje.

Suze u programu uživo

Klajv Majri, reporter BBC-ja, sinoć je izveštavao iz Kijeva. Nalazio se ispred manastira svetog Mihovila, dok su se oko njega čule sirene. Gledaocima je rekao da "se vode žestoke borbe". Potom je najavio svoju kolegincu, a iz oka mu je potekla suza.

Gut wrenching video. Senseless war and its human costs make even seasoned BBC war correspondent Clive Myrie cry on LIVE TV.

Snage ruske armije primećene jutros na jugoistoku Harkova

Russian Army Forces spotted in southeast of Kharkiv this morning. It means, they are going to siège the second largest city of Ukraine.

Beba rođena na stanici podzemne železnice

Svetski mediji prenose vest o bebi rođenoj noćas u improviziranom skloništu, zapravo u podzemnoj stanici metroa u Kijevu.

Reports of strike at Ukraine's cyber command in Chasiv Yar #Kyiv - with one officer dead, 3 injuries, 1 MIA. Serious fighting all across city. But there's good news too: two hours ago a baby was born this morning in an underground metro station shelter. Life goes on.

Brojke ukrajinskog Ministarstva odbrane o ruskim gubicima

Međutim, nije moguće proveriti da li su tačne.

Ukrajinske vlasti: Držimo grad Keršon

Ukrajina tvrdi da njihove snage kontroliraju grad Keršon. Radi se o gradu na jugu zemlje, severozapadno od Krima.

Gradonačelnik Ihor Kolijakev kaže da su odbijeni svi ruski napadi.

Ukrajinci tvrde da su srušili ruski Iljušin-76?

Ukrajinska vojska tvrdi da je blizu Kijeva srušila ruski vojni transportni avion Iljušin-76 koji je prevozio ruske padobranace.

Narednik ukrajinskog glavnog štaba Valerij Zalužni na Tviteru je objavio da je veliki višenamenski Iljušin srušen pokraj grada Vasilkiva, tridesetak kilometara od Kijeva.

Rusi osvojili prvi ukrajinski grad

Ruske snage osvojile su u subotu ukrajinski grad Melitopol na jugoistoku zemlje, javila je ruska novinska agencija Interfax. U Melitopolu živi oko 150.000 ljudi. Ako su ruski navodi točni, to bi bio prvi veći ukrajinski grad koji je pao u ruke neprijatelja od četvrtka, kada je počela invazija.

Evakuisana Ambasada Ukrajine u Moskvi

Ukrajinska ambasada u Moskvi evakuiše se u Letoniju, navodi Rojters.

Ovu vest je jutros saopštio portparol letonskog ministarstva spoljnih poslova.

Poslednjih dana oko zgrade su se odvijali antiratni protesti, a neki Rusi su napolju polagali cveće.

Pogođena stambena zgrada u Kijevu

Stambena zgrada u blizini drugog aerodroma u Kijevu pogođena je projektilom ili raketom rano u subotu, a slike sa mesta događaja pokazuju veliki udar na gornje spratove višespratnice.

Kako prenose strani mediji, spoljni zidovi nekoliko stambenih jedinica, čini se, da su potpuno razneseni.

Kličko je rekao da nije poznat broj žrtava.

Čapjanka pod ruskom kontrolom?!

Građani mesta Čapjanka pored Harkova na iglralištu skinuli rusku zastavu

Zatišje pred buru?!

Građani kijeva javljaju da je u pojednimi gradskim četvrtima, pucnjava i detonacije koje su odjekivale su iznenada prestale i da je zatišje, kao i da su prvi put posle tri dana mogli da čuju ptice.

Sun is up in Kyiv. The shooting in my neighborhood stopped. I can hear birds. Feels like an end of a vampire movie.

Sun is up in Kyiv. The shooting in my neighborhood stopped. I can hear birds. Feels like an end of a vampire movie.

Something tells me this night was important. And the enemy will remember this night too. #StandWithUkraine

Ovo su detalji o obaranju ruskih Iljušina 76

#UPDATE: Two American officials with direct knowledge of the conditions on the ground in Ukraine confirm a second Russian IL-76 transport plane has been shot down south of Kyiv- AP



Source: https://t.co/W6ctoHEQVW pic.twitter.com/6uDdY1CpHj — ELINT News (@ELINTNews) 26. фебруар 2022.

Zelenski u video poruci iz Kijeva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se rano jutros iz Kijeva video porukom da neće položiti oružje, kao i da ostaje u Kijevu

Poginulo 3.500 ruskih vojnika

Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je do sada Rusija u invaziji izgubila 3.500 vojnika, 14 borbenih aviona, 8 helikoptera, 102 tenka, 536 oklopnih vozila, 15 artiljerijskih oruđa,

BREAKING: Ukraine's military claims it has destroyed 14 Russian planes, 8 helicopters, 102 tanks, 536 armored vehicles, 15 artillery systems and killed 3,500 soldiers

U vazdušnoj borbi oboren ruski SU-25

Ukrajinski vojni analitičar Ilja Pomorenko saopštio je na Tviteru da je u vazdušnoj borbi oboren ruski jurišnik Su-25 pored Vinjtsaje u dubinu ukrajinske teritorije gde do sad nije bilo ruske vojske

Russian Sukhoi Su-25 downed in a dogfight near Vinnytsya

Russian Sukhoi Su-25 downed in a dogfight near Vinnytsya

The enemy was probably trying to attack munition depots in Kalynivka

Neksta: Rusko vojni konvoj od 100 vozila ušao u Kijev

Ruski vojni konvoj sa 100 vozila ušao u Kijev iz smera Višhoroda. Na vozilima ne ispisano slovo V

A #Russian convoy of about 100 armored vehicles is heading into #Kiev from the direction of #Vyshhorod. The vehicles have a white "V" letter on its sides and the invaders wear white scotch tape on their sleeves.

SAD odobrile 600 miliona dolara pomoći za Ukrajinu

⚡️US approves $600 million aid for Ukraine, including $350 million for the military.



US approves $600 million aid for Ukraine, including $350 million for the military.

U.S. President Joe Biden signed a decree to provide immediate assistance to Ukraine, as the country is fighting off an all-out Russian invasion.

SAD su odobirle finansijsku pomoć ukrajinu u vrednosti od 600 miliona dolara od čega će 350 miliona biti izdvojeno za vojsku

Zelenski odbio na napusti Kijev

Ukrajnski preedsednik odbio je da napusti Kijev i poručio SAD da mu treba municija.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky was asked to evacuate Kyiv at behest of US, Zelensky replied "The fight is here; I need ammunition, not a ride,"

Autor: