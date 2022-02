(UŽIVO) TREĆI DAN RATA U UKRAJINI! Zelenski: Nećemo položiti oružje! U Kijevu prestala pucnjava, usledila neka čudna tišina! (VIDEO)

Treći dan od početka ruske invazije na Ukrajinu nastavljene su žestoke borbe širom te zmelje. Dok rusku tenkovi nadiru prema Kijevu iz tog grada odjekuje pucnjava.

Ukrajinska vojska lansirala je taktičke balističke rakete Točka -U na Donjeck i Logansk koje su izazvale materijalnu štetu.

Za to vreme ukrajinska PVO saopštila je je da je sa zapada te zemlje oborila dva ruska transportna aviona Iljušin IL-76 puna padobranaca u okolini prestonice.

Čapjanka pod ruskom kontrolom?!

Građani mesta Čapjanka pored Harkova na iglralištu skinuli rusku zastavu

Zatišje pred buru?!

Građani kijeva javljaju da je u pojednimi gradskim četvrtima, pucnjava i detonacije koje su odjekivale su iznenada prestale i da je zatišje, kao i da su prvi put posle tri dana mogli da čuju ptice.

Sun is up in Kyiv. The shooting in my neighborhood stopped. I can hear birds. Feels like an end of a vampire movie.

Something tells me this night was important. And the enemy will remember this night too. #StandWithUkraine — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) 26. фебруар 2022.

Ovo su detalji o obaranju ruskih Iljušina 76

#UPDATE: Two American officials with direct knowledge of the conditions on the ground in Ukraine confirm a second Russian IL-76 transport plane has been shot down south of Kyiv- AP



Source: https://t.co/W6ctoHEQVW pic.twitter.com/6uDdY1CpHj — ELINT News (@ELINTNews) 26. фебруар 2022.

Zelenski u video poruci iz Kijeva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se rano jutros iz Kijeva video porukom da neće položiti oružje, kao i da ostaje u Kijevu

Poginulo 3.500 ruskih vojnika

Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je do sada Rusija u invaziji izgubila 3.500 vojnika, 14 borbenih aviona, 8 helikoptera, 102 tenka, 536 oklopnih vozila, 15 artiljerijskih oruđa,

BREAKING: Ukraine's military claims it has destroyed 14 Russian planes, 8 helicopters, 102 tanks, 536 armored vehicles, 15 artillery systems and killed 3,500 soldiers — The Spectator Index (@spectatorindex) 26. фебруар 2022.

U vazdušnoj borbi oboren ruski SU-25

Ukrajinski vojni analitičar Ilja Pomorenko saopštio je na Tviteru da je u vazdušnoj borbi oboren ruski jurišnik Su-25 pored Vinjtsaje u dubinu ukrajinske teritorije gde do sad nije bilo ruske vojske

Russian Sukhoi Su-25 downed in a dogfight near Vinnytsya

The enemy was probably trying to attack munition depots in Kalynivka — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) 25. фебруар 2022.

Neksta: Rusko vojni konvoj od 100 vozila ušao u Kijev

Ruski vojni konvoj sa 100 vozila ušao u Kijev iz smera Višhoroda. Na vozilima ne ispisano slovo V

❗️ A #Russian convoy of about 100 armored vehicles is heading into #Kiev from the direction of #Vyshhorod. The vehicles have a white "V" letter on its sides and the invaders wear white scotch tape on their sleeves. — NEXTA (@nexta_tv) 26. фебруар 2022.

SAD odobrile 600 miliona dolara pomoći za Ukrajinu

⚡️US approves $600 million aid for Ukraine, including $350 million for the military.



U.S. President Joe Biden signed a decree to provide immediate assistance to Ukraine, as the country is fighting off an all-out Russian invasion. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 26. фебруар 2022.

SAD su odobirle finansijsku pomoć ukrajinu u vrednosti od 600 miliona dolara od čega će 350 miliona biti izdvojeno za vojsku

Zelenski odbio na napusti Kijev

Ukrajnski preedsednik odbio je da napusti Kijev i poručio SAD da mu treba municija.

🇺🇦❌🇷🇺Ukrainian President Volodymyr Zelensky was asked to evacuate Kyiv at behest of US, Zelensky replied “The fight is here; I need ammunition, not a ride,” — The RAGE X (@theragex) 26. фебруар 2022.

