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UŽASANI SNIMCI! Ovo je trenutak udara projektila u stambenu zgradu u Kijevu (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Printscreen Twitter/TheDeadDistrict ||

Stambena zgrada u blizini drugog aerodroma u Kijevu pogođena je projektilom ili raketom rano u subotu, a slike s mesta događaja pokazuju veliki udar na gornje spratove, javljaju svetski mediji.

Spoljni zidovi na nekoliko spratova su potpuno raznesen.

Ukrajinske vlasti objavile su snimak na kojoj se, među ostalim, vidi trenutak udara projektila.

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#Napad

#Ukrajina

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