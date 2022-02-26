UŽASANI SNIMCI! Ovo je trenutak udara projektila u stambenu zgradu u Kijevu (VIDEO)

Stambena zgrada u blizini drugog aerodroma u Kijevu pogođena je projektilom ili raketom rano u subotu, a slike s mesta događaja pokazuju veliki udar na gornje spratove, javljaju svetski mediji.

Spoljni zidovi na nekoliko spratova su potpuno raznesen.

Ukrajinske vlasti objavile su snimak na kojoj se, među ostalim, vidi trenutak udara projektila.

Ukrainian air defense hits a building in Kiev pic.twitter.com/B9o4sUSYK7 — ZOKA (@200_zoka) 26. фебруар 2022.

Фіксуємо воєнні злочини РФ проти мирного населення України

На відео - момент попадання ракети до житлового будинку на Лобановського 6 а. Відео з камери спостереження сусіднього будинку 🎥 pic.twitter.com/FWT8xAjwLQ — Defence of Ukraine (@DefenceU) 26. фебруар 2022.

Інформація щодо попадання ракети у будинок по вул. Лобановського 6 а



Ми оперативно будемо повідомляти про хід ліквідації наслідків цього воєнного злочину. А також просимо людей дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. pic.twitter.com/9CpX0MQXom — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) 26. фебруар 2022.

Інформація щодо попадання ракети у будинок по вул. Лобановського 6 а



Ми оперативно будемо повідомляти про хід ліквідації наслідків цього воєнного злочину. А також просимо людей дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. pic.twitter.com/9CpX0MQXom — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) 26. фебруар 2022.

Today, a Russian missile hit an apartment building in #Kyiv. Over the past 2 days, hospitals, kindergartens and orphanages in #Ukrainian cities have been shelled. We demand from the world a decisive response and isolation of Russia for its criminal acts. #StopRussia pic.twitter.com/RmLVROekTH — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) 26. фебруар 2022.

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