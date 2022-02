Treći dan od početka ruske invazije na Ukrajinu, nastavljene su žestoke borbe širom te zmelje. Dok rusku tenkovi nadiru prema Kijevu iz tog grada odjekuje pucnjava. Ukrajinska vojska lansirala je taktičke balističke rakete Točka -U na Donjeck i Logansk koje su izazvale materijalnu štetu. Za to vreme ukrajinska PVO saopštila je je da je sa zapada te zemlje oborila dva ruska transportna aviona Iljušin IL-76 puna padobranaca.u okolini prestonice.

Bojan Bilbija, novinar politike, navodi da je predsednik Srbije reagovao na najbolji mogući način kada je u pitanju kriza koja je zadesila ceo svet.

- Nema razloga da se brine za hranu, namirnice, gorivo... Treba pogledati kako je biulo kada je bila korona, Srbija uopšte nije imala nestašicu, kao da je sve normalno u nenormalnoj situaciji, a tako nešto ne očekujem ni sada, jer smo mi na vreme krenuli u nabavku svega neophodnog - rekao je Bulbija.

Kako je dodao, sukob u Ukrajini je izbio jer su svi, kao muve bez glave letele u NATO.

- Mi treba da radimo suprotno od njih, a to se zove vojna neutralnost - rekao je Bilbija.

- Zelenski sada ne bi u NATO, ali se kasno setio... Kako na granici Rusije da se pojavi baza NATO? Sada su se svi okrenuli protiv njega, i kada su ga svi ostavili na cedilo, on bi da odustane, sada bi on da pregovara da izađe iz NATO priče - kaže Bilbija.

Kako dodaje, Putin će pristati na primirje, ako Zelenski izađe sa konkretnim idejama.

Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije kaže da je Srbija sa svojim stavom prema sukobu Rusije i Ukrajine pokazala da se ponaša kao pametna i samostalna zemlja.

- Svi iščekuju dijalog, kako bi se sprečila neka veća kriza. I jedna i druga i treća strana se ponašaju neskladno, i svako ima neki svoj stav. Nisu sve ni bile iste u osuđivanju sukoba, i svi gledaju svoje interese, kako se i ponašaju - rekao je Milosavljević.

Srbija je donela odluku gde niko nema pravo da se buni, navodi MIlosavljević.

- To nije smelo da se desi. Svako pozivanje na Međunarodne norme treba da se upražnjava, ali se to ne sme kršiti... Sada je svet na ivici ozbiljnog sukoba, i to je rešenje, da sve ovo mora da pokuža da se reši, samo vraćanjem na Međunarodno pravo - rekao je Milosavljević.

