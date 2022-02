(RAT UŽIVO / 4. dan) 'GRMI' ŠIROM UKRAJINE: Ogromna eksplozija kod Harkova - GORI GASOVOD? Požar u skladištu nafte sve veći! /VIDEO/

Iako međunarodni zvaničnici pozivaju na pregovore, borbe ne prestaju, stradalih je sve više, a ukrajinski metro u potpunosti je preuzeo funkciju skloništa.

Bliski saradnik predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog tvrdi da je zaustavljeno napredovanje ruskih snaga ka Kijevu i da je oko 3.500 ruskih vojnika ubijeno ili povređeno u dosadasnjim borbama u Ukrajini, javlja Rojters.

UŽIVO:

01:56 - Ukrajinci: Rusi drže Černobilj. Ako se nešto desi...

Ukrajinski mediji kritikuju snimke ruskih kolega i navode da su pokazali kako navodno "ruski okupatori u nuklearnoj elektrani Černobil zajedno sa ukrajinskom vojskom čuvaju nuklearku".Tokom priče, navode, nikada nisu prikazana lica "stražara" obučenih u uniforme Oružanih snaga Ukrajine.I navode da je Kijev saopštio da ne kontroliše teritoriju černobiljske nuklearne elektrane kao i da svu krivicu za moguće provokacije na ovoj teritoriji snosi isključivo Moskva.

01:33 - Izveštaj ukrajinske vojske

Ruske okupacione snage su danas izgubile tri aviona Su-30, 11 helikoptera, dva aviona Su-25, dva aviona Il-76, kolonu vozila i ešelon goriva.

01:32 - Ruska vojska spremna u Belorusiji

01:26 - Britanski premijer Boris Džonson: Prihvatićemo izbeglice

"Naravno, mi ćemo prihvatiti izbeglice... Naša zemlja je odigrala istorijsku i herojsku ulogu u pomaganju ljudima koji su se sklonili iz raznih sukoba. Znam da na internetu ima mnogo laži o tome, želim odmah da stavimo tačku na ovo i izrazimo spremnost da pomognemo izbeglicama", rekao je Džonson

01:23 - Makron zvao Lukašenka: Povući ruske trupe iz Belorusije

Francuski predsednik Emanuel Makron obratio se beloruskom kolegi Aleksandru Lukašenku sa zahtevom da zahteva brzo povlačenje ruskih trupa sa teritorije Belorusije."Te trupe vode jednostran i nepravedan rat", saopštila je Jelisejska palata.

01:21 - Nema više "zlatnih pasoša" za bogate Ruse

Rusima će biti ograničen pristup sistemu "zlatnih pasoša", koji je omogućio bogatim ljudima da postanu državljani drugih zemalja."Posvećeni smo preduzimanju mera za ograničavanje prodaje državljanstva, takozvanih zlatnih pasoša, koji omogućavaju bogatim Rusima povezanim sa ruskom vladom da postanu građani naših zemalja i dobiju pristup našem finansijskom sistemu", saopštili su predstavnici SAD, Velike Britanije i Italije.

01:12 - Trenutak bombardovanja rafinerije u Vasiljkovu

01:08 - Neverovatan prizor na nebu iznad Kijeva

01:04 - "Goreće još dugo"

01:01 - "Neprijatelj napreduje prema Kijevu"

Neprijateljska vozila nastavljaju kurs ka Kijevu preko Krasnopolja, navodi načelnik Sumske regionalne državne uprave Ruslan Sirenko.

00:56 - Upozorenje nakon eksplozija!

00:53 - Pucnjava u gradu Vinica

00:52 - U Harkovu gori gasovod?

00:49 - Ogromna eksplozija kod Harkova, prenose ukrajinski mediji

00:42 - Požar kod rafinerije u Vasiljkovu sve veći

00:38 - Novinar Vgoroda javlja da su se u Solomenskom okrugu Kijeva čule eksplozije, došlo je do pucnjave iz mitraljeza i teških mitraljeza

00:28 - Zelenski moli švajcarskog kolegu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zamolio je svog švajcarskog kolegu, predsednika Ignacija Kasisa da deluje kao neutralni posrednik između Ukrajine i Rusije i pomogne u postizanju primirja između dve zemlje, objavio je danas ugledni švajcarski dnevni list ''Tages angajcer''

List navodi da je zahtev švajcarskom predsedniku Ignasiju Kasisu upućen u susret predstojećeg sastanka Saveta za ljudska prava u Ženevi koji počinje u ponedeljak, a na kojem bi u utorak trebalo da prisustvuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi AP.

U izveštaju, koji nije odmah potvrdilo švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova koje takođe vodi Kasis, navodi se švajcarsko iskustvo u posredovanju, posebno napori koje je uložila Švajcarska nakon što su ruske snage preuzele kontrolu nad Krimom 2014. godine.

Portparol ministarstva Andreas Heler rekao je Asošiejted presu kasno u subotu da ne može odmah da potvrdi da li je bilo takve komunikacije između dva predsednika, ali je rekao da je Švajcarska spremna da ponudi svoje "dobre usluge" za svaku takvu inicijativu.

00:22 - Gori raketirano skladište nafte u Vasilkovu, gust dim prekriva nebo – potvrdila gradonačelnica

00:09 - Nakon velike eksplozije, nejasno šta gori

