(RAT UŽIVO / 4. dan) TAS: Pregovori Ukrajine i Rusije počinju sutra ujutru!

Četvrti dan ruske vojne akcije u Ukrajini. Dan je počeo borbama a možda se završi dogovorom. Naime, čeka se početak pregovora dve strane. Lokacija - Belorusija.

U međuvremenu, Zapad uvodi nove sankcije Rusiji kako bi je izolovao iz međunarodnog finansijskog sistema i kako bi joj "otežao finansiranje ratne mašinerije".

22:20 - Ruske trupe nanele su raketne udare na aerodrom Nikolaev, izjavio je predsednik Nikolajevske oblasne državne administracije Vitalij Kim

22:16 - TAS S: Pregovori Ukrajine i Rusije počinju sutra ujutru

Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine počeće sutra ujutru, javlja TAS S pozivajući se na neimenovani izvor.Prema navodima neimenovanog izvora, razlog su logistički problemi ukrajinske delegacije."To nije odlaganje. Sastanak će početi ujutru", naveo je on.

21:49 - Odobreno

Savet bezbednosti UN odobrio je rezoluciju o sazivanju posebne sednice Generalne skupštine o situaciji u Ukrajini.

21:47 - EU zabrinuta: Rusija se neće zaustaviti u Ukrajini

21:47 - Snažna eksplozija u Čerkaskom regionu

21:27 - Slovenija će primiti izbeglice iz Ukrajine

Slovenija ima kapacitet da primi između 180.000 i 200.000 izbeglica iz Ukrajine, izjavio je u nedelju ministar unutrašnjih poslova Aleš Hojs."Barem je to ono o čemu smo razgovarali proteklih dana", rekao je on novinarima posle neformalne sednice ministara unutrašnjih poslova EU.

21:22 - Grčka šalje oružje Ukrajini

Vlasti Grčke saopštile su danas da na zahtev vlade Ukrajine šalju municiju, puške i raketne bacače toj zemlji.O vojnoj pomoći odlučeno je na jutrošnjem sastanku premijera Kirijakosa Micotakisa i visokih zvaničnika ministarstva odbrane, prenosi AP.

Transportni avion C-130 sa opremom stigao je u Poljsku, a drugi će stići nešto kasnije, potvrdio je jedan zvaničnik Ministarstva odbrane.Još dva aviona sa humanitarnom pomoći - pokrivačima i hranom takođe su poletela sa međunarodnog aerodroma u Atini ka Poljskoj, rekao je grčki zvaničnik.

21:15 - "Ukrajinska delegacija još nije stigla"

Beloruski politikolog Jurij Voskresenski rekao je za RIA Novosti da ukrajinska delegacija još nije stigla na pregovore sa ruskom stranom o belorusko-ukrajinskoj granici. "Prema mojim informacijama, ukrajinska delegacija još nije stigla", rekao je Voskresenski . Takođe je napomenuo da će, prema njegovim informacijama, sa ukrajinske strane biti "mala delegacija od četiri do pet ljudi".

21:03 - Pridružuje se i Crna Gora

Crna Gora pridružila se svim restriktivnim merama Evropskog saveta protiv Rusije, saopštilo je danas crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je na Tviteru objavilo da Crna Gora osuđuje odluku Rusije da, kako navodi, "naruši suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine priznavanjem samoproglašenih republika Donjecka i Luganjska i nezakonitim aktom agresije na Ukrajinu".

20:53 - I Albanija "zatvara svoje nebo"

Albanija će večeras zatvoriti svoj vazdušni prostor za sve ruske avione, osim za humanitarne i hitne letove, u skladu sa preporukama Evropske unije, saopštila je danas albanska ministarka spoljnih poslova Olta Džačka.

20:47 - RT objavio snimak navodnog uništavanja MLRS Oružanih snaga Ukrajine u blizini Mariupolja

20:45 - Kličko se ponovo obratio: Biće teško večeras, budite u skloništima

20:36 - Izveštaj DNR-a

Broj civilnih žrtava tokom 11 dana eskalacije neprijateljstava od strane ukrajinskih snaga u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) porastao je na 15, saopšteno je danas iz misije DNR u Zajednickom centru za Kontrolu i koordinaciju prekida vatre."Od 17. do 27. februara, tokom 11 dana eskalacije neprijateljstava od strane ukrajinskih snaga, bilo je 643 slučajeva kršenja primirja. Poginulo je 15 civila, od toga troje iz Novoigantovka, koju je oslobodila milicija DNR. Ranjena su 34 civila, među kojima i tinejdžer rođen 2006. godine. Tokom proteklog dana su ranjene još dve osobe", saopštila je misija DNR na svom Telegramu kanalu, prenosi TAS S.

20:33 - Ukrajinski mediji: Predaju se Rusi u Černigovskoj oblasti

20:32 - Oružane snage Ukrajine u Gvardejskom likvidirale kolonu diverzanata, prenose ukrajinski mediji

20:18 - Zelenski: Belgija šalje još 3.000 mitraljeza i 200 protivtenkovskih bacača granata

20:02 - Četvoro državljana Crne Gore danas izašlo iz Ukrajine, troje na putu

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se na današnji dan u Ukrajini nalazi devet državljana Crne Gore koji su izrazili interesovanje da napuste zemlju.Kako se navodi u saopštenju, četvoro državljana je uspelo da izađe iz Ukrajine, dok je njih troje na putu ka graničnim prelazima.Naveli su i da su crnogorski sportisti Miloš Latković i Miloš Popović na putu prema mađarskoj granici, kako bi ubrzali svoj povratak kući.

19:32 - Kličko: Opkoljeni smo

Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva i bivši svetski bokserski prvak u teškoj kategoriji, opisao je glavni grad Ukrajine kao "opkoljen" i rekao da evakuacija civila neće biti moguća "jer su svi putevi blokirani".

"Na rubu smo humanitarne katastrofe", rekao je za AP dok se u gradu nastavlja policijski čas za koji je rekao da je vlastima omogućio da love "sabotere" na ulicama."Trenutno imamo struju, trenutno imamo vodu i grejanje u našim kućama. Ali infrastruktura je uništena za dostavu hrane i lekova. Zato je poruka za sve: Podržite Ukrajinu zajedno... Jaki smo", rekao je Kličko.

19:10 - Kijev uživo: Sirene za vazdušni udar

19:08 - Ukrajinski mediji: Ruska vojska u Berdjansku

19:04 - "Preživeli smo možda najteži dan u čitavoj posleratnoj istoriji Harkova"

Preživeli smo možda najteži dan u čitavoj posleratnoj istoriji Harkova, kaže gradonačelnik Harkova Igor Terehov.

Klanjam se našoj vojsci, našim komunalnim preduzećima, lekarima, preduzetnicima, dobrovoljcima i prosto svim stanovnicima grada koji čine sve što je moguće i nemoguće da Harkov ostane naš! - dodao je.

19:01 - Definitivno: Turci zatvorili Bosfor

Turska je zvanično potvrdila da je zatvorila Bosfor i Dardanele za prolazak ukrajinskih i ruskih brodova. Izuzetak će biti samo dozvoljen povratak u matične luke, kako i nalažu propisi.

18:56 - Ponovo paljba u Kijevu

18:53 - Raša tudej: Ne napadaju nas samo sa Antarktika

18:37 - Sirene u Kijevu, apeluje se na građane da se povuku u skloništa, prenose ukrajinski mediji.

18:19 - Rusi: Pogodili smo 1.067 vojnih objekata Ukrajine

Od početka specijalne operacije, Oružane snage Rusije su pogodile 1.067 objekata vojne infrastrukture Ukrajine.Predstavnik ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov kaže da je pogođeno 27 komandnih mesta i komunikacionih centara Oružanih snaga Ukrajine, 38 PVO sistema S-300, Buk M-1 i Osa, kao i 56 radarskih stanica.

18:16 - Srpske kamiondžije "zaglavljene" u Ukrajini

Hrane i vode ima, gorivo na minimumu. Mogu da prođu, ali bez kamiona

18:09 - Oružane snage Ukrajine pucale su na školu u Dokučajevsku, saopštio je štab teritorijalne odbrane DNR, a preneo RT.

17:48 - EU nabavlja oružje Ukrajini

17:53 - Zelenski: "Iskreno – ne verujem u ishod pregovora"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo se obratio javnosti rekavši da je posle dve godine danas razgovarao sa beloruskim kolegom Lukašenkom.

"Detaljno sam mu objasnio nemogućnost našeg sudara. Ne želim da rakete, avioni i helikopteri lete u Ukrajinu iz Belorusije. Ne želim da trupe iz Belorusije idu u Ukrajinu. I on me je u to uveravao", rekao je Zelenski. Naglasio je i da je njegov zadatak kao predsednika da štiti državu.

17:47 - Sankcije i za Lukašenka

17:44 - "Prizemljeni" ruski avioni u EU

Evropska unija (EU) odlučila je da potpuno zatvori vazdušni prostor za ruske letelice. Ovo je 27. februara saopštila šefica Evropske komisije (EK).

17:41 - Fon der Lajen: RT i Sputnjik više neće moći da šire svoje laži i seju podele u EU

Evropska unija će zabraniti Raša tudej i Sputnjik na svojoj teritoriji. Ovo je u nedelju, 27. februara, saopštila predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen.

17:28 - Turska promenila ploču?

Članica NATO-a Turska promenila je svoju retoriku i nazvala ruski napad na Ukrajinu "ratom" i obećala da će primeniti delove međunarodnog pakta koji bi potencijalno ograničio tranzit ruskih ratnih brodova iz Sredozemnog mora u Crno more.

17:16 - Kako javljaju ukrajinski mediji, snažne eksplozije u Žitomiru u blizini aerodroma

17:15 - Sutra počinju pregovori?

Zamenik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Jevgenij Jenjin rekao je da će se razgovori između ruske i ukrajinske delegacije održati u ponedeljak ujutru po lokalnom vremenu, prenosi CNN.

16:59 - Ukrajinski tenkovi prolaze kroz Kijev (nepotvđeno)

16:56 - Kolona ka Poljskoj granici, čeka se - dva dana

16:54 - Opet vazdušne uzbune širom Ukrajine

16:39 - Gradonačelnik: Rusi blizu Energodara, briga zbog nuklearke!

Situacija oko mogućeg ulaska ruskih trupa u Energodar ostaje napeta, a u gradu su već identifikovane diverzantske grupe, kaže gradonačelnik Dmitrij Orlov."Od 14.30 situacija u gradu ostaje napeta. Borbe se vode u Dnjeprorudnom i Vasiljevki. Neprijateljska vozila kod Energodara su prilično blizu, u stalnom pokretu, tako da je situacija i dalje teška.

Male diverzantske grupe već stižu u grad, pokušavajući da se probiju", izjavio je gradonačelnik.U ovom gradu, inače, demontira se Zaporoška NE a nadležne agencije apelovale su na svetsku zajednicu zbog opasnosti od granatiranja energetskih blokova nuklearke.

16:32 - "Mirno je... sem u Donjecku i kod Kijeva"

Stanje u zemlji je relativno mirno, osim Volnovake u Donjeckoj oblasti i na periferiji Kijeva.

Savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine Aleksij Arestovič kaže da su Volnovaku"ponovo moćnim kontranapadom zauzele naše ukrajinske trupe".

"I u severozapadnom predgrađu Kijeva, gde je neprijatelj pokušao da napreduje u odvojenim grupama, kao u Harkovu - ali je bio pod vatrom naših aviona i artiljerije".

"Generalno, opšta situacija, po mom mišljenju, pokazuje da je neprijatelj iscrpeo i poslednje napore, poslednje sposobne jedinice su se bacile na Kijev da bar zauzmu njegova predgrađa i tamo proglase neku pobedu", dodao je on.

16:29 - MUP Ukrajine: Medvedčuk pobegao iz kućnog pritvora!

Njegov portparol: Nemam potvrduUkrajinski opozicioni političar Viktor Medvedčuk pobegao je iz kućnog pritvora, saopštio je danas savetnik ministarstva unutrašnjih poslova Anton Geraščenko."Nemam potvrdu ove informacije", rekao je portparol Medvedčuka, prenosi Rojters.

16:19 - "Važna poruka. Upravo čuo – došlo je do eksplozije. Dve kuće gore u Berezovskoj ulici. Nažalost, oštećena je 10. linija i oštećeno je napajanje pekare"

16:04 - Psaki: Putin proizvodi pretnje da bi opravdao agresiju!

Sekretarka za štampu Bele kuće Džen Psaki rekla je u nedelju da je odluka ruskog predsednika Vladimira Putina da stavi nacionalne snage za nuklearno odvraćanje u stanje povećane pripravnosti deo "obrasca proizvodnje pretnji koje ne postoje". "Ovo je zaista obrazac koji smo videli od predsednika Putina kroz tok ovog sukoba, koji proizvodi pretnje koje ne postoje kako bi se opravdala dalja agresija", rekla je Psaki.

16:01 - Ukrajini sutra stiže "smrtonosno oružje"

Ambasador Nemačke u Kijevu: Berlin će početi da isporučuje Ukrajinu smrtonosnim oružjem od 28. februara, prenose ruski mediji.

Nemačke vlasti počeće isporuku ubojitog naoružanja Ukrajini od 28. februara. Ovo je za kanal Ukrajina 24 izjavila nemačka ambasadorka u Ukrajini Anka Feldhuzen.

Prema njenim rečima, nemačke vlasti korenito menjaju svoju politiku prema Rusiji.

Ranije je nemački kancelar Olaf Šolc najavio da će Nemačka poslati u Ukrajinu protivtenkovsko oružje i rakete Stinger.

Nuklearne snage Rusije u stanju visoke pripravnosti

Ruski predsednik Vladimir Putin naredio je vojsci da stavi nacionalne snage za nuklearno odvraćanje u stanje visoke pripravnosti nakon "agresivnih izjava“ NATO.

Alijansa, rekao je Putin, ne samo da je preduzela "neprijateljske akcije“ protiv Rusije na ekonomskom planu, već je dozvolila visokim zvaničnicima da daju agresivne izjave na račun Moskve.

Kako prenosi Sputnik, NATO je upoorio Moskvu da će je držati odgovornom za "brutalnu i potpuno ničim izazvanu i neopravdanu invaziju“ na Ukrajinu.

Putin se danas sastao sa ministrom odbrane Sergejom Šojguom i načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovim sa kojima će razgovarati o operacijama u Ukrajini

Kadirov: Došlo je vreme da se donese konkretna odluka

Lider Čečenije Ramzan Kadirov rekao je da je došlo vreme da se donese konkretna odluka o situaciji u Ukrajini i pozvao na ofanzivu velikih razmera u svim pravcima. Kadirov je pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina "da svim specijalnim snagama da odgovarajuće naređenje". Ranije je zvanični predstavnik ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov najavio blokadu Hersona i Berdjanska.

I Švajcarci nude pregovore

Švajcarska radi na organizovanju sastanka između Rusije i Ukrajine u Ženevi. Tamošnji mediji navode da se radi na organizovanju rusko-ukrajinskog sastanka zakazanog za 1. mart. Istovremeno, nema potvrde ove informacije iz zvaničnih izvora.

Ukrajinski mediji ćute o pregovorima

Iako su iz ruskih i beloruskih izvora stigle informacije da će u Gomelju dve sukobljene strane stupiti u pregovore, takve informacije nema nigde u izveštajima ukrajinskih medija.

Kremlj potvrdio: Ruska delegacija spremna za pregovore

Ukrajinska delegacija krenula je na pregovore sa Rusijom u Gomeljskoj oblasti Belorusije, spremna je i čeka, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kao što znate, predsednik Lukašenko razgovarao je telefonom sa predsednikom Zelenskim. Nakon toga, predsednik Lukašenko se obratio ruskoj strani – predsedniku Putinu – sa zahtevom da ne opoziva rusku delegaciju... Izražena je spremnost da se dođe na pregovore u Gomeljsku oblast. Ruska strana i ruska delegacija na licu mesta su u potpunosti spremne za pregovore i čekaju Ukrajince“, rekao je Peskov a prenose lokalni mediji.

Ministarstvo spoljnih poslova: Rusija nije zahtevala polaganje oružja pre pregovora sa Ukrajinom

Rusija nije iznela i nije mogla da iznese zahteve da ukrajinski vojnici polože oružje pre pregovora, pošto razgovori još nisu održani, rekao je ruskim novinarima zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije, član pregovaračke delegacije Andrej Rudenko.

Beloruski potpukovnik: Ovo nije naš rat

Savetnik beloruske opozicionarke Svetlane Tihanovske objavio je na Tviteru snimak beloruskog potpukovnika.

"Naši momci sada sede u šumama Belorusije, verovatno se spremaju da napadnu Ukrajinu. Neki se neće vratiti kući živi. Ovo nije naš rat. Nađite način da ne sledite zločinačka naređenja. Ponekad je za reći 'ne' potrebno najviše hrabrosti."

U Odesi "love" špijune - 1.400 dolara za "jako ugruvanog"

U Odesi je određena nagrada za otkrivanje ili hvatanje saučesnika ruskih snaga, kaže zamenik Gradskog veća Odese Aleksej Nagatkin. Tarife su:

100 dolara za snimak koji jasno pokazuje osobu koja radi za neprijatelja. Snimak ne bi trebalo da bude stariji od 30 minuta, na snimku se jasno vidi gde je io čemu se radi.

800 dolara za svakog zarobljenog sa gore opisanim dokazima.

1.400 dolara za "jako povređenog" ali živog uz molbu - "obavestite nas i odmah pozovite policiju i hitnu pomoć".

Prema rečima Nagatkina, u prva dva sata akcije uhvaćeno je šest osoba, preneo je B92.

Ukrajina bi ipak da pregovara?

Ukrajinska delegacija odlazi u Gomeljsku oblast u Belorusiji na razgovore sa Rusijom, rekao je Putinov pomoćnik.

Ovo saopštenje dolazi samo nekoliko minuta nakon što je istekao rok koji je ruska delegacija ranije postavila za početak pregovora sa Ukrajinom.

Delegacija Ukrajine kreće u Gomelj u Belorusiji na pregovore sa Rusijom, rekao je pomoćnik predsednika Putina i šef ruske delegacije Vladimir Medinski, a prenosi Sputnik.

Nemačka ministarka: Promena u politici isporuka oružja Kijevu

Došao je trenutak za Berlin da napravi zaokret od 180 stepeni u svojoj politici o isporuci oružja Ukrajini, izjavila je nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok.

"Već nekoliko nedelja govorim u ovoj sali na temu isporuka naoružanja, da je neophodno promeniti našu spoljnu politiku za 180 stepeni u pravom trenutku i potpuno svesno. Koliko god bilo tragično, taj trenutak je nastao“, rekla je ona na hitnoj sednici Bundestaga.

Poslednjih meseci Berlin je na zahteve Kijeva za snabdevanje oružjem odgovarao da je politika Nemačke nepromenjena – ne snabdeva oružjem krizne regione. U subotu je nemački kancelar Olaf Šolc izjavio da je Nemačka odobrila isporuku oružja Ukrajini.

Kličko: Nema ruskih trupa u Kijevu

Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da trenutno nem ruskih trupa u glavnom gradu Ukrajine i da uspešno pružaju otpor, prenosi Rojters.

Kličko je naveo da je od početka napada, 24. februara u Kijevu devet civila ubijeno ili je nestalo, uključujući i jedno dete.

Prema njegovim rečima, zbog bezbednosti Kijeva uveden je policijski čas koji će trajati do sutra ujutru.

Istekao rok za pregovore

Istekao je rok ruske delegacije za odgovor Kijeva o razgovorima u Gomelju.

Krajnji rok je bio 12:00 GMT, podseća Sputnik.

Ruska delegacija je stigla u Belorusiju i čekala je potvrdu Ukrajinaca da li će prisustvovati razgovorima. Kremlj je saopštio da je Kijev izabrao beloruski grad Gomelj.

Iz Kijeva je poručeno da su otvoreni za pregovore, ali ne u Belorusiji.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je da je Kijev prvo pristao na uslove Rusije, a zatim odbio.

Putin razgovarao sa Benetom

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je izraelskom premijeru Naftaliju Benetu da je Ruska Federacija bila spremna za pregovore u Gomelju, a Kijev, pokazujući nedoslednost, još nije iskoristio priliku, javila je pres služba Kremlja

"Takođe je konstatovano da se ruska delegacija nalazi u beloruskom gradu Gomelju i da je spremna za pregovore sa predstavnicima Kijeva , koji, pokazujući nedoslednost, još uvek nisu iskoristili ovu priliku“, navodi se u saopštenju koje prenose ruski mediji.

Apel Rusima

Zamenik glavnog komandanta ukrajinskih oružanih snaga Jevhen Mojsjuk uputio je video apel ruskim vojnicima na ruskom jeziku.

"Razmislite zašto ste ovde, za šta se borite i šta želite da postignete? Nadam se da ste shvatili da vas niko ne želi ovde i da nema razloga da budete ovde“, rekao je on.

"Verujte mi: naša stvar je pravedna, a vi ste samo oruđe u rukama svoje vlade. Dajemo vam šansu da se vratite svojim porodicama, a ne da izgubite život i dostojanstvo. Položite oružje i dignite ruke u vazduh, da naši vojnici i civili shvate da ste nas čuli. Ovo će biti vaša karta kući. Idi i brani svoju zemlju, a ne uništavaj našu”, poručio je on.

Belorusija objavljuje rat Ukrajini?

Andrij Zagorodnjuk, bivši ukrajinski ministar odbrane, kaže da se Belorusija sprema da objavi rat Ukrajini

Velika je verovatnoća da će se Belorusija pridružiti ratu Rusije protiv Ukrajine. Na ruskoj strani. Postoji informacija o ukrcavanju vazdušno-desantnih trupa iz Republike Belorusije u avione za ulazak u Ukrajinu, rekao je on Gardijanu.

Ovo je užasan razvoj događaja jer uključuje zemlju, koja je donedavno bila veliki prijatelj Ukrajine; koju su ljudi uvek smatrali Ukrajinu kao bratski narod. Ukrajina i Belorusija nikada nisu ratovale jedna protiv druge u svojoj višestogodišnjoj istoriji.

Smatramo da je jedini razlog za tu odluku bio lični zahtev predsednika Rusije, koji u svojoj politici potpuno zavisi od Putina, dodao je Zagorodnjuk.

Ukrajina: Potpuno kontrolišemo Harkov!

Ukrajina ima potpunu kontrolu u gradu Harkovu, rekao je guverner drugog najvećeg grada u državi, prenosi Rojters.

Ukrajinske snage su povratile kontrolu nad ključnim gradom Harkovom, rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov.

Kontrola nad Harkovom je potpuno naša! Oružane snage, policija, odbrambene snage rade, a grad se potpuno čisti od neprijatelja, poručio je on.

Ruske trupe su uspele da uđu u grad, drugi po veličini u Ukrajini, preko noći.

Snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju ulične borbe između ukrajinskih i ruskih vojnika. Situacija na terenu i dalje je neizvesna a ukrajinske tvrdnje je teško proveriti - ali civili na terenu su takođe rekli BBC-u da je Harkov ponovo pod kontrolom Ukrajine i da sukob na ulicama jenjava.

Masovna priprema molotvljevih koktela

"Priprema molotovljevih koktela u Dnjepru, Ukrajina. Ruske snage su još daleko od grada, ali su ruske diverzantske trupe sinoć pokušale da skoče padobranom. Trojica su zarobljena, četvorica su pobegla", stoji u objavi Majkla Švirca, novinara Njujork tajmsa.

Zelenski razgovarao sa Lukašenkom

Zelenski je na svom Telegram kanalu naveo da je razgovarao sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom koji je ranije danas upozorio Kijev da ako ne pristanu na pregovore sa Rusijom, rizikuju da ostanu bez države.

Lukašenko je isto tako rekao da će se Belorusija obratiti Rusiji sa zahtevom da joj se vrati nuklearno oružje ukoliko SAD postave nuklearno oružje u Poljsku ili Litvaniju.

EU finansira kupovinu ubojitih materijala za ukrajinsku vojsku

Visoki predstavnik EU za spojnu politiku i bezbednost Josep Borelj rekao je da će predložiti evropsku finansijsku pomoć Ukrajini za kupovinu oružja i goriva.

“Predložiću ministrima spoljnih poslova EU korišćenje Evropskog mirovnog mehanizma za dve mere hitne pomoći. Cilj tih mjera je finansiranje snabdevanja ubojitim materijalom herojske ukrajinske vojske, koja se žestokim otporom bori protiv ruskih osvajača i osigurati hitne potrebe u ostalim materijalima, poput goriva i medicinskih potrepština”, rekao je on.

Evropski mirovni mehanizam je instrument koji omogućava EU da hitno deluje za podršku globalnom miru i bezbednosti korz vojnu pomoć.

Japan se pridružio Zapadu po pitanju SWIFT-a, sankcija

Japan se pridružio zapadnim zemljama koje su donele odluku da isključe ruske banke iz platnog sistema Svift, rekao je premijer Fumio Kišida.

Kišida je dodao da će Japan uvesti sankcije ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i pružiti 100 miliona dolara hitne humanitarne pomoći Ukrajini, prenosi Rojters.

Ruski novinari pod vatrom

Novinari Ria novosti, Zvezde i TCV našli su se pod vatrom ukrajinskih snaga u Donbasu Kako je javio dopisnik Ria novosti, niko nije povređen.

Zelenski tražio od Švajcarske da organizuje mirovnu konferenciju?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski navodno je zatražio od svog švajcarskog kolege da organizuje konferenciju o ukrajinskoj krizi, preneo je Sputnik.

Papi srce slomljeno zbog Ukrajine

Papa je rekao da mu je "srce slomljeno" zbog invazije na Ukrajinu na nedeljnom obraćanju u Vatikanu.

Poglavar Katoličke crkve je rekao da je "Bog sa mirotvorcima, a ne sa onima koji koriste nasilje“, navodi izveštač Rojtersa iz Vatikana.

Papa je u svom govoru osudio ljude koji "veruju u đavolsku i perverznu logiku oružja“.

Ukrajina: Ubijeno više od 200 civila

Ombudsmanka ukrajinske vlade Ljudmila Denisova tvrdi da je više od 210 ukrajinskih civila ubijeno, a više od 1.100 ranjeno u ruskoj invaziji.

"Neprijatelj neviđenom surovošću uništava stambene zgrade, bolnice, vrtiće i škole, oduzimajući pravo na život sinovima i kćerima ukrajinske zemlje, uključujući i decu“, rekla je ona u objavi na društvenim mrežama.

Pozvala je da se Rusija "strogo kazni za ove zločine".

"Ukrajina beleži sve te činjenice i proslediće ih vojnom sudu u Hagu", rekla je.

Sukob u toku, katastrofa preti

Tokom povlačenja, Oružane snage Ukrajine minirale su hemijsko-metalurški kombinat u Donskom, koji se nalazi u neposrednoj blizini Volnovahe, kruži po ruskom Telegramu.

Prema nepotvrđenim i nezvaničnim informacijama koje crikulišu, u objektu je već uskladištena ogromna količina eksplozivnih i hemijskih materija. Sada artiljerija Oružanih snaga Ukrajine gađa postrojenje teškom artiljerijom – ako dođe do detonacije, to može dovesti do katastrofe.

Nemačka na 3 meseca zatvara vazdušni prostor za ruske avione

Nemačko ministarstvo saobraćaja saopštilo je danas da će Nemačka na tri meseca zatvoriti vazdušni prostor za ruske avione i aviokompanije.

Kako je naveo portparol iz ministarstva saobraćaja, iz ove zabrane su isključeni letovi za humanitarnu pomoć, prenosi agencija Rojters.

Patrijarh Kiril pozvao na molitvu za mir u "ruskoj zemlji"

Patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril izjavio je danas, posle liturgije u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, da se moli za mir na, kako je rekao, ruskoj zemlji.

Patrijarh Kiril je naveo da kada kaže "ruska zemlja" koristi, kako je naveo, "drevni izraz", dodajući da se on odnosi i na Rusiju i Ukrajinu i Belorusiju, kao i druge narode, prenosi agencija Interfaks.

Pozvao je sve vernike Ruske pravoslavne crkve da se mole za obnovu mira u svim tim zemljama i na taj način ne dozvole da se izmedju Ukrajinaca i Rusa povuče, kako je rekao, "granica obojena bratskom krvlju".

Ukrajinci neće ostati bez interneta

Osnivač kompanije Spejs X Ilon Mask poručio je noćas da su sateliti kompanije Starlink sada aktivni u Ukrajini nakon apela ukrajinskih vlasti da im pomogne i obezbedi internet, u slučaju da ga Rusi isključe.

Mask je brzo reagovao na apel i poručio da je Starlink aktivan u toj istočnoevropskoj zemlji i da je na putu još više terminala.

Starlink je mreža od oko 2.000 satelita u niskoj zemljinoj orbiti koji obezbeđuju brzi širokopojasni internet povezujući se sa korisničkim terminalima širom sveta.

Pošto nije ograničen tradicionalnom internet infrastrukturom, Starlink se može brzo primeniti u teško dostupnim oblastima i u situacijama katastrofe.

Umesto ruske, ukrajinska vodka

Pojedini barovi i prodavnice alkoholnog pića u SAD povukli su rusku vodku iz svoje ponude i zamenili je ukrajinskom u znak podrške Kijevu tokom sukoba sa Moskvom, piše AP.

Zelenski: Ukrajina podnela tužbu protiv Rusije Hagu

Ukrajina je podnela tužbu protiv Rusije Međunarodnom sudu pravde UN u Hagu, rekao je predsednik Volodimir Zelenski.

"Ukrajina je podnela zahtev protiv Rusije MSP. Rusija se mora smatrati odgovornom za manipulisanje pojmom genocida da bi opravdala agresiju. Zahtevamo hitnu odluku kojom se Rusiji nalaže da sada prekine vojnu aktivnost i očekujemo da suđenja počnu sledeće nedelje", poručio je on.

UN agencije odlaze iz Ukrajine

Agencije UN i njihovi partneri saopštile su da obustavljaju operacije u Ukrajini "zbog pogoršanja bezbednosne situacije“.

UN i nihovi partneri će nastaviti sa radom "kada situacija to bude dozvolila“, saopštila je Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova.

Poruka Ukrajinke Putinu

"Hvala, gospodine Putin, na ovako velikojpromeni u mom životu - od profesionalne novinarke do izbeglice iz najveće evropske zemlje", objavila je na Tviteru ukrajinska novinarka.

Šolc: Putin želi da stvori svoje carstvo, ne bi smeo da potceni našu odlučnost

Nemački kancelar Olaf Šolc obratio se danas javnosti i ponovio da je Nemačka uz Ukrajinu i da na taj način stoji na pravoj strani istorije. "Stojimo sa Ukrajinom, na pravoj strani istorije. Imamo još prostora za sankcije i nećemo razmišljati dvaput o njima. Ovo je Putinov rat", rekao je.

"Najveći je izazov da sprečimo da se ovaj rat prelije u druge države. Putin ne bi smeo da potceni našu zajedničku odlučnost, kažemo ovo vrlo ozbiljno - mi smo saveznici i branićemo sve naše partnere kao što bismo branili sebe", rekao je Šolc. "Pričao sam sa Putinom satima, nemam dilemu da želi da stvori svoje carstvo i stvori Evropu po svojim zamislima", dodao je.

Ruska delegacija čeka ukrajinsku u Gomelju do 15 časova

Šef ruske delegacije Vladimir Medinski izjavio je da će predstavnici Rusije čekati danas do 15 časova na potvrdu iz Ukrajine o dogovoru za sastanak u Gomelju.

On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan’s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations.



"Mirno predlažemo sledeće: sada je podne. Do 15 časova nastavljamo da budemo ovde i čekamo odgovor ukrajinske strane kao potvrdu sopstvene odluke da odu na pregovore u Gomelj. Čim dobijemo ovu potvrdu, odmah ćemo otići tamo i sastati se sa našim pregovaračkim kolegama. Mi smo za mir. U slučaju odbijanja pregovora, cela odgovornost za krvoproliće biće na ukrajinskoj strani. Ali mi smo ovde do 15 i čekamo odgovor ukrajinske strane“, rekao je Medinski.

On je dodao da je Rusija u potpunosti razradila rutu za dolazak ukrajinske delegacije u beloruski Gomelj na pregovore, obezbeđena im je i garantovana bezbednost, prenose ruski mediji.

Procena šefa MI6: Putin ne može da dobije rat u Ukrajini

Šef britanske tajne službe MI6 Ričard Mur ne veruje da će Rusija dobiti rat u Ukrajini jer predsednik Vladimir Putin nikada neće odneti političku pobedu nad narodom Ukrajine.

Kako prenosi Dejli mejl, Mur je naveo da će Putinove snage u Ukrajini doživeti neuspeh, jer je potcenio vojnu snagu suseda.

Predgrađe Kijeva

Ruska centralna banka poziva na smirenost

Ruska centralna banka apeluje na smirenost usred strahovanja da bi nove finansijske sankcije mogle da izazovu "napad" na njene banke, odnosno da će preveliki broj ljudi pokušati da povuče svoj novac sa računa.

"Banka Rusije ima neophodne resurse i alate da održi finansijsku stabilnost i obezbedi operativni kontinuitet finansijskog sektora", poručili su iz banke.

Ofanziva na Kijev

Dobisnik BBC-a javio se iz Kijeva s informacijom da su Rusi dobili naređenje da sa svih strana krenu na Kijev!

Grci šalju humanitarnu pomoć Ukrajini

Grčka će poslati "odbrambenu opremu“ i humanitarnu pomoć Ukrajini, saopštio je u nedelju premijerov kabinet.

Odluka je usledila nakon što je Atina juče žestoko kritikovala Rusiju zbog ubistva deset Grka tokom invazije na Ukrajinu, navodi se u saopštenju.

Ruska ambasada u Atini danas je saopštila da Rusija nije bombardovala "naseljena područja i sela“. Kao odgovor, portparol grčkog ministarstva spoljnih poslova Aleksandros Papajoanu optužio je ambasadu za "lažne vesti“.

"Pravoslavne bombe ubile su pravoslavne Grke“, rekao je on a prenosi AFP.

Početak kraja za Putina?

Ruska invazija na Ukrajinu mogla bi da bude početak kraja za Vladimira Putina, rekla je Skaj njuzu britanska šefica diplomatije Liz Tras i dodala da se vidi snažan i hrabar ukrajinski otpor i da će London Kijev snabdevati oružjem i pružati im ekonomsku podršku.

Tras je ocenila da je Putin napravio stratešku grešku, s obzirom na to koliku štetu zapadne sankcije mogu da nanesu ruskoj privredi.

Ona je upozorila i da bi rat mogao da potraje nekoliko godina i odnese brojne ljudske živote. "Bojim se da ovo neće biti brzo gotovo. Bojim se da bi ovaj sukob mogao biti vrlo krvav," rekla je.

Zabrana letova na nivou EU?

Zatvaranje vazdušnog saobraćaja za ruske avione moglo bi biti deo novih sankcija protiv Moskve, rekao je neimenovani evropski zvaničnik za Rojters.

Prema njegovim rečima, ostaje da se vidi da li će odluka o novim sankcijama biti doneta danas. Zvaničnik je rekao da će ta odluka biti i koordinisana sa grupom sedam najmoćnijih svetskih ekonomija (G7).

Mnoge zemlje su tu odluku već donele pojedinačno, ali mera na nivou EU mogla bi da bude deo novog paketa sankcija.

Anonimusi za 48 sati hakovali više od 300 ruskih stranica

Anonymousi su u roku od 48 sati hakovali više od 300 ruskih stranica uključujući sajtove Kremlja, Dume, banaka, medija.

Mnogi su i sada oflajn, poručili su Anonimusi.

Po društvenim mrežama kruže snimci policije i grupe lokalaca u regionu Černiv kako zaustavljaju konvoj ruskih tenkova. Snimak je objavila i opoziciona Neksta, ali zvaničnih potvrda nema.

Rusi se kriju u školi u Harkovu?

Beloruski opozicioni medij Nexta objavio je danas da se ukrajinska vojska i dobrovoljci bore protiv "okupatora" koji se krije u školi.

Prvi snimak "barjaktara" u akciji?

Na mrežama se pojavio snimak ukrajinskog naoružanog drona Barjaktar ​​TB2 u navodnoj u akciji protiv Rusa u Ukrajini.

Uputstva za civile

Ukrajinska vojska izdala je uputstva civilima koji su im se pridružili u borbi protiv Rusije.

"Bez obzira na to imate li oružje ili municiju ili ne, koristite sve moguće načine i sredstva borbe", navodi se u poruci koju prenosi BBC.

Ovako se možete boriti, poruka je civilima:

- Demontirajte putokaze

- Rušite drveće kako bi onemogućili kretanje

- Aktivno koristite domaće zapaljive uređaje

- Uništite ključna transportna čvorišta

- Budite aktivniji noću ili u sumrak

Novi napad u Kijevu

Predgrađe glavnog grada Ukrajine Kijeva meta je raketnog napada, javlja novinska agencija Interfax.

Savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova nazvao je to "besmislenim i nemilosrdnim udarom na stambeno područje Kijeva".

Snimci i slike objavljene na društvenim mrežama - koje je potvrdio BBC - prikazuju dim koji se izdiže iznad stambenih zgrada.

Predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je da bi "uznemiravanje Belorusa“ u Ukrajini moglo da podstakne Minsk da pokrene "specijalnu operaciju“.

Lukašenko, koji je naglasio da u Ukrajini nema ni beloruskih vojnika ni naoružanja, jer Rusiji nije potrebna takva pomoć za njenu "specijalnu operaciju“ koja ima za cilj "zaštitu naroda“ Donbasa od "genocida“ ukrajinskih vlasti, rekao je da su Belorusi hvatani na teritoriji te zemlje i premlaćivani.

Ovakvi incidenti izazivaju gnev i mogu navesti Minsk da pokrene "specijalnu operaciju“ za oslobađanje svojih građana, rekao je Aleksandar Lukašenko i dodao da je sukob u ukrajini za sada cveće, ali da bi uskoro mogao da postane bobice.

UN: Ubijena najmanje 64 civila, više od 160.000 raseljeno

Najmanje 64 civila su ubijena, a više od 160.000 ljudi je raseljeno, nakon što su ruske trupe ušle u Ukrajinu, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja.

Kako navode, oštećenje civilne infrastrukture ostavilo je stotine hiljada ljudi bez struje i vode.

U izveštaju se navode i podaci agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice, koja je navela da je više od 160.000 ljudi interno raseljeno, a više od 116.000 primorano da pobegne u susedne zemlje, prenosi Rojters.

Šolc će danas imati težak dan

Nemački kancelar Olaf Šolc danas će na specijalnoj sednici parlamenta objasniti svoju odluku da promeni dugogodišnju politiku vezanu za izvoz oružja i odobri slanje protivtenkovskih mina i projektila u Ukrajinu.

Nemačka vlada u subotu je odustala od svoje zabrane izvoza oružja, naročito u ratom zahvaćene zemlje i odlučila da ukrajinskim oružanim snagama pošalje 1000 komada protivtenkovskog oružja i 500 projektila zemlja-vazduh Stinger.

Savet EU danas o vojnoj pomoći Ukrajini

Ministri spoljnih poslova EU razgovarće večeras na vanrednoj video konfrenciji o paketu hitne pomoći namenjene ukrajinskim vojnim snagama.

U Briselu ocenjuju da večeras neće biti usvojena i konačna odluka o vojnoj pomoći EU Ukrajini, jer je za taj paket, kao i za pakete sankcija protiv Rusije, neophodno fizičko prisustvo ministara

Peskov: Operacije neće prestati dok pregovori traju

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su upozorili Ukrajinu da ruske vojne operacije neće prestati dok pregovori traju, javlja Interfaks.

Ako Rusi zaista žele da pregovaraju, moraju da povuku svoje trupe iz Ukrajine, poručuje, sa druge strane, britanska ministarka spoljnih poslova Liz Tras. Ona je iskazala zabrinutost da će sukobi u Ukrajini potrajati, prenosi Rojters.

Lukašenko poziva Ukrajinu da pregovara sa Rusima

Predsednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko pozvao je Kijev da pregovara sa Moskvom, ako Ukrajina ne želi da izgubi državnost, prenosi Rojters.

Finska zatvara vazdušni prostor za ruske avione

Finska je poslednja u nizu zemalja koje su zatvorile svoj vazdušni prostor za ruske avione.

Finska se "sprema da zatvori svoj vazdušni prostor za ruski vazdušni saobraćaj", navodi ministar saobraćaja Timo Haraka.

Finska deli granicu sa Rusijom od više stotina kilometara. Druge zemlje, uključujući Bugarsku, Češku, Estoniju, Nemačku i Poljsku, blokirale su vazdušni prostor za ruske letove, a Litvanija je u subotu saopštila da će blokirati ruske letove, presecajući brzu rutu od ruske enklave Kalinjingrad do Ukrajine.

Rampa za RT

Gugl je izbacio mobilnu aplikaciju Raša tudeja (RT) iz svoje prodavnice aplikacija, saopštila je ruska međunarodna televizijska mreža pod kontrolom države. Odluka je doneta na zahtev ukrajinske vlade, prenosi Rojters.

Lukašenko: Nema beloruskih vojnika ni oružja u Ukrajini!

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko oglasio se danas, nakon što je Kijev odbio pregovore sa Rusima u njegovoj zemlji, da se nijedan beloruski vojnik ne bori u Ukrajini, kao i da u Ukrajini nema beloruskog oružja.

Lukašenko je isto tako rekao da je oružje doneto u Belorusiju iz Ukrajine i da bi bande koje su obučene u Ukrajini trebalo da izazovu provokacije u Belorusiji, prenosi Sputnik.

Ilon Mask: Spejs X stiže u pomoć Međunarodnoj svemirskoj stanici!

Ilon Mask je poručio da će njegova kompanija SpejsX spasiti Međunarodnu svemirsku stanicu ako Rusija pokuša da je izbaci iz orbite nakon pretnji sefa Ruske svemirske agencije Dimitrija Rogozina.

Rogozin je upozorio da će ruska ekspertiza i tehnologija biti neophodni da bi se ISS održao u orbiti i sprečio da se obruši na SAD ili Evropu. "Ako blokirate saradnju sa nama, ko će spasiti MSS od nekontrolisanog pada na SAD Evropu?“, poručio je on.

Mask se uključio u debatu na Tviteru i na pitanje da li će on pomoći da se MSS ne surva na zemlju, odgovorio potvrdno.

Rusi: Potpuno smo blokirali Herson i Berjansk

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su ruske snage "potpuno blokirale" južne ukrajinske gradove Herson i Berjansk i zauzele grad Heničensk i aerodrompored Hersona, prenela je novinska agencija RIA.

Ukrajinski ministar: Zajedno smo pobedili Hitlera, možemo i Putina

Ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pozvao je strance da se bore za Ukrajinu i poručio: Zajedno smo pobedili Hitlera i pobedićemo i Putina.

Ukrajina: Rusi nisu spremni za razgovore

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak rekao je danas da Rusija nije spremna za razgovore sa Ukrajinom.

Podoljak je rekao da je ruska delegacija stigla u Gomel, grad na jugoistoku Belorusije, znajući da je to besmisleno. On je ponovio da stav Zelenskog ostaje isti – samo pravi razgovori, nula ultimatuma.

Oboren ruski avion kod Harkova?

Po društvenim mrežama kruže snimci navodnog obaranja ruskog aviona kod Harkova.

UN: Najmanje 240 civilnih žrtava, 64 poginulih u Ukrajini

Oglasio se i Zelenski

Predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski rekao je da bi razgovori u Minsku bili mogući da Rusija nije napala Ukrajinu sa beloruske teritorije, prenosi Rojters.

Zelenski je rekao da je i dalje otvoren za razgovore, ali u državi koja nije ispoljila agresiju prema Ukrajini.

Iskreno želim da Belorusija ponovno postane dobra i bezbedna kakva se činila svima ne tako davno. Pravi izbor je glavni izbor vašeg života, poručio je Zelenski, a prenosi Indeks.

Zelenski je rekao da je protekla noć bila "brutalna" i da su napadnuta područja sa civilima, u kojima nema vojne infrastrukture.

Rekao je da ruske snage napadaju sve, uključujući i ambulante, prenosi Rojters.

150.000 ukrajinskih izbeglica

Više od 150.000 ukrajinskih izbeglica je do sada prešlo u susedne zemlje, polovina u Poljsku, a mnogi u Mađarsku, Moldaviju, Rumuniju i šire, rekao je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Filipo Grandi.

"Raseljavanje u Ukrajini raste, ali vojna situacija otežava procenu brojeva i pružanje pomoći“, rekao je Grandi.

Kremlj: Ruska delegacija stigla u Belorusiju da razgovara sa Ukrajincima

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ruska delegacija došla u Bjelorusiju na razgovore sa Ukrajinom, javlja Interfaks.

Prema njegovim rečima, u delegaciji su bili predstavnici ministarstva spoljnih poslova, ministarstva odbrane i drugih resora, uključujući i administraciju predsednika.

"Bićemo spremni da započnemo ove pregovore u Gomelju“, rekao je portparol.

Belorusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je pripremilo sve što je potrebno za sastanak i da je sada angažovano na rešavanju protokolarnih pitanja.

Putin pozdravio herojstvo ruskih snaga u Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin obratio se jutros javnosti i invaziju na Ukrajinu nazvao "specijalnom operacijom za pružanje pomoći narodnim republikama Donbasa“.

Putin je, kako prenosi Frans pres, pozdravio "herojstvo“ ruskih specijalnih snaga koje se bore u Ukrajini.

"Odajem posebnu počast onima koji su ovih dana herojski obavljali svoju vojnu dužnost tokom specijalne operacije pružanja pomoći Narodnoj Republici Donbas", prenosi Interfax Putinovu izjavu.

Ruski padobranci preplavili Buču

Ruski padobranci navodno su stigli do predgrađa Kijeva, Buče gde "čiste" kuću po kuću.

Oborena "krilata raketa"

Ukrajinska vojska saopštila je da je jutros oborila "krilatu raketu“ ispaljenu na Kijev iz beloruskog aviona Tu-22.

Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine pre nekoliko minuta oborilo je krilatu raketu lansiranu u glavnom gradu Ukrajine sa teritorije Republike Belorusije avionom TU-22, rekao je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužnji.

Zalužnji nije dao više detalja o tome kakva je vrsta oružja korišćena.

Ukrajina osniva "legiju stranaca"

Ukrajina osniva "legiju stranaca" za dobrovoljce iz inostranstva, rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"To će biti ključan dokaz vaše podrške našoj zemlji", naveo je Zelenski u saopštenju koje je preneo Rojters.

Gasovod kod Harkova nije oštećen

Tranzit ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine nastavlja se normalno i gasovod nije oštećen eksplozijom, saopštio je ukrajinski operater gasovoda.

Ranije su ukrajinski zvaničnici rekli da su ruske trupe digle u vazduh gasovod u severoistočnom regionu Harkova, ali bez preciziranja da li je pogođen deo tranzitnog gasovoda ili regionalne distributivne mreže, preneo je Rojters.

Oboren ukrajinski avion

Ukrajinski avion navodno je oboren kod Hersona. Pilot poginuo.

Ruski tenk u Harkovu

Sirene i eksplozije u Kijevu

BBC javlja kako se opet čuju eksplozije zapadno od centra Kijeva. Pre toga oglasile su se sirene.

Na ulicama Harkova gore ruska vozila?

Na društvenim mrežama šire se snimke ruskih vozila u Harkovu. Na nekima su ruska vozila u plamenu. BBC piše da autentičnost još nije potvrđena.

Ranije su čelni ljudi Harkova javili da se na ulicama vodi teška borba i da ukrajinska vojska "eliminiše" neprijatelja, i pozvali su građane da ostanu u svojim kućama.

Pao Pavlopolj? Luka Mariupolj u totalnom okruženju

Po društvenim mrežama se širi vest da je pao Pavlopolj.

Ulični rat u Harkovu

Ruske jednice širom grada i dalje vode borbe sa braniocima koji uprkos predaji glavnine ukrajinskih snaga pružaju otpor.

Ukrajina: Bez nas neće biti Evrope

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pohvalio je ukrajinsku vojsku i narod nakon teških borbi koje su se tokom noći vodile u blizini Kijeva.

Za to vreme ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov poručuje da bez Ukrajine neće biti Evrope.

"Bez ove vojske i našeg naroda, Evropa nikada neće biti sigurna. Bez nas vuropa jednostavno neće postojati", poručio je.

U Sumiju ima poginulih

U granatiranju Sumija poginuo je muškarac, a ranjena je jedna žena.

Vatrogasci nakon napada gase požar.

Severna Koreja: Vašington kriv za rat u Ukrajini

Sjedinjene Države su "pravi uzrok ukrajinske krize", objavila je Severna Koreja u prvoj zavaničnoj reakciji na rusku invaziju na Ukrajinu.

Svetske berze uzdrmane

Na većini svetskih berzi cijene deonica su prošle sedmice oštro pale, ali su na Vol Stritu indeksi porasli.

Ukrajina: Ubijeno šest osoba u oblasti Sumi, među njima devojčica (7)

Šest ljudi, uključujući sedmogodišnju devojčicu, poginulo je u ruskom granatiranju gradića Ohtijrka u oblasti Sumi, rekao je guverner Dmitrij Živicki, prenosi Kijev independent.

CNN: U Kijevu ubijen dečak (6)

CNN javlja da je šestogodišnji dečak poginuo u unakrsnoj vatri na zapadu Kijeva noćas. On je najmlađa žrtva rata do sada.

U napadu na dečju onkološku bolnivu Ohmatdijt je ranjeno i dvoje tinejdžera i troje odraslih.

Počela ofanziva i na Kijev

Ruski tenkovi rano jutros preplavili su predgrađa Kijeva. Kolone oklopnih vozila kreću se kroz četvrti Buča i Hostomel.

Kremlj uvodi cenzuru

Ruske vlasti zabranile su medijima u toj državi da prilikom izveštavanja koriste termine "rat", "invazija"

U Harkovu se pruža još sporadični otpor

Ruska vojska pokušava da zauzme i Sumi

Velika kolona ruskih vozila pokušava da prodre u grad Sumi od strane Himproma, saopštava vojna uprava.

⚡️A large column of Russian vehicles is pushing into the city of Sumy from the side of Khimprom, the military administration is reporting.



Sve više ruskih vojnika u Harkovu

Predale se dve jedinice

Prema neprovernim informacija u Harkovu 302. raketna brigada PVO i dobrovoljci oko 471 pripadnik položio je oružje

Pod blokadom Herson i Berdjansk

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je blokiralo gradove Herson i Berdjansk, kao i da su zauzeli mesto Geničevsk i aerodrom Černobaevka

Nastavljene borbe i kod Odese

Ruska borbena avijacija rano jutros raketirala je položaje ukrajinske vojske oko Odese. Na meti je bilo mesto Arviza u Odeskoj oblasti.

Nastavljaju se borbe u Kijevu

U predgrađu Kijeva i rano jutros nastavljene su žestoke borbe

Ruska vojska preplavljuje Harkov

Puškaranje se i dalje čuje po gradu

Iako je ruska vojska ušla u Harkov, gradom i dalje odjekuje pucnjava. Pretpostavlja se da branioci grada i dalje pružaju otpor ruskoj vojsci.

06:35 - Pao Harkov?!

Ruska vojska ušla u grad posle stravičnog raketiranja.

Kolone ruskih vojnih vozila rano jutros ušle su u Harkov, drugi po veličini najveći grad posle Kijeva.

Kolone ruskih vojnih vozila snimljene su kako se kreću gradskim ulicama.

02:21 - Tramp se javio!

Bivši američki predsednik Donald Tramp osudio je ruski napad na Ukrajinu.

Tramp je, govoreći na skupu svojih pristalica, rekao da je reč o "užasnom činu koji nikad nije smeo da se dogodi".

01:56 - Ukrajinci: Rusi drže Černobilj. Ako se nešto desi...

Ukrajinski mediji kritikuju snimke ruskih kolega i navode da su pokazali kako navodno "ruski okupatori u nuklearnoj elektrani Černobil zajedno sa ukrajinskom vojskom čuvaju nuklearku".Tokom priče, navode, nikada nisu prikazana lica "stražara" obučenih u uniforme Oružanih snaga Ukrajine.I navode da je Kijev saopštio da ne kontroliše teritoriju černobiljske nuklearne elektrane kao i da svu krivicu za moguće provokacije na ovoj teritoriji snosi isključivo Moskva.

01:45 - Kreće lov na ruski novac

Sjedinjene države i njeni saveznici pokreću multilateralnu radnu grupu za praćenje i zamrzavanje imovine ruskih kompanija i oligarha koji su pod sankcijama Zapada. Amerikanci obećavaju da će "pronaći sve njihove jahte, imanja i svaku drugu nezakonitu imovinu koju možemo pronaći i legalno zamrznuti".

01:43 - "Vruća linija" za rođake zarobljenih Rusa

Ministarstvo odbrane Ukrajine pokrenulo je "vruću liniju" za rođake zarobljenih Rusa. Kako navode, preko nje roditelji i druga rodbina mogu da saznaju sudbinu svojih najmilijih."Stotine ljudi već zovu telefonsku liniju za rođake ruskih okupatora i traže svoje rođake", saopštilo je ministarstvo.Zarobljeni zatvorenici takođe imaju priliku da se jave kući."Da bi se zaustavio Kremlj, što više Rusa treba da sazna za gubitak svojih vojnika i oficira", saopštilo je ministarstvo.

01:33 - Izveštaj ukrajinske vojske

Ruske okupacione snage su danas izgubile tri aviona Su-30, 11 helikoptera, dva aviona Su-25, dva aviona Il-76, kolonu vozila i ešelon goriva.

01:32 - Ruska vojska spremna u Belorusiji

01:26 - Britanski premijer Boris Džonson: Prihvatićemo izbeglice

"Naravno, mi ćemo prihvatiti izbeglice... Naša zemlja je odigrala istorijsku i herojsku ulogu u pomaganju ljudima koji su se sklonili iz raznih sukoba. Znam da na internetu ima mnogo laži o tome, želim odmah da stavimo tačku na ovo i izrazimo spremnost da pomognemo izbeglicama", rekao je Džonson

01:23 - Makron zvao Lukašenka: Povući ruske trupe iz Belorusije

Francuski predsednik Emanuel Makron obratio se beloruskom kolegi Aleksandru Lukašenku sa zahtevom da zahteva brzo povlačenje ruskih trupa sa teritorije Belorusije."Te trupe vode jednostran i nepravedan rat", saopštila je Jelisejska palata.

01:21 - Nema više "zlatnih pasoša" za bogate Ruse

Rusima će biti ograničen pristup sistemu "zlatnih pasoša", koji je omogućio bogatim ljudima da postanu državljani drugih zemalja."Posvećeni smo preduzimanju mera za ograničavanje prodaje državljanstva, takozvanih zlatnih pasoša, koji omogućavaju bogatim Rusima povezanim sa ruskom vladom da postanu građani naših zemalja i dobiju pristup našem finansijskom sistemu", saopštili su predstavnici SAD, Velike Britanije i Italije.

01:12 - Trenutak bombardovanja rafinerije u Vasiljkovu

01:08 - Neverovatan prizor na nebu iznad Kijeva

01:04 - "Goreće još dugo"

Raketni napad je izveden na skladište nafte Vasilkovskaja. Goreće još dugo. Šteta po životnu sredinu je kolosalna - napisao je Anton Geraščenko, savetnik ministra unutrašnjih poslova na Telegramu.

01:01 - "Neprijatelj napreduje prema Kijevu"

Neprijateljska vozila nastavljaju kurs ka Kijevu preko Krasnopolja, navodi načelnik Sumske regionalne državne uprave Ruslan Sirenko.

00:56 - Upozorenje nakon eksplozija!

Zatvorite prozore, dim i opasne materije iz požara mogu ići u bilo kom pravcu, vetar stalno menja pravac - navode vlasti u Kijevu

00:53 - Pucnjava u gradu Vinica

00:52 - U Harkovu gori gasovod?

00:49 - Ogromna eksplozija kod Harkova, prenose ukrajinski mediji

00:42 - Požar kod rafinerije u Vasiljkovu sve veći

00:38 - Novinar Vgoroda javlja da su se u Solomenskom okrugu Kijeva čule eksplozije, došlo je do pucnjave iz mitraljeza i teških mitraljeza

00:28 - Zelenski moli švajcarskog kolegu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zamolio je svog švajcarskog kolegu, predsednika Ignacija Kasisa da deluje kao neutralni posrednik između Ukrajine i Rusije i pomogne u postizanju primirja između dve zemlje, objavio je danas ugledni švajcarski dnevni list ''Tages angajcer''

List navodi da je zahtev švajcarskom predsedniku Ignasiju Kasisu upućen u susret predstojećeg sastanka Saveta za ljudska prava u Ženevi koji počinje u ponedeljak, a na kojem bi u utorak trebalo da prisustvuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi AP.

U izveštaju, koji nije odmah potvrdilo švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova koje takođe vodi Kasis, navodi se švajcarsko iskustvo u posredovanju, posebno napori koje je uložila Švajcarska nakon što su ruske snage preuzele kontrolu nad Krimom 2014. godine.

Portparol ministarstva Andreas Heler rekao je Asošiejted presu kasno u subotu da ne može odmah da potvrdi da li je bilo takve komunikacije između dva predsednika, ali je rekao da je Švajcarska spremna da ponudi svoje "dobre usluge" za svaku takvu inicijativu.

00:22 - Gori raketirano skladište nafte u Vasilkovu, gust dim prekriva nebo – potvrdila gradonačelnica

00:09 - Nakon velike eksplozije, nejasno šta gori

00:08 - Počelo granatiranje Kijeva