UŽIVO RAT U UKRAJINI! Kremlj: Ruska delagacija stigla u Belorusiju na pregovore sa Ukrajincima, Zelenski: Može ali na drugom mestu (VIDEO, FOTO)

Ruska invazija na Ukrajinu nastavalja se i četvrti dan s tim da je od subote uveče usledio najrazorniji raketni udar kako na Kijev, tako i na ostale veće gradove. Međutim, ni Ukrajinci nisu ostali dužni pa su na Donejck lansirali nekoliko taktičkih balističkih raketa Točka-U.

Ispred Harkova, odvijale su se kasno sinioć i rano jutros žestoke borbe u kojima je upotrebljena raketna artiljerija, pre svega višecevni bacači raketa SMERČ koji su koristili rakete sa kasetnom bojevom glavom.

UŽIVO:

Rampa za RT

Gugl je izbacio mobilnu aplikaciju Raša tudeja (RT) iz svoje prodavnice aplikacija, saopštila je ruska međunarodna televizijska mreža pod kontrolom države. Odluka je doneta na zahtev ukrajinske vlade, prenosi Rojters.



Lukašenko: Nema beloruskih vojnika ni oružja u Ukrajini!

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko oglasio se danas, nakon što je Kijev odbio pregovore sa Rusima u njegovoj zemlji, da se nijedan beloruski vojnik ne bori u Ukrajini, kao i da u Ukrajini nema beloruskog oružja.

Lukašenko je isto tako rekao da je oružje doneto u Belorusiju iz Ukrajine i da bi bande koje su obučene u Ukrajini trebalo da izazovu provokacije u Belorusiji, prenosi Sputnik.

Ilon Mask: Spejs X stiže u pomoć Međunarodnoj svemirskoj stanici!

Ilon Mask je poručio da će njegova kompanija SpejsX spasiti Međunarodnu svemirsku stanicu ako Rusija pokuša da je izbaci iz orbite nakon pretnji sefa Ruske svemirske agencije Dimitrija Rogozina.

Rogozin je upozorio da će ruska ekspertiza i tehnologija biti neophodni da bi se ISS održao u orbiti i sprečio da se obruši na SAD ili Evropu. "Ako blokirate saradnju sa nama, ko će spasiti MSS od nekontrolisanog pada na SAD Evropu?“, poručio je on.

мусором, коим ваши талантливые бизнесмены загадили околоземную орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС". Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или... — РОГОЗИН (@Rogozin) 24. фебруар 2022.



Mask se uključio u debatu na Tviteru i na pitanje da li će on pomoći da se MSS ne surva na zemlju, odgovorio potvrdno.



Rusi: Potpuno smo blokirali Herson i Berjansk

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su ruske snage "potpuno blokirale" južne ukrajinske gradove Herson i Berjansk i zauzele grad Heničensk i aerodrompored Hersona, prenela je novinska agencija RIA.

Ukrajinski ministar: Zajedno smo pobedili Hitlera, možemo i Putina

Ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pozvao je strance da se bore za Ukrajinu i poručio: Zajedno smo pobedili Hitlera i pobedićemo i Putina.

Ukrajina: Rusi nisu spremni za razgovore

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak rekao je danas da Rusija nije spremna za razgovore sa Ukrajinom.

Podoljak je rekao da je ruska delegacija stigla u Gomel, grad na jugoistoku Belorusije, znajući da je to besmisleno. On je ponovio da stav Zelenskog ostaje isti – samo pravi razgovori, nula ultimatuma.

Oboren ruski avion kod Harkova?

Po društvenim mrežama kruže snimci navodnog obaranja ruskog aviona kod Harkova.



UN: Najmanje 240 civilnih žrtava, 64 poginulih u Ukrajini

Oglasio se i Zelenski

Predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski rekao je da bi razgovori u Minsku bili mogući da Rusija nije napala Ukrajinu sa beloruske teritorije, prenosi Rojters.

Zelenski je rekao da je i dalje otvoren za razgovore, ali u državi koja nije ispoljila agresiju prema Ukrajini.

Iskreno želim da Belorusija ponovno postane dobra i bezbedna kakva se činila svima ne tako davno. Pravi izbor je glavni izbor vašeg života, poručio je Zelenski, a prenosi Indeks.

Zelenski je rekao da je protekla noć bila "brutalna" i da su napadnuta područja sa civilima, u kojima nema vojne infrastrukture.

Rekao je da ruske snage napadaju sve, uključujući i ambulante, prenosi Rojters.



150.000 ukrajinskih izbeglica

Više od 150.000 ukrajinskih izbeglica je do sada prešlo u susedne zemlje, polovina u Poljsku, a mnogi u Mađarsku, Moldaviju, Rumuniju i šire, rekao je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Filipo Grandi.

"Raseljavanje u Ukrajini raste, ali vojna situacija otežava procenu brojeva i pružanje pomoći“, rekao je Grandi.

Kremlj: Ruska delegacija stigla u Belorusiju da razgovara sa Ukrajincima

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ruska delegacija došla u Bjelorusiju na razgovore sa Ukrajinom, javlja Interfaks.

Prema njegovim rečima, u delegaciji su bili predstavnici ministarstva spoljnih poslova, ministarstva odbrane i drugih resora, uključujući i administraciju predsednika.

"Bićemo spremni da započnemo ove pregovore u Gomelju“, rekao je portparol.

Belorusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je pripremilo sve što je potrebno za sastanak i da je sada angažovano na rešavanju protokolarnih pitanja.

Putin pozdravio herojstvo ruskih snaga u Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin obratio se jutros javnosti i invaziju na Ukrajinu nazvao "specijalnom operacijom za pružanje pomoći narodnim republikama Donbasa“.

Putin je, kako prenosi Frans pres, pozdravio "herojstvo“ ruskih specijalnih snaga koje se bore u Ukrajini.

"Odajem posebnu počast onima koji su ovih dana herojski obavljali svoju vojnu dužnost tokom specijalne operacije pružanja pomoći Narodnoj Republici Donbas", prenosi Interfax Putinovu izjavu.

Ruski padobranci preplavili Buču

Ruski padobranci navodno su stigli do predgrađa Kijeva, Buče gde "čiste" kuću po kuću.



Oborena "krilata raketa"

Ukrajinska vojska saopštila je da je jutros oborila "krilatu raketu“ ispaljenu na Kijev iz beloruskog aviona Tu-22.

Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine pre nekoliko minuta oborilo je krilatu raketu lansiranu u glavnom gradu Ukrajine sa teritorije Republike Belorusije avionom TU-22, rekao je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužnji.



Zalužnji nije dao više detalja o tome kakva je vrsta oružja korišćena.

Ukrajina osniva "legiju stranaca"

Ukrajina osniva "legiju stranaca" za dobrovoljce iz inostranstva, rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.



"To će biti ključan dokaz vaše podrške našoj zemlji", naveo je Zelenski u saopštenju koje je preneo Rojters.

Gasovod kod Harkova nije oštećen

Tranzit ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine nastavlja se normalno i gasovod nije oštećen eksplozijom, saopštio je ukrajinski operater gasovoda.

Ranije su ukrajinski zvaničnici rekli da su ruske trupe digle u vazduh gasovod u severoistočnom regionu Harkova, ali bez preciziranja da li je pogođen deo tranzitnog gasovoda ili regionalne distributivne mreže, preneo je Rojters.

Oboren ukrajinski avion

Ukrajinski avion navodno je oboren kod Hersona. Pilot poginuo.

Ruski tenk u Harkovu

Sirene i eksplozije u Kijevu

BBC javlja kako se opet čuju eksplozije zapadno od centra Kijeva. Pre toga oglasile su se sirene.



Na ulicama Harkova gore ruska vozila?

Na društvenim mrežama šire se snimke ruskih vozila u Harkovu. Na nekima su ruska vozila u plamenu. BBC piše da autentičnost još nije potvrđena.



Ranije su čelni ljudi Harkova javili da se na ulicama vodi teška borba i da ukrajinska vojska "eliminiše" neprijatelja, i pozvali su građane da ostanu u svojim kućama.

Pao Pavlopolj? Luka Mariupolj u totalnom okruženju

Po društvenim mrežama se širi vest da je pao Pavlopolj.



Ulični rat u Harkovu

Ruske jednice širom grada i dalje vode borbe sa braniocima koji uprkos predaji glavnine ukrajinskih snaga pružaju otpor.



Ukrajina: Bez nas neće biti Evrope

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pohvalio je ukrajinsku vojsku i narod nakon teških borbi koje su se tokom noći vodile u blizini Kijeva.



Za to vreme ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov poručuje da bez Ukrajine neće biti Evrope.

"Bez ove vojske i našeg naroda, Evropa nikada neće biti sigurna. Bez nas vuropa jednostavno neće postojati", poručio je.



U Sumiju ima poginulih

U granatiranju Sumija poginuo je muškarac, a ranjena je jedna žena.

Vatrogasci nakon napada gase požar.



Severna Koreja: Vašington kriv za rat u Ukrajini

Sjedinjene Države su "pravi uzrok ukrajinske krize", objavila je Severna Koreja u prvoj zavaničnoj reakciji na rusku invaziju na Ukrajinu.

Svetske berze uzdrmane

Na većini svetskih berzi cijene deonica su prošle sedmice oštro pale, ali su na Vol Stritu indeksi porasli.

Ukrajina: Ubijeno šest osoba u oblasti Sumi, među njima devojčica (7)

Šest ljudi, uključujući sedmogodišnju devojčicu, poginulo je u ruskom granatiranju gradića Ohtijrka u oblasti Sumi, rekao je guverner Dmitrij Živicki, prenosi Kijev independent.

CNN: U Kijevu ubijen dečak (6)

CNN javlja da je šestogodišnji dečak poginuo u unakrsnoj vatri na zapadu Kijeva noćas. On je najmlađa žrtva rata do sada.

U napadu na dečju onkološku bolnivu Ohmatdijt je ranjeno i dvoje tinejdžera i troje odraslih.

Počela ofanziva i na Kijev

Ruski tenkovi rano jutros preplavili su predgrađa Kijeva. Kolone oklopnih vozila kreću se kroz četvrti Buča i Hostomel.



Kremlj uvodi cenzuru

Ruske vlasti zabranile su medijima u toj državi da prilikom izveštavanja koriste termine "rat", "invazija"



U Harkovu se pruža još sporadični otpor

Ruska vojska pokušava da zauzme i Sumi

Velika kolona ruskih vozila pokušava da prodre u grad Sumi od strane Himproma, saopštava vojna uprava.

⚡️A large column of Russian vehicles is pushing into the city of Sumy from the side of Khimprom, the military administration is reporting.



Sve više ruskih vojnika u Harkovu

Predale se dve jedinice

Prema neprovernim informacija u Harkovu 302. raketna brigada PVO i dobrovoljci oko 471 pripadnik položio je oružje

Pod blokadom Herson i Berdjansk

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je blokiralo gradove Herson i Berdjansk, kao i da su zauzeli mesto Geničevsk i aerodrom Černobaevka

Nastavljene borbe i kod Odese

Ruska borbena avijacija rano jutros raketirala je položaje ukrajinske vojske oko Odese. Na meti je bilo mesto Arviza u Odeskoj oblasti.

Nastavljaju se borbe u Kijevu

U predgrađu Kijeva i rano jutros nastavljene su žestoke borbe

Ruska vojska preplavljuje Harkov

Puškaranje se i dalje čuje po gradu

Iako je ruska vojska ušla u Harkov, gradom i dalje odjekuje pucnjava. Pretpostavlja se da branioci grada i dalje pružaju otpor ruskoj vojsci.

06:35 - Pao Harkov?!

Ruska vojska ušla u grad posle stravičnog raketiranja.

Kolone ruskih vojnih vozila rano jutros ušle su u Harkov, drugi po veličini najveći grad posle Kijeva.

Kolone ruskih vojnih vozila snimljene su kako se kreću gradskim ulicama.

02:21 - Tramp se javio!

Bivši američki predsednik Donald Tramp osudio je ruski napad na Ukrajinu.

Tramp je, govoreći na skupu svojih pristalica, rekao da je reč o "užasnom činu koji nikad nije smeo da se dogodi".

01:56 - Ukrajinci: Rusi drže Černobilj. Ako se nešto desi...

Ukrajinski mediji kritikuju snimke ruskih kolega i navode da su pokazali kako navodno "ruski okupatori u nuklearnoj elektrani Černobil zajedno sa ukrajinskom vojskom čuvaju nuklearku".Tokom priče, navode, nikada nisu prikazana lica "stražara" obučenih u uniforme Oružanih snaga Ukrajine.I navode da je Kijev saopštio da ne kontroliše teritoriju černobiljske nuklearne elektrane kao i da svu krivicu za moguće provokacije na ovoj teritoriji snosi isključivo Moskva.

01:45 - Kreće lov na ruski novac

Sjedinjene države i njeni saveznici pokreću multilateralnu radnu grupu za praćenje i zamrzavanje imovine ruskih kompanija i oligarha koji su pod sankcijama Zapada. Amerikanci obećavaju da će "pronaći sve njihove jahte, imanja i svaku drugu nezakonitu imovinu koju možemo pronaći i legalno zamrznuti".

01:43 - "Vruća linija" za rođake zarobljenih Rusa

Ministarstvo odbrane Ukrajine pokrenulo je "vruću liniju" za rođake zarobljenih Rusa. Kako navode, preko nje roditelji i druga rodbina mogu da saznaju sudbinu svojih najmilijih."Stotine ljudi već zovu telefonsku liniju za rođake ruskih okupatora i traže svoje rođake", saopštilo je ministarstvo.Zarobljeni zatvorenici takođe imaju priliku da se jave kući."Da bi se zaustavio Kremlj, što više Rusa treba da sazna za gubitak svojih vojnika i oficira", saopštilo je ministarstvo.

01:33 - Izveštaj ukrajinske vojske

Ruske okupacione snage su danas izgubile tri aviona Su-30, 11 helikoptera, dva aviona Su-25, dva aviona Il-76, kolonu vozila i ešelon goriva.

01:32 - Ruska vojska spremna u Belorusiji

01:26 - Britanski premijer Boris Džonson: Prihvatićemo izbeglice

"Naravno, mi ćemo prihvatiti izbeglice... Naša zemlja je odigrala istorijsku i herojsku ulogu u pomaganju ljudima koji su se sklonili iz raznih sukoba. Znam da na internetu ima mnogo laži o tome, želim odmah da stavimo tačku na ovo i izrazimo spremnost da pomognemo izbeglicama", rekao je Džonson

01:23 - Makron zvao Lukašenka: Povući ruske trupe iz Belorusije

Francuski predsednik Emanuel Makron obratio se beloruskom kolegi Aleksandru Lukašenku sa zahtevom da zahteva brzo povlačenje ruskih trupa sa teritorije Belorusije."Te trupe vode jednostran i nepravedan rat", saopštila je Jelisejska palata.

01:21 - Nema više "zlatnih pasoša" za bogate Ruse

Rusima će biti ograničen pristup sistemu "zlatnih pasoša", koji je omogućio bogatim ljudima da postanu državljani drugih zemalja."Posvećeni smo preduzimanju mera za ograničavanje prodaje državljanstva, takozvanih zlatnih pasoša, koji omogućavaju bogatim Rusima povezanim sa ruskom vladom da postanu građani naših zemalja i dobiju pristup našem finansijskom sistemu", saopštili su predstavnici SAD, Velike Britanije i Italije.

01:12 - Trenutak bombardovanja rafinerije u Vasiljkovu

01:08 - Neverovatan prizor na nebu iznad Kijeva

01:04 - "Goreće još dugo"

Raketni napad je izveden na skladište nafte Vasilkovskaja. Goreće još dugo. Šteta po životnu sredinu je kolosalna - napisao je Anton Geraščenko, savetnik ministra unutrašnjih poslova na Telegramu.

01:01 - "Neprijatelj napreduje prema Kijevu"

Neprijateljska vozila nastavljaju kurs ka Kijevu preko Krasnopolja, navodi načelnik Sumske regionalne državne uprave Ruslan Sirenko.

00:56 - Upozorenje nakon eksplozija!

Zatvorite prozore, dim i opasne materije iz požara mogu ići u bilo kom pravcu, vetar stalno menja pravac - navode vlasti u Kijevu

00:53 - Pucnjava u gradu Vinica

00:52 - U Harkovu gori gasovod?

00:49 - Ogromna eksplozija kod Harkova, prenose ukrajinski mediji

00:42 - Požar kod rafinerije u Vasiljkovu sve veći

00:38 - Novinar Vgoroda javlja da su se u Solomenskom okrugu Kijeva čule eksplozije, došlo je do pucnjave iz mitraljeza i teških mitraljeza

00:28 - Zelenski moli švajcarskog kolegu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zamolio je svog švajcarskog kolegu, predsednika Ignacija Kasisa da deluje kao neutralni posrednik između Ukrajine i Rusije i pomogne u postizanju primirja između dve zemlje, objavio je danas ugledni švajcarski dnevni list ''Tages angajcer''

List navodi da je zahtev švajcarskom predsedniku Ignasiju Kasisu upućen u susret predstojećeg sastanka Saveta za ljudska prava u Ženevi koji počinje u ponedeljak, a na kojem bi u utorak trebalo da prisustvuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi AP.

U izveštaju, koji nije odmah potvrdilo švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova koje takođe vodi Kasis, navodi se švajcarsko iskustvo u posredovanju, posebno napori koje je uložila Švajcarska nakon što su ruske snage preuzele kontrolu nad Krimom 2014. godine.

Portparol ministarstva Andreas Heler rekao je Asošiejted presu kasno u subotu da ne može odmah da potvrdi da li je bilo takve komunikacije između dva predsednika, ali je rekao da je Švajcarska spremna da ponudi svoje "dobre usluge" za svaku takvu inicijativu.

00:22 - Gori raketirano skladište nafte u Vasilkovu, gust dim prekriva nebo – potvrdila gradonačelnica

00:09 - Nakon velike eksplozije, nejasno šta gori

00:08 - Počelo granatiranje Kijeva