UŽIVO RAT U UKRAJINI! Pao Harkov! Ruski tenkovi jure prema Sumiju! Vlasti upozoravaju civile da se sklone (VIDEO)

Ispred Harkova, odvijale su se kasno sinioć i rano jutros žestoke borbe u kojima je upotrebljena raketna artiljerija, pre svega višecevni bacači raketa SMERČ koji su koristili rakete sa kasetnom bojevom glavom.

UŽIVO:

Ruska vojska pokušava da zauzme i Sumi

Velika kolona ruskih vozila pokušava da prodre u grad Sumi od strane Himproma, saopštava vojna uprava.

Civilians are asked to be in a safe place, not to go out unnecessarily and to stay away from windows.



Civilians are asked to be in a safe place, not to go out unnecessarily and to stay away from windows.