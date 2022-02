AMBASADOR SRBIJE U KIJEVU HITNO SE OGLASIO: Kretanje u Ukrajini opasno

Ambasador Srbije u Kijevu Aca Jovanović izjavio je danas da su granični prelazi prema Belorusiji zatvoreni i da je jedini slobodan put za evakuaciju građana prema granici sa Moldavijom, Rumunijom, Mađarskom i Poljskom, ali da su putevi pod blokadom.

"Putevi su potpuno pod blokadom. Organi reda su napravili punktove na kojima kontrolišu putnike i zbog bezbednosti, ali i zbog činjenice da je ratno stanje i da su mobilisani svi muškarci od 18 do 60 godina", rekao je ambasador Jovanović za televiziju K1.

Kada je reč o srpskim državljanima u Ukrajini, rekao je da ima onih kojih su napustili tu zemlju i pre nego što je doneta preporuka da se to uradi.

"Oni koji su krenuli ovih dana, kada je došlo do ove situacije, noćas sam dobio informaciju da su oni koji su prekjuče ujutru krenuli, stigli u Mađarsku, da su prešli granicu. Prema informacijama koje sam dobio od ambasadora Poljske, gde smo dobili spisak graničnih prelaza i vreme koje je potrebno za prelazak državne granice na prelazima gde sa prelazi automobilima, čeka se od 20 do 60, 70 sati", rekao je Jovanović.

Naveo je da je u Kijevu od juče od 17 sati uveden policijski čas koji će trajati do ponedeljka do osam sati ujutru.

"Sada apsolutno nema kretanja i vrlo je opasno kretati se ne samo iz razloga što na taj način kršite zabranu, već zato što je opasno po život da se izlazi napolje. Tako da do ponedeljka, bez obzira na to kakav će biti red vožnje vozova u pravcu prema granici, ljudi jednostavno ne mogu da izađu i dođu do železničke stanice, osim ako tamo već nisu došli u prethodnom periodu", rekao je Jovanović.

Naveo je da se on i osoblje srpske ambasade u Kijevu i dalje nalaze u prostorijama ambasade.

"Računamo da smo ovde bezbedni", rekao je Jovanović i dodao da građani Ukrajine kao sklonište koriste metro koji sada nije u funkciji.

Naveo je da se tokom dana u više navrata čuju sirene za uzbunu, kao upozorenje građanima i da je protekla noć u Kijevu bila kao i prethodna, te da se i dalje čuju detonacije.

