KO JE ZELENSKI? Do pre nekoliko godina bio je KOMIČAR, Ukrajinci u startu nisu verovali u njegovu sposobnost!

Dolazak Zelenskog na političku scenu nije bio najuobičajeniji. Njegova najpoznatija uloga kao komičara bila je u tv seriji "Sluga naroda" u kojoj je igrao učitelja koji se katapultirao na predsedničku funkciju nakon što je jedan učenik postavio viralan video u kom govori o korupciji u politici.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, komičar koji pre tri godine nije imao iskustva u politici, iznenada je postao ubedljiv vođa zemlje koja je u ratu. On je svojim videima u kojim se obraća narodu okupio naciju i dao glas ukrajinskom gnevu i prkosu ruskoj agresiji.

Dok je ruski predsednik Vladimir Putin sve više delovao "neuredno", optužujući Ukrajinu za genocid u samoprozvanim republikama Donjeck i Lugansk i govoreći o potrebi "denacifikacije" zemlje, Zelenski, inače iz jevrejske porodice koja govori ruski, ostao je dostojanstven, odlučan i artikulisan, piše BBC.

Ključni momenat u transformaciji lidera Ukrajine u nacionalnu figuru dogodio se u četvrtak u ranim satima, nekoliko sati pre početka nego što je Rusija otpočela specijalne operacije. U obraćanju objavljenom na društvenim mrežama, govoreći delimično na ruskom, Zelenski je rekao da je "pokušao da pozove Putina da spreči rat i da ga je sačekala tišina".

Ubrzo potom počela je operacija ruskih trupa, a Zelenski je tokom svog narednog obraćanja nosio vojnu uniformu. Te večeri se još jednom obratio, upozoravajući zapadne lidere da će, ako Ukrajini ne pruže pomoć, "sutra rat pokucati na njihova vrata".

- Ovo je zvuk nove gvozdene zavese koja se spustila i odseca Rusiju od civilizovanog sveta - rekao je.

Ukrajinci u startu nisu verovali u sposobnost Zelenskog

Julija Mekgafi, glavna urednica ukrajinskog sajta "Novo vreme" rekla je da je bila uznemirena kada je Zelenski odabran za predsednika u aprilu 2019. godine jer nije verovala u njegovu sposobnost da vodi vladu. Ipak, kako navodi, Ukrajinci su se u poslednjih nedelju dana "zagrejali" za svog predsednika.

- Dobio je punu podršku i poštovanje kada je Rusija započela rat. Ukrajinci su se okupili oko Zelenskog. On igra objedinjujuću i, rekla bih, inspirativnu ulogu i delimično svojim primerom pokazuje kako treba da se postupa. On vodi vladu koja odbija Putinovu armiju i zbog toga mu se mnogi dive i poštuju ga - dodaje.

Dolazak Zelenskog na političku scenu nije bio najuobičajeniji. Njegova najpoznatija uloga kao komičara bila je u tv seriji "Sluga naroda" u kojoj je igrao učitelja koji se katapultirao na predsedničku funkciju nakon što je jedan učenik postavio viralan video u kom govori o korupciji u politici.

Njegovu kandidaturu za predsedničke izbore 2019. godine neki su u početku smatrali šalom - njegova politička partija zove se Sluga naroda. Ipak, on je pobedio sa 73 odsto dobijenih glasova, obećavajući da će se boriti protiv korupcije i doneti mir na istoku zemlje.

Konsultantkinja za komunikacije Jarina Ključkovska istakla je da ukrajinski predsednik ima značajna ovlašćenja, ali da će ispunjavanje obećanja uvek biti teško. Za nekoga ko je na predsedničku funkciju došao sa tako velikim rejtingom, jedino što se očekivalo bio je pad.

- Jedna je stvar davati tako široka obećanja, a druga sprovoditi politike - dodala je.

Zelenski je tokom predsedničke kampanje uživao podršku oligarha Igora Kolomojskog, što je mnoge navelo na strah da će šef države biti marioneta pod kontrolom čoveka koji je pod istragom u SAD zbog moguće prevare i pranja novca. On se, ipak, pokazao nezavisnijim nego što su skeptici mislili i odbio je da dozvoli ponovnu privatizaciju Privat banke, koja je bila u vlasništvu Kolomojskog pre nego što je nacionalizovana.

Sa druge strane, korupcija je i dalje duboko ukorenjena u Ukrajini i postoji zabrinutost da bi novi zakon protiv oligarha mogao da se koristi za ograničavanje nekih oligarha, ali ne svih. Neki zapadni zvaničnici smatraju da su optužbe za korupciju protiv glavnog rivala Zelenskog i njegovog prethodnika na mestu predsednika, Petra Porošenka, politički motivisane.

Pokušaji Zelenskog da pregovara sa Rusijom u cilju pronalaženja rešenja za sukob na istoku u kom je poginulo više od 14.000 ljudi takođe su imali ograničen uspeh. Bilo je razmene zarobljenika i pomeranja ka sprovođenju delova mirovnog procesa, poznatog kao sporazum iz Minska, ali nije došlo do prodora. Tokom 2020. godine njegov rejting konstantno je opadao.

Predsednik Ukrajine je nakon toga pokazao odlučniji ton u zalaganju za članstvo u Evropskoj uniji i vojnom savezom NATO-a, što je bio potez koji je mogao da razbesni ruskog predsednika. Ipak, Ključkovska kaže da je retorika Zelenskog o sukobu na istoku i odnosu sa Rusijom i dalje bila previše stigljiva za mnoge Ukrajince, sve do poslednjih nekoliko dana.

Od skeptika do obožavalaca

Kako je ratni bubanj postajao sve glasniji, Zelenski je 16. februar, dan koji su neki američki zvaničnici izabrali kao dan kada bi mogla da počne ruska invazija proglasio za Dan jedinstva, nacionalni praznik na koji ljudi treba da izađu na ulice sa zastavama i balonima. On je nastavio da ističe svoje nade u diplomatsko rešenje čak i dok je Ukrajina izveštavala o brzom porastu kršenja primirja duž linija fronta.

- Izbegavao je da govori na temu rata, ratovanja, bilo čega vojnog. To je bila tema koja je van njegove zone komfora i on nije bio voljan da u svojoj javnoj retorici ide u tom smetu - kaže Ključkovska.

On je takođe osporavao svakodnevna upozorenja američkih i drugih zapadnih vlada o neizbežnom napadu Rusije, rekavši da je američka komunikaciona strategija "veoma skupa za Ukrajinu".

Ključkovska kaže da je do velike promene u stilu njegovog obraćanja došlo je tokom govora koji je držao na minhenskoj bezbednosnoj konferenciji održanoj u subotu 19. febuara. Taj momenat je kako kaže, mnoge, pa i nju, pretvorio iz skeptika u obožavaoca. Počeo je tako što je opisao posetu vrtiću na istoku zemlje, koji je nekoliko dana ranije pogošen projektilom.

- Kada se na školskom igralištu pojavi krater od bombe, deca imaju pitanje: "Da li je svet zaboravio greške 20. veka?" - rekao je Zelenski.

On je gostima iz diplomatske odbrambene elite zapada poručio da ih "ravnodušnost čini saučesnicima". Rekao da je Putin na istoj konferenciji, tačno 15 godina ranije, odbacio svetski poredak koji su predvodile SAD, ponovio njegovu tvrdnju o ponovnom oživljavanju Rusije i rekao da je "svet reagovao smireno". Ključkovska trdi da se nijedan ukrajinski lider zapadu nije obraćao tako direktno.

- Za mene je trenutak ponosa na Zelenskog došao tokom njegovog briljantnog govora na bezbednosnojkonferenciji u Minhenu. Tada su mnogi politički protivnici Zelenskog u Ukrajini odlučili da nije pravo vreme za svađe i sukobe - rekla je novinarka Julija Mekgafi.

Zapadni obaveštajci tvrde da je ime Zelenskog prvo na listi ljudi koje ruske snage nameravaju da ubiju. Oni navode da je njegova porodica druga na listi. Ipak, on je odlučio da ostane u Ukrajini. Njegovo prisustvo potvrđuju i videi koje je snimao ispred predsedničke administracije i veoma prepoznatljiva Kuća himera nasuprot njoj, ukrašena predstavama egzotičnih životinja i scenama lova.

Kao odgovor na jedan od tih videa, britanski pisac Ben Juda napisao je poruku na Tviteru.

"Da ste mnogim našim prabakama i pradekama na Palama (području ruskog carstva u kom su Jevreji uglavnom bili zatvoreni) rekli da bi Jevrej bio ukrajinski ratni vođa protiv ruske izjave, samo bi nepoverljivo trepnuli".

- Naravno, on je glumac. Ne znam da li je to njegova prava ličnost ili ne. Ali šta god da radi, to finkcioniše. Ljudi koji mu pišu govore pronašli su svoj stil. Oni dolaze iz sveta zabave, ali se pisanje emisije za Netfliks razlikuje od pisanja predsedničkih govora - rekla je Ključkovska.

Ukrajina se i dalje suočava sa izgledima za poraz. Ruske vojne snage su ogromne i dobro naoružane. Ipak, 44-godišnji diplomirani pravnik, politički početnik, pronašao je glas koji je pomogao da se ojača ukrajinski moral.

- Jedan od mojih novih prijatelja je zapisao "Zelenski je iznenada porastao u kosmičke razmere" i to zaista odražava stav koji Ukrajinci imaju prema njemu - rekla je Mekgafi.