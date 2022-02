'STRAŠNA NOĆ ČEKA UKRAJINU!' Petog dana rata počeli pregovori, NATO šalje oružje!

Rat u Ukrajini bukti i peti dan. Noć je protekla relativno mirno ali je pred jutro Ukrajina saopštila da je ruska raketa pogodila stambenu zgradu u Černihivu, gradu 150 kilometara severno od Kijeva. Navodno je jedna žena povređena. Ukrajina je pristala na mirnove pregovore sa Rusijom, a ruski predsednik Vladimir Putin je podigao spremnost nuklearnih snaga.

NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI PETOG DANA:

* Počeli pregovori Ukrajine i Rusije

* EU naoružava Ukrajinu, zatvara svoj vazdušni prostor za ruske avione i traži zabranu ruskih državnih medija

* SB UN danas održava hitnu sednicu o napadu Rusije na Ukrajinu

* Putin naredio stanje visoke pripravnosti za nuklearne snage

* Rublja pala na rekordno nizak nivo, centralna banka podigla je ključne kamatne stope za 20%

* Belorusi odobrili Rusiji da postavi nuklearno oružje na njihovu teritoriju, obaveštajci Zapada i Ukrajine upozoravaju da će se Minsk uključiti u rat

* Ruska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad ukrajinskim vazdušnim prostorom

* Separatisti u istočnoj Ukrajini obustavili vojnu mobilizaciju

* NATO šalje oružje Ukrajini

* Ukrajina traži hitan prijem u EU

* Rusi granatiraju Harkov

Savet bezbednosti UN odlučio da sazove retku specijalnu hitnu sednicu Generalne skupštine UN o napadu Rusije na Ukrajinu. Ona će se održati danas.

Ukrajinski mediji rano jutros su javili da je došlo do eksplozija u Kijevu i Harkovu, a u Kijevu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

TOK PETOG DANA RATA:

23:32 - Spuštena zastava američke ambasade u Minsku

According to the US Ambassador to Belarus Julie Fisher, the United States of America has suspended operations of its embassy in Minsk, capital of Belarus and all American staff have departed Belarus

Photo shows the moment when the American flag was lowered in the embassy complex pic.twitter.com/iVwcqT8RCr — Spriter (@spriter99880) 28. фебруар 2022.

23:26 - Kanada će isporučiti Ukrajini protivtenkovsko oružje

Kanada će Ukrajini isporučiti protivtenkovsko oružje i unapređenu municiju kako bi podržala njenu borbu protiv ruske operacije, i zabraniće uvoz sirove nafte iz Rusije, izjavaio je danas kanadski premijer Džastin Trudo.

"Kanada će nastaviti da pruža podršku herojskoj odbrani Ukrajine od ruske vojske", rekao je Trudo novinarima u Otavi, preneo je Rojters."Objavljujemo našu nameru da zabranimo sav uvoz sirove nafte iz Rusije, industrije koja je donela veliku korist predsedniku Putinu i njegovim oligarsima", istakao je on.

23:20 - "Ne"

Američki građani ne bi trebalo da strahuju od nuklearnog rata, poručio je večeras predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden.

22:52 - "Ovo je ratni zločin"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kazao je u svom video obraćanju da je Rusija danas gađala Harkov iz raketne artiljerije.

Ovo je očigledno ratni zločin. Miran grad, mirna stambena naselja, bez vojnih objekata. Desetine snimaka očevidaca dokazuju da se ne radi o jednom lažnom rafalu, već o namernom uništavanju ljudi - rekao je on.

Dodao je da će sigurno postojati međunarodni tribunal "za ovaj zločin".

"Ovo je kršenje svih konvencija. Niko na svetu vam neće oprostiti što ste ubijali miroljubivi ukrajinski narod".

Naveo je da je za pet dana invazije, Ukrajinu pogodilo 56 raketnih udara, i da je ispaljeno 113 krstarećih projektila.

22:50 - Zelenski o pregovorima sa ruskom delegacijom: još nema rezultata koji je potreban Ukrajini.

22:47 - Rusija: Proterivanje diplomata SAD "neprijateljski" čin

#BREAKING Russia says US expulsion of diplomats a 'hostile' act pic.twitter.com/UKxTWvv9hf — AFP News Agency (@AFP) 28. фебруар 2022.

22:05 - Ukrajinska vojska je minirala skladišta amonijaka u Severodoncu i priprema provikacije, saopštila je Narodna milicija LNR.

21:54 - Rusija oštro upozorila

Kremlj upozorava da se Ukrajini ne isporučuje smrtonosno oružje. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će zemlje koje podržavaju Ukrajinu smrtonosnim oružjem snositi odgovornost ako se ono koristi tokom ofanzive Moskve.

21:33 - Odjekuju nove eksplozije

21:32 - Poslato oružje iz Danske

Tidligt mandag aften er de første panserværnsvåben til Ukraine sendt af sted fra Danmark #dkpol pic.twitter.com/ockxkS8Vg5 — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) 28. фебруар 2022.

21:20 - Rusija izvela raketne udare

Rusija je izvela raketne udare na mesta Vasilkov, Bila Cerkva i selo Kalinjivka u Kijevskoj oblasti.

21:00 - Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko razgovarao je telefonom sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

20:47

"Sjedinjene Američke Države proglasile su 12 zaposlenih u Stalnoj misiji Ruske Federacije pri UN personama non grata, oni moraju da napuste zemlju do 7. marta", rekao je Nebenzja.

20:42

Moldavija neće podržati zapadne sankcije Rusiji, rekao je ministar spoljnih poslova ove zemlje.

20:41 - Bajden razgovara sa zapadnim liderima

Skaj njuz prenosi da je u toku razgovor američkog predsednika Džoa Bajdena sa zapadnim saveznicima a tema razgovora je situacija između Rusije i Ukrajine.

Pozivu su se pridružili kanadski premijer Džastin Trudo, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Olaf Šolc, italijanski premijer Mario Dragi, japanski premijer Fumio Kišida, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, poljski Predsednik Andžej Duda, predsednik Rumunije Klaus Johanis i premijer Velike Britanije Boris Džonson.

20:36 - NATO raspoređuje snage

NATO u vezi sa situacijom u Ukrajini prvi put u okviru kolektivne odbrane raspoređuje snage za reagovanje, navodi se u saopštenju Vojnog komiteta Severnoatlantske alijanse koje je poslato Briselu nakon hitne sednice.

"Odbrambeni planovi NATO-a su sprovedeni i kao rezultat toga se prvi put u kontekstu kolektivne odbrane raspoređuju NATO snage za reagovanje", piše u saopštenju.Pored toga se navodi i da mnoge države-članice NATO-a predložile da se Ukrajini pruži vojna i humanitarna pomoć zbog vojne operacije Rusije u toj zemlji.

20:30 - "Ruski tenkovi su blizu, izađite i pružite otpor"

Gradonačelnik grada Mikolajeva na jugu Ukrajine pozvao je na Fejsbuku civile da izađu i "pruže otpor" jer se prema njima kreće "značajna" količina ruskih oklopnih vozila, prenosi CNN.

20:23 - Velika Britanija je blokirala ulazak ruskih brodova u njihove luke.

20:18

Turska je upozorila sve priobalne i neobalne zemlje da neće dozvoliti da ratni brodovi prođu kroz moreuz, rekao je turski ministar spoljnih poslova Čavušoglu.

20:11 - Sirene širom Ukrajine.

Oglasile se u Kijevu, Lavovu, Dnjepru, Vinici...

19:47 - Ukrajina traži izbacivanje Rusije iz Interpola

Ukrajina je zahtevala da Rusija bude isključena iz Interpola, optužujući je da zloupotrebljava tu organizaciju i koristi je za napad na političke protivnike širom sveta i u Ukrajini.Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski zatražio je hitno proterivanje Rusije, preneo je "Gardian".

19:45 - EU je uvela sankcije Peskovu.

19:42 - Finska je odlučila da isporuči oružje Ukrajini

Prvi put u svojoj istoriji oružje iz Finske će ići u zonu sukoba, rekao je premijer.* 2,5 hiljada jurišnih pušaka* 150 hiljada metaka za njih* 1,5 hiljada jednokratnih protivtenkovskih pušaka.

19:26 - Džonson obećao

Velika Britanija će uskoro pružiti dodatnu vojnu podršku Ukrajini. Premijer Boris Džonson obećao je da će poslati više vojne podrške "u narednim satima ili danima".

19:25

Ruska vozila će doći u Brovare, rekao je Aleksij Dorošenko, poslanik Moskve.

19:24

Gangsta drive by.... Ukraine style https://t.co/AyAQhYmVGy — 🇺🇦 Second Leg Down Liquidity Provider (@apsoccer76) 28. фебруар 2022.

19:22 - Britanske luke zatvorene za sve ruske brodove

Pojačavajući pritisak na Moskvu, Velika Britanija je danas naredila svojim lukama da blokiraju sve brodove koji su pod ruskom zastavom ili se veruje da su registrovani, da su u vlasništvu ili pod kontrolom bilo koje osobe povezane sa Rusijom.

Britanski ministar saobraćaja Grant Šaps je u cirkularnom dopisu upućenom svim britanskim lukama objasnio da se sankcije ruskom pomorskom sektoru uvode nakon "invazije na Ukrajinu", prenosi Rojters.-Pomorski sektor je fundamentalan za međunarodnu trgovinu i mi moramo da odigramo svoju ulogu i ograničimo ekonomske interese Rusije, a rusku Vladu pozovemo na odgovornost, poručio je Šaps preko svog Tviter naloga.

19:20 - Vojka se predala

"Još 110 ukrajinskih službenika dobrovoljno je položilo oružje", saopštilo je ministarstvo odbrane RF.Ukrajinski vojnici koji su dobrovoljno položili oružje tokom sastanka sa komesarom za ljudska prava LNR Viktorijom Serdjukovom u Lugansku.

19:18 - Ruska avijacija uništila šest kolona oklopnih vozila ukrajinske vojske

Operativno-taktička avijacija Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije uništila je šest kolona oklopnih vozila ukrajinskih Oružanih snaga, saopštio je zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije general-major Igor Konašenkov.

19:14 - NATO isključuje "zonu zabranjenog leta" iznad Ukrajine

NATO isključuje "zonu zabranjenog leta" iznad Ukrajine.Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da NATO nije imao nameru da uđe u Ukrajinu kopnenim ili vazdušnim putem kako bi zaustavio ruske napade.

18:52 - Kina je saopštila UN da se "ništa ne može dobiti" iz novog hladnog rata.

18:28 - Ruski tenkovi ušli u grad

18:26 - Kijev uživo

18:19 - Gradonačelnik lučkog mesta Pivdenji u Harkovskoj oblasti uhapšen je zbog sumnje za veleizdaju

Oleksandar Briuhanov, uhapšen je zajedno sa nekoliko lokalnih službenika, zbog sumnje da su počinili veleizdaju zbog navodnih pregovora s ruskim snagama, rekao je guverner Harkovske oblasti Oleh Sinehubov.

18:06 - Mađarska blokirala: Neće dozvoliti

Mađarska neće dozvoliti tranzit smrtonosne vojne opreme u Ukrajinu.Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da zemlja neće dozvoliti tranzit smrtonosnog oružja i vojne opreme u Ukrajinu.Brojne evropske zemlje i SAD doniraju oružje i opremu Ukrajini u njenoj borbi protiv Rusije, a većina toga ide preko Poljske.

Sijarto je rekao da takve isporuke mogu biti mete za vojnu akciju i da Mađarska mora da izbegne da se umeša u rat.

17:44 - Upozorenje za Kijev: "Pretnja"

U Kijevu se čulo nekoliko glasnih eksplozija.Sirene se oglašavaju, stanovnici moraju da se upute do najbližeg skloništa.

Stiglo je i novo upozorenje za građane Kijeva."Pretnja od projektila. Pozivaju se svi da idu u skloništa", stoji u upozorenju.

17:27 - Pregovori gotovi

Kako javljaju mediji, pregovori između Rusa i Ukrajinaca, koji su se odvijali u Belorusiji, na samoj granici s Ukrajinom, završeni su.

Putin je Makronu izneo uslove za rešavanje situacije u Ukrajini.

* Demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine.

* Njen neutralni status.

* Priznanje ruskog Krima od strane Kijeva.

Zauzvrat, Makron je Putinu izrazio nadu u brzo rešenje ukrajinskog sukoba kroz dijalog i pregovore sa Kijevom, saopštio je Kremlj.

17:24 - Oglasila se Bela kuća: "Nema razloga"

Amerika kaže da "nema razloga za promenu" nivoa nuklearne uzbune u ovom trenutku nakon Putinove direktive".

17:16 - Nekoliko hiljada stranaca prijavilo se za borbu za Ukrajinu

Nekoliko hiljada stranaca prijavilo se za borbu za Ukrajinu.

"Oni su podneli molbu novostvorenoj Legiji međunarodne teritorijalne odbrane da pomognu Ukrajini u odbrani od Rusije", rekla je zamenica ministra odbrane Hana Malar.

17:13 - Završeni pregovori, za danas

Pregovori u Gomelju su završeni, prenosi TASS. Obe strane odlaze u svoje prestonice, Kijev i Moskvu. Odlučeno je da nema izjava.Glavni cilj: prekid vatre na teritoriji Ukrajine.

Rusija i Ukrajina su ipak identifikovale niz prioritetnih tema o kojima su iznele određene odluke, rekao je Podoljak, savetnik šefa kabineta Zelenskog.

Prema njegovim rečima, Rusija i Ukrajina su razgovarale o mogućnosti održavanja druge runde pregovora u bliskoj budućnosti.Sledeći sastanak ukrajinske i ruske delegacije održaće se na belorusko-poljskoj granici narednih dana, rekao je šef ruske delegacije na razgovorima sa ukrajinskom stranom, pomoćnik predsednika Ruske Federacije Vladimir Medinski.

17:11 - Rusi ponovo granatiraju

Po drugi put, Rusi su granatirali civilne četvrti u Harkovu koristeći višecevne raketne bacače.Posle poslednjeg granatiranja Harkova povređeno je 15 vojnika i 16 civila.Kako je nedavno završeno granatiranje, broj poginulih i povređenih bi mogao biti veći.

17:08 - Šta je Putin obećao Makronu?

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) razgovarao je danas sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom koji je obećao da će voditi računa o civilima, saopštila je Jelisejska palata.

Makron je od Putina zatražio da "Rusija prekine napade na civile u Ukrajini i da obezbedi pristup glavnim putevima", navodi se u saopštenju i dodaje da je Putin "potvrdio spremnost da će angažovati u tom pravcu".

17:07 - "Mislim da se bliži moj povratak u Ukrajinu"

Hmm, I think that my return to Ukraine is nearing 😎

🇺🇦✊#StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine — Crimea / Крим (@Crimea) 28. фебруар 2022.

16:58 - Rusija nema plan da okupira Ukrajinu

Plan Rusije nije da okupira Ukrajinu, rekao je ambasador Moskve u UN, gde trenutno zaseda Generalna skupština.

16:58 - Potpisano: Ukrajina želi u EU

Zelenski je potpisao aplikaciju za pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji.

16:25 - Putin odgovorio

Rešenje za Ukrajinu je moguće samo ako se uzme u obzir interes Rusije, rekao je Putin Makronu. Izneo je i tri uslova za prekid sukoba.

16:19 - Hitno zaseda Generalna skupština UN

16:16 - EU će slati podatke Ukrajini o kretanju ruskih trupa

Evropska unija je zatražila od svog satelitskog centra u Madridu da pruži obaveštajne podatke Ukrajini o kretanju ruskih trupa, a zemlje EU su odlučne da dodatno povećaju svoju bilateralnu vojnu podršku Kijevu, rekao je šef diplomatije EU.

Žozep Borel je na konferenciji za novinare rekao da će sankcije EU uvedene Rusiji imati cenu za Evropu."Ali moramo biti spremni da platimo cenu, ili ćemo morati da platimo mnogo višu cenu u budućnosti“, rekao je Borel.Odnose sa Rusijom više neće određivati trgovina“, rekao je on.

16:14 - Švajcarska više nije neutralna

16:06 - Mađarska neće dozvoliti da smrtonosno oružje pređe preko njene teritorije

Hungary will not allow lethal weapons for Ukraine to transit its territory - FM https://t.co/VlnpfaoRET pic.twitter.com/YJT3azJzqt — Reuters (@Reuters) 28. фебруар 2022.

15:58 - Makron pozvao Putina

Francuski predsednik razgovarao je sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, saopštila je Jelisejska palata. Makron je pozvao na hitan prekid vatre.On je zahtevao prekid napada na civile, održavanje civilne infrastrukture i pristup putevima u Ukrajini.

15:51 - Evropska unija dolučila da pošalje još oružja u Ukrajinu

15:26 - Poginuli ljudi u Donjecku, Rusija krivi Ukrajince

15:25 - Ukrajina sprema zahtev za članstvo u EU

The proposal which makes history from my friend 🇸🇰 PM @eduardheger on #Ukraine's membership in the #EU. The application is on the way, Ukrainian nation made the 🇪🇺 choice long time ago. Sincere gratitude for the outstanding support! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) 28. фебруар 2022.

15:05 - Policijski čas u Kijevu od 20h do 7 ujutro

Policijski čas u Kijevu trajaće od 20 časova do 7 ujutro.Ljudima će biti dozvoljeno da se kreću ulicama samo ako traže zaklon u slučaju sirena za uzbunu za vazdušni napad. Kretanje automobilom po gradu dozvoljeno je samo uz posebnu dozvolu.

14:57 - Završeni pregovori

Pregovori ruske i ukrajinske delegacije koji su počeli danas oko 11 i 30 su završeni. Tokom njih Ukrajina je insistirala na momentalnom prekidu vatre i povlačenju ruske vojske sa teritorije zemlje. To prenosi RBC-Ukrajina pozivajući se na poslanika Jaroslava Železnjaka.

14:23 - Rusija zatvorila nebo za evropske zemlje

Rusija zatvara nebo za Nemačku, Španiju, Italiju, Francusku i još 23 zemlje kao recipročne mere, saopštila je Rosaviacija.

- U skladu sa normama međunarodnog prava, kao odgovor na zabranu evropskih država da obavljanje letova civilnih aviona kojima upravljaju ruski avioprevoznici i/ili su registrovani u Rusiji, uvedeno je ograničenje na letove avio-prevoznika 36 država - navodi se u saopštenju.

13:08 Detalj sa sastanka delegacija, koji je svima zapao za oko

12:56 Eksplozije odjekuju u centru Donjecka

Dopisnik Sputnika javlja da se u centru Donjecka čuju eksplozije

12:46 Nuklearna trijada podigla stepen gotovosti

- Ruska nuklearna trijada preuzela je dužnost pripravnosti sa pojačanim osobljem - ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je predsedniku Putinu.

12:31 - Sastanak ministara odbrane EU

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost sazvao je sastanak sa ministrima odbrane EU kako bi razgovarali o sukobu u Ukrajini.

Dnevni red će se usredsrediti na "hitne potrebe" i koordinaciju pomoći bloka Ukrajincima, navodi se u tvitu koji je objavio Žozep Borelj.

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 28. фебруар 2022.

Ranije je ukrajinski predsednik Zelenski pozvao na hitan prijem zemlje u EU.

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel je, kako prenosi Frans pres, tada poručio a postoje "različita mišljenja i osetljivosti unutar EU o proširenju“.

12:28 - Delegacije za pregovaračkim stolom

Agencija RIA Novosti objavila je navodni snimak dolaska dve delegacije za pregovarački sto.

Российская и украинская делегации за столом переговоров pic.twitter.com/Uy5nNPSBJN — РИА Новости (@rianru) 28. фебруар 2022.

11:17 - Počeli pregovori

Peti dan od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Sve spremno za pregovore Moskve i Kijeva u Belorusiji. U nedelju je Putin naredio poseban režim za ruske strateške snage. Borbe u Donbasu još traju.

Nakon što je Kijev intenzivirao ofanzivu na DNR i LNR, Rusija je, na zahtev republika, priznala njihovu nezavisnost i ratifikovala sporazume o prijateljstvu i saradnji.Tri dana kasnije ruski predsednik Vladimir Putin objavio je o početku specijalne vojne operacije u regionu.

Objavljen spisak ruske delegacije Delegaciju Rusije, kao je objavio mediji Neksta predstavljaće ambasador Rusije u Belorusiji Boris Grizlov, poslanik Leonid Slucki, zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko i zamenik ministra odbrane Aleksandar Fomin. Vođa delegacije je Vladimir Medinski.

10.20 - Novo obraćanje Zelenskog

Kada sam planirao da postanem predsednik rekao sam da je svako od nas predsednik. Jer smo svi odgovorni za našu držvu. Za našu prelepu Ukrajainu. A sada smo svi ratnici... I uveren sam da ćemo svi pobediti, poručio je Zelenski.

New Zelensky address: “When I planned to become a president, I said that each of us is the president. Because we are all responsible for our state. For our beautiful Ukraine. And now it has happened that each of us is a warrior... And I am confident that each of us will win.” pic.twitter.com/zN629XehUv — Christopher Miller (@ChristopherJM) 28. фебруар 2022.

10.18 - Ukrajinska delegacija traži prekid vatre

Ključno pitanje pregovora za ukrajinsku stranu je postizanje trenutnog primirja i povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske teritorije, saopštila je kancelarija Zelenskog na početku mirovnih pregovora u Belorusiji.

09. 33 Ukrajinska delegacija stigla na mesto pregovora

Ruski mediji javljaju da je ukrajinska delegacija stigla u Belorusiju na mesto gde bi trebalo da se održe pregovori sa Rusima. Informaciju potvrdili iz kabineta Zelenskog.

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.



Подробиці: https://t.co/5N2FMvl5xZ — Офіс Президента (@APUkraine) 28. фебруар 2022.

09.22 Borelj sazvao hitan sastanak ministara odbrane

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 28. фебруар 2022.

Šef evropske diplomatije Džozep Borelj sazvao je hitan sastanak ministara odbrane zemalja EU, kako bi razmatrali situaciju u Ukrajini.

09.00 Ukrajina: Ruske snage smanjile tempo ofanzive

Ruske snage smanjile su tempo ofanzive na Ukrajinu, saopštio je ukrajinski kabinet ministara.

- Ruski okupatori su smanjili tempo ofanzive, ali i dalje pokušavaju da razviju uspeh u nekim oblastima u ofanzivi na Ukrajinu - objavio je u ponedeljak Kabinet ministara na svojoj zvaničnoj Tviter stranici, ne navodeći više detalja.

08.57 Letonija dozvolila svojim državljanima da se bore u Ukrajini

Parlament Letonije usvojio da njihovi državljani mogu da se bore u Ukrajini ako žele

08.52 Rusi preuzeli kontrolu nad nuklearkom u Zaporožju?

Oružane snage Rusije tvrde da su preuzele kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje u Ukrajini.

08.42 Pentagon uspostavlja komunikaciju sa Rusijom?



Pentagon navodno želi da uspostavi kanal za komunikaciju sa Rusijom sličan onome koji je korišćen u Siriji 2015. godini.

08.34 Pregovori počinju uskoro?

Ukrajinska delegacija upravo leti poljskim helikopterom i pregovori će, navodno, početi za sat i po, piše Sputnjik.

08.25 Vatikan spreman da olakša dijalog između Rusije i Ukrajine

Vatikan je spreman da "olakša dijalog" između Rusije i Ukrajine kako bi se okončao rat, izjavio je visoki diplomata iz Vatikana Pijetro Parolin.

Parolin, državni sekretar Vatikana, koji je drugi u hijerarhiji Vatikana, odmah iza pape, rekao je za italijanske novine da "uprkos ratu koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, on je, kako je istakao, uveren da uvek ima prostora za pregovore, preneo je Rojters.

08.20 - Rusko ministarstvo odbrane: Naše snage dominiraju

Ruske vazdušne snage dominiraju vazdušnim prostorom nad celom Ukrajinom, saopštilo je Mnistarstvo odbrane Rusije.

07.41 DNR obustavila opštu mobilizaciju

Predsednik samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin saopštio je danas da je opšta mobilizaija obustavljena.

Pušilin je za Rusija 24 rekao da se mobilizacija obustavlja jer je već popunjen neophodan broj u pravcima na koje je bila usmerena kampanja mobilizacije, prenosi RIA Novosti.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je 21. februara potpisao ukaze o priznanju samoproglašenih Donjecke i Luganske Narodne Republike, a rano ujutro 24. februara Rusija je pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini.

07. 32 Fon der Lajen: Ukrajina treba da postane članica EU

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izrazila je nedvosmislenu podršku ideji da Ukrajina postane član evropskog bloka, rekavši da je zemlja koja je sada pod napadom Rusije "jedna od nas".

Fon der Lajen je govorila za "Juronjuz", nakon što je je EU odlučila prvi put u svojoj istoriji da pošalje oružje zemlji koja je u ratu.

Neimenovani izvor je rekao za Rojters da će EU poslati Ukrajini oružje u vrednosti od 450 miliona evra.

"Oni su jedni od nas i želimo ih u EU", rekla je Fon der Lejen za "Juronjuz".

07.22 Sve je spremno za početak sastanka

06.56 Ukrajinska delegacija već na teritoriji Belorusije?

Ukrajinska delegacija navodno je već na teritoriji Belorusije, gde bi danas trebalo da otpočnu pregovori sa delegacijom iz Moskve. Ukrajinci su krenuli, kako javlja Sputnik Belorusija, ka dogovorenom mestu sastanka.

Ruska delegacija navodno već čeka na području Gomelja.

06.49 Danas specijalna sednica Generalne skupštine UN

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučio je da za danas sazove retku hitnu sednicu 193 članice Generalne skupštine UN o napadu Rusije na Ukrajinu.

06.43 Razgovori delegacija počinju za nekoliko sati

Ruska delegacija navodno čega Ukrajinu da otpočne pregovore. Razgovori bi, prema rečima izvora, trebalo da počnu za nekoliko sati, javlja Sputnik.

06.41 Rublja nastavila pad

Rublja je u ponedeljak pala za skoro 30 odsto i nalazi se na najniži nivou u odnosu na američki dolar u istoriji.

06.39 Gađana stambena zgrada u Černigovu?

Na oko 150 kilometara severoistočno od Kijeva u Černigovu, projektil je, prema nepotvrđenim informacijama, pogodio stambenu zgradu u centru grada, izazvavši požar.

06.30 Eksplozije se čuju u Kijevu

U Kijevu su se u ponedeljak ujutru čule detonacije. Noć je prethodno protekla mirno.

00.37 - Zapaljen auto u antiratnom protestu u Moskvi, prenose ukrajinski mediji

00.36 - Snimci eksplozija i ove noći dele se po mrežama

00.35 - U Kijevu do ujutru na snazi policijski čas

Policijski čas koji je naredio Kličko počeo je oko zalaska sunca u subotu i produžiće se do ponedeljka najmanje 8 sati ujutro.

00.26 - "Težak dan"

U generalštabu ukrajinskih oružanih snaga nedelja je opisan kao "težak" dan za vojsku, jer ruske snage "nastavljaju sa granatiranjem u skoro svim pravcima".

U objavi na engleskom jeziku na Fejsbuku, generalštab je saopštio da pripadnici odbrambenih snaga u vojnoj vazduhoplovnoj bazi Vasilkov, jugozapadno od Kijeva, odolevaju artiljerijskim udarima i napadima ruskih snaga, prenosi Rojters.

00.25 - Ujutru pregovori

Sastanak delegacija Rusije i Ukrajine u Belorusiji mogao bi da počne u ponedeljak ujutru, pošto su predstavnici Kijeva odlučili da u Belorusiju putuju preko Poljske, rekao je za RIA Novosti beloruski politikolog Jurij Voskresenski, blizak organizatorima pregovora.

Pregovori će biti održani u ponedeljak ujutru, pošto su, strahujući za živote, članovi ukrajinske delegacije, krenuli ne direktnim putem, preko Gomelja, nego će ići preko Poljske, odnosno graničnog prelaza ‘Varšavski most’ kod Bresta. Oni idu ogromnim zaobilaznim putem – rekao je Voskresenski.

Ranije je šef ruske delegacije, pomoćnik predsednika Vladimir Medinski, rekao da su se strane dogovorile da se sastanu u Gomeljskoj oblasti Belorusije na granici sa Ukrajinom.

00.07 - Ukrajinski mediji: Dve ruske rakete oborene u Viničkoj oblasti