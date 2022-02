5. DAN RATA U UKRAJINI: Ukrajinci traže trenutni prekid vatre, povlačenje Rusa i hitan prijem u EU (UŽIVO)

Danas bi trebalo da budu održani razgovori delegacija Rusije i Ukrajine. Belorusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je sve spremno da se sastanak održi, a objavljena je i fotografija sale u kojoj će se pregovori voditi.

Rano jutros, kako javljaju mediji, čule su se eksplozije na području Kijeva i Černigova nakon mirne noći.

Podsetimo, Ukrajina je juče pristala da pokrene mirovne pregovore s Rusijom, a ruski predsednik Vladimir Putin podigao spremnost nuklearnih snaga.

UŽIVO:

10.20 - Novo obraćanje Zelenskog

Kada sam planirao da postanem predsednik rekao sam da je svako od nas predsednik. Jer smo svi odgovorni za našu držvu. Za našu prelepu Ukrajainu. A sada smo svi ratnici... I uveren sam da ćemo svi pobediti, poručio je Zelenski.

New Zelensky address: “When I planned to become a president, I said that each of us is the president. Because we are all responsible for our state. For our beautiful Ukraine. And now it has happened that each of us is a warrior... And I am confident that each of us will win.” pic.twitter.com/zN629XehUv