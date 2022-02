5. DAN RATA U UKRAJINI! ZAVRŠENI PREGOVORI MOSKVE I KIJEVA: Ukrajina insistirala na momentalnom prekidu vatre i povlačenju ruske vojske (UŽIVO)

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u peti dan. Nešto iza ponoći mediji su preneli kako su dve ruske rakete oborene. Kijev je ranije osetio i najrazorniji raketni udar.

Danas su održani razgovori delegacija Rusije i Ukrajine. Belorusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je sve spremno da se sastanak održi, a objavljena je i fotografija, kao i snimak sale u kojoj se vode pregovori.

Rano jutros, kako javljaju mediji, čule su se eksplozije na području Kijeva i Černigova nakon mirne noći.

Podsetimo, Ukrajina je juče pristala da pokrene mirovne pregovore s Rusijom, a ruski predsednik Vladimir Putin podigao spremnost nuklearnih snaga.

UŽIVO:

14:57 Završeni pregovori

Pregovori ruske i ukrajinske delegacije koji su počeli danas oko 11 i 30 su završeni. Tokom njih Ukrajina je insistirala na momentalnom prekidu vatre i povlačenju ruske vojske sa teritorije zemlje. To prenosi RBC-Ukrajina pozivajući se na poslanika Jaroslava Železnjaka.

14:23 Rusija zatvorila nebo za evropske zemlje

Rusija zatvara nebo za Nemačku, Španiju, Italiju, Francusku i još 23 zemlje kao recipročne mere, saopštila je Rosaviacija.

- U skladu sa normama međunarodnog prava, kao odgovor na zabranu evropskih država da obavljanje letova civilnih aviona kojima upravljaju ruski avioprevoznici i/ili su registrovani u Rusiji, uvedeno je ograničenje na letove avio-prevoznika 36 država - navodi se u saopštenju.

13:08 Detalj sa sastanka delegacija, koji je svima zapao za oko

12:56 Eksplozije odjekuju u centru Donjecka

Dopisnik Sputnika javlja da se u centru Donjecka čuju eksplozije

12:46 Nuklearna trijada podigla stepen gotovosti

- Ruska nuklearna trijada preuzela je dužnost pripravnosti sa pojačanim osobljem - ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je predsedniku Putinu.

12:31 - Sastanak ministara odbrane EU

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost sazvao je sastanak sa ministrima odbrane EU kako bi razgovarali o sukobu u Ukrajini.

Dnevni red će se usredsrediti na "hitne potrebe" i koordinaciju pomoći bloka Ukrajincima, navodi se u tvitu koji je objavio Žozep Borelj.

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 28. фебруар 2022.

Ranije je ukrajinski predsednik Zelenski pozvao na hitan prijem zemlje u EU.

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel je, kako prenosi Frans pres, tada poručio a postoje "različita mišljenja i osetljivosti unutar EU o proširenju“.

12:28 - Delegacije za pregovaračkim stolom

Agencija RIA Novosti objavila je navodni snimak dolaska dve delegacije za pregovarački sto.

Российская и украинская делегации за столом переговоров pic.twitter.com/Uy5nNPSBJN — РИА Новости (@rianru) 28. фебруар 2022.

11:17 - Počeli pregovori

Peti dan od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Sve spremno za pregovore Moskve i Kijeva u Belorusiji. U nedelju je Putin naredio poseban režim za ruske strateške snage. Borbe u Donbasu još traju.

Nakon što je Kijev intenzivirao ofanzivu na DNR i LNR, Rusija je, na zahtev republika, priznala njihovu nezavisnost i ratifikovala sporazume o prijateljstvu i saradnji.Tri dana kasnije ruski predsednik Vladimir Putin objavio je o početku specijalne vojne operacije u regionu.

Objavljen spisak ruske delegacije Delegaciju Rusije, kao je objavio mediji Neksta predstavljaće ambasador Rusije u Belorusiji Boris Grizlov, poslanik Leonid Slucki, zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko i zamenik ministra odbrane Aleksandar Fomin. Vođa delegacije je Vladimir Medinski.

10.20 - Novo obraćanje Zelenskog

Kada sam planirao da postanem predsednik rekao sam da je svako od nas predsednik. Jer smo svi odgovorni za našu držvu. Za našu prelepu Ukrajainu. A sada smo svi ratnici... I uveren sam da ćemo svi pobediti, poručio je Zelenski.

New Zelensky address: “When I planned to become a president, I said that each of us is the president. Because we are all responsible for our state. For our beautiful Ukraine. And now it has happened that each of us is a warrior... And I am confident that each of us will win.” pic.twitter.com/zN629XehUv — Christopher Miller (@ChristopherJM) 28. фебруар 2022.

10.18 - Ukrajinska delegacija traži prekid vatre

Ključno pitanje pregovora za ukrajinsku stranu je postizanje trenutnog primirja i povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske teritorije, saopštila je kancelarija Zelenskog na početku mirovnih pregovora u Belorusiji.

09. 33 Ukrajinska delegacija stigla na mesto pregovora

Ruski mediji javljaju da je ukrajinska delegacija stigla u Belorusiju na mesto gde bi trebalo da se održe pregovori sa Rusima. Informaciju potvrdili iz kabineta Zelenskog.

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.



Подробиці: https://t.co/5N2FMvl5xZ — Офіс Президента (@APUkraine) 28. фебруар 2022.

09.22 Borelj sazvao hitan sastanak ministara odbrane

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 28. фебруар 2022.

Šef evropske diplomatije Džozep Borelj sazvao je hitan sastanak ministara odbrane zemalja EU, kako bi razmatrali situaciju u Ukrajini.

09.00 Ukrajina: Ruske snage smanjile tempo ofanzive

Ruske snage smanjile su tempo ofanzive na Ukrajinu, saopštio je ukrajinski kabinet ministara.

- Ruski okupatori su smanjili tempo ofanzive, ali i dalje pokušavaju da razviju uspeh u nekim oblastima u ofanzivi na Ukrajinu - objavio je u ponedeljak Kabinet ministara na svojoj zvaničnoj Tviter stranici, ne navodeći više detalja.

08.57 Letonija dozvolila svojim državljanima da se bore u Ukrajini

Parlament Letonije usvojio da njihovi državljani mogu da se bore u Ukrajini ako žele

08.52 Rusi preuzeli kontrolu nad nuklearkom u Zaporožju?

Oružane snage Rusije tvrde da su preuzele kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje u Ukrajini.

08.42 Pentagon uspostavlja komunikaciju sa Rusijom?



Pentagon navodno želi da uspostavi kanal za komunikaciju sa Rusijom sličan onome koji je korišćen u Siriji 2015. godini.

08.34 Pregovori počinju uskoro?

Ukrajinska delegacija upravo leti poljskim helikopterom i pregovori će, navodno, početi za sat i po, piše Sputnjik.

08.25 Vatikan spreman da olakša dijalog između Rusije i Ukrajine

Vatikan je spreman da "olakša dijalog" između Rusije i Ukrajine kako bi se okončao rat, izjavio je visoki diplomata iz Vatikana Pijetro Parolin.

Parolin, državni sekretar Vatikana, koji je drugi u hijerarhiji Vatikana, odmah iza pape, rekao je za italijanske novine da "uprkos ratu koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, on je, kako je istakao, uveren da uvek ima prostora za pregovore, preneo je Rojters.

08.20 - Rusko ministarstvo odbrane: Naše snage dominiraju

Ruske vazdušne snage dominiraju vazdušnim prostorom nad celom Ukrajinom, saopštilo je Mnistarstvo odbrane Rusije.

07.41 DNR obustavila opštu mobilizaciju

Predsednik samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin saopštio je danas da je opšta mobilizaija obustavljena.

Pušilin je za Rusija 24 rekao da se mobilizacija obustavlja jer je već popunjen neophodan broj u pravcima na koje je bila usmerena kampanja mobilizacije, prenosi RIA Novosti.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je 21. februara potpisao ukaze o priznanju samoproglašenih Donjecke i Luganske Narodne Republike, a rano ujutro 24. februara Rusija je pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini.

07. 32 Fon der Lajen: Ukrajina treba da postane članica EU

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izrazila je nedvosmislenu podršku ideji da Ukrajina postane član evropskog bloka, rekavši da je zemlja koja je sada pod napadom Rusije "jedna od nas".

Fon der Lajen je govorila za "Juronjuz", nakon što je je EU odlučila prvi put u svojoj istoriji da pošalje oružje zemlji koja je u ratu.

Neimenovani izvor je rekao za Rojters da će EU poslati Ukrajini oružje u vrednosti od 450 miliona evra.

"Oni su jedni od nas i želimo ih u EU", rekla je Fon der Lejen za "Juronjuz".

07.22 Sve je spremno za početak sastanka

06.56 Ukrajinska delegacija već na teritoriji Belorusije?

Ukrajinska delegacija navodno je već na teritoriji Belorusije, gde bi danas trebalo da otpočnu pregovori sa delegacijom iz Moskve. Ukrajinci su krenuli, kako javlja Sputnik Belorusija, ka dogovorenom mestu sastanka.

Ruska delegacija navodno već čeka na području Gomelja.

06.49 Danas specijalna sednica Generalne skupštine UN

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučio je da za danas sazove retku hitnu sednicu 193 članice Generalne skupštine UN o napadu Rusije na Ukrajinu.

06.43 Razgovori delegacija počinju za nekoliko sati

Ruska delegacija navodno čega Ukrajinu da otpočne pregovore. Razgovori bi, prema rečima izvora, trebalo da počnu za nekoliko sati, javlja Sputnik.

06.41 Rublja nastavila pad

Rublja je u ponedeljak pala za skoro 30 odsto i nalazi se na najniži nivou u odnosu na američki dolar u istoriji.

06.39 Gađana stambena zgrada u Černigovu?

Na oko 150 kilometara severoistočno od Kijeva u Černigovu, projektil je, prema nepotvrđenim informacijama, pogodio stambenu zgradu u centru grada, izazvavši požar.

06.30 Eksplozije se čuju u Kijevu

U Kijevu su se u ponedeljak ujutru čule detonacije. Noć je prethodno protekla mirno.

00.37 - Zapaljen auto u antiratnom protestu u Moskvi, prenose ukrajinski mediji

00.36 - Snimci eksplozija i ove noći dele se po mrežama

00.35 - U Kijevu do ujutru na snazi policijski čas

Policijski čas koji je naredio Kličko počeo je oko zalaska sunca u subotu i produžiće se do ponedeljka najmanje 8 sati ujutro.

00.26 - "Težak dan"

U generalštabu ukrajinskih oružanih snaga nedelja je opisan kao "težak" dan za vojsku, jer ruske snage "nastavljaju sa granatiranjem u skoro svim pravcima".

U objavi na engleskom jeziku na Fejsbuku, generalštab je saopštio da pripadnici odbrambenih snaga u vojnoj vazduhoplovnoj bazi Vasilkov, jugozapadno od Kijeva, odolevaju artiljerijskim udarima i napadima ruskih snaga, prenosi Rojters.

00.25 - Ujutru pregovori

Sastanak delegacija Rusije i Ukrajine u Belorusiji mogao bi da počne u ponedeljak ujutru, pošto su predstavnici Kijeva odlučili da u Belorusiju putuju preko Poljske, rekao je za RIA Novosti beloruski politikolog Jurij Voskresenski, blizak organizatorima pregovora.

Pregovori će biti održani u ponedeljak ujutru, pošto su, strahujući za živote, članovi ukrajinske delegacije, krenuli ne direktnim putem, preko Gomelja, nego će ići preko Poljske, odnosno graničnog prelaza ‘Varšavski most’ kod Bresta. Oni idu ogromnim zaobilaznim putem – rekao je Voskresenski.

Ranije je šef ruske delegacije, pomoćnik predsednika Vladimir Medinski, rekao da su se strane dogovorile da se sastanu u Gomeljskoj oblasti Belorusije na granici sa Ukrajinom.

00.07 - Ukrajinski mediji: Dve ruske rakete oborene u Viničkoj oblasti