Kancelarija Zelenskog potvrdila je da su ruske trupe zauzele Berdjansk, dom mornaričke baze, na Azovskom moru.

Ključna tačka na kopnenom mostu za Krim.

New - Zelensky office confirms Russian troops have taken Berdyansk, home to naval base, on the Azov sea. Key point on the land bridge to Crimea.