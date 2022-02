ZA OVIM STOLOM ĆE SE VODITI PREGOVORI NA KOJE CEO SVET ČEKA! Sastanak Kijeva i Moskve USKORO počinje! (FOTO)

Čitav svet čeka da počne sastanak ukrajinske i ruske delegacije o situaciji u Ukrajini. U toku je peti dan specijalnih operacija ruske vojske na teritoriji Ukrajine, a nakon mirne noći stižu izveštaji o eksplozijama kod Kijeva.

Dve delegacije trebalo bi da sednu za pregovarački sto na području Belorusije. Ruska delegacija je još juče stigla u Minska i čekala da pregovori počnu, ali je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da ne pristaje na pregovore na području Belorusije.

Međutim, nakon popodnevnog razgovora sa beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, došlo je do promene plana i Ukrajina je pristala na razgovore.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg