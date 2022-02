POZNATO KADA POČINJU PREGOVORI! Belorosko ministarstvo saopštilo VREME SASTANKA predstavnika Kijeva i Moskve

"Čeka se dolazak delegacija", objavilo je belorusko ministartsvo na Tviteru, uz fotografiju mesta na kojem će pregovori biti održani.

Pregovori između predstavnika Moskve i Kijeva počeće oko 12.00 (10.00 časova po srednjeevropskom vremenu), izjavio je šef ruske delegacije, pomoćnik predsednika Vladimir Medinski.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg