Zelenski je dobro poznat ukrajinskoj javnosti još kad je imao 17 godina.

Volodimira Zelenskog javnost u Ukrajini je prvi put videla u popularnoj seriji i teško da je ko mogao da pretpostavi da gleda budućeg predsednika.

Zelenski je rođen 1978. u Krivom Rogu i imao je 12 godina kada se Sovjetski Savez raspao i Ukrajina stekla nezavisnost.

Studirao je pravo, ali je oduvek bio više zainteresovan za glumu, tačnije komediju. Pridružio se ukrajinskoj KVN TV ligi komedije sa 17 godina i formirao sopstveni tim Kvartal 95. Nakon nekoliko godina uspeha osnovali su sopstvenu produkcijsku kuću i počeli da snimaju TV emisije.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky was a former actor who played a teacher whose viral rant against corruption thrusts him into the office of presidency.



Profile: Zelensky: The comedian president who is rising to the moment

U to vreme, već dobro poznat javnosti, Zelenski je glumio u brojnim filmovima.

Zelensky dancing - to brighten up your day. ☀️

I watched almost all series of Kvartal-95 with Zelensky. He was awesome comedian and he became great President. 🇺🇦

The real leader, who is fighting for his country and nation.

Ali 2015. nova uloga koja mu menja život. U filmu “Sluga naroda”, Zelenski igra lik Vasila Petroviča Holoborođa, koji neočekivano postaje lider svoje zemlje nakon što su milioni ljudi pogledali onlajn video na kojem on ubija korumpirane političare. Emisija je postala toliko popularna, usred borbe Ukrajine sa oligarsima i korupciju, da je Zelenski, uživo na TV-u u novogodišnjoj noći 2018, objavio da planira da sledi stope svog lika i da se sam kandiduje za predsednika, javlja Sky News.

The US will offer Ukrainian President Zelensky defending Kiev ,help in the evacuation, but the latter refuses. He was to reply that the fight is here and "it needs ammunition, not a ride."



Once the world laughed at him for being an actor and comedian, in 2022 he became a hero pic.twitter.com/JDFbasEIqJ — Dosja (@_dosja) 26. фебруар 2022.

Zelenski i njegova nova stranka - “Sluga naroda” - zaobišli su tradicionalni vid kampanje pa su njegovu predsedničku kandidaturu “gurali” isključivo na društvenim mrežama, ismevajući svoje protivnike u viralnim video snimcima.

On je pobedio na predsedničkim izborima 2019. godine osvojivši 73 odsto glasova u drugom krugu. Inaugurisan je u maju te godine.