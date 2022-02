KO ŠTA KONTROLIŠE U UKRAJINI? Ovo su Rusi dosad osvojili! Borbe besne kod Kijeva i Harkova!

Na mapi koju je objavila Al Džazira vidi se kako trenutno stoji situacija i ko kontroliše koju teritoriju u Ukrajini.

Crvenom bojom su označene teritorije koje su trenutno pod kontrolom Rusije.

To su: delovi Donjecka, Luganska, poluostrvo Krim, delovi severno od Krima (Herson), delovi regiona Zaporožni, delovi regiona Černogov i Harkova.

The Mayor of Bucha just outside Ukraine's capital Kyiv has posted a video showing burned military vehicles on the road.



Earlier there were reports of fighting there with Russian troops trying to advance on Kyiv



