/RAT UŽIVO/ Danas ipak ništa od pregovora? Strani vojnici ušli u Ukrajinu!

Sedmi dan rata u Ukrajini. Svet iščekuje novu rundu pregovora Rusije i Ukrajine. Večeras će se obratiti francuski predsednik Emanuel Makron.

Večeras pregovori ruske i ukrajinske delegacije

Danas bombardovani Harkov i Marijupolj

Rusi tvrde da su osvojili Herson, Ukrajinci demantuju

Rusija zautela nuklearnu elektranu u Zaporožju

Sprečen atentat na Zelenskog

Američki predsednik Džo Bajden održao dramatičan govor o ratu u Ukrajini

17:56 - Ministarstvo odbrane Rusije: "Tokom operacije u Ukrajini poginulo je 498 ruskih vojnika"

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da među ruskom vojskom, koja sprovodi specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, ima gubitaka: 498 vojnika je poginulo na vojnoj dužnosti."Nažalost, među našim saborcima koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji ima gubitaka. 498 ruskih vojnika poginulo je na dužnosti. Porodicama nastradalih pruža se sva moguća pomoć. Povređeno je 1.597 naših drugova“, rekao je general-major Igor Konašenkov, portparol ruskog Ministarstva odbrane.

17:50 - Šef ruske delegacije Medinski: "Ukrajinska strana stiže na razgovore ujutru"

"Ukrajinska delegacija je krenula iz Kijeva na pregovore sa ruskom stranom, trenutno su na putu, njihov dolazak se očekuje 3. marta ujutru".Ovo je novinarima izjavio šef ruske delegacije Vladimir Medinski."Koliko ja znam, ukrajinska delegacija je već napustila Kijev i sada je na putu. Stigli smo rano... Oni će verovatno biti ovde sutra ujutru. Saosećamo sa složenošću njihove logistike“, rekao je Medinski.

17:43 - Lavrov: "Zelenski došao na vlast pod sloganima mira, ali je postao rusofob"

"Vladimir Zelenski je došao na vlast pod sloganima mira, ali je postao rusofob, poput vlade njegovog prethodnika Petra Porošenka", rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za Al Džaziru.Takođe je napomenuo da Ukrajina mora da prođe proceduru denacifikacije, kao što je to činila Nemačka u prošlosti.

17:25 - Belorusko ministarstvo objavilo je slike tzv. "Lovačke kuće" i tvrdi da će se u njoj održati drugi krug pregovora između Rusije i Ukrajine

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦“Hunter’s house” is ready to host second round of Russia-Ukraine negotiations pic.twitter.com/RkPVHBbAEF — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) 02. март 2022.

17:23 - Očekuje se druga runda pregovora; Ruska delegacija krenula

Sada se čini da će se održati druga runda pregovora između predstavnika ruske i ukrajinske vlade. Ruska delegacija navodno ide na mesto sastanka za razgovore, javila je beloruska novinska agencija Belta. Ranije je ruska državna novinska agencija Tas javila da je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da Rusija ima delegaciju spremnu da nastavi razgovore.

17:20 - SZO: Hitno otvaranje humanitarnog koridora u Kijevu

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus pozvao je na hitno otvaranje humanitarnog koridora u Kijevu za pružanje pomoći građanima Ukrajine, prenosi TAS.

17:10 - Masakr u Marijupolju?

Zvaničnici u jugoistočnom gradu Mariupolju, u blizini granice sa Rusijom, kažu da strahuju da bi veliki broj ljudi mogao biti mrtav nakon višesatnog neprekidnog granatiranja grada, prenosi BBC.

Gradonačelnik Marijupolja rekao je da taj grad ruske snage već 12 sati neprekidno granatiraju, prenosi Interfax.

17:01 - LNR: Povređena dva tinejdžera u granatiranju ukrajinskih trupa

Dvojica petnaestogodišnjih tinejdžera povređena su u posledicama granatiranja autoputa Golubovskoje-Kirovsk od strane ukrajinskih trupa, saopštilo je predstavništvo LNR u JCCC.

"Prema ažuriranim informacijama, kao rezultat granatiranja zabeleženog u 15:15 iz VFU (oružane formacije Ukrajine) u pravcu naselja Golubovskoe iz minobacača 120 mm na autoputu Golubovsko-Kirovsk, dva petnaestogodišnja tinejdžera su povređena", navodi se u saopštenju.

16:57 - Poljski premijer: "Poljska služi svim ljudima"

Poljski premijer Mateuš Moravjecki branio je svoju zemlju nakon izveštaja da graničari i bezbednosni zvaničnici daju preferencijalni tretman Ukrajincima u odnosu na ljude drugih nacionalnosti koji pokušavaju da uđu u Poljsku.

"Poljska služi svim ljudima, svim ljudima koji beže od rata iz celog sveta i izbeglicama iz svih zemalja porekla", rekao je Moravjecki na konferenciji za novinare u blizini granice Poljske sa Ukrajinom.

"Mi se prema svima odnosimo dostojanstveno i ravnopravni smo jer jedino tako i treba... da se prema svim ljudima odnosimo na human način i pomažemo svim ratnim izbeglicama, bez obzira da li su Ukrajinci ili državljani drugih zemalja", rekao je.

16:53 - Razbijeno staklo, polomljen krov: Prethodne noći granate

Oružanih snaga Ukrajine oštetile su zgradu bolnice broj 21 i škole broj 71 u Donjecku

16:47 - Bombardovanje Harkova

16:37 - Druga runda pregovora između Rusije i Ukrajine biće održana u Beloveškoj pušči, gde su potpisani sporazumi kojima je stavljena tačka na SSSR.

16:35 - Bugarsko Ministarstvo spoljnih poslova proglasilo je dvojicu ruskih diplomata personama non grata, saopštila je ambasada u Sofiji.

16:33 - Ukrajinska vojska: Majke zarobljenih Rusa da dođu po njih

Ukrajinska vojska pozvala je danas majke ruskih vojnika zarobljenih na ukrajinskoj teritoriji da dođu po njih, navodeći da su desetine vojnika zarobljeni od početka ruske invazije zemlje.

"Doneta je odluka da se predaju zarobljeni ruski vojnici njihovim majkama ako one dođu po njih u Ukrajinu, u Kijev", navelo je ukrajinsko ministarstvo odbrane u saopštenju.

Objavljeni su brojevi telefona i imejl adresa preko koje majke mogu da dobiju informacije o svojim sinovima zatvorenicima u Ukrajini.Ukoliko je potvrđeno da je njihov sin zarobljen, ruske majke pozvane su da dođu u Poljsku i zatim da uđu u Ukrajinu preko prelaza na granici.

"Bićete dočekane i otpraćene do Kijeva gde će vam sinovi biti predati", navelo je ukrajinsko ministarstvo i dodalo da za razliku od "Putinovih fašista" oni ne vode "rat protiv majki i njihove zarobljene dece".

16:25 - Trenutno najteža situacija je u Harkovu, drugom po veličini gradu u Ukrajini.

16:22 - Trenutna situaciju u Mariupolju

16:19 - Mađarska je odlučila da ne pošalje oružje i vojne trupe u Ukrajinu.

Pružena je jasna i nedvosmislena politička podrška, potpuno usklađivanje sa 🇪🇺 restriktivnim mjerama, kao i humanitarna i vojna pomoć. 🇲🇪🤝🏻🇺🇦

#WeAreNato #StandWithUkraine — Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) 02. март 2022.

16:12 - Ponovo zaseda Generalna skupština UN zbog Ukrajine

15:30 Ruska delegacija krenula na mesto sastanka?

Ruska delegacija navodno je krenula na mesto sastanka sa ukrajinskom delegacijom. Podsetimo, druga runda pregovora trebalo bi da bude održana danas popodne ili uveče.

15:09 Komšić i Džaferović: BiH već ima stav o Ukrajini

14:58 Zatvorena ambasada Indije u Kijevu

Ambasada Indije u Kijevu je zatvorena, a diplomate će biti prebačene u Lavov, javljaju svetski mediji.

14:42 Džonson: Postupci Putina vec se kvalifikuju kao ratni zločin

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da veruje da su postupci ruskog predsednika Vladimira Putina prema Ukrajini već kvalifikovani kao ratni zločin.

- Ono što smo već videli od režima Vladimira Putina o upotrebi municije koju su oni već bacali na nevine civile, po mom mišljenju, već se u potpunosti kvalifikuje kao ratni zločin - smatra premijer Džonson, prenosi Rojters.

Kancelarija tužioca Međunarodnog krivičnog suda (MKS) saopštila je u ponedeljak da će tražiti odobrenje suda za otvaranje istrage o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, navodi britanska agencija.

14:12 EU isključila 7 ruskih banaka iz SWIFT-a

In time of war, words matter.



We are witnessing massive propaganda and disinformation over this outrageous attack on a free and independent country.



We will not let Kremlin apologists pour their toxic lies justifying Putin's war or sow the seeds of division in our Union ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 02. март 2022.

13:35 EU obustavlja "Rusiju danas" i "Sputnjik"

Savet EU odlučio je da od danas obustavi distribuciju ruskih državanih medija ”Rusija danas” i ”Sputnik” na teritoriji cele EU.

13:30 Gradonačelnik Hersona: Rusi nisu preuzeli kontrolu nad gradom

Gradonačelnik Hersona negira da su ruski vojnici preuzeli kontrolu nad gradom, tvrdeći da je on i dalje u rukama Ukrajinaca.

Ranije danas, rusko ministarstvo odbrane reklo je da su njihove trupe preuzele potpunu kontrolu nad Hersonom, što sada negira gradonačelnik grada.

13:10 Kijev potvrdio: Nastavaka pregovora večeras

Druga runda pregovora Rusije i Ukrajine biće održana večeras, potvrdio je danas savetnik šefa kancelarije ukrajinskog predsednika Aleksij Arestovič.

Prema njegovim rečima, delegacije dve strane biće nepromenjene.

12:45 Večeras novi pregovori?

Mediji prenose da bi druga runda pregovora između Ukrajine i Rusije mogla da se održi večeras.

Ovi navodi još uvek nisu zvanično potvrđeni.

Druga runda pregovora održaće se kasnije danas, preneli su mediji, citirajući izvor iz kancelarije predsednika Ukrajine.

Ranije danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će ruska delegacija biti "na mestu" u sredu za novu rundu razgovora sa Ukrajinom.

- U drugoj polovini dana, bliže večeri, naša delegacija biće na mestu i čekaće ukrajinske predstavnike - rekao je on, ali nije hteo da otkrije mesto sastanka.

12:40 Kličko: Ukrajinci će se boriti za svaki trg i svaku ulicu u Kijevu

12:35 Zelenski opet pričao sa Džonsonom

Coordinated actions with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦 defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for 🇬🇧 continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 02. март 2022.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je "koordinirao akcije" sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom.

11.56 Zelenski: Rusija hoće sve da nas izbriše

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da Rusija pokušava da izbriše Ukrajinu i njen narod, pošto je invazija Vladimira Putina danas ušla u sedmi dan sa ponovnim napadima na svim frontovima, uključujući očekivani napad na grad u kome se nalazi najveća evropska nuklearna elektrana.

11.54 Nenaoružani Ukrajinci blokiraju ulaz u grad u kome je najveća nuklearka u Evropi

Nenaoružani stanovnici Enerhodara, grada na jugoistoku Ukrajine, blokiraju ulaz u grad ruskim trupama, rekao je gradonačelnik Dmitro Orlov. U Enerhodaru se nalazi Zaporožje, najveća nuklearna elektrana u Evropi.

⚡️Unarmed Enerhodar residents block city entrance to Russian troops, according to Mayor Dmytro Orlov.



Enerhodar is a city in southern Ukraine, home to the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, the largest power plant in Europe. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 02. март 2022.

11.30 EU nameće nove sankcije Belorusiji

Diplomate Evropske unije odobrile su nove sankcije Belorusiji zbog toga što podržava invaziju Rusije na Ukrajinu.

Sankcije će posebno pogoditi neke sektore privrede, one vezane za drvo, čelik i kalijum, navodi se u saopštenju.

11.09 Lavrov: Treći svetski rat bi uključivao nuklearno oružje

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u sredu da bi treći svetski rat uključivao nuklearno oružje i bio bi destruktivan, prenela je agencija RIA.

Lavrov je rekao da će se Rusija, koja je prošle nedelje pokrenula, kako kaže, specijalnu vojnu operaciju protiv Ukrajine, suočiti sa ''stvarnom opasnošću'' ako Kijev nabavi nuklearno oružje.

11.05 Cena gasa skočila u nebesa

Na gasnom tržištu danas vlada potpuni haos, a samo od juče cene su skočile za više od 30 posto.

Podsetimo, pre samo nekoliko dana zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, najavio je da će doći do situacije sa cenama gasa koja se dešava juče i danas.

10.41 Španija isporučuje Ukrajini ofanzivno oružje

Španija je odlučila da Ukrajini pošalje "ofanzivnu vojnu opremu", izjavio je danas premijer Pedro Sančez. "Pošto vidim da postoje (političke) grupe koje dovode u pitanje posvećenost vlade da učestvuje u vojnoj pomoći Ukrajini, želim da najavim da će Španija isporučiti 'ofanzivnu vojnu opremu' ukrajinskom otporu", rekao je Sančez. Evropska unija, SAD i nekoliko evropskih zemalja, kao što su Nemačka i Francuska, odlučile su nedavno da pruže vojnu pomoć Ukrajini.

10.14 Crna Gora uvodi sankcije Rusiji

Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da se ta zemlja pridružila sankcijama koje je Evropska unija usvojila protiv Rusije, nakon njenog napada na Ukrajinu.

Pridružujući se u potpunosti restriktivnim merama, ekonomskim i individualnim sankcijama Crna Gora je nastavila politiku stopostotne usaglašenosti s spoljnom politikom EU, navode iz crnogorskog ministarstva.

Istovremeno, prenosi Indeks, Vojska Crne Gore je najavila da će Ukrajini donirati određene količine zaštitne opreme, prvenstveno zaštitnih prsluka i balističkih kaciga, dok je ministarstvo finansija odredilo 50.000 evra pomoći vladi u Kijevu.

10.11 Pregovori odloženi, u igri dva datuma

Ruski Interfaks i Sputnjik preneli su danas da su ranije zakazani pregovori ruske i ukrajinske delegacije u Belorusiji odloženi iz "logističkih" razloga.

Do odlaganja pregovora usledilo je nakon izveštaja da ukrajinska delegacija kasnii na mesto susreta.

Ruski mediji su naglasili da pregovori nisu otkazani već samo odloženi.

Kao datume druge runde pregovora, Interfaks je preneo, pozivajući se na neimenovani izvor, petak, dok je Sputnik naveo, isto tako se pozivajući na neimenovani diplomatski izvor, da bi pregovori mogli da se nastave kasnije danas ili kasnije.

U međuvremenu, savetnik ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak rekao je novinskoj agenciji Rojters da je u toku razgovor o održavanju dodatnih razgovora sa Rusijom i da je potrebna "značajna agenda“.

Upitan o datumu za drugu rundu Podoljak je rekao: Za sada je u raspravi. Potreban je sadržajan dnevni red.

10.06 Ukrajina demantuje da je Herson pao

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane demantovalo je izveštaje da je južni grad Herson pao u ruke Rusa, prenosi CNN.

"Prema informacijama naše brigade, borbe su u toku", rekao je portparol ministarstva. "Grad nije potpuno zarobljen, neki delovi su pod našom kontrolom".

Ruska vojska saopštila je ranije da su njihove trupe preuzele punu kontrolu nad gradom.

10.01 Ruski Interfaks: Pregovori se neće nastaviti danas

Kako javlja ruska novinska agencija Interfaks, pozivajući se na upućeni izvor, pregovori između Rusije i Ukrajine verovato se neće nastaviti danas kako je bilo najavljeno.

Izvor im je rekao da, navodno, ukrajinska strana nije potvrdila da je danas spremna za pregovore, verovatno iz logističkih razloga, te da je verovatnije da će se pregovori nastaviti krajem nedelje.

Kao mogući dan za nastavak pregovora Rusije i Ukrajine izvor Interfaksa spominje petak.

Izvor Sputnjika pak tvrdi da bi pregovori mogli da se nastave i kasnije danas ili narednih dana.

9.37 Uzbuna u Lavovu

Novinar Nik Hauer objavio je na Tviteru da su tokom jutra u Lavovu odjeknule sirene za vazdušnu uzbunu.

U Lavovu koji je na samom zapadu Ukrajine sirene su se uglavnom čule tokom noći, i to ređe nego u drugim gradovima jer su borbe mahom koncentrisane na istočne i centralne delove Ukrajine dok je zapadni deo "otvoren" ka Zapadu.

Air raid siren in Lviv now. First one I remember during the day. — Neil Hauer (@NeilPHauer) 02. март 2022.

9.19 Ukrajinci još nisu stigli na pregovore

Ukrajinska delegacija još nije sigla na mesto pregovora, javljaju ruski mediji.

Kako javljaju ukrajinski mediji, došlo je do problema u logistici delegacije koji bi mogao da dovede do odlaganja pregovora ali ne i otkazivanja.

Kako je ranije javio TASS nova runda pregovora trebalo bi da bude održana na teritoriji Belorusije, u njenoj zapadnoj oblasti Bjalovješke šume.

8.54 BBC: Putin se neće suzdržavati

Predsednik Putin bi "radije desetkovao Ukrajinu nego dopustio da pređe u zapadni tabor“, smatra bezbednosni dopisnik BBC Frenk Gardner.

Gardner je ocenio da su se Rusi do sada suzadržavali od upotrebe nekih od svojih najgorih oružja, ali da su u "drugoj fazi" invazije "rukavice skinute".

"Teško balansiranje za Zapad je kako gurnuti Putina dovoljno daleko da ga kazni za ovo, da zaustavi ovaj rat, ali ga ne gurnuti toliko daleko da uradi nešto zaista užasno", rekao je Gardner.

8.27 U raketiranju Harkova stradala i zgrada univerziteta?

Anton Geraščenko, savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, rekao je da je u novom raketiranju Harkova, osim glavne zgrade policije koja je razorena, stradala i zgrada prekoputa koja pripada nacionalnom univerzitetu Karazin. Kao i da je u toj zgradi je nakon napada izbio požar.

Оперативна інформація #Харків



2 березня близько 08:10 у м. Харків внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна попередньо постраждало 3 особи. pic.twitter.com/GjAIpYooft — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) 02. март 2022.

08.20 - Ruske snage preuzele kontrolu nad Hersonom

Jedinice Oružanih snaga Rusije preuzele su punu kontrolu nad regionalnim centrom Herson, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Rusije general-major Igor Konašenkov.

- Civilna infrastruktura, važni infrastrukturni objekti i gradski prevoz rade normalno. U gradu nema nestašice hrane i osnovnih dobara. U toku su pregovori između ruske komande, administracije grada i oblati za rešavanje problema održavanja funkcionisanja objekata socijalne infrastrukture, obezbeđenja zakona i reda i bezbednosti stanovništvo - naglasio je on.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije uništile su 67 vojnih objekata u Ukrajini u okviru specijalne operacije, dodao je Konašenkov.

- Snage operativno-taktičke i vojne avijacije Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izvele su forsirani vazdušni napad na vojnu infrastrukturu Ukrajine. Pogođeno je 67 objekata - precizirao je on.

7.58 - Vladimir Putin izgleda "bledo i naduto"

Ruski predsednik Vladimir Putin sastao se juče sa guvernerom Sankt Petersburga Aleksandrom Beglovim. Tema razgovora bila je situacija sa Ukrajinom, a mnogi korisnici društvenih mreža su prokomentarisali da Vladimir Putin izgleda "bledo i naduto".

07.02 Putin potpisao rešenje

Ruski predsednik Vladimir Putin izdao je dekret o zabrani izvoza gotovine iz Rusije u stranoj valuti čija je vrednost veća od 10.000 dolara od 2. marta, navodi se u saopštenju Kremlja.

06.31 Tviter će se pridržavati sankcija EU prema ruskim medijima

Tviter će se pridržavati sankcija Evropske unije ruskim medijima RT i Sputnjiku, kada naredba EU stupi na snagu, saopštila je ta kompanija.

"Sankcije Evropske unije verovatno pravno zahtevaju od nas da zadržimo određeni sadržaj u zemljama članicama EU", rekao je portparol Tvitera.

06.30 - Danas druga runda pregovora

Sledeći krug rusko-ukrajinskih pregovora treba da bude održan danas, rekao je neimenovani ruski izvor, ali ukrajinski zvaničnici ne potvrđuju tu informaciju.

„Kako smo se u početku dogovorili, susret treba da bude održan sutra“, rekao je taj izvor agenciji TASS.

03:22 Bajden: Putin je diktator, mora da plati cenu

Američki predsednik Džozef Bajden rekao je, obraćajući se naciji, da će demokratija uvek trijumfovati nad tiranijom, te da će ruski predsednik Vladimir Putin "platiti cenu" iako je "možda imao neke uspehe na bojnom polju".

00:58 - Četiri osobe mrtve, među njima i dete

Četiri osobe su poginule kada su u utorak uveče kuće u ukrajinskom gradu Žitomiru pogođene ruskom krstarećom raketom koja je očigledno bila usmerena na obližnju vazdušnu bazu, rekao je Anton Geraščenko, savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova na svom Telegram kanalu.

On je rekao da su zapaljene stambene zgrade u blizini baze 95. vazdušno-desantne brigade u Žitomiru, 120 kilometara zapadno od glavnog grada Kijeva, tvrdeći da je napad potekao iz Belorusije. "Do sada su četiri osobe umrle. Uključujući i dete“, rekao je on.

00:23 - Sprečen atentat na Zelenskog

Sprečen je pokušaj atentata na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog od strane elitne grupe čečenske paravojske, objavili su ukrajinski zvaničnici.

🇺🇦💥🇷🇺Zhytomyr:

10 houses destroyed

3 caught fire

windows smashed in city hospital.

2 killed, 3 wounded. Rescuers looking for survivors under rubble #Ukraine #Russia pic.twitter.com/2BSk2tU5aq — The RAGE X (@theragex) 01. март 2022.

00.06- Crni bilans u Žitomiru

Razmere tragedije u Žitomiru su sve veće. U ruskom napadu razrušeno do temelja ili spaljeno više kuća. Vatrogasci traže preživele

CCTV footage shows lots of #RussianArmy's military vehicles parked in Freedom Squadre of #Kherson. It is clear that the city has fallen. pic.twitter.com/H9UnGQzL3m — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) 01. март 2022.

23.45 - Herson u ruskim rukama

Herson kompletno zauzet. Ruska vojna vozila postrojila se na trug Slobode u gradu koji broji 350.000 stanovnika. Put ka Odesi otvoren

23.10- Ruska vojska ušla u Mariupolj

Jak snage DNR i ruske vojske posle ogorčne bitke koja je trajala ceo dan ušli su u Mariupolj. Ova informacija prostrujila je ruskim medijima. Za sad nema zvanične potvrde

22:04 - Eksplozija u Kijevu

Oko 22:40 po lokalnom vremenu čula se serija eksplozija nedaleko od Kijeva, javlja CNN, čija se rkipa nalazi blizu tog područja.

22:00 - Kijev: "Rusi ponovo gađaju aerodrom u Čugujevu"

Ruske snage bombardovale su večeras aerodrom u Čugujevu u Harkovskoj oblasti, saopštio je savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Heraščenko.On je to napisao na svom telegram kanalu uz video snimak eksplozije. "Još jedan napad krstarećim raketama "Kalibr" na aerodrom u Čugujevu. Bojeva glava je teška 500 kilograma. Jadni, jadni ljudi", napisao je Heraščenko.

A Russian strike hit the near the town of #Chuhuiv south east of #Kharkiv.



It is believed to be an ammunition depot for the nearby military airfield.#UkraineInvasion #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/JIUq2k8jG6 — Alex Tiffin (@RespectIsVital) 01. март 2022.

20. 44. Harkov u ruševinama

U granatiranju civilnih ciljeva u Harkovskoj oblasti poginulo je danas sedam osoba, saopštile su ukrajinske vlasti.

"Ruski neprijatelj nemilosrdno uništava civilno stanovništvo Harkovske oblasti. Danas su granate pogodile stambene četvrti, centar grada, bolnicu, univerzitet. Mirne ljude koji su išli u apoteke i po namirnice. Raketni i rafalni napadi su ratni zločin.

Severna Saltivka, pogođena je i Nova Bavarska, centar grada", objavio je na Telegramu šef harkovske regionalne državne administracije Oleh Sinehubov, prenosi Ukrinform.

20.42 DNR: Štab operativne taktičke grupe Oružanih snaga Ukrajine uništen? Poginuo i general Dimitrij Krasiljnikov?

Štab operativno taktičke grupe "Sever" Oružanih snaga Ukrajina uništen je danas u zajedničkoj ofanzivi ruskih snaga i Narodnih milicija DNR i LNR, saopštio je portparol armije Donjecke Narodne Republike Eduard Basurin.

- Većina štabnih oficira je poginula. Prema našim obaveštajnim podacima, među poginulima je i komandant grupe "Sever" general Dmitrij Krasiljnikov, dodao je portparol Narodne milicije.

20.38 U petak vanredna sednica ministara spoljnih poslova NATO-a

Vanredna sednica ministara spoljnih poslova NATO-a treba u petak da se održi uz fizičku prisutnost učesnika u Briselu, saopštila je ta organizacija.

Na dnevnom redu ministarskog sastanka biće stanje u Ukrajini nakon invazije na koju se odlučio ruski predsednik Vladimir Putin i jačanje odbrane Saveza u istočnoj Evropi, saznaje se od diplomatskog izvora.

NATO je u četvrtak doneo plan odbrane i prvi put aktivirao svoje snage za brzo delovanje čije će se članice pridružiti hiljadama vojnika Saveza raspoređenih u istočnim zemljama.

NATO-u su upućeni pozivi za uvođenje zone zabrane letenja iznad Ukrajine nakon vazdušnih udara ruske vojske na civilne ciljeve, ali je Savez odbio tu zamisao zbog opasnosti od uvlačenja u sukob sa Moskvom koji bi mogao da preraste u nuklearni.

- Moramo prihvatiti činjenicu da to uključuje rušenje ruskih aviona, rekao je u utorak britanski premijer Boris Džonson tokom putovanja u Estoniju sa generalnim sekreatorom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

20.01 Pogođeno skladište municije na aerodromu Cugajev u Harkovu

Ruske snage pogodile su skladište municije na aerodromu Cugajev u Harkovu. Na aerodromu je bilo mnogo ukrajinskih vojnika.

⚡️⚡️⚡️Russian forces hit an ammunition depot at Tsugaev airport in Kharkov. There were many Ukrainian soldiers at the airport.#Ukraine #Russia #Kharkov pic.twitter.com/HeI65kAFQu — Marko Vujovic (@MarkoVu73036176) 01. март 2022.

19.49 Razgovarali Bajden i Zelenski

Američki i ukrajinski predsednim imali su 30-minutni razgovor telefonom. Zelenski je na Tviteru potvrdio da su teme razgovora bile sankcije Rusiji, kao i vojnoj pomoći Ukrajini.

19.37 - Rusi ušli u grad Herson

Ruske snage ušle su u grad Herson na jugu Ukrajine, saopštilo je ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ukrajina i dalje kontroliše zgradu gradske uprave, rekao je na televiziji savetnik ukrajinskog ministra Vadim Denisenko.

18.53 Obaveštajne službe analizirale najnovije satelitske snimke

Obaveštajne službe analizirale se najnovije satelitske snimke kilometarskog ruskog konvoja koji se približava Kijevu i istaknule su nekoliko bitnih stvari. Kako prenosi BBC, konvoj nije dugačak 64 kilometra, kako su bile prve informacije.

Radi se o nizu logističkih vozila razvučenih auto-putem od beloruske granice prema Kijevu, čiji je cilj da se poveže sa ruskim jedinicama u severnom predgrađu Kijeva.

18.43 Ukrajini status kandidata?

Evropski parlament preporučio je danas da Ukrajina dobije status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, objavio je ukrajinski parlament.

- Istorijska odluka, dodaje se uz objavu na Fejsbuk nalogu parlamenta.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas na sednici Evropskog parlamenta da se u Ukrajini odvija sukob između vladavine zakona i vladavine oružja, između demokratija i autokratija i između poretka zasnovanog na pravilima i sveta "ogoljene agresije", prenosi FoNet.

Ocenila je da je reč ne samo o sudbini Ukrajine, već i "našoj sudbini".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je potpisao zahtev za članstvo u Evropskoj uniji "po novoj proceduri", a danas je pozvao Brisel da "dokaže" da je sa Ukrajinom, dok se ona opire invaziji Rusije.

16.34 Ukrajinci tvrde da su Rusi gađali TV toranj u Kijevu

Savetnik ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova Anton Geraščenko potvrdio je da je TV toranj u prestonici napadnut, što je potencijalno poremetilo njen signal.

Nejasno je da li je toranj direktno pogođen.Radiće se na vraćanju izgubljenog signala, saopštio je lokalni televizijski kanal 1+1.

Ključni događaji - EU prihvatila zahtev Ukrajine za početak pregovora o članstvu * Ulični rat u Marijupolju, grad žestoko granatiran, ostao bez struje, DNR planira da ga opkoli * U granatiranju Oktirke poginulo 70 ukrajinskih vojnika * Ruska vojska ušla u grad Herson * Veliki ruski konvoj, koji je sada dug oko 64 kilometra, približava se Kijevu * Međunarodne kompanije se distanciraju od Rusije * Ukrajina predala zahtev za članstvo u EU * Finansijska tržišta mirnija * Kina evakuiše svoje državljane * Granatiran Harkov, ima žrtava, Ukrajina traži dodatne sankcije * Britanski obaveštajci tvrde da ruska vojska sporo napreduje ka Kijevu i da nema kontrolu nad vazdušnim prostorom Ukrajine * Beloruske trupe navodno ušle u Ukrajinu iako je Lukašenko rekao da to nije u planu * Zelenski se obratio Evropskom parlamentu * Druga runda pregovora mogla bi da se održi 2. marta

16.24 Agencije TASS i RIA: Rusija će napasti lokacije u Kijevu

Rusija će napasti lokacije u Кijevu koje pripadaju ukrajinskoj službi bezbednosti i jedinici za specijalne operacije, prenele su u utorak ruske agencije TASS i RIA saopštenje ruskog ministarstva odbrane.

Udari imaju za cilj da spreče "informacione napade" na Rusiju, saopštilo je ministarstvo, pozivajući građane u blizini lokacija da napuste te oblasti.

15.56 RT gase u Evropi

Očekuje se da će evropske satelitske operacije RT biti ugašene kasnije danas, navela je luksemburška kompanija koja distribuira kanal.

"Societe Europeenne des Satellites", koja upravlja satelitima i transponderima Astra koje RT iznajmljuje, rekla je Gardijanu da radi na suspenziji širom EU nakon sankcija koje je u utorak najavio francuski komesar Tijeri Breton.

15.55 Potresan govor Zelenskog pred Evropskim parlamentom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se putem video linka Evropskom parlamentu u Briselu poručivši da Ukrajinci plaćaju najveću cenu za odbranu slobode.

Standing ovations after speech of 🇺🇦 President @ZelenskyyUa at the European Parliament @Europarl_EN in honour of all those who are fighting against Russian aggression to protect #Ukraine’s freedom, independence and European choice. EU is standing shoulder to shoulder with Ukraine pic.twitter.com/twVs5NdQPc — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) 01. март 2022.

14.40 Rusija upozorava da će gađati Kijev

Rusija je upozorila Ukrajinu da će biti napada na ciljeve na području Kijeva.

- Ruske snage će napasti objekte Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) i 72. Centar za informativno-psihološke operacije (PSO) u Kijevu - upozorilo je u utorak rusko Ministarstvo odbrane.

- Da bi osujetili informativne napade na Rusiju, ruske snage će napasti tehnološke objekte SBU i 72. glavnog centra PSO u Kijevu. Pozivamo građane Ukrajine koje su ukrajinski nacionalisti umešali u provokacije protiv Rusije, kao i stanovnike Kijeva koji žive u blizini relejne stanice, da napuste svoje domove - saopštili su iz Ministarstva.

#BREAKING Russia tells Kyiv residents living near intelligence infrastructure to evacuate pic.twitter.com/rus1eTvH4w — AFP News Agency (@AFP) 01. март 2022.

13.49 Poziv iz Tirane: Priključite se ukrajinskoj vojsci

Ukrajinska ambasada u Albaniji pozvala je albanske dobrovoljce koji žele da se pridruže odbrani Ukrajine da kontaktiraju ambasadu putem mejla.

"Dobrovoljci koji žele da se priključe Međunarodnoj legiji teritorijalne odbrane Ukrajine, molimo da pošalju imejl", navodi se u objavi ukrajinske ambasade u Albaniji na Fejsbuku.

13.44 Ministarstvo odbrane: Pristup ukrajinskih snaga Azovskom moru je potpuno blokiran

Istureni odredi milicije DNR pridružili su se ruskim snagama na granici Donjecka, dodalo je Ministarstvo odbrane.

13.27 Medvedev preti ratom?

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev na Tviteru je odgovorio na izjavu francuskog ministra ekonomije, Bruna le Mera, koji je rekao da je objavljen ekonomski rat Rusiji od strane Francuske.

On je poručio da su se u ljudskoj istoriji ekonomski ratovi često pretvarali u prave, te da na to ne bi trebalo da zaborave.

12.58 - Otkriveno kada će se nastaviti pregovori između Rusije i Ukrajine

Druga runda pregovora između Rusije i Ukrajine mogla bi da se održi već u sredu, prenose mediji pozivajući se na ukrajinske diplomatske izvore.

- Naredni razgovori zakazani su za 2. mart - naveli su diplomatski izvori.

12.50 Ukrajinci granatiraju Donbas

12.47 Donjecka narodna milicija: Civili do sutra mogu da napuste Mariupolj

Zamenik načelnika Donjecke narodne milicije Ediard Bašurin rekao je da će Donjecka Narodna Republika (DNR), zajedno s ruskim snagama, organizovati humanitarne koridore kako bi civilima omogućila da napuste Mariupolj.

Koridori će biti otvoreni do srede, rekao je Bašurin i dodao da je nekoliko gradova u regionu već palo u ruke DNR-a.

12.43 Počela sednica Evropskog parlamenta

Vanredna sednica Evropskog parlamenta posvećena situaciji u Ukrajini upravo je počela.Očekuje se da će se posle 13 sati evroposlanicima obratiti predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski putem videolinka.

12.42 UNHCR: Više od 660.000 ljudi napustilo Ukrajinu

Više od 660.000 ljudi napustilo je Ukrajinu od početka napada Rusije na tu zemlju, podaci su Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

"Sada imamo preko 660.000 izbeglica koje su pobegle iz Ukrajine u susedne zemlje samo u poslednjih šest dana", rekla je portparolka UNHCR Šabija Manto.

Prema podacima UN, najviše izbeglih je u Poljskoj, zatim Mađarskoj, Moldaviji, Rumuniji i Slovačkoj.

11.03 Nemački ratni avioni nadleću iznad Poljske

Nemački ratni avioni vrše naoružane vazdušne patrole na nebu iznad Poljske, saopštile su nemačke vazduhoplovne snage u utorak.

- Čuvanje neba iznad Poljske - navele su vazduhoplovne snage na Tviteru, iznad slike borbenog aviona koji kreće, ne navodeći detalje.

Vojni portparol rekao je Rojtersu da su avioni Eurofighter leteli u misije iz Nemačke iznad Poljske.

11:01 Šojgu: Operacije nastavljamo do ispunjenja cilja

Ruski ministar odbrane poručio da će specijalne vojne operacije ruskih trupa u Ukrajini biti nastavljene do ispunjenja ciljeva. Takođe, on je optužio Ukrajinu da civile "koristi kao živi štit".

10.33 Zelenski se obraća Evropskom parlamentu

09.21 Izbeglice neprekidno pristižu u Poljsku

Do sada je više od 300.000 izbeglica prebeglo iz Ujrakine u Poljsku

9.15 OEBS napušta Donjeck?

Svi članovi specijalne posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) napustiće danas ukrajinski grad Donjeck, javlja Rojters pozivajući se na jedan diplomatski izvor.

Zadatak ove misije je bilo praćenje i izveštavanje o kršenju sporazuma o prekidu vatre između Kijeva i proruskih snaga na istoku Ukrajine.

9.07 DNR: Ukrajinci zaplenili oko 20 automobila OEBS-a u Kramatorsku, sudbina osoblja nejasna

Ukrajinske snage zaplenile su oko 20 vozila OEBS-a u Kramatorsku, a sudbina osoblja misije za sada je nepoznata, saopštila je narodna milicija DNR.

"Prema operativnim informacijama, ukrajinske nacionalističke formacije su, iskoristivši situaciju koja se razvija u Kramatorsku, zaplenile dvadesetak vozila SMM OEBS-a. Sudbina članova misije ostaje nepoznata“, saopštila je DNR a prenosi Sputnik.

Napominje se da će ova vozila, koja nose oznake SMM OEBS-a, "nesumnjivo biti korišćena za vršenje provokacija protiv zaposlenih u OEBS-u, praćenih optužbama protiv DNR”.

9.02 Indija evakuiše svoje državljane iz Kijeva

Indijska ambasada u Kijevu pozvala je svoje državljane da se "hitno" evakuišu iz Kijeva, pošto se ruski vojni konvoj približava gradu.

"Svim državljanima Indije, uključujući studente, savetuje se da danas hitno napuste Kijev. Po mogućnosti dostupnim vozovima ili bilo kojim drugim raspoloživim sredstvima“, napvela je ambasada.

8.58 Britanci: Ruska vojska sporo napreduje prema Kijevu

Napredovanje Rusije prema Kijevu slabo je napredovalo u protekla 24 sata zbog logističkih poteškoća, a vojska je povećala upotrebu artiljerije severno od prestonice, navodi se u izveštaju britanske vojne obaveštajne službe.

"Rusko napredovanje na Kijev je postiglo mali napredak u protekla 24 sata, verovatno kao rezultat stalnih logističkih poteškoća“, navodi britansko ministarstvo odbrane, a prenosi BBC.

Ruske snage su povećale upotrebu artiljerije severno od Kijeva i u okolini Harkova i Černigova. Upotreba teške artiljerije u gusto naseljenim urbanim područjima u velikoj meri povećava rizik od civilnih žrtava, upozoravaju iz Londona.

"Rusija nije uspela da preuzme kontrolu nad vazdušnim prostorom iznad Ukrajine, što je dovelo do prelaska na noćne operacije u pokušaju da smanji svoje gubitke“, navodi se u saopštenju.

8.56 Upozorenje iz Londona

Zamenik britanskog premijera rekao je u utorak da će svako ko učestvuje u ratnim zločinima u Ukrajini biti pozvan na odgovornost.

"Ovo se pretvara u mnogo mnogo opasniju nesreću za Putina nego što mislim da je shvatio", rekao je Dominik Rab za Skaj njuz, a prenosi Rojters.

"Mislim da smo bili vrlo jasni da će oni koji se bave ratnim zločinima odgovarati", rekao je Rab.

08.47 - Eksplozije u Harkovu

Snimci lokalne televizije na društvenim mrežama pokazuju eksploziju rakete, bombe ili projektila pored zgrade koju je "Kijev indipendent" identifikovao kao sedište regionalne vlade.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) 01. март 2022.

7.52 Poljska primila oko 350.000 ukrajinskih izbeglica

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Poljske rekao je da je oko 350.000 ljudi ušlo u njegovu zemlju iz Ukrajine od početka ruske invazije prošle nedelje.

"U poslednja 24 sata, 100.000 ljudi prešlo je poljsko-ukrajinsku granicu“, rekao je Maciej Vasik za Poljski radio 1. "Ukupno, od četvrtka, već je bilo 350.000 izbeglica".

7.50 Medeni mesec na liniji fronta

Samo nekoliko sati nakon venčanja na prvi dan ruske invazije, Jarina Arijeva i Svjatoslav Fursin pridružili su se borbi za zaštitu svoje zemlje.

7.32 Međunarodne kompanije se distanciraju od Rusije

Sve više multinacionalnih kompanija distancira sebe i svoje poslove od Rusije, a holivudski filmski studiji – barem za sada – pridružili su se britanskim naftnim kompanijama Šel i BP, piše Gardjan

Dizni, Varner Bros i Soni su prekinuli prikazivanje svojih filmova u ruskim bioskopima.

Kompanija Masterkard saopštila je kasno sinoć da je blokirala više finansijskih institucija iz svoje platne mreže zbog sankcija uvedenih Rusiji.

Visa je saopštila da preduzima mere kako bi osigurala poštovanje sankcija i dodala da će se pridržavati svih dodatnih sankcija koje bi mogle biti primenjene.

7.30 Američki strateg: Ruska vojska je preopterećena i u nesigurnom položaju

"Ruska vojska je preopterećena i u nesigurnom položaju ako Ukrajina postane dugotrajan rat“, rekao je Set Džons, potpredsednik Centra za strateške i međunarodne studije, u objavi na društvenim mrežama, prenosi CNN

"Pretpostavljajući da u Ukrajini ima 150.000 ruskih vojnika i 44 miliona stanovnika, to je odnos snaga od 3,4 vojnika na 1.000 ljudi. Ne možete držati teritoriju sa tim brojevima“, rekao je Džons.

(1/3) The Russian army is overextended & in a precarious position if Ukraine becomes a protracted war. Assuming 150,000 Russian soldiers in Ukraine & a population of 44 million, that is a force ratio of 3.4 soldiers per 1,000 people. You can't hold territory with those numbers — Seth G. Jones (@SethGJones) 28. фебруар 2022.

7.28 NASA traži načine da "ostane" u svemiru bez pomoći Rusa

NASA istražuje načine da zadrži Međunarodnu svemirsku stanicu u orbiti bez ruske pomoći, ali ne vidi nikakve neposredne znake da se Moskva povlači iz saradnje nakon invazije na Ukrajinu, rekao je u ponedeljak visoki zvaničnik Keti Luder.

NASA exploring ways to keep International Space Station in orbit without Russian help.



Last week, Russia's space chief Dmitry Rogozin raised the prospect of pulling out of the partnership in response to US sanctionshttps://t.co/QqsG2oCyIY pic.twitter.com/V2bBxGZ3Ky — AFP News Agency (@AFP) 01. март 2022.

7.23 Severna Koreja: Za rusku invaziju su krive Sjedinjene Države

Pjongjang je za rusku invaziju na Ukrajinu okrivilo"politiku hegemonije SAD-a i Zapada".

"Osnovni uzrok ukrajinske krize u potpunosti leži u hegemonističkoj politici SAD-a i Zapada koji se upuštaju u bezobrazluk i samovolju prema drugim zemljama", saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova.

7.21 Ukrajinski ambasador: Ovo je kraj grozote i okušacije mesta predsednika Saveta bezbednosti UN

Ukrajinski ambasador u UN-u Sergej Kislitsa pozdravio je kraj ruskog predsedavanja u Savetu bezbednosti UN. Rusko predsedavanje trajalo je tokom februara.

"Veselim se ponoći, kada će ova grozota, okupacija mesta predsednika Saveta, biti gotova", naveo je on na Tviteru.

7.19 Vol Strit pao na početku sedmice

Cene deonica na Vol Stritu pale su u ponedeljak, najviše u bankarskom sektoru.

Pod pritiskom su se našle deonice banaka koje su najviše poslovno izložene u Rusiji jer se ulagači plaše poremećaja nakon što su u sklopu sankcija Zapada protiv Rusije nekim ruskim bankama onemogućene transakcije putem globalnog platnog sistema SWIFT.

Juče je ruska rublja u odnosu na dolar potonula na rekordno niske nivoe, dok je ruska centralna banka drastično povećala kamatne stope s 9,5 na 20 posto i oslobodila poslovnim bankama deo obaveznih rezervi kako bi održala likvidnost na tržištu.

7.14 NATO: Sajber napad na državu članicu mogao bi da pokrene

7.05- Ramzan Kadirov javlja iz Ukrajine: Ranjeno šestoro čečenskih boraca

7.02 - Kreće napad na Marioupolj

Ruski ratni izveštači na svojim kanalima preko Telegrama javljaju da ruska vojska i snage DNR i LNR kreću na Marioupolj.

NEXTA: Rusija koristi vakumske bombe

According to #Ukrainian media reports, the video allegedly shows the #Russian army dropping a vacuum bomb.



This type of weaponry is prohibited by the #Geneva Convention. pic.twitter.com/R0hCfEXo3I — NEXTA (@nexta_tv) 01. март 2022.

Ukrajinski mediji objavili su informaciju da je ruska vojska počela da koristi termobarično oružje u napadu (takozvane vakumske bombe). Ovaj mediji objavio je navodni snimak napada vakumskim oružjem, ali čiju autentičnost još nije moće potvrditi i da li se radi zaista o napadu vakumskim oružjem. Navodno je snimak načinjen u okolini Harkova.

6.53 NATO poslao osmatrački Avaks na let duž Poljsko Ukrajinske granice

NATO E-3 setting up shop right next to Ukraine this morning. pic.twitter.com/hMmaqYm7RA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 01. март 2022.

6.47 Vrhovna Rada Ukrajine saopštila: Ukrajinska vojska dobija 70 borbenih aviona!

+70 літаків для української армії!



Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25!



Болгарія (Міг-29) - 16 шт

Болгарія (Су-25) - 14 шт

Польща (Міг-29) - 28 шт

Словаччина (Міг-29) - 12 шт



🔞Новини Збройних сил 🇺🇦 https://t.co/jgrlh3Vmni — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 28. фебруар 2022.

Vrhovna Rada ukrajine saopštila je rano jutros da će Ukrajinske oružane snage os evropskih partnera dobiti 70 aviona . Od toga najviše iz Poljske 28 aviona MIG-29, Bugarske 16, aviona MiG-29 i 14 juripnika Su-25, dok će Slovačka donirati 12 lovaca MiG-29. Ko će donirati ostatak letelica za sad nije navedeni

6.43 Kijev Independent: Kod Sumija u granatiranju stradalo 70 ukrajinskih vojnika

U ruskom granatiranju vojne jedinice u Oktirki poginulo je najmanje 70 ukrajinskih vojnika, izjavio je načelnik Sumske oblasne državne uprave Dmitrij Živicki.

6.33 Ruska vojska u Hersonu

Na prvim snimcima koji su počeli da se pojavljuju na društvenim mrežama, ruski vojnici su rano jutros ušli u Herson posle žestke artiljerijske vatre po ukrajinskim linijama u tom gradu.

