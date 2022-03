(UŽIVO) 6. DAN RATA U UKRAJINI: Šojgu rekao da se operacija u Ukrajini nastavlja: Nemački ratni avioni krstare iznad Poljske(VIDEO)

Rat u Ukrajini ušao je u šesti dan. Sve oči uprte su u Kijev i rusku vojnu kolonu koja je pošla ka gradu.

11.03 Nemački ratni avioni nadleću iznad Poljske

Nemački ratni avioni vrše naoružane vazdušne patrole na nebu iznad Poljske, saopštile su nemačke vazduhoplovne snage u utorak.

- Čuvanje neba iznad Poljske - navele su vazduhoplovne snage na Tviteru, iznad slike borbenog aviona koji kreće, ne navodeći detalje.

Vojni portparol rekao je Rojtersu da su avioni Eurofighter leteli u misije iz Nemačke iznad Poljske.

11:01 Šojgu: Operacije nastavljamo do ispunjenja cilja



Ruski ministar odbrane poručio da će specijalne vojne operacije ruskih trupa u Ukrajini biti nastavljene do ispunjenja ciljeva. Takođe, on je optužio Ukrajinu da civile "koristi kao živi štit".

10.33 Zelenski se obraća Evropskom parlamentu

09.21 Izbeglice neprekidno pristižu u Poljsku



Do sada je više od 300.000 izbeglica prebeglo iz Ujrakine u Poljsku

9.15 OEBS napušta Donjeck?

Svi članovi specijalne posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) napustiće danas ukrajinski grad Donjeck, javlja Rojters pozivajući se na jedan diplomatski izvor.

Zadatak ove misije je bilo praćenje i izveštavanje o kršenju sporazuma o prekidu vatre između Kijeva i proruskih snaga na istoku Ukrajine.

9.07 DNR: Ukrajinci zaplenili oko 20 automobila OEBS-a u Kramatorsku, sudbina osoblja nejasna

Ukrajinske snage zaplenile su oko 20 vozila OEBS-a u Kramatorsku, a sudbina osoblja misije za sada je nepoznata, saopštila je narodna milicija DNR.

"Prema operativnim informacijama, ukrajinske nacionalističke formacije su, iskoristivši situaciju koja se razvija u Kramatorsku, zaplenile dvadesetak vozila SMM OEBS-a. Sudbina članova misije ostaje nepoznata“, saopštila je DNR a prenosi Sputnik.

Napominje se da će ova vozila, koja nose oznake SMM OEBS-a, "nesumnjivo biti korišćena za vršenje provokacija protiv zaposlenih u OEBS-u, praćenih optužbama protiv DNR”.

9.02 Indija evakuiše svoje državljane iz Kijeva

Indijska ambasada u Kijevu pozvala je svoje državljane da se "hitno" evakuišu iz Kijeva, pošto se ruski vojni konvoj približava gradu.

"Svim državljanima Indije, uključujući studente, savetuje se da danas hitno napuste Kijev. Po mogućnosti dostupnim vozovima ili bilo kojim drugim raspoloživim sredstvima“, napvela je ambasada.

8.58 Britanci: Ruska vojska sporo napreduje prema Kijevu

Napredovanje Rusije prema Kijevu slabo je napredovalo u protekla 24 sata zbog logističkih poteškoća, a vojska je povećala upotrebu artiljerije severno od prestonice, navodi se u izveštaju britanske vojne obaveštajne službe.

"Rusko napredovanje na Kijev je postiglo mali napredak u protekla 24 sata, verovatno kao rezultat stalnih logističkih poteškoća“, navodi britansko ministarstvo odbrane, a prenosi BBC.

Ruske snage su povećale upotrebu artiljerije severno od Kijeva i u okolini Harkova i Černigova. Upotreba teške artiljerije u gusto naseljenim urbanim područjima u velikoj meri povećava rizik od civilnih žrtava, upozoravaju iz Londona.

"Rusija nije uspela da preuzme kontrolu nad vazdušnim prostorom iznad Ukrajine, što je dovelo do prelaska na noćne operacije u pokušaju da smanji svoje gubitke“, navodi se u saopštenju.

8.56 Upozorenje iz Londona

Zamenik britanskog premijera rekao je u utorak da će svako ko učestvuje u ratnim zločinima u Ukrajini biti pozvan na odgovornost.

"Ovo se pretvara u mnogo mnogo opasniju nesreću za Putina nego što mislim da je shvatio", rekao je Dominik Rab za Skaj njuz, a prenosi Rojters.

"Mislim da smo bili vrlo jasni da će oni koji se bave ratnim zločinima odgovarati", rekao je Rab.

08.47 - Eksplozije u Harkovu

Snimci lokalne televizije na društvenim mrežama pokazuju eksploziju rakete, bombe ili projektila pored zgrade koju je "Kijev indipendent" identifikovao kao sedište regionalne vlade.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine

7.52 Poljska primila oko 350.000 ukrajinskih izbeglica

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Poljske rekao je da je oko 350.000 ljudi ušlo u njegovu zemlju iz Ukrajine od početka ruske invazije prošle nedelje.

"U poslednja 24 sata, 100.000 ljudi prešlo je poljsko-ukrajinsku granicu“, rekao je Maciej Vasik za Poljski radio 1. "Ukupno, od četvrtka, već je bilo 350.000 izbeglica".

7.50 Medeni mesec na liniji fronta

Samo nekoliko sati nakon venčanja na prvi dan ruske invazije, Jarina Arijeva i Svjatoslav Fursin pridružili su se borbi za zaštitu svoje zemlje.

7.32 Međunarodne kompanije se distanciraju od Rusije

Sve više multinacionalnih kompanija distancira sebe i svoje poslove od Rusije, a holivudski filmski studiji – barem za sada – pridružili su se britanskim naftnim kompanijama Šel i BP, piše Gardjan

Dizni, Varner Bros i Soni su prekinuli prikazivanje svojih filmova u ruskim bioskopima.

Kompanija Masterkard saopštila je kasno sinoć da je blokirala više finansijskih institucija iz svoje platne mreže zbog sankcija uvedenih Rusiji.

Visa je saopštila da preduzima mere kako bi osigurala poštovanje sankcija i dodala da će se pridržavati svih dodatnih sankcija koje bi mogle biti primenjene.

7.30 Američki strateg: Ruska vojska je preopterećena i u nesigurnom položaju

"Ruska vojska je preopterećena i u nesigurnom položaju ako Ukrajina postane dugotrajan rat“, rekao je Set Džons, potpredsednik Centra za strateške i međunarodne studije, u objavi na društvenim mrežama, prenosi CNN

"Pretpostavljajući da u Ukrajini ima 150.000 ruskih vojnika i 44 miliona stanovnika, to je odnos snaga od 3,4 vojnika na 1.000 ljudi. Ne možete držati teritoriju sa tim brojevima“, rekao je Džons.

Ruska vojska je preopterećena i u nesigurnom položaju ako Ukrajina postane dugotrajan rat", rekao je Set Džons, potpredsednik Centra za strateške i međunarodne studije, u objavi na društvenim mrežama, prenosi CNN

"Pretpostavljajući da u Ukrajini ima 150.000 ruskih vojnika i 44 miliona stanovnika, to je odnos snaga od 3,4 vojnika na 1.000 ljudi. Ne možete držati teritoriju sa tim brojevima", rekao je Džons.

7.28 NASA traži načine da "ostane" u svemiru bez pomoći Rusa

NASA istražuje načine da zadrži Međunarodnu svemirsku stanicu u orbiti bez ruske pomoći, ali ne vidi nikakve neposredne znake da se Moskva povlači iz saradnje nakon invazije na Ukrajinu, rekao je u ponedeljak visoki zvaničnik Keti Luder.

NASA exploring ways to keep International Space Station in orbit without Russian help.



NASA exploring ways to keep International Space Station in orbit without Russian help. Last week, Russia's space chief Dmitry Rogozin raised the prospect of pulling out of the partnership in response to US sanctions

7.23 Severna Koreja: Za rusku invaziju su krive Sjedinjene Države

Pjongjang je za rusku invaziju na Ukrajinu okrivilo"politiku hegemonije SAD-a i Zapada".

"Osnovni uzrok ukrajinske krize u potpunosti leži u hegemonističkoj politici SAD-a i Zapada koji se upuštaju u bezobrazluk i samovolju prema drugim zemljama", saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova.

7.21 Ukrajinski ambasador: Ovo je kraj grozote i okušacije mesta predsednika Saveta bezbednosti UN

Ukrajinski ambasador u UN-u Sergej Kislitsa pozdravio je kraj ruskog predsedavanja u Savetu bezbednosti UN. Rusko predsedavanje trajalo je tokom februara.

"Veselim se ponoći, kada će ova grozota, okupacija mesta predsednika Saveta, biti gotova", naveo je on na Tviteru.

7.19 Vol Strit pao na početku sedmice

Cene deonica na Vol Stritu pale su u ponedeljak, najviše u bankarskom sektoru.

Pod pritiskom su se našle deonice banaka koje su najviše poslovno izložene u Rusiji jer se ulagači plaše poremećaja nakon što su u sklopu sankcija Zapada protiv Rusije nekim ruskim bankama onemogućene transakcije putem globalnog platnog sistema SWIFT.

Juče je ruska rublja u odnosu na dolar potonula na rekordno niske nivoe, dok je ruska centralna banka drastično povećala kamatne stope s 9,5 na 20 posto i oslobodila poslovnim bankama deo obaveznih rezervi kako bi održala likvidnost na tržištu.

7.14 NATO: Sajber napad na državu članicu mogao bi da pokrene

7.05- Ramzan Kadirov javlja iz Ukrajine: Ranjeno šestoro čečenskih boraca

7.02 - Kreće napad na Marioupolj

Ruski ratni izveštači na svojim kanalima preko Telegrama javljaju da ruska vojska i snage DNR i LNR kreću na Marioupolj.

NEXTA: Rusija koristi vakumske bombe

According to #Ukrainian media reports, the video allegedly shows the #Russian army dropping a vacuum bomb.



This type of weaponry is prohibited by the #Geneva Convention. pic.twitter.com/R0hCfEXo3I — NEXTA (@nexta_tv) 01. март 2022.

Ukrajinski mediji objavili su informaciju da je ruska vojska počela da koristi termobarično oružje u napadu (takozvane vakumske bombe). Ovaj mediji objavio je navodni snimak napada vakumskim oružjem, ali čiju autentičnost još nije moće potvrditi i da li se radi zaista o napadu vakumskim oružjem. Navodno je snimak načinjen u okolini Harkova.

6.53 NATO poslao osmatrački Avaks na let duž Poljsko Ukrajinske granice

NATO E-3 setting up shop right next to Ukraine this morning. pic.twitter.com/hMmaqYm7RA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 01. март 2022.

6.47 Vrhovna Rada Ukrajine saopštila: Ukrajinska vojska dobija 70 borbenih aviona!

+70 літаків для української армії!



Болгарія (Міг-29) - 16 шт



Болгарія (Су-25) - 14 шт

Польща (Міг-29) - 28 шт

Словаччина (Міг-29) - 12 шт

Словаччина (Міг-29) - 12 шт



🔞Новини Збройних сил 🇺🇦 https://t.co/jgrlh3Vmni — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 28. фебруар 2022.

Vrhovna Rada ukrajine saopštila je rano jutros da će Ukrajinske oružane snage os evropskih partnera dobiti 70 aviona . Od toga najviše iz Poljske 28 aviona MIG-29, Bugarske 16, aviona MiG-29 i 14 juripnika Su-25, dok će Slovačka donirati 12 lovaca MiG-29. Ko će donirati ostatak letelica za sad nije navedeni

6.43 Kijev Independent: Kod Sumija u granatiranju stradalo 70 ukrajinskih vojnika

U ruskom granatiranju vojne jedinice u Oktirki poginulo je najmanje 70 ukrajinskih vojnika, izjavio je načelnik Sumske oblasne državne uprave Dmitrij Živicki.

6.33 Ruska vojska u Hersonu

Na prvim snimcima koji su počeli da se pojavljuju na društvenim mrežama, ruski vojnici su rano jutros ušli u Herson posle žestke artiljerijske vatre po ukrajinskim linijama u tom gradu.

Autor: