HARKOV PONOVO NA UDARU! Stravična eksplozija odjeknula gradom - projektil pogodio zgradu regionalne vlade (VIDEO)

Snimci lokalne televizije na društvenim mrežama pokazuju eksploziju rakete, bombe ili projektila pored zgrade koju je "Kijev indipendent" identifikovao kao sedište regionalne vlade.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui

"Stratkom centar" je na "Tviteru" uz snimak naveo da je u pitanju "napad projektila na regionalnu administraciju Harkova" i da se granatiraju stambena naselja "gradom".

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.



According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government.



Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD