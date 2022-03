NOVA PODMETANJA RUSIMA: Šta se krije iza eksplozije u Harkovu - Ukrajinci ispalili raketu!

Ovo je ukrajinska raketa ispaljena iz MLRS-a Smerč. Ruske oružane snage su ušle u grad i kreću se ka centru, otpor Oružanih snaga Ukrajine je praktično ugušen, tako da od takvog udara nema mnogo smisla. Osim toga, rusko Ministarstvo odbrane je više puta navelo da se udari izvode samo po objektima vojne infrastrukture, a administrativne zgrade im ne pripadaju. Još jedna potvrda u prilog ovoj verziji: raketa je doletela sa severozapada – u tom pravcu nema jedinica ruskih trupa, što znači da ruske MLRS ne može biti. Štand za dobrovoljce otvara se u 10 časova, dok je napad izveden u 8 časova po lokalnom vremenu. Prema tvdrnjama ukrajinske strane, u napadu je stradalo 11 ljudi a preko 40 je ranjeno, mada se ti podaci ne mogu za sada proveriti. Kako se vidi na snimcima, sama zgrada nije pretrpela veću štetu.

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.



According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government.



