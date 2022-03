KOMRAKOV: "PSI RATA" HRLE KA UKRAJINI!

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je od stranih državljana širom sveta da se uključe u rat protiv Rusije.

„Ukrajina osniva ‘legiju stranaca’ za dobrovoljce iz inostranstva. To će biti ključan dokaz vaše podrške našoj zemlji“, naveo je Zelenski u saopštenju koje je preneo Rojters. I na zvaničnom Fejsbuk profilu predsednika Ukrajine objavljen je poziv dobrovoljcima iz celog sveta da se priključe borbama. U saopštenju se dodaje da oni koji žele da se pridruže treba da kontaktiraju atašea za odbranu ambasade Ukrajine u svojim zemljama. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba je takođe tvitovao o ovom pozivu. Zajedno smo pobedili Hitlera, a pobedićemo i Putina", napisao je on.

Prema Uredbi o vojnoj službi u Oružanim snagama Ukrajine, stranci imaju pravo da se pridruže Oružanim snagama Ukrajine radi služenja vojnog roka. Po ugovoru na dobrovoljnoj osnovi mogu da budu uključeni u snage teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski lider ranije je naglasio da je njegova zemlja ostavljena da se brani sama. Zapadni zvaničnici su poslali Ukrajini oružje i municiju ali ne šalju svoje vojske. Ukrajina nije deo NATO saveza.

Ovih dana očekuje se dolazak prve grupe plaćenika iz SAD u Ukrajinu, koji bi trebalo da pomognu Oružanim snagama Ukrajine da zadrže Kijev. Oko dve hiljade plaćenika, kolokvijalno nazvanih „psi rata “ finansirali su ukrajinski oligarsi Ahmetov i Pinčuk. Britanska ministarka spoljnih poslova Liz Trus rekla je da će "bezuslovno podržati pojedine Britance koji su odlučili da ratuju sa ruskim trupama u Ukrajini". Evropska komesarka Ursula fon der Lajen saopštila je da će EU po prvi put finansirati kupovinu i isporuku oružja i druge opreme Ukrajini.

Neonacisti iz velikog broja zemalja već se bore na strani Ukrajinaca, a veliki broj dobrovoljaca stigao je iz Hrvatske, odakle prete da ih stiže još i da se ovo neće završiti samo na Ukrajini. RTL saznaje da je grupa hrvatskih dobrovoljaca već otišla na ratište – jedan od njih se ovoj stanici javio videom.

- Drugi Hrvatski vojnici su već u Ukrajini, to je važna napomena. Juče je prvi transport vojnika otišao za Ukrajinu, danas dolaze još dve ekipe – jedna iz Splita, druga iz Zadra, treća čak iz Osijeka, poručio je u videu.

- Mi se nalazimo na ukrajinskoj granici s Mađarskom. Idemo na front da se pridružimo ukrajinskom narodu i našim Hrvatima, izjavio je jedan od njih.

Rođena Ukrajinka, ali svojevremeno dva puta najbolja rukometašica Hrvatske Svitlana Pasičnik ovih dana nalazi se u rodnoj zemlji, nedaleko od ratnih dešavanja. Bivša rukometašica Podravke nastupala je tokom karijere za reprezentaciju Hrvatske, a sada živi u rodnom Ovidiopolju, nedaleko od Odese, blizu ukrajinske granice sa Moldavijom i Rumunijom. Odesa je, kao jedna od najvažnijih luka na Crnom moru, označena kao meta ruskih napada...

"Ljudi su u neverici da se sve ovo uopšte događa, a pogotovo mi kojima je tu i Crno more i Moldavija, nisu tako daleko ni Donbas i Lugansk.“ Svitlana je od 1998. godine pa sve do 2011. igrala u Hrvatskoj, uz izuzetak od jedne sezone koju je provela u Sloveniji. Karijeru je počela u rodnoj Ukrajini, završila u Rusiji, a čak devet godina nosila je dres hrvatske reprezentacije.

U Crnoj Gori, Demokratski front najoštrije osuđuje pozive iz ambasade Ukrajine da se u Crnoj Gori organizuju i formiraju nekakvi dobrovoljački odredi i legije koje bi učestvovale u aktuelnim sukobima. To je nedozvoljen i zakonom kažnjiv čin. Crna Gora, očigledno, postaje poligon za regrutovanje plaćenika. Zahtevamo da nadležni organi hitno reaguju u vezi ovog skandala i bezbednosne pretnje.

Neonacisti iz velikog broja zemalja već se bore na strani Ukrajinaca, među kojima ima i Rusa čije su organizacije kao ekstremističke zabranjene od strane Putina. Najpoznatija je Ruska neonacistička borbena grupa "Viktor Larionov", koja je u Kijevu a čiji su pripadnici u Rusiji optuženi za ubistva građana Rusije kavkaskog i azijatskog porekla, te su gonjeni od strane sudova, zaštitu našli među ukrajinskim neonacistima. Kolovođe kijevskog režima i njihovi saradnici biće pronađeni i neizbežno i propisno kažnjeni, poručio je portparol Ministarstva odbrane Ruske Federcije Igor Konašenkov na brifingu za novinare.

- Identifikovana su i evidentirana sva lica, glasovi, telefoni, boravišta, IP adrese i poruke ukrajinskih nacista koji su odgovorni za poniženja i mučenja naših drugova. Takođe i kolovođa kijevskog režima i njihovih poslušnika koji pozivaju na mučenje ruskih vojnika kršeći konvenciju o postupanju sa ratnim zarobljenicima. Svima vama ući ćemo u trag i neizbežno ćete biti kažnjeni, poručio je portparol ministarstva odbrane Ruske Federcije Igor Konašenkov.

I srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, upozorio je da se izjava šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova o plaćenicima iz BiH, Albanije i samoproglašenog Kosova koji se regrutuju za rat u Ukrajini, mora shvatiti ozbiljno. On je naglasio da će od nadležnih bezbednosnih službi u BiH zatražiti da ta informacija bude proverena i o svemu obaveštena javnost. Iz evidencija bezbednosnih službi vidljivo je da pojedincima iz BiH i regiona nisu nepoznata ukrajinska ratišta, a stručnjaci podvlače da ruski diplomata Sergej Lavrov nije slučajno ponovo otvorio ovu temu, te poručuju da je bolje sprečiti, nego lečiti.

Vojnopolitički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić naglašava kako je jasno da Lavrov ima informacije, ali i da postoji želja da predupredi angažovanje stranih dobrovoljaca. Sve ukazuje da je stavljeno na znanje sa strane Moskve, kako se očekuje da balkanske zemlje zauzdaju one koji bi se mogli pojaviti na strani. Možemo pretpostaviti da Rusija ima saznanja o vrbovanju i da je ovo reakcija na vrbovanje. Bolje sprečiti nego lečiti, " kaže Radić.

Darko Obradović iz Centra za strateške analize smatra da svako ko ide da se bori za stranu državu, nanosi štetu time svojoj zemlji.

- Podsetiću da je ukrajinski ambasador predao u Srbiji spisak od 300 lica koje su ukrajinske službe identifikovale da se nalaze na strani proruskih separatista. Sama država Srbija je preko 40 lica identifikovala i osudila jer su išli da ratuju na strani Rusije kao plaćenici. Svako ko ide da se bori za stranu državu, nanosi štetu svojoj zemlji. Ovo će biti prvo ratište gde će se nalaziti i islamski ekstremisti. Zakonski je zabranjeno ovo što oni rade - rekao je Obradović.

Obradović je potom objasnio i ko su tzv. „psi rata.“ Kazna je čak i do 8 godina zatvora. Tu je samo motiv novca i ideologije - kaže Obradović.

Ko su "psi rata"? Bivši pripadnik Službe državne bezbednosti Božidar Spasić napominje da postoje i "psi rata lutalice" koji su najopasniji. "Mi ih zovemo kojoti", pojasnio je on. U Srbiji deluju plaćene ubice koje su iskustvo stekle na ratištima devedesetih godina, a kolokvijalno se nazivaju "psi rata".

Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da su to, uglavnom, ljudi koji su bili u diverzantskim jedinicama, ili su dobri strelci, mineri ili demineri", naveo je on. Kako je rekao, "psi rata" deluju kao vukovi samotnjaci, nisu druželjubivi, ne vole da se eksponiraju. "Psi rata" uglavnom ratuju na proruskoj strani za nekih 2.000 dolara nedeljno, ali ima i onih koji koji za nešto više novca ratuju na strani ukrajinske vojske. Oni imaju ugovore po kojima se u slučaju pogibije novac isplaćuje njihovim porodicama, a oni sahranjuju kao N.N. lica. Oni koji se bore u Ukrajini plaćeni su oko 10.000 dolara mesečno! Na strani proruskih snaga u Ukrajini se trenutno bori najmanje sto Srba. Po skorijim podacima, u borbama učestvuje 45 pripadnika četničkog pokreta, a tamo je i 20 dobrovoljaca, kao i 20 do 30 Srba ili osoba srpskog porekla koji su i ranije živeli u Ukrajini. Oni koji se bore na strani proruskih pobunjenika imaju platu oko 2.000 dolara nedeljno, a samo poslednjih dana je otišlo desetak građana Srbije da se bore na strani ukrajinske vojske za nešto "veću platu" od oko 3.000 dolara nedeljno. Prema saznanjima do kojih su došle vlasti u Srbiji, srpski dobrovoljci do Ukrajine dolaze preko Poljske. Skoro svi su na ratište otišli preko jedne posredničke agencije koju drže američki ratni veterani. Svi "psi rata" ratuju u ukrajinskim uniformama i imaju ugovore prema kojima se u slučaju pogibije zarađeni novac isplaćuje njihovim porodicama, a oni sahranjuju kao N.N. lica.

Podsećamo da je i Aleksandar Vučić, još avgusta 2014. godine izjavio da naša zemlja ne učestvuje u sukobima na teritoriji Ukrajine i ocenio da angažman naših državljana za novac u tim sukobima nanosi štetu državi.

- Srbija ne učestvuje u tim sukobima. Srbija vodi odgovornu politiku – rekao je Vučić. Povodom tadašnjeg odlaska srpskih dobrovoljaca na ratišta, tadašnji premijer je najavio da će, na predlog Rasima Ljajića, biti doneta neka rešenja. Poslanička grupa Ljajićeve SDPS uputila je 7. jula u skupštinsku proceduru Predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika, kojim se regrutovanje i odlazak građana Srbije za ratove u svetu smatra najtežim krivičnim delom i može se kazniti zatvorom do 12 godina. Sličan zakon imaju mnoge države regiona i Evropske unije. Predlogom je predviđeno da se za lice „koje suprotno zakonu na teritoriji Srbije vrbuje, organizuje, rukovodi i oprema pojedinca ili grupu ljudi s ciljem pridruživanja stranoj oružanoj formaciji koja deluje izvan Srbije, radi učešća u ratu ili oružanom sukobu, odredi kazna od dve do 12 godina”.

U Beogradu 01.03.2022. Piše: Milorad Komrakov, novinar