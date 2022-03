(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) UBIJENE BELORUSKE KAMIONDŽIJE: Ukrajinci jednog izboli, a drugog tukli do smrti?!

On je istakao da su jednog mladića izboli, nakon čega je preminuo, a da je drugog grupa Ukrajinaca nasmrt pretukla, dodavši da je jedini povod za to bio što su žrtve imale beloruske registarske oznake.

Na uznemirujućem snimku se vidi sukob muškaraca, ali nije moguće sa preciznošću utvrditi šta se događa.

In Bologna, Italy, “Ukrainian patriots” attacked Belarusian tuckers in a parking lot. One Belarusian was stabbed to death, the second was beaten to death. pic.twitter.com/uWp6FJbdtJ