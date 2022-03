Druga runda pregovora sutra u Belorusiji, udar na ruske medije: Ukrajinci granatirali rudnik!

Sukobi između Rusije i Ukrajine ušli su u šesti dan. Ceo svet je sa nestrpljenjem iščekivao da jučerašnji pregovori između Rusije i Ukrajine konačno počnu. Pregovori su održani na području Belorusije, a dve strane su nakon gotovo dva sata zakašnjena sele za pregovarački sto. Kako su saopštili zvaničnici, pregovori će biti nastavljeni narednih dana.

U nedelju je Putin naredio poseban režim za ruske strateške snage, dok borbe u Donbasu još traju.

Nakon što je Kijev intenzivirao ofanzivu na DNR i LNR, Rusija je, na zahtev republika, priznala njihovu nezavisnost i ratifikovala sporazume o prijateljstvu i saradnji. Tri dana kasnije ruski predsednik Vladimir Putin objavio je o početku specijalne vojne operacije u regionu.

U Donjecku su raspoređene ruske vojne trupe, a Ukrajina je uvela vanredno stanje i regrutuje vojne rezerviste.

Reagovale su velike sile na ova dešavanja, te je Nemačka u vidu sankcija zaustavila Severni tok 2, a Velika Britanija, Francuska i SAD su odmah uvele sankcije Rusiji. Pridružile su se i druge zemlje kao što su Australija i Japan. Mnoge zemlje su zatvorile svoj vazdušni prostor za ruske avione.

"Put down your weapons and leave."



VIDEO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy makes an appeal in Russian to invading forces. He also announced that prison inmates in Ukraine may be allowed to join the fight.

Full story: https://t.co/vbU6zHNV1h pic.twitter.com/JiapqqohYu