'ŽELE DA NAS PSIHIČKI SLOME!' Potresna ispovest UKRAJINCA: Ovde je pakao!

- Trenutno samo pokušavamo da izdržimo. Iskreno rečeno, ovde je pakao. Ima mnogo vazdušnih udara. Pogađaju kuće, zdravstvene ustanove, parkove. Živim u centru Harkova. Juče smo videli vazdušne napade i krijemo se u spavaćoj sobi jer je to najbezbednije mesto u kući, otkrio je on, pa dodao:

"Rusi su ušli u grad pre nekoliko dana, ali ih je (ukrajinska) vojska uništila. Sada nas udaraju spolja. Juče sam hteo da izađem da napunim flaše vodom, ali vazdušni udari su ubijali ljude. Imamo neke socijalne službe koje pokušavaju da nam pomognu u isporuci hrane i vode."

Aleksij smatra da doživljavaju teror, ali veruje da će ih ukrajinska vojska zaštiti, prenosi Mondo.

-Mislim da je njihov glavni cilj da nas psihički slome jer žele da evakuišemo grad. To je teroristička taktika koju smo videli u Čečeniji i Avganistanu. Ali naša vojska će nas zaštititi. Ljudi se neće predati, zaključio je on.

Najmanje četiri osobe su poginule, a devet je ranjeno u novom napadu u Harkovu jutros, saopštila je ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Postoje izveštaji da su ruske rakete ponovo pogodile centar drugog najvećeg grada Ukrajine, pogodivši oblast blizu zgrade gradskog veća.

⚡️Russian missiles hit central Kharkiv again.



According to the State Emergency Service of Ukraine, the attack damaged the Kharkiv City Council building, the Palace of Labor, and high-rise buildings.