(UŽIVO) OSMI DAN RATA: POČELA DRUGA RUNDA PREGOVORA! Delegacije Rusije i Ukrajine stigle za sto, CEO SVET PRATI

NAJVAŽNIJE ŠTO ZNAMO DO SADA:

- Počela druga runda pregovora

- Razgovarali Putin i Makron

- Obratio se Zelenski, tvrdi da sve više ruskih vojnika beži nazad u Rusiju

- Generalna skupština UN osudila je rusku agresiju na Ukrajinu ogromnom većinom

- Herson je postao prvi veliki ukrajinski grad koji je pao

- Očekuje se nova runda pregovora Rusije i Ukrajine u Belorusiji

- Međunarodni krivični sud je zvanično počeo istragu ratnih zločina u Ukrajini

- Amerika objavila nove sankcije Rusiji i Belorusiji

- Broj civilnih žrtava veći od 220

Kijev je bio pod snažnim granatiranjem dok ruske snage pojačavaju ofanzivu i približavaju se glavnom gradu u pokušaju da ga opkole

15.47 - Počela druga runda pregovora

Druga runda pregovora između delegacija Rusije i Ukrajine je počela. Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine, objavio je fotografiju za pregovaračkim stolom.

- Počinjemo razgovore sa ruskim predstavnicima - napisao je na Tviteru.

Najavljivano je bilo da će pregovori biti nastavljeni još sinoć, da bi na kraju bilo saopšteno da će se dve delegacije najverovatnije sastati u četvrtak.

Ruska strana je rekla da bi pregovori trebalo da počnu u 13 sati po našem vremenu, ali su u to vreme ukrajinski predstavnici na Tviteru objavili fotografiju napisavši da kreću na pregovore.

Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine, objavio je fotografiju iz helikoptera: "Na putu ka pregovorima sa Ruskom Federacijom. Već u helikopterima."

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk