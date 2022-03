(UŽIVO) OSMI DAN RATA: ZAVRŠENA 2. RUNDA PREGOVORA! Evo šta su dogovorili Rusi i Ukrajinci

NAJVAŽNIJE ŠTO ZNAMO DO SADA:

- Putin poručuje da sve teče po planu

- Počela druga runda pregovora

- Razgovarali Putin i Makron

- Obratio se Zelenski, tvrdi da sve više ruskih vojnika beži nazad u Rusiju

- Generalna skupština UN osudila je rusku agresiju na Ukrajinu ogromnom većinom

- Herson je postao prvi veliki ukrajinski grad koji je pao

- Očekuje se nova runda pregovora Rusije i Ukrajine u Belorusiji

- Međunarodni krivični sud je zvanično počeo istragu ratnih zločina u Ukrajini

- Amerika objavila nove sankcije Rusiji i Belorusiji

- Broj civilnih žrtava veći od 220

Kijev je bio pod snažnim granatiranjem dok ruske snage pojačavaju ofanzivu i približavaju se glavnom gradu u pokušaju da ga opkole

18.40 - Završena druga runda pregovora

Kijev i Moskva dogovorile su nastavak pregovora, a planirano je da treća runda pregovora bude održana što je pre moguće.

Ukrajina i Rusija dogovorile su obezbeđivanje humanitarnih koridora za evakuaciju građana, isporuku hrane i lekova, rekao je savetnik šefa kabineta Zelenskog Mihail Podoljak.

18.15 - Putin se obraća Savetu bezbednosti Rusije

Predsednik Vladimir Putin održava sastanak u kom se obraća Savetu bezbednosti Rusije posvećenom situaciji u Ukrajini. Ističe da operacija teče striktno po planu.

- Naši vojnici s punim razumevanjem ispravnosti cilja učestvuju u specijalnoj operaciji u Ukrajini, čak i posle ranjavanja ostaju u stroju - rekao je on.

Putin je rekao da su ruske snage u regionu Volnovahe u DNR probili odbranu koju su ukrajinski nacionalisti držali osam godina. Kako je istakao, nacionalisti i strani plaćenici u Ukrajini, između ostalog i sa Bliskog istoka, koriste civile kao živi štit.

- Rusi i Ukrajinci si jedan narod i od toga nikad neću odustati - poručio je Putin.

17:00 Bajden danas uvodi nove sankcije?

Bajden će u četvrtak uvesti sankcije brojnim "ruskim oligarsima" i njihovim porodicama, uključujući zabranu putovanja u SAD, javlja Bloomberg

16:57 Kuleba: Nećemo praviti ustupke po pitanju teritorijalnog integriteta

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba izjavio je da Kijev neće praviti ustupke po pitanju teritorijalnog integriteta zemlje u pregovorima sa Rusijom.

- Još je prerano da se prognozira šta će se tačno postići tokom druge runde pregovora, uzimajući u obzir rusku poziciju. Želimo našim pregovaračima uspeh... Nećemo praviti ustupke u načelnim pitanjima za nas, kao što je teritorijalni integritet Ukrajine. Ovo nije na stol - rekao je Kuleba ukrajinskim medijima.

16:32 Svi se utrkuju da otkupe prava za emitovanje serije gde glumi Zelenski

16:15 Rusija tvrdi: Oko 200 plaćenika iz Hrvatske poslato u Ukrajinu

Hrvatska, Velika Britanija, Danska, Poljska i Letonija dozvoljavaju svoju državljanima da učestvuju u neprijateljstvima u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

15.47 - Počela druga runda pregovora

Druga runda pregovora između delegacija Rusije i Ukrajine je počela. Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine, objavio je fotografiju za pregovaračkim stolom.

- Počinjemo razgovore sa ruskim predstavnicima - napisao je na Tviteru.

Najavljivano je bilo da će pregovori biti nastavljeni još sinoć, da bi na kraju bilo saopšteno da će se dve delegacije najverovatnije sastati u četvrtak.

Ruska strana je rekla da bi pregovori trebalo da počnu u 13 sati po našem vremenu, ali su u to vreme ukrajinski predstavnici na Tviteru objavili fotografiju napisavši da kreću na pregovore.

Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine, objavio je fotografiju iz helikoptera: "Na putu ka pregovorima sa Ruskom Federacijom. Već u helikopterima."

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk