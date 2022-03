(RAT UŽIVO) DEVETI DAN - Rusi su zauzeli nuklearnu elektranu, požar ugašen

Danas je deveti dan specijalne vojne operacije u Ukrajini. Požar koji je buknuo u krugu ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožja, najveće u Evropi nakon, kako su rekle ukrajinske vlasti, ruskog grantiranja, je ugašen.

Najvažnije do sada:

Ugašen požar koji je izbilo u najvećoj nuklearnoj elektrani Evope nakon granatiranja

Bitanski premijer optužio Putina da preti bezbednosti čitave Evrope

Ukrajinski predsjednik Zelinski optužio Rusiju za "nuklearni terorizam"

Nastavljeni su pregovori, ali nije dogovoren prekid vatre niti primirje koje je Ukrajina tražila. Postignut je dogovor o obezbeđivanju humanitarnih koridora za evakuaciju civila, kao i da sporazum uključuje mogući privremeni prestanak vatre tokom evakuacije

Ukrajinci su objavili da su Rusi bombardovali Černigov i da ima najmanje 33 mrtva

Rusija je juče saopštila da je zauzela lučki grad Herson

Zelenski tražio direktne razgovore sa Putinom

UN: 249 civila stradalo, a 553 povređeno u Ukrajini

Marijupolj i dalje "ukrajinski"

UŽIVO:

8:17 - Marijupolj i dalje pod kontrolom Ukrajinaca

Jugoistočni lučki grad Marijupolj i dalje je pod kontrolom Ukrajine, ali su ga opkolile ruske snage i podvrgnut je intenzivnim udarima, saopštila je Velika Britanija u obaveštajnim podacima u petak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vHxz2SoCNW



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zzFeOi729Y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 04. март 2022.

"Marijupolj je i dalje pod kontrolom Ukrajine, ali je okružen ruskim snaga.a", saopštilo je Ministarstvo odbrane. "Gradska civilna infrastruktura je podvrgnuta intenzivnim ruskim udarima."

8:12 - Ukrajina: Rusi su zauzeli nuklearnu elektranu

Ukrajinska novinska agencija Ukrinform objavila je da je područje nuklarke Zaporožije okupirala ruska vojska, pozivajući se na objavu Državnog inspektorata za nuklearnu regulaciju Ukrajine.

Informaciju je podelio na društvenim mrežama i ukrajinski parlament.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військовими https://t.co/crPROn4iyS — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 04. март 2022.

Ukrajinski inspektorat za nuklearnu energiju objavio je kako sami reaktori nisu oštećeni. Oštećena je, kako su naveli, reaktorska komora bloka br. 1, što ne utiče na bezbednost bloka.

Sistemi i elementi važni za sigurnost nuklearnih elektrana su u ispravnom stanju, a do sada nisu zabeležene promene u statusu zračenja, stoji u saopštenju.

7:52 - Azijske berze pale, evro pod pritiskom, pale cene deonica na Vol stritu, EU preti stagflacija

Cene deonica na azijskim berzama su pale, kao i evro, jer ulagače zabrinjavaju vesti o požaru u nuklearnoj elektrani u Ukrajini i daljnjim napadima ruske vojske na ukrajinske gradove.

Cene nafte su nešto niže nego juče.

Istovremeno, vrednost dolara je porasla. Tako je cena evra skliznula sa jučerašnjih 1,11 na 1,10 dolara, najniži nivo od maja 2020. godine

Na Vol stritu su u četvrtak cene deonica pale, nakon snažnog rasta dan pre, jer ulagače brine produbljivanje ukrajinske krize i rizik od daljnjeg jačanja inflacije zbog snažnog rasta cena energenata.

Zbog rata u Ukrajini, u Evropskoj uniji (EU) se zahuktava inflacija, cene energije i sirovina skaču, pad proizvodnje i potrošnje teško će biti izbegnut, zbog čega preti stagflacija - ekonomski rast na nuli uz inflaciju, upozoravaju evropski analitičari.

7:49 - Koinbejs neće zabraniti Rusima korišćenje platforme

Američka berza kriptovaluta Coinbase Global Inc neće preventivno zabraniti svim Rusima korišćenje platforme, rekao je izvršni direktor Brajan Armstrong u tvitu u petak.

"Ne mislimo da postoji veliki rizik da ruski oligarsi koriste kripto kako bi izbegli sankcije“, rekao je Armstrong, dodajući da "neki obični Rusi koriste kripto kao spas sada kada je njihova valuta propala“.

1/ We've been seeing some questions/discussion around whether crypto can be used to avoid sanctions. A few thoughts... — Brian Armstrong - barmstrong.eth (@brian_armstrong) 04. март 2022.

7:40 - Spašeno svih 6 članova posade estonskog broda koji je potonuo kod Odese

Estonski teretni brod Helt potonuo je juče u blizini ukrajinske luke Odese nakon eksplozije.

Juče se znalo da su dva člana posade pronađena su u čamcu za spasavanje na moru, a da je četvereno nestalo, ali je sada potvrđeno da je svih šestoro članova posade spašeno.

Igor Ilves, direktor agencije Vista iz Talina, rekao je Rojtersu da je brod možda naleteo na minu.

7:32 - Bez promene nivoa radijacije u Zaporožju

Osnovna oprema u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje ostala je nepromijenjena nakon požara, bez promjene nivoa radijacije, saopštila je u petak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), pozivajući se na regulatorne organe zemlje, prenosi Rojters.

"Ukrajinski regulatorni organ saopštio je da požar na lokaciji nije uticao na 'osnovnu' opremu i da osoblje fabrike preduzima mere za ublažavanje posledica", navodi se u saopštenju.

"Nije bilo prijavljenih promena u nivou radijacije u elektrani", dodaje se se.

7:28 - Napredovanje Rusa

Ruske snage zauzele su gradove Berdjansk i Enerhodar u regionu Zaporožja na jugoistoku Ukrajine, kao i oblast oko Zaporoške nuklearne elektrane, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, a prenosi Interfaks.

7:11 - Mask: Postoji mogućnost da sateliti Starlinka u Ukrajini budu meta

Ilon Mask je upozorio da postoji velika šansa da bi njegovi sateliti Starlink - koje je poslao Ukrajincima kako bi imali pristup internetu - mogli da budu meta napada.

Mask je posavetovao korisnike da postave laganu kamuflažu preko antene kako bi izbegli vizuelnu detekciju Starlinka, kao i da ga uključuju samo kada je potrebno, prenosi BBC.

7:07 - Trudo osudio "stravični napad na nuklearnu elektranu"

Kanadski premijer Džastin Trudo osudio je napad na nuklearnu elektranu Zaporižiju i pozvao Rusiju da odmah prekine sa "neprihvatljivim napadima".

"Zamenik premijera i ja smo razgovarali sa predsednikom Zelenskim o stravičnim napadima na nuklearnu elektranu Zaporožija. Ovi neprihvatljivi napadi Rusije moraju prestati odmah", stoji u objavi kanadskog premijera.

DPM @cafreeland and I just spoke with President @ZelenskyyUa about the horrific attacks at the Zaporizhzhia nuclear power plant. These unacceptable attacks by Russia must cease immediately. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 04. март 2022.

7:00 - Vatra u krugu nuklearke ugašena

Ubrzo nakon što su ukrajinske vlasti objavile da je požar lokalizovan, stigla je nova informacija da je požar ugašen.

"U 06:20 (05:20 po srpskom vremenu) požar u zgradi za obuku nuklearne elektrane Zaporižija u Energodaru je ugašen. Žrtva nema". poručila je ukrajinska služba za hitne situacije.

Video of fighting at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. https://t.co/kDdKk2DQfn pic.twitter.com/vM5yMHn1if — Rob Lee (@RALee85) 04. март 2022.

Dmitro Orlov, gradonačelnik Enerhodara, grada u kojem se nalazi nuklearka, rekao je da su borbe ruskih i ukrajinskih snaga kod nuklearke prestale, javio je ukrajinski BBC pozivajući se na lokalnu televiziju.

06:10- Zarobljeni ukrajinski tenkovi u Andrejevki kod Volnovahe.

Ukrajinska vojska je, povlačeći se, ostavila četiri tenka odjednom u dobrom stanju i sa municijom, javlja dopisnik Sputnjika.

06:05 - Nove američke sankcije protiv Moskve biće ukinute kada Rusija prekine specijalnu operaciju u Ukrajini, saopštila je zamenica državnog sekretara SAD Viktorija Nuland.

04:05 - Požar na Zaporoškoj nuklearnoj stanici

U blizini Zaporoške nuklearne centrale gori petospratna zgrade za obuku, vatra je zahvatila tri sprata, saopštava služba za vanrednu situaciju Ukrajine

Povređenih nema.

04:00 - Razgovor Bajdena i Zelenskog

Američki predsednik Džozef Bajden razgovarao je telefonom sa ukrajinskim kolegom Vladimir Zelenskim o Zaporoškoj nuklearnoj situaciji, javlja Si-En-En.