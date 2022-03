POSLE ČERNOBILJA, RUSI NA PRAGU DA ZAUZMU NAJVEĆU NUKLEARKU U EVROPI! Konvoj na ulazu u grad, stanovnici blokirali put (VIDEO)

Ukrajina se bori da odbrani najveću evropsku nuklearnu elektranu Zaporožje koja se nalazi u gradu Energodar i predstavlja najveći izvor nuklearne energije u Evropi.

Ruske snage su na ivici grada, a ukrajinske trupe se bore da ga odbrane. Gradonačelnik Dmitro Orlov rekao je da se veliki ruski konvoj približava gradu i pozvao stanovnike da ostanu unutra.

Stanovnici Energodara u kojem je nuklearna elektrana Zaporožje, ne nameravaju da puste ruske vojnike. Oni su blokirali ulaz u grad, ne dozvoljavajući prolaz ruskim trupama.

In the Ukrainian city of Energodar, Zaporozhye region, residents blocked the roads to the town to save the nuclear power plant. "We won't let Russians take a step in the city," Energodar Mayor Dmytro Orlov said. The resilience and courage of the Ukrainian people are incredible. pic.twitter.com/yOTcWYOs8d