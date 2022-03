MAKRON OBJAVIO DETALJE RAZGOVORA SA PUTINOM: Situacija se zaoštrava

Emanuel Makron razgovarao je u četvrtak telefonom sa Vladimirom Putinom u pokušaju da ublaži tenzije između Rusije i Zapada. Razgovor je trajao 90 minuta, a kako su preneli zvaničnici Putin je rekao Makronu da rat u Ukrajini "teče po planu". Ton telefonskog poziva bio je "pesimističan" i "ne baš prijateljski", naveo je izvor blizak predsedniku Francuske. Makron se nakon sastanka oglasio na svom Tviter nalogu i obavestio javnost kako je protekao razgovor sa Putinom:

"Jutros sam razgovarao sa predsednikom Putinom. On odbija da zaustavi svoje napade na Ukrajinu u ovom trenutku. Od vitalnog je značaja održavati dijalog kako bi se izbegla ljudska tragedija. Nastaviću svoje napore i kontakte. Moramo izbeći najgore", napisao je Makron na Tviteru, pa dodao:

"Održavanje dijaloga za zaštitu ljudi, sprovođenje mera pomoću kojih bi se izbegla ljudska tragedija, stavljanje tačke na ovaj rat: ovo je svrha mog zalaganja zajedno sa predsednikom Zelenskim i međunarodnom zajednicom. Ja sam i ostaću potpuno odlučan", zaključio je on.

Poziv dolazi nakon što se Makron sastao sa Putinom u Moskvi u februaru u poslednjem pokušaju diplomatije.

I spoke to President Putin this morning. He refuses to stop his attacks on Ukraine at this point. It is vital to maintain dialogue to avoid human tragedy. I will continue my efforts and contacts. We must avoid the worst.