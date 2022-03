NATO: Zovemo Putina da odmah prekine! Ovo je on izabrao!

Šef NATO Jens Stoltenberg rekao je da je ratu u Ukrajini izabrao sam Vladimir Putin, predsednik Rusije, zbog čega će ga pozvati i tražiti da odmah sve prekine.

"Ovo je Putinov rat, koji je on izabrao, planirao i to protiv mirne zemlje", rekao je on.

"Zovemo Putina da prekine ovaj rat odmah, da povuče sve svoje trupe iz Ukrajine bez izuzetka", poručio je on.

Dodao je da NATO nije deo ovog konflikta i da radi u tome da sukob ne eskalira sa još više sa još žrtava.

"NATO ne traži rat sa Rusijom", kazao je on i napomenuo da su članice poslale svoje trupe na istočni deo bloka.

Kazao je da je "ruska invazija" strašna i da se plaši konflikta u narednim godinama.

Postoje lekcije koje možemo da izvučemo iz ovog sukoba, rekao je on, a to je da čuvamo svoje nacije.

"NATO je ujedinjeniji nego ikada", poručio je on i dodao da je danas sa EU odlučeno da se ojača koordinacija.

Stoltenberg je rekao da je NATO pomogao Bosni i Hercegovini i Gruziji kada je to bilo neophodno.