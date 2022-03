'POMOZITE NAM DOK NE BUDE KASNO!' Ukrajinski ministar poručio NATO-u: Ako ovo ne uradite, SNOSIĆETE ODGOVORNOST ZA ŽRTVE (VIDEO)

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba zahvalio je zemljama u vojnom savezu NATO-a koje su poslale municiju i oružje da pomognu u odupiranju napada, ali je zamolio za dodatnu pomoć.

- Pomozite nam. Ako to ne učinite, bojim se da ćete morati da podelite odgovornost za živote i patnje civila Ukrajinaca, koji su poginuli zbog nemilosrdnih ruskih pilota koji na njih bacaju bombe - rekao je on na snimku objavljenom na Fejsbuku i Tviteru.

Kuleba je rekao da je ubeđen da će doći trenutak u ratu u kome će "Evropa postati spremna da pruži bukvalno sve što je potrebno da spreči Putina da Evropu pretvori u "noćnu moru" i da se nada da tad neće za to biti kasno."

Took part in the extraordinary meeting of NATO Foreign Ministers. My message: act now before it’s too late. Don’t let Putin turn Ukraine into Syria. We are ready to fight. We will continue fighting. But we need partners to help us with concrete, resolute and swift actions, now. pic.twitter.com/s4FCaAOjNy