'NE OKREĆITE NAM GLAVU!' Zelenski se ponovo obratio i ZAVAPIO: Evorpo, ako padnemo mi, PADATE I VI (VIDEO)

Zelenski je na kraju obraćanja podigao pesnicu u vazduh u znak pozdrava.

Ukrajinski predsednik večeras Volodimir Zelenski se putem Zooma obratio demonstrantima okupljanim u nizu evropskih gradova, koji su izašli na ulice kako bi dali podršku Ukrajini.

- Prvi minut ovog obraćanja biće minut tišine za sve one koji su pali u borbi za svoju zemlju, za naše vojnike, za sve one koji čine herojska dela braneći našu zemlju, za one koji su dali svoje živote - rekao je Zelenski u obraćanju demonstrantima u Bratislavi, Frankfurtu, Pragu, Lionu, Tbilisiju, Beču...

Poslednji deo svog obraćanja Zelenski je iskoristio kako bi obećao pobedu u ratu, koju je nazvao "pobedom za Ukrajinu i pobedom za demokraciju".

- Želim vas pozvati da ne ćutite. Želim da izađete na ulice svojih gradova i podržite Ukrajinu, podržite naše napore i našu borbu, jer ako padne Ukrajina, pašće i Evropa. Ako mi padnemo, pašćete i vi, i zato vas molim, ne ćutite i ne okrećite glavu - rekao je.

On je na kraju obraćanja podigao pesnicu u vazduh u znak pozdrava.