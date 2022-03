(RAT UŽIVO) TREĆA RUNDA PREGOVORA 7. MARTA! Ruska vojska na 60 kilometara od Kijeva! Do kraja vikenda 1,5 miliona izbeglica!

Danas je deseti dan rata na istoku između Rusije u Ukrajine. Sukobi su nastavljeni u više gradova. U Kijevu i Harkovu čuju se eksplozije.

UŽIVO:

17:09 Ruski diplomata: Vojska će opkoliti Kijev, a onda će im Putin postaviti ultimatum

Bivši zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Fedorov rekao je za Al Džaziru da je cilj ruskog predsednika Vladimira Putina da opkoli glavni grad Ukrajine Kijev, a zatim dati ultimatum predsedniku Volodomiru Zelenskom.

Treća runda pregovora ruskih i ukrajinskih delegacija navodno bi trebalo da se održi 7. marta, prenosi Raša tudej.

17.03 - Ruske snage na 60 km od Kijeva

Ruske snage zauzele su psihijatrijsku bolnicu sa 670 ljudi u gradu Borođanka u ukrajinskoj Kijevskoj oblasti, rekao je regionalni guverner Aleksij Kuleba.

"Ne znamo kako da evakuišemo te ljude, kako da im pomognemo“, rekao je Kuleba, a prenosi Gardijan. "Ponestaje im vode i lekova“, rekao je Kuleba.

"To su ljudi sa određenim posebnim potrebama, potrebna im je stalna pomoć ... mnogi od njih su godinama prikovani za krevet", dodao je on.

Borođanka je udaljena oko 60 km od Kijeva.

UN: U Ukrajini poginuo najmanje 351 civil Najmanje 351 civil je poginuo u Ukrajini od početka ruske invazije, dok je 707 osoba ranjeno, objavila je promatračka misija UN-a u saopštenju koje prenosi Rojters. Realne brojke su verovatno znatno veće, dodaju. Većina civilnih žrtava stradala je od eksplozivnog oružja širokog područja delovanja, uključujući granatiranje, raketne i vazdušne napade. "Verujemo da su stvarne brojke znatno veće, posebno na teritoriji pod kontrolom vlade, a posebno poslednjih dana, budući da je dotok informacija s nekih lokacija na kojima su se odvijala intenzivna neprijateljstva ograničen, a mnogi izveštaji još uvek čekaju potvrdu", navodi UN.

16:59 - Moskva: Ruska vojska kontroliše ukrajinsku vojnu bazu kod Hersona

Ruska vojska preuzela je kontrolu nad vojnom bazom ukrajinske vojske u blizini sela Radensk kod Hersona, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo takođe ističe da su ukrajinski vojnici užurbano napuštali svoje položaje u Hersonskoj oblasti i da su tako ostavili bazu sa tehnikom, naoružanjem i municijom.

15:32 - UNHCR: Broj izbeglica do kraja vikenda možda 1,5 miliona

Situacija u Ukrajini i dalje je teška i broj izbeglica koje beže od ruskog napada potencijalno bi mogao da poraste na 1,5 miliona do kraja vikenda sa sadašnjih 1,3 miliona, izjavio je danas visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) Filipo Grandi. "Ovo je najbrža izbeglička kriza koju smo videli u Evropi od kraja Drugog svetskog rata", rekao je Grandi Rojtersu.

15:29 - MKCK: Danas ništa od evakuacije

Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da su oni dobili obaveštenje da evakuacija civila iz Marijupolja i Volnovahe u Ukrajini neće početi u subotu, navodi Rojters.

"Ostajemo u dijalogu sa stranama o bezbednom prolazu civila iz različitih gradova pogođenih sukobom“, navodi se u saopštenju MKCK.

"Scene u Mariupolju i drugim gradovima danas su srceparajuće. Svaka inicijativa stranaka koja civilima daje predah od nasilja i omogućava im da dobrovoljno odu u sigurnija područja je dobrodošla", dodaje se.

Plan je bio da se evakuiše oko 200.000 ljudi iz Mariupolja i 15.000 iz Volnovahe. MKCK je garant za prekid vatre.

15:26 - Marijupolj: Nema vode, ljudi tope sneg

Zaposleni u humanitarnoj organizaciji Lekari bez granica rekao je da je situacija u opkoljenom Marijupolju izuzetno teška.

"Sinoć je granatiranje bilo sve bliže. Sinoć smo skupljali sneg i kišnicu kako bismo imali vode. Pokušali smo doći do vode koju dele vlasti, ali red je bio ogroman", naveo je on.

"Više prodavnica je uništeno u granatiranju, sve što je u njima ostalo odneli su očajni ljudi. I dalje nema struje, vode, grejanja i signala za mobilni. Apoteke su bez lekova", dodao je on.

15:25 - BBC: Samo 400 ljudi evakuisano iz Volnovahe

Samo 400 ljudi evakuisano je iz Volnovahe i obližnjih oblasti tokom današnjeg prekida vatre, prenosi BBC pozivajući se na ukrajinske zvaničnike.

Vlasti su imale za cilj da evakuišu više od 15.000 civila iz regiona tokom delimičnog prekida vatre, koje je počelo jutros ali je regionalni guverner Pavlo Kirilenko rekao da je evakuacija završena jer su ih Rusi "nemilosrdno granatirali"

"Iako smo imali nameru i neophodan transport da evakuišemo mnogo više ljudi, morali smo da zaustavimo kretanje kolone, jer su Rusi ponovo počeli nemilosrdno da granatiraju Volnovahu i bilo je veoma opasno da se krećemo.”

Rusija demantuje tvrdnje Ukrajinaca i kaže da su humanitarni koridori za prolaz civila otvoreni i da njihove snage nisu otvarale vatru na civile.

15:19 - Blinken sa kineskim kolegom o Ukrajini

Američki državni sekretar Antoni Blinken razgovarao je sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem o "smišljenom, ničim izazvanom i neopravdanom ratu Moskve protiv Ukrajine“, rekao je portparol američkog Stejt departmenta u saopštenju koje je preneo Rojters.

"Sekretar je primetio da svet gleda da vidi koje se nacije zalažu za osnovne principe slobode, samoopredeljenja i suvereniteta“, rekao je portparol Ned Prajs. "On je istakao da svet deluje ujedinjeno u odbacivanju i odgovoru na rusku agresiju, obezbeđujući da će Moskva platiti visoku cenu". Kina je odbila da osudi rusku invaziju na Ukrajinu, čak i da je tako nazove, i pozvala sve strane na prekid neprijateljstava i pronalazak diplomatskog rešenja krize.

15:11 - Mask odbio da blokira ruske medije: Izvinite što smo apsolutne pristalice slobode govora

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) 05. март 2022.

15:03 - Aeroflot otkazao sve međunarodne letove osim beloruskih

Ruska nacionalna avio-kompanija Aeroflot otkazala je skoro sve međunarodne letove od 8. marta, zbog, kako je nazvala, "dodatnih okolnosti" koje ometaju njeno poslovanje.

Domaće rute i letovi ka susednoj Belorusiji ostaće nepromenjeni, saopštila je avio-kompanija.

EU, Velika Britanija, SAD i Kanada zabranile su ruskim avio-kompanijama da uđu u svoj vazdušni prostor – ozbiljno ograničavajući broj dostupnih destinacija i otežavajući druge rute.

Rusija je uzvratila sopstvenim zabranama vazdušnog prostora. Međunarodne sankcije su takođe usmerene na rusku avio-industriju, što otežava normalno poslovanje Aeroflota i drugih ruskih avio-kompanija.

Ruski predsednik Vladimir Putin danas je rekao da će Moskva "svaku zemlju koja bi da uvede zonu zabrane letenja nad Ukrajinom smatrati učesnicom konflikta".

15:00 - Francuska počinje trenažne letove brzim avionima iznad Bosne

Mirovne snage Evropske unije u Bosni, Eufor, saopštile su da će Francuska izvoditi trenažne letove na brzim mlaznicama iznad Bosne usred pogoršanja međunarodne bezbednosne situacije, prenosi Rojters.

14:54 - U centru Kijeva ubijen član delegacije iz prve runde pregovora Rusije i Ukrajine

Član tima ukrajinske delegacije koji je učestvovao u prvoj rundi pregovora Rusije i Ukrajine je ubijen, saopštio je poslanik ukrajinske Vrhovne rade Aleksandar Dubinski.

Kako je rekao, on je ubijen prilikom hapšenja od strane ukrajinske bezbednosne službe.

Kasnije je i ukrajinski list "Obozrevatelj“ potvrdio tu informaciju, prenosi Sputnik.

14:51 - DNR: Nećemo ometati evakuaciju iz Marijupolja

Snage DNR ostaju privržene prekidu vatre, izjavio je portparol Narodne milicije DNR Eduard Basurin.

"Neće biti otvaranja vatre sa naše strane u ovom koridoru", rekao je Basurin za televizijski kanal Rusija 1.

Prema njegovim rečima, ukrajinska strana je, da bi zastrašila ljude, počela da puca i u Volnovahi i u Marijupolju.

Ranije je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije objavilo je prekid vatre od 10.00 po moskovskom vremenu radi izlaska civila iz Mariupolja i regionalnog centra Volnovahe severno od njega.

Vlasti Mariupolja su saopštile da je evakuacija civilnog stanovništva odložena.

14:42 - Putin: Imamo kapacitete da završimo operaciju u Ukrajini

Predsednik Rusije je rekao da postoji mnogo raznih varijanti demilitarizacije Ukrajine, koje su na pregovaračkom stolu s Kijevom i da se nada pozitivnoj reakciji.

Rusija je odmah odreagovala na poziv iz Kijeva našim vojnicima u vezi s Marijupoljom, otvorila je humanitarni koridor, ali oni ne puštaju ljude - rekao je Putin.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ruska vojska ima dovoljno kapaciteta da izvrši sve zadatke po pitanju specijalne operacije u Ukrajini. „Imamo dovoljno snage i sredstava da uradimo sve što smo sebi zadali“, rekao je Putin.

Ruski predsednik je takođe rekao i da ukoliko Ukrajina nastavi da se ponaša kako se ponaša – u pitanje će doći i ukrajinska državnost.

Svi ljudi koji to ne žele da razumeju, posebno rukovodstvo Kijeva, moraju da shvate da ako nastave da rade ono što rade, dovode u pitanje budućnost ukrajinske državnost. Ako do toga dođe, to će biti u potpunosti na njihovoj savesti - naglasio je Putin.

14:00 - 17 ljudi napustilo Marijupolj

Humanitarnim koridorom iz Mariupolja je uspelo da napusti 17 ljudi, uključujući decu, saopštio predstavnik Narodne milicije Donjecke Narodne Republike (DNR) Eduard Basurin. - Prema poslednjim informacijama koje imam, 17 ljudi, 12 odraslih i petoro dece, uspelo je da pobegne. Možete li zamisliti koliko su ljudi očajni što su pod vatrom sa svojom decom koja beže iz ovog pakla, rekao je on u emisiji Rusija 1.

13:55 - Aeroflot obustavlja međunarodne letove, osim za Minsk

Ruska aviokompanija Aeroflot će obustaviti sve međunarodne letove, osim letova za Minsk, od 8. marta, saopštila je pres služba te aviokompanije.

Međunarodne letove obustaviće i aviokompanije Rosija i Aurora, preneo je TASS.

Aeroflot će u punom obimu nastaviti sa letovima unutar Rusije, osim ka gradovima na jugu zemlje za koje su ranije uvedena privremena ograničenja, navodi se u saopštenju.

Letovi za i iz Minska, takođe, će se obavljati, saopštila je kompanija.

13:50 - Ruski pilot zarobljen je kod Černihiva?

Pilot je zarobljen nakon što je ukrajinska vojska oborila njegov avion.

13:45 - Stanovnici Irpena, Kijevske oblasti, napuštaju grad preko porušenog mosta

13:29 - Ukrajinci u gradu Hersonu, koji je u sredu zauzela Rusija, održali demonstracije protiv okupacije

Huge turnout at a protest against the Russian occupation in Russian-occupied Kherson.

pic.twitter.com/nJKkiD7U8i — Valerie Hopkins (@VALERIEinNYT) 05. март 2022.

13:06 - Erdogan će sutra o Ukrajini razgovarati sa Putinom

Turski predsednik Redežp Tajip Erdogan sutra će o sukobu u Ukrajini telefonom razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, objavio je njegov portparol Ibrahim Kalin i dodao da je Turska spremna da posreduje i bude domaćin mirovnih pregovora.

NATO članica Turska deli morsku granicu sa Ukrajinom i Rusijom i ima dobre odnose sa obe države. Iako se protivi sankcijama koje su uvedene Moskvi, Ankara je invaziju prozvala neprihvatljivom i ponudila da bude domaćin mirovnih pregovora.

13:25 - Čečenski muftija zove mladiće na rat protiv Ukrajine: Ako umrete, bićete mučenici

Čečenski muftija Salah Mežiev, prijatelj i duhovni vođa lidera Čečenije Ramzana Kadirova, izdao je fetvu čečenskim borcima da je borba na strani Rusije u Ukrajini džihad i da će oni koji poginu na tom putu biti šehidi, piše Dnevnik.ba.

Šehid je reč iz arapskog jezika, a znači mučenik ili žrtva, i šehidom se smatra svaka osoba koja pogine u džihadu i automatski ima mesto u dženetu, odnosno raju.

- Čečenski borci koji odlaze u Ukrajinu učestvovaće u vojnom sukobu odlaze u džihad i bore se za Alaha, rekao je muftija Salah Mežiev u poruci borcima Ramzana Kadirova koja je objavljena na kanalu Grozni TV.

12:55 - Oglasio se Sergej Lavrov o novoj rundi pregovora sa Ukrajinom

Lavrov je komentarisao i odluku NATO da ne zatvori nebo iznad Ukrajine.

Ako je Zelenski toliko uznemiren zbog nemešanja NATO-a u sukob, onda se oslanja na NATO da reši situaciju, nastoji da izazove sukob između NATO-a i Rusije - rekao je Lavrov.

12:40 - Policija megafonima po gradu objavljuje odlaganje evakuacije

Gradsko veće Marijupolja je objavilo kako policija koristi megafone i zvučnike kako bi obavestila građane o odlaganju evakuacije.

U objavi se navodi kako se vode pregovori s ruskom stranom da s eponovo uspostavi primirje i osiguravanje bezbednosg humanitarnog koridora iz grada.

12:20 - Zamenik gradonačelnika: Odlažemo evakuaciju

Vlasti Marijupolja odlučile su da zaustave evakuaciju civila iz grada zbog ruskog granatiranja.

Zamenik Marijupolja Serhij Orlov je za BBC rekao da je Marijupolj pod neprestanim granatiranjem, baš kao i sama evakuaciona ruta.

Nije sigurno ići tim putem zbog borbi, rekao je.

Civili su se vratili u skloništa. Rusija je najavila prekid vatre rano jutros zbog evakuacije civila iz dva grada na severoistoku zemlje, Marijupolja i Volnovahe.

Koridor za evakuaciju civila treblo je da ide prema ukrajinskom gradu Zaporožju, smeštenom oko 220 kilometara prema severozapadu.

11:34 - Ukrajinska vojska sprečava civilima iz Volnovahe da se evakuišu, saopštio je štab teritorijalne odbrane Donjecke Narodne Republike

11:31 - Zamenik gradonačelnik Marijupolja: Rusi pucaju po gradu dok traje evakuacija

BBC javlja kako dobijaju izveštaje da se prekid vatre ne poštuje na kraju evakuacije rute iz Marijupolja. Sad se javio i zamenik gradonačelnika tog grada Serhij Orlov, koji kaže da Rusi nastavljaju sa napadima na grad.

- Rusi nas nastavljaju da bombarduju, koriste artiljeriju. Ovo je ludilo, rekao je Orlov.

- Nema prekida vatre u Marijupolju i nema prekida vatre uz evakucionu rutu. Naši civili su spremni na bežanje, ali ne mogu da pobegnu dok traje granatiranje, rekao je Orlov.

Prema ranijoj objavi gradskog veća Marijupolja, u regiji Zaporožje, gde sje trebalo da budu evakuisani civili, ne prestaje da se puca.

Ukrajinski zvaničnici pregovaraju sa ruskom stranom kako bi potvrdili prekid vatre uz celu evakuacionu rutu, navodi se u objavi.

11:28 - Zelenski: Ljudi mogu da se evakuišu, ali oni koji mogu da se bore, trebalo bi da ostanu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je novu video poruku u kojoj je rekao da oni koji moraju da napuste gradove koji su u "teškoj situaciji" sada to mogu da urade pomoću humanitarnih koridora, ali oni koji mogu da s ebore, da bi trebalo da ostanu.

President Zelenskyy said those people who need to leave cities which are in a "dire situation" can now do so via a humanitarian corridor but those who can fight should stay behind



Latest on Ukraine: https://t.co/HsyjSWDD3B



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/OO4MRKVYrE — Sky News (@SkyNews) 05. март 2022.

11:14 - Pušilin navodno tvrdi: Ni jedan civil nije otišao iz Marijupolja?

Lider DPR Denis Pušilin navodno tvrdi da otkad je počeo prekid vatre ni jedna osoba nije napustila Marijupolj.

🇷🇺🇺🇦 Not a single person has yet left Mariupol through the humanitarian corridor, said the head of the DPR Pushilin. — The RAGE X (@theragex) 05. март 2022.

Ova izjava još uvek nije potvrđena.

11:07 - Ukrajina upozorila Rusiju: Ne zloupotrebljavajte prekid vatre

Rusija ne sme da iskoristi dogovor o prekidu vatre kako bi vojno napredovala na terenu, upozorila je zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk.

Rekla je da ukrajinska vlada "proverava informacije" da ruske snage koriste prekid vatre kako bi se približile pozicijama ukrajinske vojske u područjima uz rutu za evakuaciju.

Koristimo ove rute da evakuišemo civile, žene i decu, ali i da dostavimo humanitarnu pomoć onima koji ostaju. Ceo svet gleda, rekla je.

Potvrdila je da je Međunarodni Crveni krst učestvovao u razgovorima o prekidu vatre i da će vozila Crvenog krsta biti na čelu evakuacionih kolona po dogovorenim rutama iz gradova Marijupolj i Volnovake.

10:45 - Zamenik gradonačelnika Marijupolja: Možemo da izvučemo 9.000 ljudi

Zamenik gradonačelnika Marijupolja Serhij Orlov je za BBC rekao da su pregovori o privremenom prekidu vatre kako bi se evakuisali civili iz Marijupolja trajali celu noć.

- Odmah smo pokrenuli sve procedure da pokušamo da izvučemo. Organizovali smo 50 autobusa, mislimo da se njima 5-6 hiljada ljudi mogu da se prevezu do Zaporožja. Ljudi mogi da odu i sopstvenim automobilima. Mislimo da, bude li se poštovalo primirje, 7-9 hiljada ljudi može da pobegne iz grada, rekao je.

- Vozovi ne voze jer su Rusi uništili železničku infrastrukturu. Nemamo garancije od ruske strane o nastavku primirja, upravo radimo na tome. Morate da shvatite da je grad bez infrastrukture poslednja četiri dana pa je teško ljudima javiti informacije, zaključio je Orlov.

10:37 - Počinje evakuacija Marijupolja

U Marijupolju je oko 10 sati po našem vremenu trebalo da počne evakuacija Marijupolja, ako je suditi po vremenskom okviru koji su objavile gradske vlasti.

Organizovani su autobusi koji bi trebalo da prevezu civile na sigurno sa tri lokacije u gradu, javlja BBC.

Civilima je rečeno da mogu da koriste i sopstvena prevozna sredstva, ali moraju da voze po unapred određenoj ruti. Evakuacija bi trebalo da traje do 15h po našem vremenu.

10:22 - Ukrajina objavila snimak: Ovako umiru okupatori, ovaj put u helikopteru

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji prikazuje rušenje helikoptera.

#stoprussia



⚔️ Так гинуть російські окупанти. Цього разу у вертольоті!



Слава Україні та її захисникам! Разом до перемоги! 🇺🇦@GeneralStaffUA pic.twitter.com/raFOepF06P — Defence of Ukraine (@DefenceU) 05. март 2022.

- Ovako umiru ruski okupatori. Ovaj put u helikoperu, napisali su uz snimak, čija autentičnost još uvek nije potvrđena.

09:59 - Ukrajina: 10.000 ruskih vojnika poginulo u sukobu

Ukrajinske oružane snage redovno objavljuju procene ruskih gubitaka.

U najnovijim podacima, za period od 24. februara do 5. marta, navodi se da je oko 10.000 ruskih vojnika ubijeno u ratu sa Ukrajinom, daleko više od 498 koliko je potvrdila Moskva, prenosi Skaj njuz.

Ukrajina procenjuje da ruski gubici takođe uključuju:

*269 ​​tenkova

*105 artiljerijskih sistema

*39 aviona

*40 helikoptera

*409 vozila

09:54 - Prvi prekid vatre za 10 dana invazije

Rusija i Ukrajina dogovorile su privremeni prekid vatre u dva grada na jugu zemlje kako bi se civilima dozvolila evakuacija. Radi se o prvom prekidu vatre otkad je počela ruska invazija na Ukrajinu.

Iako se radi o dobroj vesti za civile u Marijupolju i Volnovahi, koji žele da odu, treba da se napomene da se privremeni prekid vatre odnosi samo na ta dva grada. U međuvremenu Rusi nastavljaju da bombarduju ostale gradove širom Ukrajine.

09:43 - Rusija i Belorusija suspendovane iz CBSS

Evropska unija je saopštila da se pridružila članicama Saveta država Baltičkog mora (CBSS) u suspendovanju Rusije i Belorusije iz aktivnosti Saveta, prenosi Rojters.

Ova odluka je deo odgovora Evropske unije i istomišljenika partnera na rusku invaziju na Ukrajinu i umešanost Belorusije u ovu neizazvanu i neopravdanu agresiju, navodi se u saopštenju.

09:33 - Rusija: Civili imaju 5 sati da napuste Marijupolj

Civili će moći da napuste opkoljeni ukrajinski lučki grad Marijupolj od 12 do 17 sati u subotu, objavilo je rusko ministarstvo odbrane i poručilo da ruske trupe nastavljaju veliku ofanzivu u Ukrajini, prenosi ruska novinska agencija RIA.

Ministarstvo je potvrdilo da su ruske trupe prekinule vatru i otvorile humanitarne koridore blizu gradova Volnovahu i velike južne luke Marijupolja na Azovskom moru, koji su opkoljeni.

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihajlo Podoljak rekao je da Volnovahu želi napustiti oko 20.000 civila, a 200.000 želi da izađe iz Marijupolja.

Gradonačelnik Marijupolja, strateške luke na istoku Ukrajine, uputio je jutros dramatičan apel za pomoć gradu koji je pod opsadom, u "blokadi" i trpi "nemilosrdne napade" ruskih snaga.

09:31 - Britanci: 4 ukrajinska grada potpuno opkoljena

Britansko ministarstvo odbrane jutros je objavilo da su Rusi potpuno okružili četiri ukrajinska grada (Harkov, Černihiv, Marijupolj i Sumi). Harkov je, podsetimo, drugi najveći ukrajinski grad, a Marijupolj je ključna luka na jugu Ukrajine koju Rusi napadaju već danima.

09:26 - Radijacija u regiji osvojene nuklearke je normalna, u gradu nema grejanja i tople vode

Osoblje nuklearne elektrane Zaporožje, koju su u noći između četvrtka i petka napale i osvojile ruske snage, kažu da je nivo radijacije u regiji normalan.

Nisu primećene promene u statusu radijacije u regiji Zaporožja, pozadinsko gama zračenje je unutar normalnih granica, objavila je ukrajinska državna regulatorna agencija za nuklearnu energiju.

Međutim grejanje i snabdevanje toplom vodom u gradu Enerhodaru, u kojem je smeštena nuklearka, u prekidu je, objavila je agencija.

08:58 - Otvaranje humanitarnog koridora je novi početak

Gradonačelnik Marijupolja, grada na istoku Ukrajine, Vadim Bojčenko izjavio je da će otvaranje humanitarnog koridora i prekid vatre u tom gradu omogućiti početak obnove infrastrukture - struje, vode i mobilnih komunikacija.

Takođe će biti moguće obezbediti osnovnu hranu i lekove - napisao je Bojčenko na Telegramu.

08:37 - Ilon Mask: Nećemo blokirati ruske medije na Starlinku osim pod pretnjom oružjem

Ilon Mask, milijarder i preduzetnik, sinoć je na Tviteru objavio da su ga zvaničnici strane vlade zamolili da njegova kompanija za satelitski internet "blokira ruske medije" nakon invazije na Ukrajinu.

- Nećemo to učiniti osim ako nam ne zaprete oružjem. Oprostite što sam apsolutista po pitanju slobode govora, napisao je Mask.

Nije jasno na koju vladu je Mask mislioa u tvitu, iako je naveo da se ne radi o ukrajinskoj.

08:25 - U Mađarskoj oko 120.000 izbeglica iz Ukrajine

Od početka sukoba iz Ukrajine je izbeglo više od 1,2 miliona ljudi, saopštavaju Ujedinjene nacije. U Poljskoj je oko 700.000 Ukrajinaca, u Moldaviji 200.000, Rumuniji 150.000. U Češkoj je vanredno stanje, jer dnevno stiže 5.000 ljudi iz Ukrajine. U Mađarskoj je oko 120.000 izbeglica, a otvoreno je šest prihvatnih centara.

08:13 - Tokom noći eksplozije i granatiranja u više gradova

Ukrajinski mediji prenose da su se tokom noći čule sirene i eksplozije u više ukrajinskih gradova.

Granatiran je grad Sumi na istoku zemlje, koji je opkoljen ruskim trupama, javlja kanal Ukrajina-24.

Kijev independent prenosi da su se višestruke eksplozije čule i u Harkovu.

Sirene za uzbunu oglasile su se i u prestonici Kijevu, Žitomiru, Samiju i Černjikovu.

07:59 - Džonson upozorio na rizik od nuklearne katastrofe

Premijer Velike Britanije Boris Džonson je upozorio na rizik od nuklearne katastrofe u Evropi nakon ruskog granatiranja ukrajinske elektrane, prenosi PA Media, koja se poziva na intervju dat za strane medije La Repubblica, Die Velt i El Pais.

Evo PA-ovog rezimea intervjua: Džonson je rekao da veruje da Putin namerava da ''udvostruči'' svoju invaziju na Ukrajinu.

Džonson je ispričao svoj razgovor sa Zelenskim o granatiranju elektrane, rekavši da su se složili da je napad na nuklearnu elektranu ''očigledno pitanje zajedničkog evropskog zdravlja i bezbednosti''.

-Naša bezbednost je podjednako važna, podjednako ugrožena takvim napadom. Sećamo se šta se desilo sa Černobiljom, radioaktivnost se proširila po celom kontinentu, kao i po Severnoj Americi, koliko se sećam, rekao je Džonson.

-Očigledno postoji rizik... Zabrinut sam kako ćemo zaustaviti katastrofu, rekao je.

Istakao je da se jasno mora staviti do znanja Kremlju da je civilna nuklearna katastrofa u Ukrajini, još jedan Černobilj, katastrofa za Rusiju, kao i za sve.

07:43 - Rusija najavljuje režim prekida vatre

Ruska strana najavljuje režim prekida vatre od 10.00 po moskovskom vremenu i otvara humanitarne koridore kako bi omogućila civilima da napuste Marijupolj i Volnovahu, prenose RIA novosti.

BREAKING: Russia declares ceasefire from 10 a.m. Moscow time to allow civilians to leave Mariupol and Volnovakha - RIA — BNO News (@BNONews) 05. март 2022.

07:39 - Ranjen novinar Skaj njuza

Glavni dopisnik Skaj njuza Stjuart Remzi i njegov tim napadnuti su u ponedeljak u blizini Kijeva. Snimatelj Riči Mokler pogođen je dva puta metkom u pancir, dok je Remzi ranjen, prenosi Skaj njuz.

This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN — Tim Gatt (@TimGatt) 04. март 2022.

07:26 - Blinken: Ukrajina može da pobedi Rusiju

Američki državni sekretar Entoni Blinken u razgovoru za BBC rekao je da je uveren da Ukrajina može da dobije rat protiv Rusije.

07:23 - Novi snimci iz Mariupolja

Objavljeni su snimci ruskih helikoptera koji navodno napadaju lučki grad Mariupolj, koji je pod opsadom od četvrtka. Grad na jugu Ukrajine, koji ima 400.000 stanovnika, blizu je ruske granice i ključan je kako bi borbene snage Donjecka i Luganska mogle da stignu do Krima.

07:21 - Preminuo brat devojčice koja je bila prvo poginulo dete u ruskoj invaziji na Ukrajinu

Prema ukrajinskim izvorima, prvo ubijeno dete u ruskom napadu na Ukrajinu bila je učenica četvrtog razreda iz Kijeva po imenu Polina.

Britanski mediji preneli su juče kako je od zadobijenih povreda umro i Polinin petogodišnji brat Semjon. Informaciju je potvrdio, piše Independent, porodični prijatelj. Njihova 13-godišnja sestra Sofija i dalje se nalazi u bolnici na intenzivnoj nezi.

06:43 - Svetska banka: Do kraja marta 700 miliona dolara za Ukrajinu

Predsednik Svetske banke Dejvid Malpas preneo je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da ova međunarodna finansijska institucija radi na kreditnim programima vrednim oko 700 miliona dolara za Ukrajinu, koji će biti isplaćeni do kraja marta, saopštila je banka.

Malpas je u petak naveo da je pred bord direktora iznet predlog o povećanju iznosa hitnog gotovinskog zajma za Ukrajinu na 500 miliona dolara i da će se sa novim projektima i restrukturiranjem postojećih, obezbediti dodatnih 200 miliona dolara podrške za hitnu isplatu do kraja marta, prenosi Rojters.

On je rekao da je Svetska banka takođe uspostavila Višedonatorski poverenički fond (MDTF) kako bi pomogao u kanalisanju sredstava od donatora u Ukrajinu, sa preko 130 miliona dolara koji su do sada dobijeni od Britanije, Danske, Letonije, Litvanije i Islanda, navodi Rojters.

06:36 - Singapur najavljuje uvođenje sankcija Rusiji

Nakon što je situacija u Ukrajini ocenjena kao “opasan” presedan, vlasti u Singapuru su danas najavile da uvode sankcije Rusiji koje uključuju prekid poslovanja sa četiri banke i zabranu izvoza elektronike, računara i vojnih artikala.

Singapur je grad-država, međunarodno transportno čvorište i retko kada samostalno uvodi sankcije, ali ovom slučaju nadležni su poručili da neće dozvoliti izvoz koji bi mogao da nanesu štetu, potčini Ukrajince, ili pomogne Rusiji da pokrene sajber napade, prenosi Rojters.

– Ne možemo prihvatiti da ruska vlada narušava suverenitet i teritorijalni integritet druge suverene države. Singapur oštro osuđuje ničim izazvan napad Rusije. Sankcije obuhvataju i kriptovalute – navodi se, između ostalog u saopštenju ministarstva spoljnih poslova.

06:30 - Džen Psaki: Bela kuća ne zagovara promenu režima u Rusiji

Bela kuća ne zagovara promenu režima u Rusiji, rekla je portparolka američkog predsednika Džozefa Bajdena Džen Psaki.

– Mi ne zagovaramo ubistvo lidera strane države ili promenu režima. To nije politika SAD – rekla je sinoć Psaki novinarima, javio je Rojters.

Prethodno je američki republikanski senator Lindzi Grejem pozvao da neko u Rusiji ubije predsednika Vladimira Putina.

– Jedini način da se ovo završi je da neko makne tog tipa (Putina). Učinili biste veliku uslugu sebi i celom svetu – napisao je Grejem na Tviteru.

06:28 - Rusija ograničila pristup i Tviteru

Rusija je nakon Fejsbuka ograničila i pristup društvenoj mreži Tviter, preneli su ruski mediji.

Kako je navelo rusko regulatorno telo za komunikacije Roskomnadzor, pristup toj društvenoj mreži je ogranicen na osnovu zahteva Tužilaštva.

Nešto ranije, Roskomnadzor je saopštio da je blokirao društvenu mrežu Fejsbuk kompanije Meta platforms, kao odgovor na ograničenja u pristupu ruskim medijima na ovoj platformi.

06:07 - Slovačka ne prebacuje svoje avione u Ukrajinu

Slovačka ne planira da prebaci svoje avione u Ukrajinu, izjavila je portparolka ministarstva odbrane Martina Koval-Kakaščikova.

Ona je rekla da se pitanje prebacivanja aviona u Ukrajinu nikada nije postavljalo, prenosi RIA Novosti.

– Ne možemo da prebacimo (u drugu zemlju) tako važan element zaštite našeg vazdušnog prostora bez adekvatne zamene – istakla je Kovalj-Kakaščikova.

Pres-služba ukrajinske ratne mornarice saopštila je ranije da će joj Bugarska, Poljska i Slovačka prebaciti 70 borbenih aviona MiG-29 i suhoj-25.

Vlasti Poljske i Bugarske već su saopštile da neće prebacivati svoje avione u Ukrajinu.

05:40 - Zelenski i Senat se sastaju

Volodimir Zelenski, koji je osudio stav NATO u govoru u petak, pozvao je američki Senat na sastanak putem Zoom platforme.

Zelenski je bio u kontaktu sa američkim predsednikom Džooom Bajdenom, ali je ovo prvi put da će kompletni Senat s njim biti u kontaktu otkad je izbio konflikt u Ukrajini.

Autor: