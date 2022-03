(RAT UŽIVO) NEMA PREKIDA VATRE? Zamenik gradonačelnik Marijupolja: Pucaju po gradu dok traje evakuacija!

Danas je deseti dan rata na istoku između Rusije u Ukrajine. Sukobi su nastavljeni u više gradova. U Kijevu i Harkovu čuju se eksplozije.

Ključni događaji:

- Ruska vojska približava se drugoj najveći nuklearki u Ukrajini, tvrdi američka ambasadorka

- Zelenski oštro osudio NATO jer nisu uveli zonu zabrane leta nad Ukrajinom

- Ukrajina traži da NATO uvede zonu zabrane leta nad tom zemljom. Američki šef diplomatije kaže da bi takva odluka mogla dovesti do totalnog rata u Evropi. NATO kaže da ne razmatra tu opciju.

- Zelenski se putem Zuma obratio demonstrantima širom gradova EU "Ako padne Ukrajina, pašće i Evropa'', poručio je.

- Rusija zabranila pristup Fejsbuku, Tviteru i Jutjubu na svojoj teritoriji

- Putin kaže da je spreman na razgovore o završetku invazije, ali samo ako se ispune svi njegovi zahtevi

- UN: Iz Ukrajine pobeglo 1,2 miliona ljudi, pola miliona su deca

- NATO kaže da će dani koji dolaze verovatno biti još gori. Upozorava i da Rusi koriste kasetne bombe

- Zaporožje, najveću nuklearku Evrope, zauzela ruska vojska

- Gradonačelnik Marijupolja, na jugoistoku Ukrajine, pozvao je na humanitarni koridor usred, kako je rekao, "blokade" ruskih snaga

- Medijske kompanije, uključujući BBC, obustavile su rad u Rusiji

- Moskva odobrila drakonski zakon o cenzuri izveštavanja o ratu u Ukrajini, kazne do 15 godina zatvora

UŽIVO:

11:34 - Ukrajinska vojska sprečava civilima iz Volnovahe da se evakuišu, saopštio je štab teritorijalne odbrane Donjecke Narodne Republike

11:31 - Zamenik gradonačelnik Marijupolja: Rusi pucaju po gradu dok traje evakuacija

BBC javlja kako dobijaju izveštaje da se prekid vatre ne poštuje na kraju evakuacije rute iz Marijupolja. Sad se javio i zamenik gradonačelnika tog grada Serhij Orlov, koji kaže da Rusi nastavljaju sa napadima na grad.

- Rusi nas nastavljaju da bombarduju, koriste artiljeriju. Ovo je ludilo, rekao je Orlov.

- Nema prekida vatre u Marijupolju i nema prekida vatre uz evakucionu rutu. Naši civili su spremni na bežanje, ali ne mogu da pobegnu dok traje granatiranje, rekao je Orlov.

Prema ranijoj objavi gradskog veća Marijupolja, u regiji Zaporožje, gde sje trebalo da budu evakuisani civili, ne prestaje da se puca.

Ukrajinski zvaničnici pregovaraju sa ruskom stranom kako bi potvrdili prekid vatre uz celu evakuacionu rutu, navodi se u objavi.

11:28 - Zelenski: Ljudi mogu da se evakuišu, ali oni koji mogu da se bore, trebalo bi da ostanu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je novu video poruku u kojoj je rekao da oni koji moraju da napuste gradove koji su u "teškoj situaciji" sada to mogu da urade pomoću humanitarnih koridora, ali oni koji mogu da s ebore, da bi trebalo da ostanu.

11:14 - Pušilin navodno tvrdi: Ni jedan civil nije otišao iz Marijupolja?

Lider DPR Denis Pušilin navodno tvrdi da otkad je počeo prekid vatre ni jedna osoba nije napustila Marijupolj.

Ova izjava još uvek nije potvrđena.

11:07 - Ukrajina upozorila Rusiju: Ne zloupotrebljavajte prekid vatre

Rusija ne sme da iskoristi dogovor o prekidu vatre kako bi vojno napredovala na terenu, upozorila je zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk.

Rekla je da ukrajinska vlada "proverava informacije" da ruske snage koriste prekid vatre kako bi se približile pozicijama ukrajinske vojske u područjima uz rutu za evakuaciju.

Koristimo ove rute da evakuišemo civile, žene i decu, ali i da dostavimo humanitarnu pomoć onima koji ostaju. Ceo svet gleda, rekla je.

Potvrdila je da je Međunarodni Crveni krst učestvovao u razgovorima o prekidu vatre i da će vozila Crvenog krsta biti na čelu evakuacionih kolona po dogovorenim rutama iz gradova Marijupolj i Volnovake.

10:45 - Zamenik gradonačelnika Marijupolja: Možemo da izvučemo 9.000 ljudi

Zamenik gradonačelnika Marijupolja Serhij Orlov je za BBC rekao da su pregovori o privremenom prekidu vatre kako bi se evakuisali civili iz Marijupolja trajali celu noć.

- Odmah smo pokrenuli sve procedure da pokušamo da izvučemo. Organizovali smo 50 autobusa, mislimo da se njima 5-6 hiljada ljudi mogu da se prevezu do Zaporožja. Ljudi mogi da odu i sopstvenim automobilima. Mislimo da, bude li se poštovalo primirje, 7-9 hiljada ljudi može da pobegne iz grada, rekao je.

- Vozovi ne voze jer su Rusi uništili železničku infrastrukturu. Nemamo garancije od ruske strane o nastavku primirja, upravo radimo na tome. Morate da shvatite da je grad bez infrastrukture poslednja četiri dana pa je teško ljudima javiti informacije, zaključio je Orlov.

10:37 - Počinje evakuacija Marijupolja

U Marijupolju je oko 10 sati po našem vremenu trebalo da počne evakuacija Marijupolja, ako je suditi po vremenskom okviru koji su objavile gradske vlasti.

Organizovani su autobusi koji bi trebalo da prevezu civile na sigurno sa tri lokacije u gradu, javlja BBC.

Civilima je rečeno da mogu da koriste i sopstvena prevozna sredstva, ali moraju da voze po unapred određenoj ruti. Evakuacija bi trebalo da traje do 15h po našem vremenu.

10:22 - Ukrajina objavila snimak: Ovako umiru okupatori, ovaj put u helikopteru

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji prikazuje rušenje helikoptera.

- Ovako umiru ruski okupatori. Ovaj put u helikoperu, napisali su uz snimak, čija autentičnost još uvek nije potvrđena.

09:59 - Ukrajina: 10.000 ruskih vojnika poginulo u sukobu

Ukrajinske oružane snage redovno objavljuju procene ruskih gubitaka.

U najnovijim podacima, za period od 24. februara do 5. marta, navodi se da je oko 10.000 ruskih vojnika ubijeno u ratu sa Ukrajinom, daleko više od 498 koliko je potvrdila Moskva, prenosi Skaj njuz.

Ukrajina procenjuje da ruski gubici takođe uključuju:

*269 ​​tenkova

*105 artiljerijskih sistema

*39 aviona

*40 helikoptera

*409 vozila

09:54 - Prvi prekid vatre za 10 dana invazije

Rusija i Ukrajina dogovorile su privremeni prekid vatre u dva grada na jugu zemlje kako bi se civilima dozvolila evakuacija. Radi se o prvom prekidu vatre otkad je počela ruska invazija na Ukrajinu.

Iako se radi o dobroj vesti za civile u Marijupolju i Volnovahi, koji žele da odu, treba da se napomene da se privremeni prekid vatre odnosi samo na ta dva grada. U međuvremenu Rusi nastavljaju da bombarduju ostale gradove širom Ukrajine.

09:43 - Rusija i Belorusija suspendovane iz CBSS

Evropska unija je saopštila da se pridružila članicama Saveta država Baltičkog mora (CBSS) u suspendovanju Rusije i Belorusije iz aktivnosti Saveta, prenosi Rojters.

Ova odluka je deo odgovora Evropske unije i istomišljenika partnera na rusku invaziju na Ukrajinu i umešanost Belorusije u ovu neizazvanu i neopravdanu agresiju, navodi se u saopštenju.

09:33 - Rusija: Civili imaju 5 sati da napuste Marijupolj

Civili će moći da napuste opkoljeni ukrajinski lučki grad Marijupolj od 12 do 17 sati u subotu, objavilo je rusko ministarstvo odbrane i poručilo da ruske trupe nastavljaju veliku ofanzivu u Ukrajini, prenosi ruska novinska agencija RIA.

Ministarstvo je potvrdilo da su ruske trupe prekinule vatru i otvorile humanitarne koridore blizu gradova Volnovahu i velike južne luke Marijupolja na Azovskom moru, koji su opkoljeni.

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihajlo Podoljak rekao je da Volnovahu želi napustiti oko 20.000 civila, a 200.000 želi da izađe iz Marijupolja.

Gradonačelnik Marijupolja, strateške luke na istoku Ukrajine, uputio je jutros dramatičan apel za pomoć gradu koji je pod opsadom, u "blokadi" i trpi "nemilosrdne napade" ruskih snaga.

09:31 - Britanci: 4 ukrajinska grada potpuno opkoljena

Britansko ministarstvo odbrane jutros je objavilo da su Rusi potpuno okružili četiri ukrajinska grada (Harkov, Černihiv, Marijupolj i Sumi). Harkov je, podsetimo, drugi najveći ukrajinski grad, a Marijupolj je ključna luka na jugu Ukrajine koju Rusi napadaju već danima.

09:26 - Radijacija u regiji osvojene nuklearke je normalna, u gradu nema grejanja i tople vode

Osoblje nuklearne elektrane Zaporožje, koju su u noći između četvrtka i petka napale i osvojile ruske snage, kažu da je nivo radijacije u regiji normalan.

Nisu primećene promene u statusu radijacije u regiji Zaporožja, pozadinsko gama zračenje je unutar normalnih granica, objavila je ukrajinska državna regulatorna agencija za nuklearnu energiju.

Međutim grejanje i snabdevanje toplom vodom u gradu Enerhodaru, u kojem je smeštena nuklearka, u prekidu je, objavila je agencija.

08:58 - Otvaranje humanitarnog koridora je novi početak

Gradonačelnik Marijupolja, grada na istoku Ukrajine, Vadim Bojčenko izjavio je da će otvaranje humanitarnog koridora i prekid vatre u tom gradu omogućiti početak obnove infrastrukture - struje, vode i mobilnih komunikacija.

Takođe će biti moguće obezbediti osnovnu hranu i lekove - napisao je Bojčenko na Telegramu.

08:37 - Ilon Mask: Nećemo blokirati ruske medije na Starlinku osim pod pretnjom oružjem

Ilon Mask, milijarder i preduzetnik, sinoć je na Tviteru objavio da su ga zvaničnici strane vlade zamolili da njegova kompanija za satelitski internet "blokira ruske medije" nakon invazije na Ukrajinu.

- Nećemo to učiniti osim ako nam ne zaprete oružjem. Oprostite što sam apsolutista po pitanju slobode govora, napisao je Mask.

Nije jasno na koju vladu je Mask mislioa u tvitu, iako je naveo da se ne radi o ukrajinskoj.

08:25 - U Mađarskoj oko 120.000 izbeglica iz Ukrajine

Od početka sukoba iz Ukrajine je izbeglo više od 1,2 miliona ljudi, saopštavaju Ujedinjene nacije. U Poljskoj je oko 700.000 Ukrajinaca, u Moldaviji 200.000, Rumuniji 150.000. U Češkoj je vanredno stanje, jer dnevno stiže 5.000 ljudi iz Ukrajine. U Mađarskoj je oko 120.000 izbeglica, a otvoreno je šest prihvatnih centara.

08:13 - Tokom noći eksplozije i granatiranja u više gradova

Ukrajinski mediji prenose da su se tokom noći čule sirene i eksplozije u više ukrajinskih gradova.

Granatiran je grad Sumi na istoku zemlje, koji je opkoljen ruskim trupama, javlja kanal Ukrajina-24.

Kijev independent prenosi da su se višestruke eksplozije čule i u Harkovu.

Sirene za uzbunu oglasile su se i u prestonici Kijevu, Žitomiru, Samiju i Černjikovu.

07:59 - Džonson upozorio na rizik od nuklearne katastrofe

Premijer Velike Britanije Boris Džonson je upozorio na rizik od nuklearne katastrofe u Evropi nakon ruskog granatiranja ukrajinske elektrane, prenosi PA Media, koja se poziva na intervju dat za strane medije La Repubblica, Die Velt i El Pais.

Evo PA-ovog rezimea intervjua: Džonson je rekao da veruje da Putin namerava da ''udvostruči'' svoju invaziju na Ukrajinu.

Džonson je ispričao svoj razgovor sa Zelenskim o granatiranju elektrane, rekavši da su se složili da je napad na nuklearnu elektranu ''očigledno pitanje zajedničkog evropskog zdravlja i bezbednosti''.

-Naša bezbednost je podjednako važna, podjednako ugrožena takvim napadom. Sećamo se šta se desilo sa Černobiljom, radioaktivnost se proširila po celom kontinentu, kao i po Severnoj Americi, koliko se sećam, rekao je Džonson.

-Očigledno postoji rizik... Zabrinut sam kako ćemo zaustaviti katastrofu, rekao je.

Istakao je da se jasno mora staviti do znanja Kremlju da je civilna nuklearna katastrofa u Ukrajini, još jedan Černobilj, katastrofa za Rusiju, kao i za sve.

07:43 - Rusija najavljuje režim prekida vatre

Ruska strana najavljuje režim prekida vatre od 10.00 po moskovskom vremenu i otvara humanitarne koridore kako bi omogućila civilima da napuste Marijupolj i Volnovahu, prenose RIA novosti.

07:39 - Ranjen novinar Skaj njuza

Glavni dopisnik Skaj njuza Stjuart Remzi i njegov tim napadnuti su u ponedeljak u blizini Kijeva. Snimatelj Riči Mokler pogođen je dva puta metkom u pancir, dok je Remzi ranjen, prenosi Skaj njuz.

07:26 - Blinken: Ukrajina može da pobedi Rusiju

Američki državni sekretar Entoni Blinken u razgovoru za BBC rekao je da je uveren da Ukrajina može da dobije rat protiv Rusije.

07:23 - Novi snimci iz Mariupolja

Objavljeni su snimci ruskih helikoptera koji navodno napadaju lučki grad Mariupolj, koji je pod opsadom od četvrtka. Grad na jugu Ukrajine, koji ima 400.000 stanovnika, blizu je ruske granice i ključan je kako bi borbene snage Donjecka i Luganska mogle da stignu do Krima.

07:21 - Preminuo brat devojčice koja je bila prvo poginulo dete u ruskoj invaziji na Ukrajinu

Prema ukrajinskim izvorima, prvo ubijeno dete u ruskom napadu na Ukrajinu bila je učenica četvrtog razreda iz Kijeva po imenu Polina.

Britanski mediji preneli su juče kako je od zadobijenih povreda umro i Polinin petogodišnji brat Semjon. Informaciju je potvrdio, piše Independent, porodični prijatelj. Njihova 13-godišnja sestra Sofija i dalje se nalazi u bolnici na intenzivnoj nezi.

06:43 - Svetska banka: Do kraja marta 700 miliona dolara za Ukrajinu

Predsednik Svetske banke Dejvid Malpas preneo je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da ova međunarodna finansijska institucija radi na kreditnim programima vrednim oko 700 miliona dolara za Ukrajinu, koji će biti isplaćeni do kraja marta, saopštila je banka.

Malpas je u petak naveo da je pred bord direktora iznet predlog o povećanju iznosa hitnog gotovinskog zajma za Ukrajinu na 500 miliona dolara i da će se sa novim projektima i restrukturiranjem postojećih, obezbediti dodatnih 200 miliona dolara podrške za hitnu isplatu do kraja marta, prenosi Rojters.

On je rekao da je Svetska banka takođe uspostavila Višedonatorski poverenički fond (MDTF) kako bi pomogao u kanalisanju sredstava od donatora u Ukrajinu, sa preko 130 miliona dolara koji su do sada dobijeni od Britanije, Danske, Letonije, Litvanije i Islanda, navodi Rojters.

06:36 - Singapur najavljuje uvođenje sankcija Rusiji

Nakon što je situacija u Ukrajini ocenjena kao “opasan” presedan, vlasti u Singapuru su danas najavile da uvode sankcije Rusiji koje uključuju prekid poslovanja sa četiri banke i zabranu izvoza elektronike, računara i vojnih artikala.

Singapur je grad-država, međunarodno transportno čvorište i retko kada samostalno uvodi sankcije, ali ovom slučaju nadležni su poručili da neće dozvoliti izvoz koji bi mogao da nanesu štetu, potčini Ukrajince, ili pomogne Rusiji da pokrene sajber napade, prenosi Rojters.

– Ne možemo prihvatiti da ruska vlada narušava suverenitet i teritorijalni integritet druge suverene države. Singapur oštro osuđuje ničim izazvan napad Rusije. Sankcije obuhvataju i kriptovalute – navodi se, između ostalog u saopštenju ministarstva spoljnih poslova.

06:30 - Džen Psaki: Bela kuća ne zagovara promenu režima u Rusiji

Bela kuća ne zagovara promenu režima u Rusiji, rekla je portparolka američkog predsednika Džozefa Bajdena Džen Psaki.

– Mi ne zagovaramo ubistvo lidera strane države ili promenu režima. To nije politika SAD – rekla je sinoć Psaki novinarima, javio je Rojters.

Prethodno je američki republikanski senator Lindzi Grejem pozvao da neko u Rusiji ubije predsednika Vladimira Putina.

– Jedini način da se ovo završi je da neko makne tog tipa (Putina). Učinili biste veliku uslugu sebi i celom svetu – napisao je Grejem na Tviteru.

06:28 - Rusija ograničila pristup i Tviteru

Rusija je nakon Fejsbuka ograničila i pristup društvenoj mreži Tviter, preneli su ruski mediji.

Kako je navelo rusko regulatorno telo za komunikacije Roskomnadzor, pristup toj društvenoj mreži je ogranicen na osnovu zahteva Tužilaštva.

Nešto ranije, Roskomnadzor je saopštio da je blokirao društvenu mrežu Fejsbuk kompanije Meta platforms, kao odgovor na ograničenja u pristupu ruskim medijima na ovoj platformi.

06:07 - Slovačka ne prebacuje svoje avione u Ukrajinu

Slovačka ne planira da prebaci svoje avione u Ukrajinu, izjavila je portparolka ministarstva odbrane Martina Koval-Kakaščikova.

Ona je rekla da se pitanje prebacivanja aviona u Ukrajinu nikada nije postavljalo, prenosi RIA Novosti.

– Ne možemo da prebacimo (u drugu zemlju) tako važan element zaštite našeg vazdušnog prostora bez adekvatne zamene – istakla je Kovalj-Kakaščikova.

Pres-služba ukrajinske ratne mornarice saopštila je ranije da će joj Bugarska, Poljska i Slovačka prebaciti 70 borbenih aviona MiG-29 i suhoj-25.

Vlasti Poljske i Bugarske već su saopštile da neće prebacivati svoje avione u Ukrajinu.

05:40 - Zelenski i Senat se sastaju

Volodimir Zelenski, koji je osudio stav NATO u govoru u petak, pozvao je američki Senat na sastanak putem Zoom platforme.

Zelenski je bio u kontaktu sa američkim predsednikom Džooom Bajdenom, ali je ovo prvi put da će kompletni Senat s njim biti u kontaktu otkad je izbio konflikt u Ukrajini.

