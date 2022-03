(RAT UŽIVO) PRVI PREKID VATRE POSLE 10 DANA: 10.000 ruskih vojnika poginulo u sukobu

Ključni događaji:

- Ruska vojska približava se drugoj najveći nuklearki u Ukrajini, tvrdi američka ambasadorka

- Zelenski oštro osudio NATO jer nisu uveli zonu zabrane leta nad Ukrajinom

- Ukrajina traži da NATO uvede zonu zabrane leta nad tom zemljom. Američki šef diplomatije kaže da bi takva odluka mogla dovesti do totalnog rata u Evropi. NATO kaže da ne razmatra tu opciju.

- Zelenski se putem Zuma obratio demonstrantima širom gradova EU "Ako padne Ukrajina, pašće i Evropa'', poručio je.

- Rusija zabranila pristup Fejsbuku, Tviteru i Jutjubu na svojoj teritoriji

- Putin kaže da je spreman na razgovore o završetku invazije, ali samo ako se ispune svi njegovi zahtevi

- UN: Iz Ukrajine pobeglo 1,2 miliona ljudi, pola miliona su deca

- NATO kaže da će dani koji dolaze verovatno biti još gori. Upozorava i da Rusi koriste kasetne bombe

- Zaporožje, najveću nuklearku Evrope, zauzela ruska vojska

- Gradonačelnik Marijupolja, na jugoistoku Ukrajine, pozvao je na humanitarni koridor usred, kako je rekao, "blokade" ruskih snaga

- Medijske kompanije, uključujući BBC, obustavile su rad u Rusiji

- Moskva odobrila drakonski zakon o cenzuri izveštavanja o ratu u Ukrajini, kazne do 15 godina zatvora

UŽIVO:

10:22 - Ukrajina objavila snimak: Ovako umiru okupatori, ovaj put u helikopteru

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji prikazuje rušenje helikoptera.

- Ovako umiru ruski okupatori. Ovaj put u helikoperu, napisali su uz snimak, čija autentičnost još uvek nije potvrđena.

09:59 - Ukrajina: 10.000 ruskih vojnika poginulo u sukobu

Ukrajinske oružane snage redovno objavljuju procene ruskih gubitaka.

U najnovijim podacima, za period od 24. februara do 5. marta, navodi se da je oko 10.000 ruskih vojnika ubijeno u ratu sa Ukrajinom, daleko više od 498 koliko je potvrdila Moskva, prenosi Skaj njuz.

Ukrajina procenjuje da ruski gubici takođe uključuju:

*269 ​​tenkova

*105 artiljerijskih sistema

*39 aviona

*40 helikoptera

*409 vozila

09:54 - Prvi prekid vatre za 10 dana invazije

Rusija i Ukrajina dogovorile su privremeni prekid vatre u dva grada na jugu zemlje kako bi se civilima dozvolila evakuacija. Radi se o prvom prekidu vatre otkad je počela ruska invazija na Ukrajinu.

Iako se radi o dobroj vesti za civile u Marijupolju i Volnovahi, koji žele da odu, treba da se napomene da se privremeni prekid vatre odnosi samo na ta dva grada. U međuvremenu Rusi nastavljaju da bombarduju ostale gradove širom Ukrajine.

09:43 - Rusija i Belorusija suspendovane iz CBSS

Evropska unija je saopštila da se pridružila članicama Saveta država Baltičkog mora (CBSS) u suspendovanju Rusije i Belorusije iz aktivnosti Saveta, prenosi Rojters.

Ova odluka je deo odgovora Evropske unije i istomišljenika partnera na rusku invaziju na Ukrajinu i umešanost Belorusije u ovu neizazvanu i neopravdanu agresiju, navodi se u saopštenju.

09:33 - Rusija: Civili imaju 5 sati da napuste Marijupolj

Civili će moći da napuste opkoljeni ukrajinski lučki grad Marijupolj od 12 do 17 sati u subotu, objavilo je rusko ministarstvo odbrane i poručilo da ruske trupe nastavljaju veliku ofanzivu u Ukrajini, prenosi ruska novinska agencija RIA.

Ministarstvo je potvrdilo da su ruske trupe prekinule vatru i otvorile humanitarne koridore blizu gradova Volnovahu i velike južne luke Marijupolja na Azovskom moru, koji su opkoljeni.

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihajlo Podoljak rekao je da Volnovahu želi napustiti oko 20.000 civila, a 200.000 želi da izađe iz Marijupolja.

Gradonačelnik Marijupolja, strateške luke na istoku Ukrajine, uputio je jutros dramatičan apel za pomoć gradu koji je pod opsadom, u "blokadi" i trpi "nemilosrdne napade" ruskih snaga.

09:31 - Britanci: 4 ukrajinska grada potpuno opkoljena

Britansko ministarstvo odbrane jutros je objavilo da su Rusi potpuno okružili četiri ukrajinska grada (Harkov, Černihiv, Marijupolj i Sumi). Harkov je, podsetimo, drugi najveći ukrajinski grad, a Marijupolj je ključna luka na jugu Ukrajine koju Rusi napadaju već danima.

09:26 - Radijacija u regiji osvojene nuklearke je normalna, u gradu nema grejanja i tople vode

Osoblje nuklearne elektrane Zaporožje, koju su u noći između četvrtka i petka napale i osvojile ruske snage, kažu da je nivo radijacije u regiji normalan.

Međutim grejanje i snabdevanje toplom vodom u gradu Enerhodaru, u kojem je smeštena nuklearka, u prekidu je, objavila je agencija.

08:58 - Otvaranje humanitarnog koridora je novi početak

Gradonačelnik Marijupolja, grada na istoku Ukrajine, Vadim Bojčenko izjavio je da će otvaranje humanitarnog koridora i prekid vatre u tom gradu omogućiti početak obnove infrastrukture - struje, vode i mobilnih komunikacija.

08:37 - Ilon Mask: Nećemo blokirati ruske medije na Starlinku osim pod pretnjom oružjem

Ilon Mask, milijarder i preduzetnik, sinoć je na Tviteru objavio da su ga zvaničnici strane vlade zamolili da njegova kompanija za satelitski internet "blokira ruske medije" nakon invazije na Ukrajinu.

- Nećemo to učiniti osim ako nam ne zaprete oružjem. Oprostite što sam apsolutista po pitanju slobode govora, napisao je Mask.

Nije jasno na koju vladu je Mask mislioa u tvitu, iako je naveo da se ne radi o ukrajinskoj.

08:25 - U Mađarskoj oko 120.000 izbeglica iz Ukrajine

Od početka sukoba iz Ukrajine je izbeglo više od 1,2 miliona ljudi, saopštavaju Ujedinjene nacije. U Poljskoj je oko 700.000 Ukrajinaca, u Moldaviji 200.000, Rumuniji 150.000. U Češkoj je vanredno stanje, jer dnevno stiže 5.000 ljudi iz Ukrajine. U Mađarskoj je oko 120.000 izbeglica, a otvoreno je šest prihvatnih centara.

08:13 - Tokom noći eksplozije i granatiranja u više gradova

Ukrajinski mediji prenose da su se tokom noći čule sirene i eksplozije u više ukrajinskih gradova.

Granatiran je grad Sumi na istoku zemlje, koji je opkoljen ruskim trupama, javlja kanal Ukrajina-24.

Kijev independent prenosi da su se višestruke eksplozije čule i u Harkovu.

Sirene za uzbunu oglasile su se i u prestonici Kijevu, Žitomiru, Samiju i Černjikovu.

07:59 - Džonson upozorio na rizik od nuklearne katastrofe

Premijer Velike Britanije Boris Džonson je upozorio na rizik od nuklearne katastrofe u Evropi nakon ruskog granatiranja ukrajinske elektrane, prenosi PA Media, koja se poziva na intervju dat za strane medije La Repubblica, Die Velt i El Pais.

Evo PA-ovog rezimea intervjua: Džonson je rekao da veruje da Putin namerava da ''udvostruči'' svoju invaziju na Ukrajinu.

Džonson je ispričao svoj razgovor sa Zelenskim o granatiranju elektrane, rekavši da su se složili da je napad na nuklearnu elektranu ''očigledno pitanje zajedničkog evropskog zdravlja i bezbednosti''.

-Naša bezbednost je podjednako važna, podjednako ugrožena takvim napadom. Sećamo se šta se desilo sa Černobiljom, radioaktivnost se proširila po celom kontinentu, kao i po Severnoj Americi, koliko se sećam, rekao je Džonson.

-Očigledno postoji rizik... Zabrinut sam kako ćemo zaustaviti katastrofu, rekao je.

Istakao je da se jasno mora staviti do znanja Kremlju da je civilna nuklearna katastrofa u Ukrajini, još jedan Černobilj, katastrofa za Rusiju, kao i za sve.

07:43 - Rusija najavljuje režim prekida vatre

Ruska strana najavljuje režim prekida vatre od 10.00 po moskovskom vremenu i otvara humanitarne koridore kako bi omogućila civilima da napuste Marijupolj i Volnovahu, prenose RIA novosti.

BREAKING: Russia declares ceasefire from 10 a.m. Moscow time to allow civilians to leave Mariupol and Volnovakha - RIA

07:39 - Ranjen novinar Skaj njuza

Glavni dopisnik Skaj njuza Stjuart Remzi i njegov tim napadnuti su u ponedeljak u blizini Kijeva. Snimatelj Riči Mokler pogođen je dva puta metkom u pancir, dok je Remzi ranjen, prenosi Skaj njuz.

This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN