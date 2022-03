STAVLJEN I NA CRNU LISTU ZBOG RATA U UKRAJINI: Italija zaplenila jahtu najbogatijeg Rusa!

Jahta "Lady M" dugačka 65 metara je zaplenjena u severnoj italijanskoj luci Imperija, rekao je izvor za Reuters.

Druga jahta u vlasništvu Genadija Timčenka, još jednog milijardera sa bliskim vezama sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, takođe je blokirana u Imperiji i biće uskoro zaplenjena, dodao je izvor.

Ovaj potez je usledio nakon sličnih zaplena jahti u Francuskoj i Nemačkoj ove nedelje koje pripadaju drugim ruskim oligarsima, dok zapadne države primenjuju velike sankcije, uključujući zamrzavanje imovine, kako bi pokušale da primoraju Rusiju da se povuče iz Ukrajine.

