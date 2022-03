Beli mag Lav Geršman upozorava: Ukrajinski vojnici se bore protiv zemlje koja želi da ih zaštiti, evo šta će OSTATI OD UKRAJINE posle rata

Lav Geršman, poznat kao beli mag, tvrdi da će se Ukrajina posle rata raspasti i pošto neke zemlje prisvoje delove Ukrajine, samo mali deo će ostati i to pod nekim vidom vojnih sankcija.

Beli mag smatra da ukrajinski vojnici zapravo nisu svesni da se bore protiv zemlje koja zapravo želi da ih zaštiti.

- Oni kažu "slava Ukrajini, smrt fašizmu". Ti vojnici koji ratuju na strani Ukrajine, oni su položili zakletvu i oni ne mogu da vide ono što ja sad vama pričam. Oni ne vide da Rusija napada njih da bi ih zaštitila od fašizma koji je već u njihovoj državi - istakao je beli mag u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Naveo je da će se Ukrajina rascepati, pa će tako istok uzeti Rusija, dok će zapad Poljska i Rumunija. Ostatak Ukrajine će biti pod vojnim sankcijama.

- Ovo će se dugo pamtiti, takozvani rat. To nije rat, ali krv koja je prolivena će se jako dugo pamtiti. Nakon rata, zapadnu Ukrajinu će uzeti Rumunija i Poljska koje to odavno žele. Donjecka, Luganska, Odesa i izlaz na more taj deo Ukrajine će otići Rusiji. Ako se sećate Prvog svetskog rata, Nemačka nije imala prava imati svoju vojsku, vojnu aviaciju i vojnu mornaricu, isto će biti i sa ostatkom Ukrajine koji ostane. Rusija će imati prava da sarađuje sa bilo kojom zemljom posle rata. Sve će biti mirno i sve će biti uredu, ali krv će boleti dugo - rekao je beli mag.

Istakao je da Srbiju neće dotaći dešavanja u Ukrajinoj i da ćemo ostati u dobrim odnosima sa obe zemlje.

- Cela situacija koja se dešava tamo, Srbiju neće doticati. Samo sama provokacija će biti i to je jedini problem koji će imati Srbija. Rusija će imati dobre odnose i dalje sa Srbijom i obrnuto, ali će Srbija imati takođe dobre odnose i sa Ukrajinom - istakao je beli mag.