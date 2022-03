(RAT UŽIVO) Privedeno više od 2.000 demonstranata! Pojavila se i nova mapa napada! Putin: Sve će se završiti kada Ukrajina prestane da se bori!

Jedanaesti dan ruske vojne intervencije u Ukrajini. Obe strane očekuju treću rundu pregovora tokom vikenda. Rusija je u subotu proglasila prekid vatre u Ukrajini kako bi omogućila evakuaciju civila putem humanitarnih koridora.

15:08 - Putin i Makron razgovarali telefonom

Predsednik Rusije Vladimira Putina razgovarao je telefonom sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Francuska televizija BFM javila je da je telefonski razgovor dvojice lidera počeo posle 12.30 časova.

Razgovor između njih dvojice trajao je sat i 45 minuta.

Ovo je četvrti telefonski razgovor Putina i Makrona u poslednjih 10 dana.

14:50 - U Rusiji privedeno više od 2.000 demonstranata

Ruska policija privela je danas više od 2.034 osobe na antiratnim demonstracijama u gradovima širom Rusije, objavio je OVD-Info.

Anti-war protest in Moscow right now. It’s growing… pic.twitter.com/ziHEFF7FV8 — Mike Galsworthy 🇺🇦 (@mikegalsworthy) 06. март 2022.

Prve procene su govorile da je privedeno 559 ljudi.

Russian police starts mass-arrests against the people who have gathered for an anti-war protest in Moscow.



Respect for all the courageous Russians speaking out against Putin’s war of aggression. pic.twitter.com/fEI6cjICjs — Visegrád 24 (@visegrad24) 06. март 2022.

Snimci na društvenim mrežama prikazuju stotine ljudi koji marširaju Moskvom uzvikujući "Ne ratu!" i "Sramota!"

14:29 - Britanci objavili novu mapu ruskih napada na Ukrajinu

Ministarstvo odbrane Velike Britanije na Tviteru je objavilo novu mapu napada ruske vojske na Ukrajinu.

-Nastavlja se ničim isprovocirana i ilegalna invazija Ukrajine, stoji u objavi ministarstva.

Između ostalog, na mapi su označene nuklearne elektrane, lokacije sukoba otkako je invazija počela, područja pod ruskom kontrolom, pravci napretka ruske vojske, kao i potencijalni budući pravci.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LjhIR5lx6e



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Fzky2lGqMT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 06. март 2022.

13:56 - Bekstvo iz Irpina

Po društvenim mrežama kruže snimci evakuacije civila i novinara iz Irpina, grada udaljenog 20ak kilometara severozapadno od Kijeva koji je pod žestokim vazdušnim i artiljerijskim udarima.

🔴Terrified civilians run for their lives as rocket attacks target bridge they were sheltering underhttps://t.co/zODOFvvYux pic.twitter.com/xDO4wTPTr6 — The Telegraph (@Telegraph) 06. март 2022.

Ukrajinske vlasti tvrde da je iz grada pobeglo oko 200 civila, uključujući i 50 dece.

13:49 - Novo obraćanje Zelenskog

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da su ruske rakete u potpunosti uništile regionalni aerodrom Vinica i ponovo pozvao NATO da uvede zabranu leta nad Ukrajinom.

Vinnytsia Airport has been hit pic.twitter.com/Is4sh1f6Wr — C O U P S U R E (@COUPSURE) 06. март 2022.

Civilni aerodrom u gradu Vinica udaljen je oko 250 km jugozapadno od Kijeva.

13:44 - Beloruski načelnik Generalštaba podneo ostavku?

Zamenik ministra odbrane Belorusije navodno je podneo ostavku i tvrdi da ne može da podrži trenutnu rusku invaziju na Ukrajinu.

General-major Viktor Gulevič, koji je i načelnik Generalštaba, podneo je ostavku jer je, kako je naveo, osoblje beloruskih vojnih jedinica odbilo da učestvuje u neprijateljstvima, zbog čega vojska Belorusije ne može da kompletira ni jednu bataljonsku grupu.

Gulevič je među brojnim beloruskim zvaničnicima koji se suočavaju sa ekonomskim sankcijama britanske vlade zbog njihove bliskosti sa Vladimirom Putinom, podseća Mejl on sandej.

Optužen je za rukovođenje zajedničkim vojnim vežbama sa Rusijom i za pristanak na raspoređivanje ruskih trupa duž granice Belorusije sa Ukrajinom – što je, kako je vlada Velike Britanije tvrdila, "direktno doprinelo sposobnosti Rusije da napadne Ukrajinu“.

13:33 - Edrogan poziva na prekid vatre

Turski predsednik Tajip Erdogan pozvao je svog ruskog kolegu Vladimira Putina da proglasi prekid vatre u Ukrajini, otvori humanitarne koridore i potpiše mirovni sporazum, saopštila je njegova kancelarija.

U izjavi nakon jednosatnog telefonskog razgovora, tursko predsedništvo je saopštilo da je Erdogan rekao Putinu da je Turska spremna da doprinese mirnom rešavanju sukoba, dodajući da bi prekid vatre ublažio zabrinutost zbog humanitarne situacije.

"Predsednik Erdogan je obnovio svoj poziv da zajedno utru put miru", saopštila je njegova kancelarija.

Erdogan je istakao važnost preduzimanja hitnih koraka za postizanje prekida vatre, otvaranje humanitarnih koridora i potpisivanje mirovnog sporazuma. Dvojica lidera su takođe razgovarala o bilateralnim odnosima, navodi se u saopštenju.

13:30 - Odesa se priprema za ruski napad

Posle upozorenja ukrajinskog predsednika, lučki grad strepi od ruskih bombardera.

13:16 - Ponovo propala evakuacija civila iz Marijupolja?

Rusija i Ukrajina krive jedna drugu jer evakuacija iz Marijupolja ponovo nije uspela, piše Gardijan.

Proruski separatisti i ukrajinska Nacionalna garda optužuju jedni druge da u nedelju nisu uspeli da uspostave humanitarni koridor iz ukrajinskog grada Marijupolja, drugi dan zaredom.

Televizija Ukrajina 24 prikazala je borca Nacionalne garde puka Azov koji je rekao da su ruske i proruske snage koje su opkolile lučki grad od oko 400.000 ljudi nastavile da granatiraju područja koja su bila bezbedna.

Novinska agencija Interfaks citirala je zvaničnika donjecke separatističke administracije koji je optužio ukrajinske snage da nisu poštovale ograničeni prekid vatre. Zvaničnik je rekao da je samo oko 300 ljudi napustilo grad.

Ukrajinske vlasti su ranije saopštile da planiraju da evakuišu više od 200.000 ljudi iz Marijupolja.

13:12 - CNN: Eksplozije kod Kijeva, troje mrtvih

Jutros je došlo do jakog granatiranja zapadno i severozapadno od Kijeva, prenosi CNN.

Dve granate pogodile su kontrolni punkt za civile između Kijeva i predgrađa Irpin. Tri osobe su ubijene, tvrde ukrajinske vlasti, uključujući dvoje dece.

"Ruske trupe su juče zauzele Hostomel i Buču. Rusi su tamo ušli. Povredili su mnogo dece i ne dopuštaju im evakuaciju, uprkos brojnim apelima da se osigura zeleni koridor iz Buče i Irpina. Mnogo je dece u podrumima", rekao je Oleksij Arestovič, savetnik u kancelariji ukrajinskog predsednika.

“Postoje podrumi u kojima sada sedi 70 djece i ne puštaju ih. Ovo je katastrofa i sa humanitarne i, pre svega, moralne tačke gledišta”, rekao je Arestovič i dodao da se o tom pitanju razgovara “na najvišem nivou sa međunarodnim humanitarnim institucijama”.

Nekoliko dece je umrlo, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo zdravstva.

13:09 - Putin: Konflikt će prestati kad naši zahtevi budu ispunjeni

Rusija će zaustaviti svoju vojnu operaciju samo ako Ukrajina prestane da se bori i ako se ispune zahtevi Moskve, navodi se u saopštenju Kremlja posle razgovora ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Turske Tajipa Erdogana.

Putin je rekao da operacija teče po planu i rasporedu i da se nada da će ukrajinski pregovarači zauzeti konstruktivniji pristup u razgovorima i uzeti u obzir realnost na terenu, saopštio je Kremlj.

12:55 - Papa: Ovo u Ukrajini nije specijalna vojna operacija nego rat

Papa Franja odbacio je tvrdnje Rusije da sprovodi "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini, rekavši da je zemlja pogođena ratom.

"U Ukrajini teku reke krvi i suza. Ovo nije samo vojna operacija već rat koji vodi smrti, razaranju i bedi", rekao je papa u svom nedeljnom obraćanju okupljenima na Trgu Svetog Petra, prenosi Rojters.

12:49 - Više od 430.000 ljudi čeka evakuaciju iz Marijupolja

Više od 430.000 ljudi koji su ostali zarobljeni u okupiranom Marijupolju se priprema za evakuaciju nakon što je najavljen prekid vatre.

Lokalne vlasti u gradu na jugoistoku Ukrajine saopštile su da će evakuacija pod nadzorom Crvenog krsta početi u podne po lokalnom vremenu (11 sati u Srbiji). Ruska strana je navela da je evakuacija u toku, ali nikakve nezavisne potvrde te informacije za sada nema.

12:42 - Ukrajina: Rusi šalju avione na jug, žele da nas odvoje od mora

Ukrajinski bezbednosni zvaničnik rekao je da Rusija okuplja svoje snage kako bi opkolila istočni grad Dnjepar.

Zvaničnik je dodao da rusko ratno zapovedništvo svoju glavnu pažnju usmerava na južni front kako bi Ukrajinu odsekli od Crnog mora.

12:32 - Da li će sankcije Rusiji imati efekta kom se nada međunarodna zajednica?

Biće potrebno vreme da sankcije "prorade" i to bi, zajedno sa "umorom od Ukrajine“ i sve višim troškovima života, moglo da otupi odlučnost Zapada, ocenjuje ekonomski urednik ardijana Lari Eliot.

Sankcije mogu naneti bol a da ne dovedu do promene rukovodstva ili promene politike. Iran je pretrpeo smanjenje potencijalne proizvodnje za 20% u dve godine nakon uvođenja sankcija zbog svog nuklearnog programa, ali nije popustio.

Dakle, 10 dana nakon invazije, Zapad mora da donese veliku odluku. Da li da iskoristi najveće ekonomsko oružje koje je preostalo: dodavanje ruskog izvoza nafte i gasa na listu sankcija?, naveo je Eliot

12:00 - Završen razgovor Putina i Erdogana

Završeni su razgovori između ruskog predsednika Vladimira Putina i turskog lidera Redžepa Tajipa Erdogana o Ukrajini. Razgovor šefova dve države trajao je oko sat vremena, javio je turski TV kanal TRT Haber. Kako navode novinari, razgovori su počeli posle 12 časova po moskovskom vremenu. Ankara je dan ranije govorila o Erdoganovim planovima da iznese predloge Turske o Ukrajini.

11:57 - Zvaničnici Donbasa: 300 ljudi napustilo Marijupolj

Proruski separatisti tvrde da da je prvih 300 ljudi napustilo opkoljeni Marijupolj na jugoistoku Ukrajine tokom novog pokušaja prekida vatre. Potvrde ove informacije nema, a ukrajinski zvaničnici još nisu dali nikakve podatke.

U međuvremenu, oglasio se i predstavnik Narodne milicije Donjecke narodne republike Eduard Basurin koji je rekao da je Kijev odbio da garantuje režim prekida vatre u Marijupolju i Volnovahi.

Što se tiče Donjecka, evakuacija stanovnika je zvanično završena, ali se ljudi zbog granatiranja pomeraju dublje u grad, prenosi Sputnik.

11:36 - BBC: Protesti u Rusiji, masovna hapšenja

Više od 600 demonstranata uhapšeno je u 21 ruskom gradu, saopštila je grupa OVD-Info, nakon što je zatvoreni opozicionar Aleksej Navaljni pozvao Ruse da protestuju protiv rata u Ukrajini.

11:24 - Ruski patrijarh: Osam godina istrebljuju ljude u Donbasu dok ceo svet ćuti

"Osam godina u Donbasu traje gušenje, istrebljenje ljudi. Osam godina stradanja, a ceo svet ćuti. Ali mi znamo da naša braća i sestra zaista stradaju, štaviše – mogu da nastradaju zbog svoje vernosti crkvi“, rekao je ruski patrijarh Kiril na nedeljnoj liturgiji u Hramu Hrista Spasitelja, prenosi Sputnik.

11:21 - Zelenski: Rusi se spremaju za bombardovanje Odese

"Ukrajinci, već smo izabrali našu budućnost. A ipak se borimo za naš današnji dan. Borimo se za one koji prođu kordon. Između života i ropstva", poručio je ukrajinski predsednik.

Zelenski tvrdi da se ruska vojska priprema za bombardovanje Odese, lučkog grada na Crnom moru, na jugoistoku Ukrajine, prenosi Rojters.

U Odesi živi gotovo milion stanovnika.

"Raketama na Odesu? To će biti ratni zločin", rekao je on.

11:06 - CNN: Granatiran kontrolni punkt za evakuaciju u blizini Kijeva

Evakuacioni prelaz za civile koji pokušavaju da pobegnu iz okruga Irpin zapadno od Kijeva granatiran je u nedelju ujutro.

Views from vicinity of the bridge in the city of Irpin, northwest of Kyiv, blasts a few meters away during civilians evacuation while ongoing Russian attacks on Ukraine



📸: Emin Sansar pic.twitter.com/OPz6U4nPLg — Anadolu Images (@anadoluimages) 06. март 2022.

Međunarodni mediji su snimali na lokaciji kada je palo nešto što je izgledalo kao artiljerijska granata. U to vreme kroz kontrolni punkt je prolazila masa civila. Trenutno nema detalja o žrtvama.

10:56 - Šef odbrane Velike Britanije: Želimo da izbegnemo rat sa Rusijom

Velika Britanija je dužna narodu Ukrajine, Evrope i sveta da osigura da rat u Ukrajini ne eskalira, rekao je za BBC šef britanskog štaba odbrane ser Toni Radakin.

On kaže da je "poslednje što želimo“ rat između NATO-a i Rusije, dok priznaje da se Ukrajinci suočavaju sa "užasnom“ situacijom.

Predsednik zemlje Volodimir Zelenski burno je reagovao kada je NATO odbio da nametne zonu zabrane letova iznad ukrajinskog vazdušnog prostora koja bi sprečila Rusiju da izvodi vazdušne udare.

To bi dovelo alijansu u direktne borbe sa ruskim snagama, poručeno je iz NATO

10:51 - Izvor iz Donbasa: U zapadnoj Ukrajini formirani logori za zarobljenike pre ruske intervencije

U zapadnoj Ukrajini su još pre početka vojne operacije Ruske Federacije formirana tri "prihvatna punkta za ratne zarobljenike", rekao je za RT izvor u Ministarstvu državne bezbednosti DNR.

U tekstu koji je RT dostavio izvor Ministarstva državne bezbednosti DNR, pod kojim se nalazi ime ukrajinskog načelnika odeljenja logistike Zapada, potpukovnika Oružanih snaga Ukrajine A.M. Suknatskog, ukazuje se da su punktovi prijema ratnih zarobljenika formirani u tri regiona zapadne Ukrajine – u okolini gradova Kiverci, Kostopolj i Korosten, prenosi B92.

Ishrana ratnih zarobljenika na prihvatnim mestima vrši se o trošku vojnih jedinica, kaže izvor.

10:35 - Borbe za Mikolajev i Černigov

Ukrajinske snage vode "jake borbe" protiv ruskih snaga za kontrolu gradova Mikolajev na jugu i Černigov na severu zemlje, javio je jutros generalštab ukrajinske vojske, dodajući da je ukrajinska vojna operacija u toku i u istočnom regionu Donjeck.

Vojska je u saopštenju preko Fejsbuka dodala i da su glavni napori koncentrisani oko grada Marijupolja, strateške luke na jugoistoku zemlje.

10:16 - UN: Više od 1,5 miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine

Više od 1,5 miliona ljudi koji su bežali iz Ukrajine prešlo je u susedne zemlje u poslednjih 10 dana, rekao je visoki komesar UN za izbeglice Filipo Grandi. To je postala brzo rastuća izbeglička kriza u Evropi od Drugog svetskog rata.

10:08 - Ukrajina: Bezbednosni sistemi u Zaporožju netaknuti

Bezbednosni sistemi u nuklearnoj elektrani Zaporožje su netaknuti, a radijacija je na normalnom nivou, saopštio je ukrajinski nuklearni regulator.

Najveću nuklearnu elektranu u Evropi zauzele su ruske trupe ranije ove nedelje, pri čemu su zgrade oštećene granatiranjem.

Ukrajinski regulator je rekao UN-u da je uspeo da održi kontakt sa osobljem u elektrani i da dva od šest reaktora sada rade, prenosi BBC. Tri druge ukrajinske nuklearne elektrane rade bezbedno, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju UN, pozivajući se na informacije koje je dobila od ukrajinskog regulatora. Upozorava da osoblju mora biti dozvoljeno da se odmara i menja smene da bi moglo da radi bezbedno.

Radnici u Černobilju - koji je Rusija zaplenila prošle nedelje - navodno su bili na licu mesta 11 dana, a da nisu mogli da promene smenu. Postrojenje bilo je mesto najgore nuklearne katastrofe na svetu 1986. godine.

10:03 - Rab: Sukob u Ukrajini će trajati mesecima, ako ne i godinama

Sukob u Ukrajini će trajati mesecima, ako ne i godinama, rekao je u nedelju zamenik britanskog premijera Dominik Rab, dodajući da će međunarodni saveznici morati da pokažu "stratešku izdržljivost" kako bi osigurali da ruski predsednik Vladimir Putin ne uspe, prenosi Rojters.

"Naša misija sa saveznicima je da osiguramo da Putin ne uspe u Ukrajini, a za to će biti potrebno neko vreme – govorimo o mesecima, ako ne i godinama – i stoga moramo da pokažemo određenu stratešku izdržljivost, jer to neće biti gotovo za nekoliko dana“, rekao je Rab za Skaj njuz.

Rab je istakao da uvođenje sankcija nije objava rata, nakon što je Putin juče rekao da sankcije koje je Zapad uveo Moskvi upravo liče na to.

09:39 - Ruske snage zauzele još 7 naselja u Ukrajini, uništile 69 aviona

Tokom operacije pogođeno je 2.203 objekta vojne infrastrukture Ukrajine. Među njima: 76 komandna i komunikaciona centra ukrajinske vojske, 111 protivvazdušnih raketnih kompleksa S-300, Buk M-1 i Osa, kao i 71 radar, rekao je novinarima portparol ministarstva odbrane, general Igor Konašenkov.

Jedinice Oružanih snaga Rusije napreduju na širokom frontu i preuzele su kontrolu nad naseljima Mala Tokmačka, Marfopolj, Remarka, Novokarlovka, Orlinskoje, Volodino i Malinovka, rekao je Konašenkov.

On je dodao i da su ruske snage napale i onesposobile ukrajinsku vazdušnu bazu Starokostiantjniv dalekometnim visoko preciznim oružjem.

Ruske oružane snage nastavljaju s napadima na vojnu infrastrukturu Ukrajine. Jutros su izvršeni udari visoko preciznim dalekometnim oružjem. Onesposobljena je baza ukrajinskih vazdušnih snaga u blizini Starokostiantjniva - rekao je on.

Konašenkov je dodao da su ruske raketne snage uništile i raketni sistemS-300 pod kontrolom Ukrajine.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini uništeno 69 aviona na zemlji i 24 u vazduhu, 778 tenkova i druge oklopne tehnike

U poslednja 24 časa ruska avijacija je u području Kijeva oborila dva helikoptera Mi-8, šest dronova, uključujući "Barjaktar TB-2".

09:21 - Gradsko veće: Novi prekid vatre u Marijupolju

U Marijupolju je najavljen privremeni prekid vatre od 10:00 do 21:00 po lokalnom vremenu, saopštilo je gradsko veće.

Civili će moći da se evakuišu dogovorenom rutom od 12:00 po lokalnom vremenu. Sličan plan najavljen u subotu propao je ubrzo nakon što je objavljen, zbog ponovnog bombardovanja.

Humanitarni koridori biće ponovo otvoreni u Mariupolju i Volnovahi u nedelju ujutro, izjavio je ranije jutros portparol Narodne milicije DNR Eduard Basurin.

09:17 - Putin naredio da se sastavi spisak zemalja koje su uvele sankcije Rusiji

Ruski predsednik Vladimir Putin naredio je vladi da sastavi spisak zemalja koje su sankcionisale Rusiju.

"Putin je naredio Kabinetu ministara da u sledeća dva dana sastavi spisak zemalja koje su sankcionisale Rusiju, njezine firme, organizacije i pojedince", javljaju ruske RIA Novosti.

08:48 - Ukrajina: Ubili smo više od 11.000 ruskih vojnika

Ukrajinska vojska tvrdi da je više od 11.000 ruskih vojnika ubijeno od početka ruske invazije, prenosi Rojters.

08:47 - Koliko su napredovale ruske snage?

08:44 - Ukrajinski pregovarač: Ako Bog da, u nedelju će biti koridor iz Harkova

Vođa ukrajinske delegacije za pregovore s Rusijom nada se da bi humanitarni koridor iz istočnog grada Harkova mogao da bude otvoren u nedelju.

"Ako Bog da, u nedelju će biti koridor", napisao je u komentaru na Fejsbuku pregovarač David Arahamija.

08:39 - Ruska vojska praćena preko Grindra?

Britanske obaveštajne službe pomogle su u praćenju ruske invazije na Ukrajinu praćenjem upotrebe društvenih mreža od strane vojnika – uključujući aplikaciju za gej sastanke Grindr.

08:18 - Rusi navodno sravnili sa zemljom ukrajinsku fabriku tenkova

Po društvenim mrežama kruži snimak na kome se, navodno, vidi kao su ruske snage uništile deo ukrajinske fabrike tenkova u Žitomiru. CNN tvrdi da je snimak autentičan.

Ukrainian Tank factory demolished by Russian missiles in Zhitomir pic.twitter.com/lFOzgMXWDN — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) 05. март 2022.

08:15 - Poljska šalje Ukrajini sovjetske avione?

SAD pregovara s Varšavom o tome da Poljska isporučuje ratne avione Ukrajini, prenosi Vol strit žurnal pozivajući se na američke zvaničnike.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski juče je rekao članovima američkog Kongresa da Ukrajini hitno trebaju borbeni avioni. Zvaničnici Bele kućerekli su da bi SAD Poljskoj mogao dostaviti određeni broj F-16 aviona, dok bi Varšava mogla da snabde Kijev ratnim avionima iz sovjetske ere.

Detalji se još uvek dogovaraju, a u slučaju postizanja dogovora biće potrebno odobrenje američkog Kongresa.

08:06 - Velika Britanija: Rusija bombarduje gradove da bi slomila ukrajinski moral

Rusko bombardovanje naseljenih oblasti u Ukrajini je pokušaj da se sruši moral, ocenjuje Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva.

U svom dnevnom obaveštajnom izveštaju, Ministarstvo odbrane navodi da snaga ukrajinskog otpora nastavlja da iznenađuje Rusiju, koja je odgovorila gađanjem gradova uključujući Harkov, Černihiv i Marijupolj.

Britansko ministarstvo uporedilo je strategiju Rusije sa njenim kampanjama u Siriji 2016. i Čečeniji 1999. godine, kada je ruska vojska izvela intenzivno granatiranje naseljenih područja.

U izveštaju se takođe navodi da je napredak Rusije usporen zbog ukrajinskog gađanja njenih linija snabdevanja.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xXx8qpSqRp



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nJjcTJTDtX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 06. март 2022.

08:03 - Ukrajina: U raketnom napadu u Žitomirskoj oblasti ima žrtava

Ukrajinske službe za hitne slučajeve saopštile su da je u ruskom raketnom udaru koji je pogodio stambene kuće u Žitomirskoj oblasti, oko 140 kilometara severozapadno od Kijeva bilo žrtava.

Oko 15 privatnih kuća uništeno je u napadu na grad Ovruč, saopštila je jutros ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

U odvojenom napadu u Korostenu, gradu južno od Ovruča, jedna osoba je navodno poginula, a dve povređene u noćnom raketnom napadu, navodi agencija.

Rečeno je da je uništeno deset privatnih kuća, a jedna zgrada zapaljena. Iz podruma je spaseno petoro dece.

Житомирська область



Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки. pic.twitter.com/QgUuh4NDid — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) 06. март 2022.

07:58 - Ukrajinska vojska: Branimo Černihiv i Marijupolj

Ukrajinska vojska objavila je jutros svoj operativni izveštaj u kojem navodi da se njene strane žestoko bore da održe određene granice.

Obrambena operacija u istočnom delu operativnog okruga Donjeck je u toku, a napori su usmereni na obranu grada Marijupolja, saopštila je vojska.

U izveštaju se navodi da su ruske snage zaustavljene u napredovanju prema Dnjepropetrovskoj oblasti i da je u toku operacija obrane grada Černihiva. U izveštaju se spominju “veliki gubici (Rusa) u oružju, opremi i ljudstvu” uz gubitke 88 ruskih aviona i helikoptera.

“Neke neprijateljske pilote koji su se katapultirali i preživeli pronašli su ukrajinski vojnici. Dobili su lekarsku pomoć i već svedoče o zločinima Putinovog režima protiv čovečnosti”, navodi se u izveštaju.

"Zbog otpora ukrajinskog naroda ruske trupe su demoralizovane sa izuzetno niskim moralnim i psihičkim stanjem zbog svesti o stvarnom stanju stvari", naveo je ukrajinski Generalštab oružanih snaga.

07:51 - Zbog rata u Ukrajini evropske berze pale, cena nafte raste

Na svetskim berzama cene deonica su protekle sedmice oštro pale, najviše u Evropi, zbog sve žešćih sukoba u Ukrajini. Sa druge strane cene nafte skočile su više od 20 posto.

07:42 - RFE prekida rad u Rusiji

Radio Slobodna Evropa/Radio Liberty (RFE/RL) obustavlja svoje poslovanje u Rusiji. U saopštenju se navodi da je njihova ruska redakcija suočena sa stečajem i da su novinari pod pritiskom policije.

“S najdubljim žaljenjem objavljujem danas obustavu naših fizičkih operacija u Moskvi. Ovo nije odluka koju je RSE/RL donio sam od sebe, već odluka koja nam je nametnuta napadom Putinovog režima na istinu”, rekao je Džejmi Flaj, predsednik i izvršni direktor RSE/RL.

Nekoliko medijskih organizacija, uključujući BBC, prisiljeno je privremeno da obustavi rad svojih novinara u Rusiji kao odgovor na novi zakon koji preti zatvorom svakome za koga vlada proceni da je širio "lažne" vesti o oružanim snagama.

07:24 - Džonson: Užansa ruska invazija ne sme da uspe!

Britanski premijer Boris Džonson pozvao je svetske lidere da ulože nove napore kako bi osigurali da ruska "užasna” invazija na Ukrajinu ne uspe. On je postavio plan od šest tačaka za održavanje pritiska na ruskog predsednika Putina.

07:21 - UNHCR: Više od 1,3 miliona Ukrajinaca pobeglo

Više od 1,3 miliona Ukrajinaca prešlo je granice od početka ruske invazije 24. februara u, kako Ujedinjene nacije kažu izbegličkoj krizi koja se najbrže odvija u Evropi od kraja Drugog svetskog rata.

Očekuje se da će cifra dostići 1,5 miliona kasnije danas.

"Ovo je najbrže rastuća izbeglička kriza koju smo videli u Evropi od kraja Drugog svetskog rata“, rekao je šef UNHCR-a Filipo Grandi.

07:18 - Humanitarni koridori u Marijupolju i Volnovahi

Humanitarni koridori biće ponovo otvoreni u Mariupolju i Volnovahi u nedelju ujutro, izjavio je portparol Narodne milicije DNR Eduard Basurin.

07:16 - Harkov opet bombardovan

Oko 5 sati jutros ponovo je bombardovan Harkov, prenosi Unian. "Avion iznad Harkova, eksplozija. Ponovo eksplozije. Ostanite u skloništima", navode lokalni mediji, a prenosi Unian.

06.57 - Ministarstvo odbrane Belorusije negira da se njihovi padobranci nalaze nalaze u Ukrajini: Oni, kao i ostala vojska su u Belorusiji.

06.31 - "Lekari bez granica" smatraju da je situacija u Marijupolju katastrofalna. Oni su napomenuli da zalihe hrane nestaju, a nema ni vode, struje i grejanja.

06.30 - Humanitarni koridori biće ponovo otvoreni u Marijupolju i Volnovahi u nedelju ujutro, izjavio je portparol Narodne milicije DNR Eduard Basurin.

06.02 - U granatiranju grada Pervomajsk sa strane naselja Popasna iz artiljerijskih oruđa kalibra 152 mm oštećeno je 8 stambenih zgrada i gasovod, saopštila je Narodna milicija LNR.

05.58 - Ukrajinske snage su u 5.30 po srednjoevropskom vremenu ispalile 7 mina kalibra 120 mm na selo Vesjolo u DNR, saopštilo je predstavništvo republike u Zajedničkom centru za kontrolu prekida vatre.

01.04 - Zelenski razgovarao sa Bajdenom

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio je da je razgovarao telefonom sa američkim kolegom Džozefom Bajdenom.

- U okviru stalnog dijaloga još jednom sam razgovarao sa predsednikom SAD. Na dnevnom redu su bila bezbednosna pitanja, finansijska podrška Ukrajini i nastavak sankcija Rusiji - napisao je Zelenski na Tviteru.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 06. март 2022.

Nakon toga je Bela kuća je potvrdila da je američki predsednik oko pola sata razgovarao telefonom sa Zelenskim.

- Predsednik Bajden je primetio da njegova administracija povećava vojnu, humanitarnu i ekonomsku pomoć Ukrajini i da blisko sarađuje sa Kongresom na obezbeđivanju dodatnog finansiranja - navodi se u saopštenju Bele kuće.

Tokom razgovora Bajdej je izrazio zabrinutost zbog situacije oko Zaporoške nuklearne elektrane. Strane su takođe razgovarale o „nedavnim pregovorima Rusije i Ukrajine“.

