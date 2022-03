(UŽIVO) RAT U UKRAJINI! Zelenski razgovarao sa Bajdenom! Humanitarni koridori se ponovo otvaraju u Marijupolju i Volnovahi! (FOTO+VIDEO)

Ovo je ranije dogovoreno sa Kijevom tokom druge runde pregovora u Belorusiji ranije ove nedelje.

06.57 - Ministarstvo odbrane Belorusije negira da se njihovi padobranci nalaze nalaze u Ukrajini: Oni, kao i ostala vojska su u Belorusiji.

06.31 - "Lekari bez granica" smatraju da je situacija u Marijupolju katastrofalna. Oni su napomenuli da zalihe hrane nestaju, a nema ni vode, struje i grejanja.

06.30 - Humanitarni koridori biće ponovo otvoreni u Marijupolju i Volnovahi u nedelju ujutro, izjavio je portparol Narodne milicije DNR Eduard Basurin.

06.02 - U granatiranju grada Pervomajsk sa strane naselja Popasna iz artiljerijskih oruđa kalibra 152 mm oštećeno je 8 stambenih zgrada i gasovod, saopštila je Narodna milicija LNR.

05.58 - Ukrajinske snage su u 5.30 po srednjoevropskom vremenu ispalile 7 mina kalibra 120 mm na selo Vesjolo u DNR, saopštilo je predstavništvo republike u Zajedničkom centru za kontrolu prekida vatre.

01.04 - Zelenski razgovarao sa Bajdenom

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio je da je razgovarao telefonom sa američkim kolegom Džozefom Bajdenom.

- U okviru stalnog dijaloga još jednom sam razgovarao sa predsednikom SAD. Na dnevnom redu su bila bezbednosna pitanja, finansijska podrška Ukrajini i nastavak sankcija Rusiji - napisao je Zelenski na Tviteru.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.