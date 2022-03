NIJE OSTALO NIŠTA: Počasni konzulat Albanije u Harkovu UNIŠTEN u napadu ruskih snaga!

Na Tviter nalogu albanskog ministarstva, uz fotografije porušene zgrade, objavljeno je da osuđuju, kako su naveli, "rusku agresiju" i da počinioci ovog dela moraju da odgovaraju.

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of 🇦🇱 in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!